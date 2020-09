Berlin. In Frankreich steigen die Corona-Zahlen explosionsartig an, das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte eine Panne. Alle Infos im Newsblog.

Spanien verzeichnet 4503 bestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Insgesamt belaufen sich die registrierten Infektionen damit fast auf eine halbe Million

Die Türkei vermeldet 50 Todesfälle binnen 24 Stunden

Jens Spahn kann sich eine Verkürzung der Corona-Quarantänezeit vorstellen

Deutschlands Krankenkassen fordern einen Milliarden-Zuschuss

Innerhalb eines Tages meldet Frankreich so viele Neuinfektionen wie noch nie zuvor

Silvio Berlusconi ist wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus im Krankenhaus, hat aber nur leichte Symptome

Das RKI hat technische Probleme und konnte am Morgen keine neuen Fallzahlen melden

In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge mehr als 249.000 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9320 Todesfälle

Weltweit wurden über 26,3 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 869.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

In mehreren Ländern schnellen die Corona-Neuinfektionen wieder in die Höhe. Nachdem das Auswärtige Amt nach Ausbrüchen auf den Kanarischen Inseln eine Reisewarnung für die Inselgruppe ausgesprochen hat, verzeichnet auch Frankreich weiter hohe Zahlen: An mehreren Tagen in Folge gab es über 7000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

In Deutschland wird derweil über eine verkürzte Quarantänezeit für Verdachtsfälle diskutiert – auch, um die Akzeptanz in der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Der Virologe Christian Drosten hatte im Coronavirus-Podcast des NDR vorgeschlagen, Verdachtsfälle statt für 14 Tage nur noch für fünf Tage zu isolieren. Gesundheits-Politikerinnen und -Politiker aus mehreren Fraktionen sprachen sich nun ebenfalls dafür aus.

Corona-News-Ticker: Technische Probleme beim RKI

Die Corona-Warn-App des Bundes stößt in der Bevölkerung weiterhin auf große Vorbehalte, obwohl Experten ihr einen spürbaren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie bescheinigen. In einer Umfrage gaben 52 Prozent der Befragten an, sie wollten die App des Robert Koch-Instituts nicht installieren.

Am Freitagmorgen konnte das Robert Koch-Institut (RKI) aufgrund technischer Probleme keine aktuellen Zahlen zu den Neuinfektionen herausgeben. So seien nach 16 Uhr am Donnerstag keine Daten aus den zuständigen Landesbehörden mehr ausgewertet worden.

Maskenball in Venedig: Filmfestpiele in Corona-Zeiten Maskenball in Venedig- Filmfestpiele in Corona-Zeiten

Mit Datenstand 4. September, 0 Uhr, seien „ca. 650 Fälle zu wenig ausgewiesen“, informiert das RKI auf seiner Seite. „Das führt gleichzeitig dazu, dass in einigen Landkreisen für den heutigen Datenstand die 7-Tage-Inzidenzen unterschätzt werden.“ Inklusive der fehlenden Fälle gab es innerhalb von 24 Stunden demnach rund 1430 Neuinfektionen in Deutschland.

Lesen Sie dazu: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Produktionszahl

Corona-News von Freitag, 4. September: Die Türkei vermeldet 50 Todesfälle binnen 24 Stunden

22.10 Uhr: Im Zeitraum von 24 Stunden hat die Türkei so viele Corona-Todesfälle verzeichnet wie zuletzt Mitte Mai. Innerhalb eines Tages seien 53 mit dem Virus infizierte Menschen gestorben, gab das türkische Gesundheitsministerium bekannt. Die Gesamtzahl der Toten lag damit den Angaben nach bei 6564.

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen lag bei 1610 innerhalb von 24 Stunden, was ebenfalls so hohen Werten wie zuletzt im Mai entspricht. Seit März hat die Türkei mehr als 276.000 Infektionen verzeichnet. Im Kampf gegen das Coronavirus haben die Behörden Einschränkungen für Hochzeiten, Verlobungsfeiern und andere soziale Veranstaltungen erlassen.

Fast eine halbe Million Corona-Fälle in Spanien

21.04 Uhr: Spanien verzeichnet 4503 bestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden – den höchsten Wert seit Ende des Lockdowns im Juni. Insgesamt belaufen sich die registrierten Infektionen damit auf 498.989, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Das ist die höchste Zahl in Westeuropa. Die Zahl der Todesopfer ist demnach um 19 auf insgesamt 29.148 gestiegen.

Sorgen bereitet vor allem die Situation in der Region Madrid. Auf die Hauptstadt entfiel erneut der Löwenanteil der Neuinfektionen: 1462, etwa ein Drittel der Gesamtzahl. Dahinter folgen mit großem Abstand das Baskenland mit 678 und die Kanarischen Inseln mit 363 neuen Fällen. In Katalonien, noch vor wenigen Wochen das spanische „Epizentrum“ der Neuausbrüche, hat sich die Lage inzwischen deutlich verbessert. Für die Autonome Gemeinschaft im Nordosten des Landes wurden am Freitag nur noch 160 Neuinfektionen gemeldet.

Krankenkassen fordern Zuschuss

20 Uhr: Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) sehen für nächstes Jahr zusätzlichen Milliardenbedarf und dringen dafür auf finanzielle Hilfe des Bundes. „Um einen flächendeckenden Anstieg der Zusatzbeiträge im kommenden Jahr zu vermeiden, braucht es für 2021 einen extra Bundeszuschuss für den Gesundheitsfonds“, sagte die Chefin des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, am Freitag nach einem Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Der CDU-Politiker sprach von einem Finanzbedarf von 16,6 Milliarden Euro für 2021. Zugleich wolle die Bundesregierung die Sozialbeiträge gerade in der Wirtschaftskrise unter 40 Prozent halten. Daher sei „offenkundig“, dass es einen Bundeszuschuss im kommenden Jahr brauche – wie und in welchem Umfang, sei nun auch mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zu besprechen.

Mehr Corona-Tote in den USA befürchtet

19.37 Uhr: Mit fast 9000 nachgewiesenen Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hat Frankreich eine neue Rekordzahl seit Beginn der Corona-Pandemie erreicht. Innerhalb eines Tages wurden bis Freitagabend nach Angaben der Gesundheitsbehörde 8975 Neuinfektionen gemeldet. Dies ist der höchste Stand seit dem ersten nachgewiesenen Corona-Fall in dem Land im März.

Binnen einer Woche wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mehr als eine Million Corona-Tests vorgenommen. Der Anteil der positiven Tests stieg innerhalb einer Woche auf 4,5 Prozent.

Frankreich hat bereits seit einiger Zeit mit einem beunruhigenden Anstieg der Coronavirus-Infektionszahlen zu kämpfen. Mit fast 30.700 Todesopfern ist Frankreich eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder Europas.

19.24 Uhr: Mit seinem Vorschlag, die Quarantäne zu verkürzen, hat Christian Drosten für Verwirrung gesorgt. Nun hat Drosten seinen Vorschlag präzisiert.

Christian Drosten hat seinen Vorschlag zur Quarantäne nochmal genauer erklärt. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.54 Uhr: Forscher befürchten in den USA einem viel beachteten Modell zufolge bis zum Jahresende 410.000 Corona-Tote. Das wäre mehr als eine Verdoppelung der gegenwärtigen Opferzahl von 187 000 Toten. Das geht aus einer Aktualisierung des Modells der Forscher des Instituts IHME der Universität Washington in Seattle hervor. Als Grund für den prognostizierten starken Anstieg der Opferzahlen führen die Experten geringere Vorsicht der Menschen in den USA sowie den Beginn der kalten Jahreszeit und Grippesaison an.

In den USA gibt es Daten der Universität Johns Hopkins zufolge bislang rund 6,2 Millionen bestätigte Infektionen. Der Erreger Sars-CoV-2 kann die Erkrankung Covid-19 auslösen, die vor allem bei älteren oder immungeschwächten Patienten tödlich verlaufen kann.

Wenn 95 Prozent der Menschen in der Öffentlichkeit stets Masken trügen, könnte die Zahl der Todesopfer bis 1. Dezember mit rund 290 000 deutlich geringer ausfallen, erklärten die Forscher.

Ende vergangener Woche hatten sie bis Dezember noch rund 317 000 Tote befürchtet. Die Aktualisierung vom Donnerstag berücksichtigte den Zeitraum bis zum Jahresende. Im Dezember sollen demnach jeden Tag rund 2500 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 sterben. Derzeit sterben pro Tag rund 1000 Menschen.

18.40 Uhr: Schlechte Nachrichten für Fans von Kerstin Ott: Die Schlagersängerin hat ihre Tournee wegen der Corona-Krise auf das Frühjahr 2021 verschoben. Nachdem große Konzerte bundesweit bis Ende des Jahres verboten seien, sehe man sich „schweren Herzens“ dazu gezwungen, teilte ihre Agentur am Freitag in Bayreuth mit. „Ich geh’ meinen Weg - Die Tour 2020“ war eigentlich für November und Dezember geplant.

Für 20 Konzerte in großen Arenen mussten nun neue Termine gefunden werden. „Wir hoffen, dass wir mit der Verschiebung allen Besuchern mehr Planungssicherheit und einen unbeschwerten Konzertbesuch ermöglichen können“, hieß es weiter. Die Tickets seien weiter gültig. Die Sängerin wurde durch das Lied „Die immer lacht“ bekannt.

RKI behebt Fehler bei App

17.39 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat eine neue Version der deutschen Corona-Warn-App in den App-Stores von Apple und Google veröffentlicht. Mit diesem Update sollen verschiedene Fehler behoben werden, die in den älteren Versionen noch auftauchen, beispielsweise eine mögliche Unterbrechung des Datenaustausches im Hintergrund. Die neue Version verbessert auch die Verständlichkeit der Texte beim Risikostatus und bei Testergebnissen. Außerdem sollen die Anweisungen beim Scannen von QR-Codes verständlicher sein.

Das RKI hat Fehler in der Corona-App behoben. Foto: Christoph Dernbach / dpa

17.30 Uhr: Italien darf die angeschlagene Fluglinie Alitalia in der Corona-Krise mit 199,45 Millionen Euro unterstützen. Die EU-Kommission billigte die Finanzhilfe am Freitag. Das Geld soll direkte Pandemie-Schäden der Airline in der Zeit vom 15. März bis zum 15. Juni ausgleichen. Damals war der Flugverkehr praktisch zum Erliegen gekommen.

Arzt gibt bei Berlusconi Entwarnung

17.03 Uhr: Italiens ehemaliger Premierminister Silvio Berlusconi hat nach Angaben seines behandelnden Arztes Lungenbeschwerden, aber seine Lage sei trotz der Corona-Infektion „ruhig“. Alberto Zangrillo sagte am Freitag vor der Presse im Krankenhaus San Raffaele in Mailand: „Der Patient wird nicht intubiert, er atmet selbstständig.“ Der 83-jährige Unternehmer und konservative Politiker war in der Nacht vorsorglich in das Krankenhaus in der lombardischen Hauptstadt gebracht worden, wie ein Sprecher von dessen Partei Forza Italia mitgeteilt hatte.

„Ich bin optimistisch für die kommenden Tage“, sagte Professor Zangrillo. Wegen der Risikofaktoren durch Berlusconis Alter und seine Vorerkrankungen sei entschieden worden, ihn im Hospital aufzunehmen. Er liege aber nicht auf der Intensivstation.

Silvio Berlusconi. Foto: Roberto Monaldo / dpa

16.24 Uhr: Einkaufszentren und Spielkasinos dürfen in der Millionenmetropole New York in der Corona-Krise ab sofort wieder öffnen. Die Kasinos dürfen nur mit einer Auslastung von 25 Prozent, die Einkaufszentren mit 50 Prozent operieren, teilte Gouverneur Andrew Cuomo in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) mit.

Außerdem gelten Abstands-, Masken- und Hygieneregeln, sowie Luftfilterungsauflagen. Seit Mittwoch dürfen auch Fitnessstudios unter strengen Auflagen wieder öffnen, in der Woche zuvor durften Museen ihre Türen wieder aufmachen. Die Innenbereiche von Restaurants, Bars und Cafés müssen vorerst allerdings weiter geschlossen bleiben.

New York lockert seine Corona-Maßnahmen und öffnet Einkaufszentren wieder. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Spahn offen für Quarantäne-Verkürzung

15.54 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist offen für Überlegungen, die Quarantäne in Corona-Verdachtsfällen von derzeit 14 Tagen zu verkürzen. Wie der CDU-Politiker mitteilte, verständigten sich die EU-Gesundheitsminister am Freitag in einer Videokonferenz darauf, dass für Reiserückkehrer aus Risikogebieten europaweit eine generelle Quarantäne von mindestens zehn Tagen gelten solle.

Diesen Ansatz wolle er auch für die deutsche Debatte aufgreifen und in die Erarbeitung eines angepassten Konzepts für das Vorgehen im Herbst und Winter einfließen lassen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass dazu gehört, eine 10-tägige Quarantäne für Reiserückkehrer und möglicherweise darüber hinaus.“ Das aktualisierte Konzept mit einem Rahmen für Quarantäne und Tests soll bis Anfang Oktober kommen.

15.51 Uhr: Vom kommenden Mittwoch an gilt in Prag eine Maskenpflicht in Geschäften und Einkaufszentren. Die Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens in der tschechischen Hauptstadt sei „alarmierend“, sagte die Leiterin des zuständigen Gesundheitsamts, Zdenka Jagrova, am Freitag zur Begründung. Bars, Gaststätten und Klubs müssen ab dann in der Moldau-Metropole zudem in der Zeit von Mitternacht bis 6.00 Uhr morgens geschlossen bleiben.

Akrobaten führen in Prag Kunststücke auf. In der Stadt gilt jetzt Maskenpflicht. Foto: Roman Vondrouö / dpa

Städtetag warnt vor Finanzlage

15.30 Uhr: Die Corona-Pandemie verschlechtert laut einer Untersuchung für den Deutschen Städtetag die die Finanzlage der Kommunen in Deutschland „dramatisch“. Der dadurch ausgelöste wirtschaftliche Abschwung in für städtisches Leben wichtigen Branchen wie der Gastronomie und dem Einzelhandel führe zu starken Einnahmerückgängen, teilte der Verband am Freitag in Berlin mit. Zugleich stiegen die Ausgaben für soziale Aufgaben. Die Kommunen bräuchten daher Milliardenhilfen.

Der Städtetag berief sich auf eine Studie des ZEW Mannheim und des Deutschen Instituts für Urbanistik, die von ihm in Auftrag gegeben worden war. Demnach unterscheidet sich die Anfälligkeit der Kommunen regional aber stark. Besonders gefährdet sind demnach etwa ohnehin struktur- und wirtschaftsschwache Gemeinden sowie Orte, die stark von Einnahmen aus Tourismus und Gastronomie abhängig sind.

15.25 Uhr: Wenige Tage nach dem Wiederbeginn des Unterrichts sind in Frankreich und einem Überseedépartement bereits 22 Schulen wegen der Corona-Epidemie geschlossen worden. Zwölf der betroffenen Einrichtungen seien in Frankreich selbst, die übrigen zehn auf der zu Frankreich gehörenden Insel La Réunion im Indischen Ozean, sagte Bildungsminister Jean-Michel Blanquer am Freitag im Radiosender Europe 1.

Details zur Test-Panne in Bayern

15.14 Uhr: Nach Bekanntwerden der neuen Corona-Testpanne an bayerischen Flughäfen geht das Gesundheitsministerium davon aus, dass an den übrigen öffentlichen Teststationen in dem Bundesland der Betrieb einigermaßen läuft.

Wie ein Ministeriumssprecher am Freitag in München sagte, habe das Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit im Zuge der jüngsten Testpanne auch die Daten der Teststationen an den Autobahnen und Bahnhöfen abgefragt. Bis auf wenige Ausnahmen habe es keine größeren Verzögerungen bei der Übermittlung von Testergebnissen innerhalb der 48 Stunden-Frist gegeben.

Am Freitag war bekanntgeworden, dass wegen der neuen Testpanne an Flughäfen in Bayern rund 10.000 Menschen ihre Ergebnisse deutlich später als versprochen erhalten haben. Grund war nach Ministeriumsangaben ein EDV-Problem beim privaten Dienstleister Ecolog, der im Auftrag des Bundeslandes an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen die Tests durchführt.

Von der Test-Panne in Bayern sind die Flughäfen betroffen. Foto: Matthias Balk / dpa

Österreich führt Corona-Ampel ein

15.08 Uhr: Die Corona-Lage in Österreich wird ab jetzt wöchentlich mit einem Ampelsystem bewertet. Vier Farben von Grün (niedriges Risiko) bis Rot (sehr hohes Risiko) sollen konkrete Maßnahmen bedeuten, die für die jeweils betroffene Region gelten sollen. „Die roten Maßnahmen sind kein vollständiger Lockdown, aber die wären schon sehr weitgehend was Schließungen betrifft“, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag.

US-Arbeitslosenzahlen sinken stärker als gedacht

15 Uhr: Die Lage am Arbeitsmarkt in den USA hat sich trotz der anhaltenden Corona-Pandemie stärker als erwartet verbessert. Die Arbeitslosenquote fiel im August von 10,2 Prozent im Vormonat auf 8,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten einen Rückgang auf etwa 10 Prozent erwartet. Nach Angaben der Behörde wurden im August 1,4 Millionen neue Jobs in den Vereinigten Staaten geschaffen - im Juli hatte diese Zahl noch bei 1,8 Millionen gelegen. Vor der Pandemie hatte die Quote in der größten Volkswirtschaft der Welt noch bei 3,5 Prozent gelegen.

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt trotz einer sich abzeichnenden wirtschaftlichen Erholung sehr angespannt. Gut 29 Millionen Menschen beziehen eine Form von Arbeitslosengeld, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte.

US-Präsident Donald Trump- Foto: MANDEL NGAN / AFP

14.42 Uhr: Jüdische Zuwanderer können trotz der Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie wieder nach Deutschland einreisen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe entschieden, die Corona-bedingten Beschränkungen für diese Gruppe aufzuheben, teilte sein Ministerium am Freitag mit. Bislang gab es demnach für jüdische Zuwanderer, die hauptsächlich aus der Ukraine und Russland kommen, keine Möglichkeit der Einreise.

Reisemobile gefragt wie nie

14.38 Uhr: Reisemobile sind als fahrbare Wohnung auf Zeit inmitten der Corona-Pandemie in Deutschland so gefragt wie noch nie. Die Neuzulassungen von Reisemobilen verdoppelten sich im Juli auf den neuen Höchstwert von knapp 11.000 Fahrzeugen, teilte der Caravaning Industrie Verband am Freitag zum Start der Leitmesse Caravan Salon in Düsseldorf mit. Die ersten sieben Monate 2020 zusammengenommen stieg der Absatz in Deutschland um fast ein Viertel auf mehr als 50 000 Reisemobile gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

14.26 Uhr: Von der jüngsten Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern sind rund 10.000 Menschen betroffen. Das sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums am Freitag in München.

Neue Impfstoff-Studie in Russland

14.05 Uhr: Nach der frühen Freigabe des weltweit ersten Impfstoffes gegen das Coronavirus zur breiten Verwendung in der Bevölkerung hat Russland Details zu seinem Wirkstoff veröffentlicht. Die vorläufigen Ergebnisse wurden am Freitag im medizinischen Fachblatt „The Lancet“ publiziert.

Sie decken sich mit früheren Angaben russischer Wissenschaftler und Politiker. Demnach regt der Impfstoff eine Immunantwort an. So seien bei Teilnehmern - insgesamt waren es 76 - in der Testphase I/II Antikörper gegen das Virus nachgewiesen worden. Zugleich habe es keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gegeben, schrieben die russischen Forscher.

Der russische Impfstoff mit dem Namen „Sputnik-V“ wurde als weltweit erster für eine breite Anwendung in der Bevölkerung zugelassen – trotz internationaler Bedenken.

Die Genehmigung erfolgte vor den sogenannten Phase-III-Studien.

Erst in dieser wichtigen Phase wird gewöhnlich an sehr vielen Teilnehmern überprüft, ob und wie gut ein Wirkstoff tatsächlich vor einer Infektion schützt und welche Nebenwirkungen auftreten.

Bislang konnte der russische Wirkstoff unabhängig noch nicht bewertet werden, weil keine wissenschaftlichen Studien dazu publiziert wurden. Lesen Sie hier: Wer findet den Corona-Impfstoff zuerst?

Schule soll trotz Pandemie laufen

13.40 Uhr: Die Schülerinnen und Schüler in Deutschland sollen auch weiterhin trotz Pandemie möglichst wie gewohnt zur Schule gehen. Dabei können weiter von Land zu Land unterschiedliche Regeln zum Schutz vor einer Corona-Infektion gelten. Nur wenn die Maßnahmen nicht gegen eine Ausbreitung der Pandemie helfen, „kommt es zur vollständigen Umstellung auf Distanzunterricht“, heißt es in einem neu aufgelegten „Rahmen für aktualisierte Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen“, den die Kultusministerkonferenz (KMK) beschloss und am Freitag in Berlin veröffentlichte.

Wann genau das gegebenenfalls sein soll, ist dem Papier nicht zu entnehmen.

In den Räumen soll mindestens alle 45 Minuten eine Lüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten stattfinden – „wenn möglich auch öfter während des Unterrichts“.

Beim Unterricht soll auf die Einhaltung des Mindestabstands verzichtet werden können.

Der Abstand von mindestens 1,5 Metern soll im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen nur möglichst bei Besprechungen, Konferenzen und Schulveranstaltungen eingehalten werden.

Im normalen Betrieb soll es aber möglichst feste Gruppen (Kohorten) geben. Sie könnten helfen, im Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege nachzuverfolgen, stellen die in der KMK versammelten Bildungsministerien fest.

Grundsätzlich sollen auch Schüler und Lehrer mit Grunderkrankungen in die Schule kommen.

Kommt die Verkürzung der Corona-Quarantäne-Zeit?

12.58 Uhr: In einer nach dem Coronavirus-Podcast des NDR aufgekommenen Debatte um kürzere Quarantäne- beziehungsweise Isolationszeiten sieht sich die Bundesregierung vorerst nicht am Zug. Regierungssprecher Steffen Seibert wies am Freitag darauf hin, dass für die Regierung derzeit die Empfehlungen des RKI für eine Quarantäne von 14 Tagen gelten. Auch eine entsprechende Verkürzung würde vom RKI ausgehen müssen.

Das Gesundheitsministerium erklärte unterdessen, dass sich eine Quarantäne auf Menschen beziehe, die Kontakt zu Infizierten hatten. Damit solle vermieden werden, dass sie während der Inkubationszeit ungewollt andere infizieren. Eine Isolation beziehe sich auf bereits Infizierte, die das Virus verbreiten können. Über die Begrifflichkeiten hatte es zunächst Verwirrung gegeben. Lesen Sie dazu: Neuer Podcast – Drosten schlägt Verkürzung der Quarantäne vor.

12.32 Uhr: Sachsen-Anhalts-Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) hat sich für die Öffnung von Weihnachtsmärkten ausgesprochen. Deren Betrieb solle ermöglicht werden, „soweit die pandemische Lage dem nicht zwingend entgegensteht“, sagte Haseloff unserer Redaktion.

Haseloff verwies auf das Ampelsystem seines Bundeslandes, das das bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte lokale Schutzmaßnahmen auslösen kann. „Bei Bedarf können die für Märkte geltenden Vorschriften um Regelungen ergänzt werden, die den Besonderheiten von Weihnachtsmärkten, zum Beispiel hohe Besucherzahlen, vorsorglich Rechnung tragen.“ Zuvor hatte bereits Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) entsprechende Hoffnungen geschürt.

Covid-19: Erster Todesfall in Neuseeland seit drei Monaten

11.27 Uhr: In Neuseeland wurde erstmals seit drei Monaten wieder ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Den Behörden zufolge handele es sich bei dem Toten um einen Mann um die 50, der in einem Krankenhaus in der Stadt Auckland gestorben sei. Der Fall stehe in Zusammenhang mit einem im August aufgetretenen neuen Infektionsherd in der Metropole, hieß es. Insgesamt sind in Neuseeland 23 Menschen mit Covid-19 gestorben.

9.23 Uhr: Der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist nach seiner Infizierung mit dem Coronavirus am Donnerstagabend in ein Krankenhaus eingewiesen worden. In einer Erklärung hieß es, der 83-Jährige sei „vorsichtshalber“ in einem Mailänder Krankenhaus, nachdem er einige Symptome von Covid-19 entwickelt habe. Berlusconi hatte am Mittwoch selbst mitgeteilt, dass er ein positives Testergebnis erhalten habe.

Weltweit mindestens 7000 Mitarbeitende des Gesundheitswesens gestorben

8.48 Uhr: Mindestens 7000 Mitarbeitende des Gesundheitswesens sind weltweit an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International mitteilt, seien allein in Mexiko über 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern und ärztlichen Praxen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Besonders gefährdet seien in Mexiko Reinigungskräfte in Krankenhäusern, die oft nicht mit ausreichender Schutzbekleidung ausgestattet seien. Weitere besonders schwer betroffene Länder seien die USA und Großbritannien.

Robert Pattinson offenbar positiv auf das Coronavirus getestet

8.26 Uhr: Robert Pattinson hat sich einem Bericht der „Vanity Fair“ zufolge mit dem Coronavirus infiziert. Erst vor wenigen Tagen waren die Dreharbeiten zum neuesten „Batman“-Film, in dem Pattinson die Hauptrolle spielt, wieder aufgenommen worden. Am Donnerstag gab die Produktionsfirma Warner Bros. bekannt, dass sie aufgrund einer Coronavirus-Infektion erneut unterbrochen werden mussten. Eine Sprecherin wollte nicht sagen, wer positiv getestet worden sei. Nun soll es der 34-jährige Hauptdarsteller selbst sein.

„Batman“-Schauspieler Robert Pattinson wurde offenbar positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: FADEL SENNA / AFP

8.07 Uhr: Die australische Regierung hat die internationale Corona-Reisesperre um drei Monate bis mindestens zum 17. Dezember verlängert. Bis dahin bleiben die Grenzen für Reisende aus dem Ausland geschlossen. Auch die Bewohner und Bewohnerinnen Australiens dürfen nur in Ausnahmefällen ausreisen. Die Opposition kritisierte die Ankündigung der Regierung und erinnerte an 23.000 Australier und Australierinnen, die im Ausland gestrandet seien und nun weiter nicht ins Land könnten. Die Grenzen des Landes sind seit März dicht.

Corona-Demos: Ärztepräsident kündigt Maßnahmen gegen Mediziner an

7.55 Uhr: Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat berufsrechtliche Schritte gegen Mediziner angekündigt, die bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ärztliche Kollegen beleidigen. Gegenüber unserer Redaktion erklärte Reinhardt, es sei eine „unerträgliche Entgleisung“, wenn Ärzte, noch dazu Bundestagsabgeordnete, Transparente trügen, auf denen sie ihre Kollegen in Sträflingskleidung darstellten und als Verbrecher verunglimpften.

Bei den Demonstrationen am Wochenende hatten Teilnehmende Plakate mit dem Schriftzug „Schuldig“ getragen, auf denen unter anderem der Virologe Christian Drosten und der der Epidemiologe und SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach in Häftlingskleidung abgebildet waren. Auch der Thüringer AfD-Abgeordnete und Arzt Robby Schlund hatte sich daran beteiligt.

„In jedem Fall wird die zuständige Landesärztekammer diese Angelegenheit berufsrechtlich prüfen“, kündigte Reinhardt an.

Corona-Bonus: 700 Millionen Euro an Beschäftigte in der Altenpflege ausgezahlt

7.48 Uhr: Rund 700 Millionen Euro sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums mittlerweile an Beschäftigte in der Altenpflege für den Corona-Bonus ausgegeben worden. 680 Millionen Euro gingen demnach an Pflegeeinrichtungen als Arbeitgebende und weitere 20 Millionen Euro an Dienstleistungsunternehmen. Wie ein Sprecher erklärte, müssten die im Juli ausgezahlten Gelder inzwischen bei den Pflegekräften angekommen sein. Einen zweiten Auszahlungstermin soll es im Dezember geben.

6.53 Uhr: Wird es in der Pandemie Weihnachtsmärkte geben? Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder erklärt im Interview mit unserer Redaktion, welche Pläne er für den Winter hat. Lesen Sie: Söder: Weihnachtsmarkt ja, aber ohne Feuerzangenbowle.

Frankreich zählt erneut über 7000 Corona-Neuinfektionen

6.47 Uhr: Brasilien hat die Marke von vier Millionen Corona-Infektionen überschritten. Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, seien im Vergleich zum Vortag 43.773 mehr Neuinfektionen gemeldet worden. Insgesamt gab es in dem Land nun 4.041.638 Fälle, 124.614 Menschen sind nach offiziellen Angaben nach der Infektion gestorben.

Wissenschaftliche Studien legen allerdings nahe, dass sich mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert haben und doppelt so viele wie erfasst gestorben sind. Brasilien führt sehr wenige Tests durch.

Braslien: Mitglieder der Armee in Schutzanzügen desinfizieren die Kathedrale Nossa Senhora Aparecida. Das Land hat die 4-Millionen-Marke bei den Corona-Infektionen überschritten. Foto: Myke Sena / dpa

6.27 Uhr: Frankreich zählt erneut über 7000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mitteilten, habe es 7157 bestätigte neue Fälle gegeben. Mit 464 Patienten und Patientinnen werden auch immer mehr Menschen mit Covid-19 auf Intensivstationen behandelt.

Abgeordnete sprechen sich für verkürzte Quarantäne bei Verdachtsfällen aus

6.21 Uhr: Gesundheits-Politikerinnen und -Politiker aus mehreren Fraktionen haben sich dafür ausgesprochen, dass die Quarantänezeit bei Corona-Verdachtsfällen von 14 auf fünf Tage verkürzt wird. Der Virologe Christian Drosten hatte einen entsprechenden Vorschlag am Dienstag in seinem NDR-Podcast diskutiert. Mit der Maßnahme könne die Akzeptanz in der Gesellschaft aufrechterhalten werden. Mit diesem Vorschlag gehe er „bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie“, so Drosten.

Gegenüber der „Welt“ sagte SPD-Politiker Karl Lauterbach, er halte die Idee „für sehr sinnvoll“. Auch die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Christine Aschenberg-Dugnus und die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kordula Schulz-Asche sprachen sich für den Vorschlag aus.

Corona-News von Donnerstag, 3. September: Dänemark will Grenzübergänge schnell öffnen

20.30 Uhr: Die Dreharbeiten zu „The Batman“ in England sind wegen eines positiven Covid-19-Tests am Set gestoppt worden. Ein Mitglied des Produktions-Teams sei positiv getestet worden und befinde sich nun in Quarantäne, erklärte eine Sprecherin von Warner Bros. „Die Dreharbeiten wurden vorübergehend eingestellt.“ Warner Bros. machte keine Angaben über die infizierte Person.

Die „Batman“-Dreharbeiten mit dem britischen „Twilight“-Star Robert Pattinson waren im Januar unter der Regie von US-Regisseur Matt Reeves („Planet der Affen“) angelaufen, dann aber wegen der Corona-Pandemie Mitte März ausgesetzt worden. Erst diese Woche wurden die Filmaufnahmen in dem Studio Leavesden in der Nähe von London wieder aufgenommen.

21.22 Uhr: Dänemark will alle seine Grenzübergänge zu Deutschland so schnell wie möglich wieder öffnen. Das teilte die Reichspolizei am Donnerstagabend mit. Außerdem sollen die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Schweden ab sofort nur noch stichprobenartig, zeitlich begrenzt und an das Aufkommen angepasst erfolgen.

Dänemark hatte im Zuge des Ausbruchs der Corona-Pandemie Mitte März seine Landgrenzen für Touristen und andere Ausländer, die keinen wichtigen Einreisegrund hatten, geschlossen. In den letzten Monaten wurden die Beschränkungen mehr und mehr zurückgenommen. Deutsche können seit Mitte Juni wieder in Dänemark Urlaub machen. Trotzdem sind bislang nur drei der 13 Grenzübergänge geöffnet, was zu Staus an den Kontrollstationen führt.

Roland Kaiser singt in der Waldbühne vor Tausenden Zuschauern

20.52 Uhr: Mit mehreren Tausend Fans hat Schlagerstar Roland Kaiser am Donnerstagabend in der Berliner Waldbühne seine Corona-Konzert-Zwangspause beendet. Unter dem Motto „Back to live“ war es eines der ersten großen Konzerte in Deutschland seit dem Lockdown und das erste in der beliebten Waldbühne.

„Ich bin sowas von glücklich - ich hab Sie und Euch so vermisst - und meine Band auch“, sagte der 68 Jahre alte Kaiser. „Kultur ist kein Luxus. Es ist ein Grundbedürfnis!“

Nur 5000 der rund 22 000 Plätze durften besetzt werden - mit gebührendem Abstand untereinander. Außer am Sitzplatz mussten die Fans eine Maske tragen. Sie tanzten und jubelten ab dem ersten Ton mit.

Vor Tausenden Zuschauern hat Roland Kaiser in der Berliner Waldbühne ein Konzert gegeben. Foto: Britta Pedersen / dpa

20.25 Uhr: Der Berliner Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Jakob Maske, ist gegen Grippeimpfungen bei Kindern: „Wir haben in Deutschland nur 25 Millionen Impfdosen und können nicht alle Kinder gegen Grippe impfen“, sagte er dem Tagesspiegel (Freitagsausgabe). Der Vorrat an Impfstoff müsse Alten, Kranken und anderen Risikogruppen vorbehalten bleiben. Seien diese Gruppen ausreichend geimpft, könnten sie auch nicht von einem Kind angesteckt werden.

Deutsche offen für Absagen von Veranstaltungen

19.15 Uhr: Die Deutschen sind dem ARD-„Deutschlandtrend“ zufolge offen für einige weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Eine Absage von Karnevalsfeiern für Herbst und Frühjahr befürworteten 86 Prozent der Befragten, wie die am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Infratest dimap ergab. Jeweils zwei Drittel der Befragten (je 64 Prozent) unterstützen demnach die Einführung von Teilnehmerobergrenzen bei Privatfeiern oder auch die Absage von Weihnachtsmärkten in diesem Jahr.

Die Akzeptanz entsprechender Maßnahmen fällt im Osten allerdings deutlich niedriger aus als im Westen: Eine Beschränkung der Gästezahlen bei Privatfeiern (46 Prozent) und die Schließung von Weihnachtsmärkten (49 Prozent) lehnt etwa die Hälfte der Ostdeutschen ab.

18.46 Uhr: Die US-Regierung gibt am Freitag (14.30 Uhr MESZ) die Arbeitslosenquote für den Monat August bekannt. Im Juli war der Wert auf 10,2 Prozent gesunken, von 11,1 Prozent im Vormonat. Jetzt rechnen Experten mit einem weiteren leichten Rückgang. Vor der Corona-Pandemie hatte die Arbeitslosenquote noch bei 3,5 Prozent gelegen.

Busreisegruppe soll nach Verstoß gegen Maskenpflicht 8500 Euro zahlen

18.05 Uhr: Weil keiner der 14 Reisenden in einem Bus einen Mund-Nasen-Schutz trug, werden nun voraussichtlich Bußgelder in Höhe von 8500 Euro fällig. Bayerische Fahnder hatten an der Raststätte Mitterteich an der A93 den Bus eines Berliner Unternehmens kontrolliert, der Urlauber von einer Kreuzfahrt in Passau abgeholt hatte und auf dem Weg zurück in die Hauptstadt war.

Die Fahrgäste erwartet nun eine Strafe von je 250 Euro, den Busunternehmer von 5000 Euro. Nach der Kontrolle konnte die Gruppe weiterfahren – mit Maske.

17.15 Uhr: Für die Kanarischen Inseln wurde wie erwartet eine Reisewarnung ausgesprochen. Lesen Sie hier, wie nun auf den beliebten Inseln weitergehen soll: Nach Kanaren-Reisewarnung – Tui sagt alle Reisen ab

Zahl neuer Arbeitslosenmeldungen in den USA geht zurück

16.50 Uhr: Die Zahl derjenigen, die sich in den USA neu arbeitslos gemeldet haben, ist in der letzten Augustwoche auf 881.000 zurückgegangen. Sie lag damit deutlich unter der Zahl der Vorwoche von 1,01 Millionen, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank zuletzt um 0,8 Punkte auf 9,1 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit in den USA war in der Corona-Krise zunächst steil angestiegen, nach der Lockerung von Schutzmaßnahmen ging sie jedoch allmählich wieder zurück. Die Zahlen liegen jedoch immer noch deutlich über denen während der Finanzkrise 2008 bis 2010.

Corona-Antikörpertest aus Leipzig wird nicht in Apotheken verkauft

15.57 Uhr: Dämpfer für den in Leipzig entwickelten Corona-Antikörpertest für zuhause: Apotheken verkaufen den Test nicht direkt an Privatpersonen. Die Abgabe solcher In-vitro-Tests sei in der Medizinprodukteabgabeverordnung (MPAV) und dem Infektionsschutzgesetz geregelt und nur an medizinische Fachkreise erlaubt, teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) mit. Zunächst hatte „MDR Aktuell“ berichtet.

Sollte ein Apotheker entgegen dem Verbot einen Schnelltest an Patienten abgeben, wäre dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden könne, hieß es in einer Mitteilung der ABDA. Deren Vizepräsident Mathias Arnold betonte: „Wenn die zuständigen Behörden in Zukunft die Ansicht vertreten sollten, dass Endverbraucher entsprechende Selbsttests bekommen können, wäre dies durch eine Bekanntmachung des Robert Koch-Instituts oder eine Änderung der Medizinprodukteabgabeverordnung rechtlich leicht umsetzbar.“

Schultüten mit Corona-Masken für Erstklässler in Bayern

14.35 Uhr: Zum Schulstart am Dienstag bekommen die Abc-Schützen an einer Münchner Grundschule von der bayerischen Staatsregierung Schultüten mit Stiften, einem Block und Schutzmasken mit einem Bild des bayerischen Löwen geschenkt. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) wollen den Mädchen und Jungen in der Grundschule an der Tumblingerstraße stellvertretend für alle bayerischen Schulanfänger einen Besuch abstatten, teilte das Kultusministerium mit.

Zum Schutz vor Ansteckungen gilt an den ersten neun Schultagen für alle Lehrer und Schüler der weiterführenden Schulen auch im Unterricht eine Maskenpflicht. Grundschulen sind davon zunächst ausgenommen.

Die bayerische Staatsregierung verteilt Schultüten mit Corona-Masken an Erstklässler. Foto: Peter Steffen / dpa

Auf Maskenpflicht hingewiesen: Mann schlägt Zugbegleiterin in Hamburg

13.50 Uhr: In einem Hamburger Regionalzug hat ein Mann eine Zugbegleiterin blutig geschlagen, nachdem sie ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte und seine Fahrkarte sehen wollte. Beides hatte der Mann auf der Fahrt Richtung Ahrensburg nicht bei sich, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Zunächst hatte die Zugbegleiterin den Mann gebeten, sich mit seinem T-Shirt Mund und Nase zu bedecken. Daraufhin habe er in der Zugtoilette eine improvisierte Mund-Nase-Bedeckung angelegt.

Als sie dann auch noch seine Fahrkarte kontrollieren wollte, rannte der Mann plötzlich aus dem mittlerweile in Hamburg-Tonndorf angekommenen Zug. Nur, um kurz danach wieder in den Zug zu steigen und der Bahnmitarbeiterin mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dann sei der Mann endgültig unerkannt geflüchtet. Fahrgäste hatten sich den Angaben zufolge bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die stark blutende Frau gekümmert.

Der Vorfall hat sich vor einer Woche am Mittwoch ereignet. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann nach der Tat gesehen haben.

Türkei verschärft Auflagen für Hochzeiten und andere Feiern

13.05 Uhr: Die Türkei hat wegen steigender Corona-Fallzahlen die Regeln für Hochzeiten und Feste verschärft. Straßen- und Dorfhochzeiten, Verlobungs- oder etwa auch Beschneidungsfeiern im Freien seien ab Freitag nicht mehr erlaubt, teilte das türkische Innenministerium mit.

Demnach sind standesamtliche Trauungen in Veranstaltungsräumen gestattet, sie dürfen aber maximal eine Stunde dauern. Tanz, Speisen und alle Getränke bis auf abgepacktes Wasser seien nicht erlaubt, hieß es. Zudem gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln sowie eine Maskenpflicht.

In der Türkei sind die Fallzahlen in den vergangenen Wochen wieder gestiegen, derzeit gibt es nach offiziellen Zahlen täglich etwa 1500 neue Fälle. Die türkische Ärztekammer schätzt die tatsächliche Zahl jedoch deutlich höher ein. Gesundheitsminister Fahrettin Koca sagte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwochabend, die Türkei sei auf dem zweiten Höhepunkt der ersten Welle angelangt.

In der Türkei sind die Fallzahlen in den vergangenen Wochen wieder gestiegen, derzeit gibt es nach offiziellen Zahlen täglich etwa 1500 neue Fälle. Die türkische Ärztekammer schätzt die tatsächliche Zahl jedoch deutlich höher ein. Foto: Lefteris Pitarakis / dpa

Griechenlands Wirtschaft stürzt ab – Corona trifft Tourismus

12.33 Uhr: Die Corona-Krise hat in Griechenland eine Rekord-Talfahrt der Wirtschaft ausgelöst. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im Zeitraum von April bis Juni um 14 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt Elstat mitteilte. Der Absturz ist Folge eines Lockdowns, der im März zur Eindämmung des Virus verhängt wurde.

Das Land steckt aber bereits seit dem Herbst vorigen Jahres in der Rezession. Das BIP schrumpfte im vierten Quartal 2019 um 0,9 Prozent und Anfang 2020 dann um 0,7 Prozent. Das Mittelmeerland hatte sich zuvor erst allmählich von den Folgen der Schuldenkrise erholt, die Griechenland an den Rand der Staatspleite trieb. Diese konnte nur mit Milliardenhilfen aus Europa und vom IWF abgewendet werden, die an strikte Reform- und Sparauflagen gebunden waren.

Das dritte Rettungsprogramm endete im August 2018. Die Corona-Krise trifft das Land mit voller Wucht, da Griechenland Einnahmen aus dem Tourismus und Seeverkehr wegbrechen. Für 2020 wird ein BIP-Minus von bis zu zehn Prozent erwartet.

Corona trifft queere Menschen besonders hart

12.16 Uhr: Die Corona-Krise trifft nach Angaben der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld die schwul-lesbische und queere Community besonders hart. So seien die sogenannten LSBTIQ-Personen (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, intergeschlechtliche, queere Personen) von den reduzierten medizinischen Versorgungsleistungen in den vergangenen Monaten überproportional negativ betroffen, erklärte die Stiftung in einem Appell.

Dazu zählten fehlende Behandlungen von chronischen Infektionserkrankungen, aufgeschobene Operationen und Hormonbehandlungen und eine fehlende psychotherapeutische Versorgung.

12.13 Uhr: Mit einem Coronavirus-Impfstoff noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November möchte US-Präsident Donald Trump seine Umfragewerte verbessern. Doch dafür wählt er drastische Methoden. Lesen Sie hier: Trump hofft auf Impfstoff noch vor der Präsidentschaftswahl

20 Düsseldorfer Schüler nach Klassenfahrt mit Corona infiziert

11.21 Uhr: Böse Überraschung für Eltern und Schüler einer Düsseldorfer Realschule: Eine Klasse der Freiherr-vom-Stein-Schule war für vier Tage auf einer Reise im Chiemgau (Bayern). Wie unter anderem der WDR berichtet, wurden anschließend 20 der 55 teilnehmenden Schüler positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Kampenwand in den Chiemgauer Alpen – mit Kuh. Bei einer Klassenfahrt ins Chiemgau haben sich 20 Düsseldorfer Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Peter Kneffel / dpa

Zunächst hatte ein Kind Symptome gezeigt, daraufhin seien Tests angeordnet worden, die nach und nach positiv ausfielen. Bei der Reise waren insgesamt 55 Schüler aus der 10. Klasse und vier Lehrer dabei. Die Schüler und ihre Kontaktpersonen sind seitdem in Quarantäne. In NRW sind Klassenfahrten erlaubt, solange der Infektionsschutz eingehalten wird.

Wolfgang Schäuble nennt Ausschreitungen bei Corona-Demo „Schande“

9.46 Uhr: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat bei „Markus Lanz“ deutlich seine Meinung zu den Ausschreitungen bei der Corona-Demo in Berlin gesagt. Von „verabscheuungswürdig“ und „Schande“ sprach der Politiker. Mehr über die Sendung lesen Sie hier: Schäuble nennt Szenen bei Corona-Demo eine „Schande“

CSU-Chef warnt vor „Corona-Schockwelle“

9.36 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat mangelnden Schutz des Deutschen Bundestages bei der eskalierten Großdemonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin beklagt. „Wenn es zu einem Polizeieinsatz kommt, dann sollte er auch richtig gemacht werden. Es ist zu wenig, hinterher drei Polizisten zu ehren, die sich großartig verhalten haben“, sagte der CSU-Chef unserer Redaktion.

„Von vornherein sollte der gesamte Polizeieinsatz verhindern, dass ein rechtsextrem motivierter Corona-Mob den Hort unserer Demokratie stürmen kann.“

An diesem Donnerstag befasst sich der Ältestenrat des Deutschen Bundestages mit der den Szenen des vergangenen Wochenendes. Ein Verbot solcher Demonstrationen wäre „der falsche Ansatz“, warnte Söder. Die Versammlungsfreiheit sei ein wertvolles Grundrecht. „Bei uns hat jeder das Recht, auch absurde Dinge zu sagen. Man muss solche Demonstrationen aber mit Auflagen versehen – etwa mit einer Maskenpflicht. Werden diese Auflagen grundlegend verletzt, kann die Demonstration von der Polizei aufgelöst werden.“

Grundsätzlich sei es erforderlich, Polizisten besser zu schützen - „auch über das Strafrecht“, fügte der CSU-Vorsitzende hinzu. „Angriffe auf Polizisten und die Bedrohung der Familien von Polizisten müssen härter bestraft werden.“

Söder forderte „ein konsequentes und langfristiges Corona-Management“. Die Vernünftigen müssten vor den Unvernünftigen geschützt werden – auch mit harten Bußgeldern. „In Bayern kostet es bis zu 500 Euro, wenn man mehrmals gegen die Maskenpflicht verstößt. Das hilft.“

CSU-Chef Markus Söder warnt vor einer „Corona-Schockwelle, die das Gesundheitssystem enorm belasten würde“. Foto: Peter Kneffel / dpa

Die eigentliche Herausforderung in der Pandemie komme im Herbst und Winter, wenn Erkältungen und eine Grippewelle hinzukämen, warnte Söder. „Es gibt keinen Anlass zur Entwarnung, sondern weiterhin zu großer Vorsicht.“

In Frankreich oder Spanien sei das Infektionsgeschehen kaum mehr nachvollziehbar und könne außer Kontrolle geraten. „Wenn das mit einer Grippewelle zusammentrifft, droht eine Corona-Schockwelle, die das Gesundheitssystem enorm belasten würde.“

Sahra Wagenknecht kritisiert Corona-Warn-App

9.30 Uhr: Bei „Maischberger“ erklärte Sahra Wagenknecht, warum sie der Corona-Warn-App kein Vertrauen schenkt. Das zog Kritik nach sich. Frank Thelen konterte: „Dann dürften Sie auch keine Kopfhörer benutzen oder ihre Watch abgleichen.“ Mehr zum Streit gibt es hier: „Maischberger“: Sahra Wagenknecht hält wenig von Corona-App

Sahra Wagenknecht bei Sandra Maischberger. Foto: WDR/Max Kohr

Sprunghafter Anstieg Corona-Infektionen in Israel

7.30 Uhr: In Israel sind an einem Tag mehr als 3000 Corona-Neuinfektionen erfasst worden. Das Gesundheitsministerium teilte mit, am Vortag seien 3074 neue Fälle registriert worden. Den dritten Tag in Folge wurde damit ein Rekordwert verzeichnet.

Eigentlich war es Ziel der Regierung gewesen, die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu drücken. Israels Corona-Beauftragter Ronni Gamzu steht stark unter Druck. Er hat im Bemühen um Eindämmung der Seuche mit deutlichem Widerstand zu kämpfen.

So hatte Chaim Kanievsky, ein führender Rabbiner innerhalb der strengreligiösen Gemeinschaft, jüdische Religionsstudenten dazu aufgerufen, sich nicht auf das Coronavirus testen zu lassen. Als Grund sagte er, eine Corona-Quarantäne gefährde die Bibelstudien. Die Anzahl der Corona-Infizierten in strengreligiösen Vierteln ist besonders hoch.

Strengreligiöse Kreise nehmen Gamzu auch einen Brief übel, den er an den Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, geschrieben hatte. Darin hatte er dazu aufgerufen, die Einreise von Israelis in die Ukraine zu verbieten, um Corona-Ansteckungen zu verhindern. Tausende Ultraorthodoxer Israelis besuchen zum jüdischen Neujahr den Pilgerort Uman in der Ukraine.

Corona-Schutz – Oberste Ärztin Kanadas empfiehlt Atemschutz beim Sex

5.08 Uhr: Die oberste Medizinerin Kanadas hat zum Schutz gegen das Coronavirus das Tragen einer Maske – beim Sex empfohlen. Wer Sex mit jemandem habe, der nicht im eigenen Haushalt wohne oder der zu den Corona-Risikogruppen zähle, solle dabei einen Mund-Nasen-Schutz tragen, erklärte die Chefin der Behörde für öffentliche Gesundheit, Theresa Tam.

Sie riet auch dazu, das Küssen wegzulassen und Berührungen der Gesichter zu vermeiden. „Sex kann in Zeiten von Covid-19 kompliziert sein“, gab Tam zu bedenken. Dies gelte besonders für Menschen, die keine Sexpartner im eigenen Haushalt hätten. „Die sexuelle Aktivität mit dem niedrigsten Risiko ist jene, an der nur Sie alleine beteiligt sind“, fügte die Medizinerin zu.

Corona-Bonus soll auch für Pflegekräfte in Kliniken kommen

4.15 Uhr: Für Pflegekräfte mit besonderen Belastungen wegen der Corona-Krise soll nun auch in Kliniken eine Bonuszahlung kommen. Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) wollen 100 Millionen Euro bereitstellen, um Prämien bis zu 1000 Euro zu ermöglichen. Das sieht ein gemeinsames Konzept des GKV-Spitzenverbands und der Deutschen Krankenhausgesellschaft vor, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr.

Demnach sollen die Kliniken festlegen, wer eine Prämie bekommt und in welcher Höhe – je nachdem, wie stark Pflegekräfte in der Behandlung von Corona-Kranken eingesetzt waren.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die beiden Verbände aufgefordert, ein entsprechendes Konzept zu entwickeln. Hintergrund war breite Kritik daran, dass es bisher nur für die Altenpflege einen Bonus wegen besonderer Corona-Belastungen gibt.

Der Bundestag hatte diese einmaligen Prämien von bis zu 1000 Euro im Mai beschlossen. Die Kosten werden mit rund einer Milliarde Euro veranschlagt – tragen soll dies vorerst die Pflegeversicherung, der Bund hat aber einen Zuschuss angekündigt. Länder oder Arbeitgeber können den Bonus auf bis zu 1500 Euro aufstocken, die steuerfrei bleiben würden.

Der Pflegebonus soll nun auch in Kliniken gezahlt werden. Foto: Jens Büttner / dpa

US-Behörde bereitet Verteilung von möglichem Corona-Impfstoff vor

4.13 Uhr: Die US-Gesundheitsbehörde CDC trifft Vorbereitungen für die Verteilung einer potenziellen Corona-Impfung bereits ab Ende Oktober. Zugleich räumte sie ein, dass es sich dabei zunächst um ein theoretisches Szenario handelt, wie aus Unterlagen hervorgeht, die von der „New York Times“ am Mittwoch veröffentlich wurden.

Die Planungsdokumente wurden an US-Bundesstaaten und Städte verschickt, wie die CDC unter anderem dem Sender CNN bestätigte.

Das bedeutet, dass eine Infrastruktur für den Start von Impfungen unmittelbar vor der US-Präsidentenwahl am 3. November geschaffen würde. Den Unterlagen zufolge rechnet die CDC zugleich damit, dass Ende Oktober lediglich zwei Millionen Dosen von einem Impfstoff und eine Millionen Dosen von einem weiteren Impfstoff verfügbar sein könnten.

Präsident Donald Trump hatte die Gesundheitsbehörde FDA im August aufgefordert, mehr Tempo bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs zu machen. FDA-Chef Stephen Hahn ließ daraufhin in der „Financial Times“ durchblicken, dass er eine Notfall-Erlaubnis zum Einsatz eines Impfstoffs in bestimmten Fällen auch vor Abschluss der Phase-3-Tests für möglich halte.

Bei diesen Versuchen werden mit einer großen Zahl von Probanden Wirksamkeit und die Sicherheit im Bezug auf mögliche Nebenwirkungen getestet. Deswegen hatten Gesundheitsexperten davor gewarnt, zu schnelles Handels könne das Vertrauen in eine Corona-Impfung gefährden.

Der Chef der US-Forschungsagentur National Institutes of Health (NIH), Francis Collins, verteidigte unterdessen die Planungen der CDC. Es sei zwar unwahrscheinlich, dass ein Impfstoff zu diesem Zeitpunkt bereits fertig sein werde – aber es sei wichtig, frühzeitig Vorbereitungen für seine Verteilung zu treffen.

So läuft die Suche nach dem Corona-Impfstoff So läuft die Suche nach dem Corona-Impfstoff

Dwayne „The Rock“ Johnson an Covid-19 erkrankt

3.57 Uhr: Hollywood-Star Dwayne „The Rock“ Johnson (48), seine Frau Lauren und ihre beiden kleinen Töchter sind mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte der Action-Held („Fast & Furious“) in einer über elfminütigen emotionalen Videobotschaft auf Instagram mit.

Die Erkrankung an Covid-19 sei eine der schwierigsten Erfahrung für die Familie und für ihn persönlich gewesen, erklärte der Schauspieler und frühere Profi-Wrestler.

Seine beiden Töchter Jasmine (4) und Tiana (2) hätten glücklicherweise nur leichte Halsschmerzen gehabt, doch für ihn und seine Frau seien die vergangenen Wochen gesundheitlich „hart“ gewesen. Inzwischen habe sich jedoch die ganze Familie wieder erholt.

Johnson betonte, dass sie seit Beginn der Pandemie Vorsichtsmaßnahmen befolgt und Schutzmasken getragen hätten. Sie hätten sich bei engen Freunden angesteckt. Nun würde er noch striktere Regeln einführen und nur Freunde treffen, die einen negativen Test nachweisen könnten.

Der Schauspieler rief seine Fans dazu auf, stets Schutzmasken zu tragen, gesund zu leben und die eigene Immunabwehr zu stärken.

Söder: Fußballspiele mit Zuschauern „schlechtes Signal“

1.03 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Zulassung von größeren Zuschauermengen in Fußballstadien kritisiert. „Jetzt wieder Fußballspiele mit Fans zu erlauben, während gleichzeitig die Infektionszahlen steigen, wäre ein schlechtes Signal“, sagte der CSU-Chef der „Passauer Neuen Presse“.

„Ein Verein mit Fans, die anderen ohne – das kann weder im Sinn der Liga noch des Sports sein“, sagte der 53-Jährige. Er forderte daher „für die Bundesliga einheitliche Regeln“ für die Rückkehr von Fans in die Arenen.

Die 36 Mitglieder der Deutschen Fußball Liga beraten am Donnerstag ab 11 Uhr über das weitere Vorgehen für die neue Saison in der 1. und 2. Bundesliga, die Mitte September beginnt.

Ärztepräsident fordert lückenlose Grippeimpfung für Erzieher und Lehrer

1.02 Uhr: Husten, Fieber, Kopfschmerzen – es könnte Corona sein. Es könnte aber auch die Grippe sein. Anfang Oktober beginnt üblicherweise die Saison und die ersten Praxen bieten bereits Termine für die Grippeschutzimpfung an. Die Regierung, die Epidemiologen, die Hausärzte – sie alle schauen mit großer Sorge auf die doppelte Infektionslage. Lesen Sie hier: Wie gefährlich wird die Grippesaison in der Corona-Krise? Und: Ist Deutschland gut darauf vorbereitet?

Corona-News von Mittwoch, 2. September: Filmfestival in Venedig startet mit Gedenken an Corona-Tote

Italiens ehemaliger Premierminister Silvio Berlusconi ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Berlusconis persönlicher Arzt sagte, dass er keine Symptome der Covid-19-Krankheit habe

ist positiv auf das getestet worden. Berlusconis persönlicher Arzt sagte, dass er keine der Covid-19-Krankheit habe Die belgische Provinz Antwerpen ist aus Sicht der Bundesregierung kein Corona-Risikogebiet mehr. Auch die rumänischen Kreise Neamț und Gorj wurden am Mittwoch von der Liste der Risikogebiete des RKI gestrichen

ist aus Sicht der Bundesregierung kein Corona-Risikogebiet mehr. Auch die Kreise Neamț und Gorj wurden am Mittwoch von der Liste der Risikogebiete des RKI gestrichen Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat die Bundesregierung die Kanarischen Inseln und damit ganz Spanien als Risikogebiet eingestuft. Auch die kroatische Region Zadar taucht nun auf der Liste der Risikogebiete des RKI auf.

Weil sie einen Test nach ihrer Teilnahme bei einer Corona-Demo verweigerte, wurde einer Mitarbeiterin im Pflegeheim gekündigt. Lesen Sie hier, was ein Anwalt dazu sagt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat neue Empfehlungen zur Behandlung von schwerkranken Patienten mit Covid-19 veröffentlicht: Sie sollten systematisch mit bestimmten Kortikosteroiden behandelt werden

(WHO) hat neue Empfehlungen zur Behandlung von schwerkranken Patienten mit veröffentlicht: Sie sollten systematisch mit bestimmten Kortikosteroiden behandelt werden Sachsen feiert am Samstag seine Wiedergründung und die deutsche Wiedervereinigung vor 30 Jahren mit einer Festveranstaltung. Neben 2 000 Gästen wird zu dem Festakt auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erwartet

vor 30 Jahren mit einer Festveranstaltung. Neben wird zu dem Festakt auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident (CDU) erwartet Thailand hat seit 100 Tagen keine Infizierungen mit dem Coronavirus mehr im Inland registriert. Allerdings reisen immer noch Infizierte aus dem Ausland ein – allein am Mittwoch waren es acht

mit dem Coronavirus mehr im Inland registriert. Allerdings reisen immer noch Infizierte aus dem Ausland ein – allein am Mittwoch waren es acht Die Corona-Warn-App des Bundes stößt in der Bevölkerung weiterhin auf große Vorbehalte: In einer Umfrage mit 2000 Befragten gaben 52 Prozent der Befragten an, sie wollten die App des RKI nicht installieren

Die knapp 2000 Kliniken in Deutschland sollen über die Corona-Krise hinaus eine Milliarden-Spritze für Investitionen bekommen. Das Kabinett brachte einen Gesetzentwurf auf den Weg, der drei Milliarden Euro als Förderung vom Bund vorsieht. Die Länder können weitere Mittel von bis zu 1,3 Milliarden Euro beisteuern

Die von SPD-Parteichefin Saskia Esken verwendete Bezeichnung „Covidioten“ für die Anti-Corona-Demonstranten ist aus Sicht der Berliner Staatsanwaltschaft von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Staatsanwaltschaft prüfte hunderte Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung

verwendete Bezeichnung für die Anti-Corona-Demonstranten ist aus Sicht der Berliner Staatsanwaltschaft von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Staatsanwaltschaft prüfte hunderte Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung Im überfüllten Flüchtlingslager von Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist erstmals ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handle sich um einen 40-Jährigen aus Somalia

auf der griechischen Insel Lesbos ist erstmals ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handle sich um einen 40-Jährigen aus Somalia Die Ausnahmen für das Insolvenzrecht in der Corona-Krise sollen verlängert werden. Die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen, soll bis Jahresende ausgesetzt bleiben – falls Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eines Unternehmens Folge der Corona-Krise sind

zu stellen, soll bis Jahresende ausgesetzt bleiben – falls Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eines Unternehmens Folge der Corona-Krise sind Die ursprünglich für Mai 2021 geplante Volkszählung soll auf 2022 verschoben werden. Das hat das Kabinett in Berlin beschlossen. Die Entscheidung benötigt noch die Zustimmung des Bundestags

soll auf 2022 verschoben werden. Das hat das Kabinett in Berlin beschlossen. Die Entscheidung benötigt noch die Zustimmung des Bundestags Gesichtsschilder sowie Masken mit einem Ventil sind amerikanischen Forschern zufolge als Corona-Schutz weniger effektiv als medizinische Masken und Stoffmasken . Lesen Sie hier: Ergebnis in 15 Minuten: Neuer Corona-Schnelltest vor Einsatz

. Ergebnis in 15 Minuten: Neuer Corona-Schnelltest vor Einsatz Ein neuer Forschungsbericht aus Frankreich zeigt: Babys können sich offenbar im Mutterleib mit dem Coronavirus anstecken. Coronavirus: Ungeborene können sich über Plazenta anstecken

Coronavirus: Ungeborene können sich über Plazenta anstecken Die US-Regierung lehnt eine Teilnahme an der internationalen Initiative Covax ab, die einen fairen weltweiten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen garantieren soll und von der WHO mitgetragen wird. Die USA waren im Juli aus der WHO ausgetreten.

Corona-News von Dienstag, 1. September: Corona-Podcast von Drosten zurück

Mit neuen Erklärungen und Vorschlägen ist Christian Drosten in die neue Podcast-Saison gestartet. Der Virologe sagt: Die Infektionshäufigkeit wird mit den erfassten Corona-Zahlen unterschätzt, Masken zu tragen macht wirklich Sinn und fünf Tage Quarantäne könnten ausreichen.

in die neue Podcast-Saison gestartet. Der Virologe sagt: Die Infektionshäufigkeit wird mit den erfassten Corona-Zahlen unterschätzt, Masken zu tragen macht wirklich Sinn und fünf Tage Quarantäne könnten ausreichen. „ Love Island “-Moderatorin Jana Ina Zarella ist mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb übernimmt Cathy Hummels vorläufig die Moderation der Flirtshow auf RTL2

“-Moderatorin ist mit dem infiziert. Deshalb übernimmt Cathy Hummels vorläufig die Moderation der Flirtshow auf RTL2 Auf den Kanarischen Inseln steigen nach einer Partynacht die Corona-Zahlen. Gran Canaria und Lanzarote sind besonders vom Coronavirus betroffen. Doch die Lage sieht nicht auf jeder der Inseln schlecht aus. Lesen Sie dazu : Corona – Party auf den Kanaren wurde zur Virenschleuder

: Corona – Party auf den Kanaren wurde zur Virenschleuder Nach der frühen Freigabe eines Impfstoffes soll in Russland bereits in dieser Woche mit ersten Impfungen begonnen werden

soll in bereits in dieser Woche mit ersten Impfungen begonnen werden Die österreichische Regierung hält erste Impfungen ab Januar für möglich

ab Januar für möglich Der Hersteller eines erfolgversprechenden Corona-Impfstoffkandidaten, AstraZeneca , hat mit großflächigen klinischen Tests des Mittels in den USA begonnen. An der Testreihe der wichtigen Phase III sollen rund 30.000 erwachsenen Freiwillige teilnehmen, wie die zuständige US-Gesundheitsbehörde mitteilte

, hat mit großflächigen klinischen Tests des Mittels in den USA begonnen. An der Testreihe der wichtigen Phase III sollen rund erwachsenen Freiwillige teilnehmen, wie die zuständige US-Gesundheitsbehörde mitteilte Bei der Verhängung von Reisewarnungen gehen die EU-Länder bislang unterschiedliche Wege. Dieser Vorschlag soll den Flickenteppich bei der Beurteilung von Risikogebieten beenden.

Bei Demonstrationen in Berlin mit mehr als 100 Teilnehmern gilt künftig eine Maskenpflicht . Es soll aber Ausnahmen etwa für Autokorsos geben

mit mehr als 100 Teilnehmern gilt künftig eine . Es soll aber Ausnahmen etwa für Autokorsos geben Vor allem ältere Menschen gelten als Risikogruppe in der Corona-Pandemie. Laut einer Studie können durch eine rechtzeitige Behandlung von Covid-19-Patienten mit speziellen Medikamenten, die das Abwehrsystem des Körpers aktivieren, schwere Krankheitsverläufe verhindert werden. Mehr dazu lesen Sie hier:

gelten als in der Corona-Pandemie. Laut einer Studie können durch eine rechtzeitige Behandlung von Covid-19-Patienten mit speziellen Medikamenten, die das Abwehrsystem des Körpers aktivieren, schwere Krankheitsverläufe verhindert werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht davon aus, das ein zweiter Lockdown verhindert werden kann. Lesen Sie dazu: Wie wahrscheinlich ist ein erneuter Lockdown wegen Corona? Das sagen Virologen.

(CDU) geht davon aus, das ein zweiter verhindert werden kann. Wie wahrscheinlich ist ein erneuter Lockdown wegen Corona? Das sagen Virologen. Die „Hart aber fair“-Runde sprach über die Anti-Corona-Demo in Berlin und bot Einblicke in die Weltsicht von Verschwörungsideologen sowie Corona-Leugnern. Im Studio saß unter anderem die RBB-Moderatorin und Ärztin Julia Fischer. Ihre These: Niemand sei vor Verschwörungsideologien gefeit – auch intelligente Menschen nicht

Nach den Ausschreitungen am Wochenende in Berlin mehren sich die Warnungen vor einer weiteren Radikalisierung der Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen. Rechtsextremisten seien dabei, die Bewegung „komplett zu kapern“, sagte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, in einem Interview. Der Zentralrat der Juden warnte vor wachsendem Antisemitismus im Zuge der Protestbewegung. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Corona-Demonstration: Wird die rechte Gefahr unterschätzt?

Corona-News von Montag, 31. August: Frankreich meldet über 3000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden 3082 Neuansteckungen gemeldet worden. Allerdings wird damit gerechnet, dass es tatsächlich weit mehr sind, da an Sonntagen erfahrungsgemäß weniger Tests gemacht werden. In den Tagen davor waren jeweils mehr als 5000 Neuinfektionen registriert worden

sind in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Allerdings wird damit gerechnet, dass es tatsächlich weit mehr sind, da an Sonntagen erfahrungsgemäß weniger Tests gemacht werden. In den Tagen davor waren jeweils mehr als 5000 Neuinfektionen registriert worden Die Zahl der in den USA registrierten Infektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von sechs Millionen überschritten. Lesen Sie hier: Alle Neuinfektionen und Corona-Fälle auf der Welt und in Europa

Alle Neuinfektionen und Corona-Fälle auf der Welt und in Europa Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat vor einer Überlastung der Kinderarztpraxen und zu vielen Corona-Tests im Herbst und Winter gewarnt

und zu vielen Corona-Tests im Herbst und Winter gewarnt Die türkische Wirtschaft ist hart von der Corona-Krise getroffen worden. Nach Angaben des türkischen Statistikamts lag die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal elf Prozent unter dem Niveau des ersten Quartals. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1998

Indiens Ex-Präsident Pranab Mukherjee ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der 84-Jährige war vor drei Wochen mit Covid-19 diagnostiziert und in einer Klinik in der Hauptstadt Neu-Delhi behandelt worden

Das ist unser neuer Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

Coronavirus breitet sich aus – mehr Infos zur Pandemie:

