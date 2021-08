Pandemie Gegen vierte Corona-Welle: Was der Gesundheitsminister plant

Berlin Die Corona-Zahlen steigen, die Delta-Variante breitet sich stark aus. Jens Spahn legt nun eine Reihe von Maßnahmen für den Herbst vor.

Seit Wochen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz stetig an, die ansteckendere Delta-Variante breitet sich immer weiter aus. Und durch Reisende, die zum Ende der Sommerferien aus dem Ausland zurückkehren, droht sich die Infektionslage im Herbst dramatisch zu verschärfen.

Um diese vierte Welle einzudämmen, plant Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) jetzt weitere Corona-Regeln ab September. Einen entsprechenden Bericht hat sein Ministerium den Ländern und dem Bundestag vorgelegt. Die Schutzmaßnahmen könnten allerdings durch die fortgeschrittene Impfkampagne moderater ausfallen als vergangenen Herbst und Winter.

Vierte Corona-Welle: Das plant Spahn

Viele Corona-Maßnahmen sollen jedoch verlängert werden, andere betreffen vor allem Ungeimpfte. Diese Regeln werden in dem Ministeriumsbericht genannt:

Die Einhaltung von Hygienemaßnahmen und eine Maskenpflicht "bis ins Frühjahr 2022" - vor allem im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie im Einzelhandel - "für alle, auch für Geimpfte und Genesene"

Unabhängig von der Inzidenz soll "ab Anfang/Mitte September 2021 die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen in ganz Deutschland generell nur unter Einhaltung der 3G-Regel (3G: geimpft, genesen oder getestet) möglich sein"

Konkret geht es dabei um die Innengastronomie, Hotelübernachtungen, körpernahe Dienstleistungen, Sport und Veranstaltungen drinnen sowie Großveranstaltungen drinnen und draußen

Weil sich mittlerweile jeder impfen lassen kann, schlägt das Gesundheitministerium ein Ende der Gratis-Schnelltests ab Mitte Oktober vor

Nur für Personen, die nicht geimpft werden können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliege, wie Schwangere oder Kinder und Jugendliche, solle es weiterhin kostenlose Schnelltests geben

Vor Corona-Gipfel: Kritik an geplanten Regeln

Am 10. August berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten über das weitere Vorgehen in der Pandemie und somit auch über Spahns Vorschläge.

Bereits im Vorfeld gibt es jedoch Kritik an den Plänen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki warf der Bundesregierung in der "Bild"-Zeitung Wortbruch vor. In Zielsetzung und Wirkung komme es einer direkten Impfpflicht gleich, wenn die Regierung nicht-geimpfte Personen vom sozialen Leben ausschließe. (dpa/fmg)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama