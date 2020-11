Berlin. In den vergangenen Tagen ist der R-Wert gesunken. Das allein bedeutet allerdings nicht, dass es einen positiven Corona-Trend gibt.

Das öffentliche Leben in Deutschland wurde teilweise heruntergefahren, die Corona-Fallzahlen liegen jedoch immer noch auf einem hohen Niveau

Trotz den Teil-Lockdowns in Deutschland sind die Corona-Fallzahlen noch immer hoch

Allerdings ist die Reproduktionszahl ist wieder unter 1 gesunken

Zeichnet sich hier eine Corona-Trendwende ab?

Wir zeigen, was die aktuellen Zahlen bedeuten und wie die aktuelle Corona-Lage in Deutschland ist

Ist das schon der erste Hoffnungsstreifen am Horizont? Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) erstmals seit Wochen wieder einen R-Wert unter der kritischen Marke von 1,0. Das heißt: Das exponentielle Wachstum macht eine Pause, zehn Infizierte stecken weniger als zehn andere an.

Sollte sich daraus ein Trend entwickeln, wäre das ein erster Erfolg für die harten Corona-Maßnahmen der letzten Tage. Doch der R-Wert ist nicht der einzige Faktor, auf den die Kanzlerin und die Länderchefs schauen, wenn sie am 16. November darüber entscheiden, ob die aktuellen Lockdown-Regeln ausreichen. Welche Faktoren sind jetzt wichtig?

1. Corona-Pandemie: Das sagt der R-Wert aus

Der R-Wert: Die Reproduktionszahl macht Hoffnung. Der R-Wert lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,79 (Vortag: 0,81). Wichtig zu wissen: Der R-Wert bildet nicht das aktuelle Infektionsgeschehen ab, sondern die Lage vor etwa eineinhalb Wochen.

Da bereits seit Mitte Oktober in den meisten Bundesländern wieder deutliche Einschränkungen galten, etwa bei Feiern und Veranstaltungen, ist es gut möglich, dass sich dies bereits beim R-Wert widerspiegelt. Daten des Corona-Monitors des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) hatten gezeigt, dass sich die dafür Befragten schon in der vergangenen Woche vorsichtiger als noch zwei Wochen zuvor verhielten.

Auch das Sieben-Tage-R, das weniger tagesaktuellen Schwankungen unterliegt, lag nach RKI-Schätzungen am Donnerstag bei 0,93 (Vortag: 0,92). Ob das Sinken der R-Werte in den vergangenen Tagen ein stabiler Trend oder eine Schwankung sei, könne man jedoch noch nicht sicher sagen, so RKI-Vizepräsident Lars Schaade. Um in eine kontrollierbare Lage zu kommen, müsse es Ziel sein, die Reproduktionszahl auf mindestens 0,7 zu senken.

2. Das sagt die Zahl der Neuinfektionen aus

Die Zahl der Neuinfektionen: Hier zeigt sich noch keine Entlastung. Innerhalb eines Tages wurden 17.214 neue Fälle gemeldet, die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 151 auf insgesamt 10 812 – der höchste Wert seit Anfang Mai. „Aktuell ist eine zunehmende Beschleunigung der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten“, heißt es im Lagebericht des RKI vom Dienstagabend.

Auch wenn der R-Wert sinke, führe die hohe Zahl der aktuell infizierten Personen weiterhin dazu, dass sich viele Menschen anstecken. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist zudem nur ein Teil der Wahrheit: Da die Testlabore zu 100 Prozent ausgelastet sind und Ärzte nur noch Menschen mit klarer Symptomatik testen sollen, bilden die aktuell gemeldeten Testergebnisse weiterhin nur einen Ausschnitt des Infektionsgeschehens ab.

Nebeneffekt: Durch die Beschränkung der Tests auf symptomatische Fälle hat sich der Anteil positiver Tests an der Gesamtzahl der Tests laut RKI mittlerweile auf über fünf Prozent erhöht. Lesen Sie auch: Jens Spahn meldet sich zurück – mit beunruhigenden Zahlen

3. Das sagt die Sieben-Tage-Inzidenz aus

Die Sieben-Tage-Inzidenz: Für Angela Merkel ist die Zahl 50 die entscheidende Marke im Kampf gegen Corona: Die Kanzlerin geht davon aus, dass die Gesundheitsämter bei höchstens 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen die Kontakte der Infizierten nachverfolgen, die Kontrolle wieder erlangen können.

Andere sind vorsichtiger, sie sehen einen drohenden Kontrollverlust schon bei einer Inzidenz von 35 Fällen. In jedem Fall ist es noch ein weiter Weg: Für die vergangenen sieben Tagen lag der Wert bundesweit zuletzt bei 125,8 Fällen. Noch vor vier Wochen waren gerade mal 18,6.

4. Das sagt die Altersverteilung aus

Die Altersverteilung: Aktuell nehmen die Erkrankungen unter älteren Menschen wieder zu, heißt es im jüngsten Bericht der RKI. „Da diese häufiger einen schweren Verlauf durch COVID-19 aufweisen, steigt ebenso die Anzahl an schweren Fällen und Todesfällen.“ Besorgniserregend: Nach dem sich das Virus im Sommer vor allem bei Reiserückkehrern und später vermehrt nach Partys und großen Feiern zeigte, würden jetzt auch wieder vermehrt COVID-19-bedingte Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen gemeldet, warnt das RKI.

Insgesamt hat sich die Zahl intensivmedizinisch behandelter Covid-19-Fälle in den vergangenen zwei Wochen fast verdreifacht. Solange es nicht gelingt, diesen Trend zumindest zu stoppen, sind Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen unwahrscheinlich.

5. Wie beeinflusst das Wetter den Corona-Trend?

Das Wetter: Sars-CoV-2 wird in der kalten Jahreszeit verstärkt übertragen. Deshalb kann es diesmal deutlich länger dauern als im Frühjahr, bis der Teil-Lockdown Wirkung zeigt. Das liegt nicht nur daran, dass sich nun mehr Menschen drinnen statt draußen treffen, wo das Ansteckungsrisiko meist merklich geringer ist.

Viele Eigenschaften des Virus begünstigen die winterliche Ausbreitung: Typische Winterviren - zu denen auch Sars-Cov-2 gehört - hätten bei trockener Luft vermutlich eine höhere Überlebensfähigkeit, sagt Thomas Deitmer, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie. „Deshalb warnten schon die Großmütter vor trockener Heizungsluft.“

