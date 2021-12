Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dafür geworben, eine "ganz neue Anstrengung" im Kampf gegen die Corona-Pandemie anzugehen. Alle, die sich impfen lassen wollten, sollten das so bald wie möglich tun können - "und zwar jetzt, in diesem Monat Dezember", sagte Scholz in Berlin.

Berlin. Das Robert Koch-Institut (RKI) informiert jeden Tag über die neuen Corona-Zahlen zur Pandemie in Deutschland. Alle Daten im Überblick.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Montag weiterhin viele Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz stagniert seit Tagen auf hohem Niveau

Das RKI informiert täglich über Neuinfektionen, Inzidenz, Hospitalisierung und R-Wert – alle Daten im Überblick

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet täglich die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland. Am Montagmorgen verzeichnete das Institut unter Berufung auf die örtlichen Gesundheitsämter 27.836 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Vor genau einer Woche hatte der Wert bei 29.364 Neuinfektionen gelegen. Innerhalb eines Tages wurden 81 Todesfälle registriert – gegenüber 73 Toten in der Vorwoche.

So hoch ist die Hospitalisierungsrate

Wie zu Beginn der Pandemie gilt aktuell die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen als zentraler Wert zur Bewertung der aktuellen pandemischen Lage in Deutschland sowie zur Einführung von Einschränkungen und Maßnahmen. Zwischenzeitlich war die Belastung der Kliniken stärker in den Fokus gerückt – die sogenannte .

Die Hospitalisierungsrate bildet die übermittelten Fälle über eine Woche pro 100.000 Einwohner ab. Der Bericht erscheint von Montag bis Freitag, meistens am frühen Nachmittag, und zeigt auch die Lage in den unterschiedlichen Bundesländern an. Am Wochenende veröffentlicht das RKI keinen Lagebericht.

Die Hospitalisierungsrate gab das RKI am Freitag mit 5,52 an

Am Donnerstag hatte sie bei 5,47 gelegen

Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15,5

Die Berechnung der Hospitalisierungs-Inzidenz erfolgt nach RKI-Angaben auf Basis des Meldedatums an das lokale Gesundheitsamt. Die Hospitalisierung soll sämtliche Klinik-Einweisungen von Covid-19-Patienten abbilden – und nicht nur die Belegung der Intensivstationen. Denn viele Covidkranke kommen, zumindest zunächst, auf normale Stationen. Wenn ein Patient oder eine Patientin wegen einer anderen Erkrankung oder für einen Eingriff in die Klinik kommt und positiv auf Sars-CoV-2 getestet wird, soll dies dagegen nicht mit gemeldet werden.

Corona-Fallzahlen des RKI: Sieben-Tage-Inzidenz

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Montag bundesweit bei 441,9

Am Sonntag hatte das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz mit 439,2 beziffert

Vor genau einem Monat hatte die bundesweite Inzidenz noch bei 183,7 gelegen

Der höchste Wert, den die Inzidenz in der gesamten Corona-Pandemie erreichte, war mit 452,4 am 29. November 2021 gemeldet worden

Der höchste Wert, den die Inzidenz in der dritten Corona-Welle im Winter 2020/2021 erreichte, war mit 197,6 am 22. Dezember 2020 gemeldet worden

Die Inzidenz der Neuinfektionen war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse.

Interaktive Grafik: Wie tödlich das Coronavirus wirklich ist

Corona-Fallzahlen des RKI – ein Überblick

Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich in Deutschland laut RKI insgesamt 6.158.125 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Bislang haben die Behörden 103.040 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Die Zahl der Genesenen schätzt das RKI auf 5.058.200.

R-Wert: Was der Wert ist und wie hoch er ist

Die Reproduktionszahl oder R-Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person durchschnittlich ansteckt. Liegt der R-Wert beispielsweise über eins, steckt ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen an. Liegt der Wert unter eins, verringert sich die Zahl der Neuinfektionen langfristig.

Datum 3. Dezember 2. Dezember 1. Dezember 7-Tage-R-Wert 0,95 0,92 0,89

Das RKI meldet den aktuellen R-Wert seit Juli nur noch montags bis freitags im aktuellen Situationsbericht. Seit dem 17. Juli wird zudem nur noch der 7-Tage-R-Wert veröffentlicht, der 4-Tage-R-Wert entfällt. Der 7-Tage-R-Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Er bildet das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen ab.

Hintergrund: So wird die Reproduktionszahl berechnet

