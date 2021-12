Omikron-Variante- Was bisher bekannt ist

Berlin. Charlotte ist schwer am Corona-Spätfolgen-Syndrom PIMS erkrankt. Sie wird stationär behandelt. Weihnachten wäre sie gerne zu Hause.

Niemand kann so einfach das Haus 21 betreten. Eine lange Schlange aus Besucher wartet geduldig, sogar draußen bei Minus-2-Grad-Celsius. Um Hineinzukommen braucht man einen 3G-Nachweis. Ein Sicherheitsmann sich prüft die Impf- und Coronatest-Unterlagen, und wer keine hat, den schickt er wieder raus, einen Schnelltest machen.

Das Haus 21 ist die Kinderklinik des Universitätsklinikums in Dresden. Im großen Foyer hängen Glöckchen, zwei Weihnachtsmannmützen, ein bisschen Weihnachtsdekoration. Mit dem Fahrstuhl fahren die Besucher auf die Stationen, pro Kind ein Besucher pro Tag, mehr ist wegen Corona nicht erlaubt. Eine Kinderklinik ist ein verletzlicher Ort, hier liegen die Jüngsten.

Alle auf der Kinderstation drücken die Daumen: Darf Charlotte (13) Heiligabend nach Hause? Das hängt von ihren Blutwerten ab. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Auf dem Gang hört man das Weinen eines Kleinkindes. Ein anderes Kind wird in einem Bett in den Fahrstuhl geschoben, es muss in den OP. Es ist ein Mädchen mit hellbraunen Haaren, vielleicht sechs Jahre alt, es ist ganz brav und blass. Zwei Krankenschwestern, in weißen Hosen und blauen Kitteln, schieben das Mädchen und beschützen es wie einen Schatz.

Handy ist einziger Kontakt zu den Freunden

Charlotte liegt auf Station 3 der Kinderklinik, ihr Zimmer ist hell mit großen Fenstern. Sie trägt ein T-Shirt, Leggins und Tennissocken. Ihr Smartphone liegt immer in Reichweite auf ihrem Rollnachttisch oder gleich auf ihrem Bett. Charlottes Handy ist ihr einziger Kontakt zu ihren Freunden, die sie nicht besuchen dürfen. Es ist blassrosa. So wie ihre trockenen Lippen.

Charlotte ist 13 Jahre alt und zart, die Infektion mit dem Coronavirus hat bei ihr lebensgefährliche Spätfolgen. Das, was sie erlitten hat, klingt unschuldig: PIMS. Doch das Pädiatrische Inflammatorische Multiorgan-Syndrom ist tückisch, bis zu sechs Monate nach einer sogar oft unbemerkten oder symptomlosen Covid-19-Infektion kann es auftreten.

Plötzliche Bauchschmerzen, hohes Fieber, Entzündungen an inneren Organen, starke Kopfschmerzen.

Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e.V. sammelt die Daten von an Covid-19-erkrankten Kindern. Vom 27. Mai 2020, Start der Erfassung, bis zum 19. Dezember 2021 wurden dort 498 Kinder und Jugendliche gemeldet, die in Deutschland an PIMS erkrankt sind. Die Mehrheit der meist älteren Kinder wurde intensivmedizinisch behandelt, kein Kind starb bislang daran.

Kinderkrankenschwester spricht Mut zu

Auf die Frage, wie es ihr heute, zwei Tage vor Heiligabend, gehe, antwortet Charlotte leise, aber mit einem Lächeln im Gesicht: „Schon viel besser.“ Neben ihr sitzt ihr Großvater Holger, auch ihm sieht man an, dass die Familie in den letzten Wochen einiges auszustehen hatte.

Seine Enkeltochter wächst bei ihm und der Oma auf. „Ich hoffe, Charlotte darf Heiligabend nach Hause kommen“, sagt er zur Kinderkrankenschwester Ulrike, die gerade die Kanüle für die Infusionen in Charlottes rechtem Arm mit Pflastern versorgt. Über der Mund- und Nasenmaske sieht man nur ihre Augen, sie spricht ihm Mut zu: „Wenn der Bluttest morgen in Ordnung ist, darf sie.“

Die Entzündungswerte müssen weiter zurückgegangen sein. Charlotte wirkt zuversichtlich, sie ist sich sicher, dass es klappt. Und ihr Opa sagt: „Wir sind unendlich glücklich, dass es ihr wieder besser geht. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.“

Angst und Schock nach Testergebnis

Am 16. November war ein Corona-Schnelltest plötzlich positiv. Charlotte wollte mit Freunden ins Tropical Island fahren. Der Opa bestand abends noch einmal auf einen Test. Charlotte erinnert sich: „Als ich das Testergebnis sah, hatte ich Angst und war geschockt. Sofort wusste ich, dass ich jetzt mindestens 14 Tage lang meine Freunde nicht sehen würde.“

Dass sie nicht in die Schule durfte, fand sie nicht so schlimm. Sie geht auf eine Realschule und den Stoff nach der Zeit wieder aufzuholen, sei leicht gewesen. Ihr sei es ein, zwei Tage schlecht gegangen, sie fühlte sich schlapp und den Rest der Zeit hätte sie nur leichte Symptome gehabt wie Husten und Schnupfen. Dann war alles vorbei.

„Doch meine Oma hatte viel über Corona bei Kindern gelesen und schon gesagt, dass wir achtsam sein sollten, weil Corona auch Spätfolgen haben könnte“, erklärt Charlotte.

Behandelt Charlotte: Professor Christian Vogelberg. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Bauchschmerzen, schlimme Kopfschmerzen, Fieber

So kam es dann auch. Am Samstag, den 11. Dezember, vier Wochen nach der Corona-Infektion, fing es mit Bauchschmerzen und schlimmen Kopfschmerzen an. „Am Sonntag hatte ich dann hohes Fieber. Opa, 39, 8 Grad, oder?“

Der Opa nickt, erzählt, dass sich Charlotte den ganzen Sonntag zurückgezogen hatte, sie ihr Wadenwickel gemacht hätten. Aber das Fieber sei nicht runtergegangen. „Da haben wir den Rettungsdienst angerufen.“

Auch nach OP zunächst keine Besserung

Im Bautzener Krankenhaus hatte Charlotte Kopf- und Bauchschmerzen, der Blinddarm wurde herausgenommen. Doch auch nach der OP ging es nicht besser, ihre Lymphdrüsen waren angeschwollen, sie hatte starke Kreislaufprobleme. In Bautzen haben die Ärzte den Verdacht, dass es PIMS sein könnte. Sie wird mit dem Krankenwagen auf die Kinderintensivstation des Universitätsklinikums Dresden gebracht.

Charlottes behandelnder Arzt ist Prof. Christian Vogelberg, auch Leiter der Kinderpneumologie, des Fachbereichs, der auch zu Lungenerkrankungen bei Kindern forscht. „PIMS ist nicht gleich eindeutig festzustellen, manchmal wirkt es sich wie eine Sepsis aus, in Charlottes Fall waren die ersten Symptome die Kopf- und Bauchbeschwerden.“

Charlotte bleibt drei Tage auf der Intensivstation, bekam Schmerzmittel, Immunglobuline, das sind lebenswichtige Eiweiße, die das Abwehrsystem im Blut stärken und Cortison. „Das ist ein Therapieansatz ähnlich wie bei einer Erkrankung aus dem rheumatologischen Formenkreis“, erklärt Vogelberg auf dem Gang der Kinderstation 3. PIMS sei eine überschießende Immunreaktion, die wie eine massive Entzündung im Körper wirke. Manche Patienten haben Darmblutungen und große Schmerzen.

Alle angespannt im Krankenhaus während der Weihnachtstage

Auch Vogelberg hat sich als Ziel gesetzt, dass Charlotte an Heiligabend nach Hause darf. Alle auf der Station fiebern mit dem Mädchen mit. Kinderkrankenschwester Ulrike hat sie Tage auf der Kinderstation 3 versorgt. Sie wird auch am Heiligabend im Dienst sein. Ihre eigenen Kinder, ein Mädchen, 12 Jahre alt und ein Sohn, 19 Jahre alt, muss sie auf den Nachmittag vertrösten.

Erst um 15 Uhr hat sie Dienstschluss und fährt dann noch 40 Minuten. „Aber ich denke dann immer, es könnte ja auch mein Mädchen sein, das da liegt, ich kann gar nicht anders.“ Während der Weihnachtstage seien alle angespannt im Krankenhaus, Patienten wie Mitarbeiter. „Wir wünschen uns, dass es den Kindern gut geht. Das keiner weint.

Und wenn es doch mal so kommt, weinen wir manchmal auch mit.“ Gerade erst habe sie ein kleines Mädchen mit einem Tumor in den OP begleitet, wegen der Hygieneregeln musste die Krankenschwester einen Ganzkörperschutz tragen und einen Schutzhelm. „Die Mutter hat geweint, das Kind hat geweint, und ich konnte beide nicht einmal in den Arm nehmen. Das war hart.“

Sieben-Tage-Inzidenz doppelt so hoch wie im Durchschnitt

Charlotte konnte sie trösten, half ihr beim Waschen, weil sie es allein nicht konnte, besorgte ihr Essen, das gegen die Appetitlosigkeit gewann. Am vergangenen Samstag gab es Gulasch im Krankenhaus, Charlotte verputzte den ganzen Teller.

Trotz ihres Optimismus und ihrer Warmherzigkeit herrscht draußen auf der Kinderstation 3 eine angestrengte Ruhe. Kinderkrankenschwester Ulrike erklärt das mit der aktuellen Situation. In Dresden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 605 (Stand vom Mittwoch), doppelt so hoch wie im bundesdeutschen Durchschnitt.

Im Klinikum macht sich der Pflegenotstand bemerkbar

Vor zwei Wochen stellten selbsternannte „Querdenker“ aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen vor dem Portal der Uniklinik Grabkerzen ab, jeden Montag wird in der Innenstadt protestiert. Dresden ist eine gespaltene Stadt. Und drinnen im Klinikum macht sich der Pflegenotstand bemerkbar.

Gerade sind vier Kolleginnen von Kinderkrankenschwester Ulrike an Corona erkrankt. „Wir denken hier noch von Tag zu Tag“, sagt sie. Niemand wisse, was die Zukunft bringt.

Charlotte weiß, was ihr die Zukunft möglichst bald bringen soll: „Pizza, seit gestern Abend habe ich so einen Hunger auf Pizza.“ Heiligabend kann kommen.



