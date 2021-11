"Geimpft Genesen!" steht in einem Schaukasten an einer Bar. In immer mehr Bundesländern gilt 3G oder 2G.

Berlin Die meisten Bundesländer verschärfen die Corona-Regeln wieder. Was ist wo erlaubt und für wen? Was ist dagegen verboten? Ein Überblick.

Die Corona-Zahlen steigen dramatisch. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist so hoch wie noch nie zuvor seit Pandemiebeginn. Bei der Bekämpfung des Coronavirus gehen die Bundesländer weiterhin sehr unterschiedliche Wege – etwa bei der Anwendung der 2G-Regel, beim Testen oder den Regeln in Schulen. Ein Überblick über alle Bundesländer.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde am 16. September ein Dreistufen-System zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie eingeführt. Dieses orientiert sich an der Auslastung der Krankenhäuser mit Corona-Patienten. Die niedrigste Stufe mit wenigen Einschränkungen wird als Basisstufe bezeichnet. Ihr folgt die Warnstufe mit weitergehenden Beschränkungen, die in der dritten Stufe, der Alarmstufe, nochmals verschärft werden.

Die Alarmstufe tritt in Kraft, wenn die Hospitalisierungsrate an fünf Werktagen in Folge den Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet bzw. die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. Der Sonntag oder andere Feiertage werden hierbei also nicht mitgezählt. Dann gelten folgende Regeln:

In der Alarmstufe darf sich nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Geimpfte und genesene Personen werden dabei aber nicht mitgezählt

Beim Kneipen- und Restaurantbesuch oder dem Aufenthalt in Spielhallen und Imbissen gilt im Innenbereich ebenfalls die 2G-Regelung. Im Freien bleibt es bei 3G mit PCR-Test

Auf Weihnachtsmärkten gilt die 2G-Regelung für Verkaufsstände, die Lebensmittel zum sofortigen Verzehr vor Ort anbieten. Für den reinen Warenverkauf gibt es aber keine Einschränkungen. Das heißt, auch ungeimpfte Personen können auf dem Weihnachtsmarkt einkaufen

Bei Veranstaltungen wie Konzerten, Theateraufführungen, in Museen, Ausstellungen in Clubs und Diskotheken sowie auf Kongressen gilt das 2G-Modell

Mit Ausnahme von Landesbibliotheken und Archiven gilt auch bei Kultureinrichtungen wie Museen oder Galerien die 2G-Regel. Wo nicht 2G gilt, bleibt es bei 3G mit PCR-Test-Pflicht

Beim Friseur oder im Nagelstudio gilt in der Alarmstufe 3G mit PCR-Test-Pflicht

Bayern

In Bayern gibt es seit 6. November eine sogenannte Krankenhaus-Ampel. Die Ampel springt auf Gelb, wenn bayernweit in sieben Tagen über 1200 neuaufgenommene Covid-Patienten in Krankenhäusern oder über 450 Covid-Patienten auf Intensivstationen verzeichnet werden.

Bei Ampelstufe Gelb gilt:

FFP2-Masken als Standard

Veranstaltungen (Indoof), Sport, Kultur: 3G plus

Clubs und Diskotheken: 2G

Die Ampel springt auf Rot, wenn bayernweit über 600 Covid-Patienten auf Intensivationen liegen. Die Ampel zeigt ebenfalls Rot, wenn in "regionalen Hotspots" die Sieben-Tage-Inzidenz über 300 liegt und mehr als 80 Prozent der Intensivbetten in der Region belegt sind.

Bei Ampelstufe Rot gilt:

Veranstaltungen (Indoor), Sport, Kultur: 2G

Gastro, Hotels und körpernahe Dienstleistungen: 3G plus

Hochschulen und Bildungsangebote: 3G

Bei Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten soweit diese Kontakt zu anderen Personen haben: 3G

Die Maskenpflicht an Bayerns Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Das Kabinett beschloss am Dienstag in München, die zunächst nach den Herbstferien nur befristet geltende Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckung am Sitzplatz bleibe an allen Schulen im Freistaat "bis auf Weiteres" gültig. Dies teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung mit. In Bayerns Schulen gilt seit Montag wieder eine Maskenpflicht auch im Unterricht, diese war in den Grundschulen zunächst auf eine Woche befristet, in weiterführenden Schulen auf zwei Wochen.

Die Staatsregierung hält es außerdem nicht für ausgeschlossen, die Vorgaben in der Gastronomie und in anderen Wirtschaftsbereichen zu verschärfen: zum Beispiel von 3G Plus auf 2G. Entscheidend sei aber, wie gut die Einhaltung und auch die Kontrolle der Vorgaben funktioniere, sagt Söder.

Zudem sprach sich Söder für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen aus. "In Alten- und Pflegeheimen halte ich es für sinnvoll, das zu machen", sagte er. In Bayern würden alle Impfzentren wieder hochgefahren, kündigte der Ministerpräsident an.

Berlin

In Berlin könnte die 2G-Regel laut dem scheidenden Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) bereits ab dem Wochenende oder ab Anfang der kommenden Woche gelten. "Wir haben ja beschlossen, in welche Richtung es gehen soll, und das wird jetzt formuliert", sagte er im RBB-Inforadio. Der Senat wolle die neuen Vorgaben Mitte der Woche in einer Sondersitzung beschließen, "so dass es gegebenenfalls sogar schon zum Wochenende, spätestens aber Anfang der Woche auch umgesetzt werden kann, und das ist schneller als viele andere Bundesländer, die immer noch zugucken, ob irgendwas von der Bundesebene kommt", sagte Müller.

In welchen Bereichen die 2G-Regel dann konkret gelten soll, ließ Müller noch weitgehend offen. "Es wird in der Gastronomie, es wird dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen, bei Veranstaltungen, Kultur, Sport, da wird so etwas auch eine Rolle spielen." Es müsse aber unterschieden werden zwischen außen und innen. Eine 2G-plus-Regel, wonach Geimpfte oder Genesene zum Beispiel für Club-Besuche oder bei Großveranstaltungen zusätzlich noch einen Test vorweisen müssen, strebe der Senat zumindest im ersten Schritt nicht an.

Bei der 2G-plus-Regel wird für Geimpfte und Genesene zusätzlich eine Testplicht eingeführt. Foto: Imago/Bihlmayerfotografie

Mit Blick auf Kontrollen kündigte Müller an, dass Polizei und Ordnungsämter "wieder mehr hingucken und schärfer kontrollieren" würden. Er setze aber auch auf die Eigenverantwortung der Gastronomen: "Wir müssen doch gemeinsam ein Interesse haben, so sicher wie möglich die nächsten Monate zu gestalten", sagte Müller.

Brandenburg

Brandenburg will die Corona-Beschränkungen für Ungeimpfte ebenfalls verschärfen und teilweise die 2G-Regel einführen. Das Kabinett verständigte sich am Dienstag darauf, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu Diskotheken, Clubs und Festivals haben sollen.

Am Donnerstag soll die formelle Entscheidung dafür fallen – auch ob dann noch Gaststätten und Hotels zur 2G-Regel hinzukommen. Die Frage der Wiedereinführung der Maskenpflicht in Grundschulen war zunächst offen. Dazu gab es unterschiedliche Ansichten. Die Corona-Ansteckungen nehmen in Brandenburg deutlich zu, vor allem im Süden.

Bremen

In Bremen und Bremerhaven gilt ein Stufenmodell von Warnstufe 0 bis 3 - es richtet sich nach der Hospitalisierungs-Inzidenz. Bei Warnstufe 0 müssen die Menschen im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr medizinische Masken tragen, auch bei Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern. Ab Warnstufe 1 gilt die 3G-Regel in Innenräumen "zahlreicher Einrichtungen". Ab Warnstufe 2 können Veranstalter sich auch für ein 2G-Modell entscheiden.

Hamburg

In Hamburg wurde das optionale 2G-Modell für sogenannte Publikumseinrichtungen bereits im August eingeführt. Seither haben schon viele Restaurants, Bars, Kinos und weitere Einrichtungen davon Gebrauch gemacht. Dazu müssen sie sich beim Senat anmelden.

Im Falle deutlich steigender Corona-Fallzahlen in den Krankenhäusern will Hamburgs rot-grüner Senat die 2G-Regeln auf weitere Bereiche ausweiten. "Der Senat ist entschlossen, die 2G-Regel auszuweiten", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag. Das 3G-Modell werde dann entsprechend zurückgefahren. Beim 2G-Modell haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Einrichtungen, beim 3G-Modell dürfen auch Ungeimpfte hinein – sofern sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Wann eine Verschärfung in Kraft trete, hänge von der Lage in den Kliniken ab. "Die Abhängigkeit besteht darin, dass wir uns die Hospitalisierungsinzidenz anschauen."

Hessen

Hessen verschärft die Corona-Regeln für Menschen ohne Impfschutz und für Beschäftigte, die am Arbeitsplatz Kontakt zu externen Kunden haben. Auch in den hessischen Schulen soll deutlich mehr getestet werden, kündigten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Montag in Wiesbaden als Konsequenz aus den steigenden Corona-Zahlen an. Die neuen Regeln sollen von diesem Donnerstag, 11. November, an gelten.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss demnach in Hessen zur Teilnahme an 3G-Veranstaltungen oder beim Betreten von vielen 3G-Einrichtungen in Zukunft einen aktuellen PCR-Test vorlegen. Ein Antigen-Schnelltest reiche dazu nicht mehr aus. Konkret betrifft das die Innenbereiche bei Veranstaltungen, Messen und im Kulturbetrieb, in Freizeiteinrichtungen, Sportstätten, Kulturstätten, Gaststätten, Spielbanken und Spielhallen sowie Prostitutionsstätten.

Für Personal reiche wie bislang ein Arbeitgebertest zweimal pro Woche, erklärte der Regierungschef. Nur für Kinder und Jugendliche sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dafür ein ärztliches Attest vorweisen, sei weiterhin ein Antigen-Testnachweis ausreichend.

Hessen hatte bereits in der vergangenen Woche die Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern verschärft. Das werde nun auf weitere Bereiche ausgeweitet, sagte Bouffier. Auch am Arbeitsplatz gelte künftig die 3G-Regel immer dann, wenn die Beschäftigten Kontakt zu externen Kunden haben. Davon betroffen seien etwa das Personal in Supermärkten, im Öffentlichen Personennahverkehr sowie beim Friseur.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern gelten seit vergangenen Montag strengere Schutzmaßnahmen in Pflegeheimen. Wie von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) angekündigt, betreffen die Änderungen aber auch die Booster-Impfung unter anderem für über 70-Jährige und die Regelungen für Weihnachtsmärkte. Die geänderte Corona-Verordnung des Landes, die bis zum 3. Dezember gilt, wird laut Schwesig auch unabhängig von geplanten Änderungen auf Bundesebene gültig bleiben.

Laut den Änderungen greift in den Pflegeheimen im Nordosten nun eine strenge 3G-Regelung: Ausnahmslos alle Besucher über sechs Jahren müssen einen negativen Test vorlegen oder beim Betreten des Heims vornehmen – selbst wenn sie geimpft oder genesen sind. Ungeimpfte Mitarbeiter in den Heimen müssen sich von Montag an täglich testen lassen, geimpfte zweimal pro Woche.

Auch in Innenräumen muss nun die 3G-Regelung beachtet werden, die Außenbereiche können dagegen für alle Besucher geöffnet werden, solange die Abstände gewahrt bleiben. Für einen Weihnachtsmarkt müssen die Betreiber Hygienekonzepte vorlegen, die zuständigen Gesundheitsämter könnten dann unter Umständen Masken- oder Testpflicht auch in Außenbereichen anordnen.

Daneben will die Landesregierung die Booster-Impfungen forcieren. Ziel ist es, allen über 70-Jährigen sowie allen Personen, die in Alten- und Pflegeheimen leben und arbeiten, eine Corona-Auffrischungsimpfung zur Verfügung zu stellen, hatte die Regierungschefin mitgeteilt. Diese kann von Hausärzten und Impfstützpunkten angeboten werden. Ein Großteil der Pflegeheime wurde hierfür bereits von Impfteams besucht, so Schwesig bei der Vorstellung der Beschlüsse.

Niedersachsen

Niedersachsen verschärft ab Mittwoch, 9. November, die Corona-Maßnahmen. So müssen sich ungeimpfte Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen jeden Tag auf das Coronavirus testen, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Hannover mitteilte. Zuvor war dies dreimal wöchentlich vorgeschrieben.

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit 1000 bis 5000 Menschen wird bereits ab einer geringeren Corona-Warnstufe auf das 2G-Modell umgestellt. Bei der Maskenpflicht im Unterricht ändert sich der Verordnung zufolge nichts - Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen eins und zwei müssen keine Maske tragen, die anderen hingegen schon.

Über 70-Jährige sollen im Bundesland indes einen Brief mit Informationen über die Corona-Auffrischungsimpfung erhalten.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen gilt die Maskenpflicht in Innenräumen mit Publikumsverkehr sowie im öffentlichen Nahverkehr. Außerdem wird die 3G-Regel angewendet.

Schülerinnen und Schüler müssen seit dem 2. November im Unterricht keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Für den Schul-Außenbereich war die Maskenpflicht schon vor einiger Zeit abgeschafft worden. Gleichzeitig wurden die Quarantäne-Regeln erweitert.

Ein Mann mit Maske läuft an einem Schild vorbei, das auf Abstand und das Tragen einer Maske hinweist. Foto: dpa

Tritt in einer Klasse oder einem Kurs ein Corona-Fall auf, wird die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern auf die nachweislich infizierte Person sowie jetzt auch auf die unmittelbare Sitznachbarin oder den unmittelbaren Sitznachbarn ausgedehnt. Vollständig geimpfte oder genesene Schüler ohne Symptome sind von der Quarantäne weiterhin ausgenommen.

Rheinland-Pfalz

Seit Montag gelten in Rheinland-Pfalz neue Corona-Regeln. Die neue Verordnung sieht in Krankenhäusern, Altenheimen oder Pflegeeinrichtungen eine tägliche Testpflicht für ungeimpftes Personal vor.

Veranstaltungen im Freien können ohne Schutzmasken, Abstand und Kontakterfassung stattfinden. Die Personenbegrenzung (ein Mensch pro fünf Quadratmeter), die bislang noch in öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen galt, entfällt. Alle über 70-Jährige sollen eine schriftliche Einladung zu einer Auffrischung ihrer Corona-Schutzimpfung erhalten. Außerdem soll jeder Erwachsene, dessen Zweitimpfung mehr als sechs Monate zurückliegt, sich künftig bei den niedergelassenen Ärzten oder an den Impfbussen den dritten Pieks verpassen lassen können.

Saarland

Im Saarland gelten seit Mitte Oktober wieder fast alle Freiheiten für Geimpfte, Genesene und Getestete. Das sieht das "Saarland-Modell-Plus" vor. Eine Maskentragepflicht besteht nur noch im Öffentlichen Personennahverkehr oder im Einzelhandel, wenn die Betreiber dort die 3G-Nachweise nicht kontrollieren können. Auch in Schulen entfiel die Maskenpflicht. An Universitäten ist wieder Präsenzbetrieb erlaubt.

Sachsen

Als erstes Flächenland nutzt Sachsen gegen die rasant steigenden Corona-Zahlen umfassend 2G. Nur Geimpfte und Genesene dürfen nun in Restaurants, Kneipen oder Diskotheken, ein negativer Test nützt nichts. Darüber wird heftig gemurrt, unter anderem von Gastwirten.

Mit der 2G-Regel wird Ungeimpften seit Montag der Zugang zu Innengastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen verwehrt. Ausnahmen gibt es für Kinder, Jugendliche und Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Sie brauchen aber einen Test. Die 2G-Regel gilt auch für Großveranstaltungen wie Fußball im Stadion, nicht aber für Einzelhandel und Gottesdienste. In Bussen, Bahnen und Taxis sind nun FFP2-Masken Pflicht. Für Schüler reicht aber ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz.

Alle Nachrichten zu Corona lesen Sie auch in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt soll es keinen weiteren Lockdown und keine Kontaktbeschränkungen mehr geben. Das verkündete Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) Anfang November. Stattdessen soll die Pandemiebekämpfung mit den AHA-Regeln, 2G- und 3G-Regeln sowie Impfungen gelingen.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) stelltem am Dienstag in Magdeburg die Änderungen zur aktuellen Corona-Eindämmungsverordnung vor. Konsequent sollen nun 2G- und 3G-Regeln umgesetzt werden. "Wir haben die Verantwortung in die Region gegeben", sagt Gesundheitsministerin Grimm-Benne. Die Landkreise und kreisfreien Städte sind verpflichtet, bei der Überschreitung bestimmter Grenzwerte wieder Testpflichten für Ungeimpfte einzuführen, zum Beispiel für Restaurantbesuche.

Alle Mitarbeitenden in Pflege- oder Behinderteneinrichtungen (die nicht geimpft oder genesen sind) müssen sich zukünftig täglich vor Dienstantritt testen lassen. Bei Großveranstaltungen, wenn auf den Rängen der Abstand nicht eingehalten werden kann, soll zusätzlich zu den 3G-Regeln ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein setzt vor allem auf 3G. Die Regelung gilt in Fitnessstudios, Diskotheken, Kultureinrichtungen, der Gastronomie oder bei körpernahen Dienstleistungen. Im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr gilt weiterhin Maskenpflicht.

Thüringen

In Thüringen gilt ein Corona-Frühwarnsystem – neben den Corona-Infektionszahlen wird auch die Sieben-Tage-Inzidenz sowie die lokale Hospitalisierungszahl und die thüringenweite Auslastung der Intensivbetten berücksichtigt. Mittlerweile sind alle Thüringer Kommunen in der höchsten Corona-Warnstufe des landesweiten Frühwarnsystems. Das gab das Gesundheitsministerium bekannt.

Damit gilt in allen Kreisen und kreisfreien Städten eine Testpflicht an Schulen – außerdem müssen auch Grundschüler im Unterricht Maske tragen. Kinder in Kindergärten dürfen nur noch in festen Gruppen betreut werden.

Für den Vereinssport gilt nach Angaben des Bildungsministeriums in Warnstufe drei auch an der frischen Luft eine Testpflicht. In Stufe zwei hatte das nur in geschlossenen Räumen und im Freien für Kontaktsport gegolten. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene, Kinder unter sechs Jahren sowie Schüler die regelmäßig in der Schule getestet werden.

Außerdem sollen die Landkreise und kreisfreien Städte schärfere Regeln für den Zugang zu Gastronomie oder Veranstaltungen umsetzen. Das Gesundheitsministerium empfiehlt dringend den Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete mit PCR-Test. Viele Kommunen wollen aber auch weiterhin Schnelltests zulassen. (mit dpa/epd)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama