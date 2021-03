Geimpften mit einer Art Passierschein Urlaubsreisen ermöglichen - in der EU mehren sich die Forderungen nach einem Impfpass in der Corona-Pandemie. Andere Stimmen warnen vor einer Zwei-Klassen-Gesellschaft und Privilegien für Geimpfte.

Berlin Viele hatten beim Corona-Gipfel auf Lockerungen für Hotel- und Reisebranche gehofft. Doch ob Oster-Urlaub möglich ist, bleibt unklar.

Nach dem Corona-Gipfel ist vor dem Corona-Gipfel. Das gilt zur Zeit vor allem für die Tourismusbranche, die sich von den Bund-Länder-Beratungen vergangenen Mittwoch zumindest eine ähnliche Öffnungsperspektive erhofft hatte, wie sie für die Gastronomie im Beschluss wiederzufinden ist.

Doch die Hoffnungen wurden enttäuscht. Über Öffnungsschritte für "Reisen- und Hotels werden die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder am 22. März 2021 im Lichte der Infektionslage unter Berücksichtigung der angelaufenen Teststrategie, des Impfens, der Verbreitung von Virusmutanten und anderer Einflussfaktoren beraten", stand zu lesen. Was ist also der aktuelle Stand für den Oster-Urlaub?

Kann ich Ostern an Nord- oder Ostsee reisen?

Auch wenn noch unklar ist, ob Beherbergungsbetriebe an Nord- und Ostsee über Ostern Touristen empfangen dürfen, bereiten sich Hotels, Pensionen und Anbieter von Ferienwohnungen bereits darauf vor. „Sie scharren sprichwörtlich mit den Hufen“, sagte Doris Wilmer-Huperz von der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. Die Betriebe würden die anhaltende Auszeit für den Ausbau ihrer Hygienestandards nutzen.

Die Entscheidung, ob Beherbergungsbetriebe über Ostern öffnen dürfen, wird also erst beim nächsten Corona-Gipfel am 22. März getroffen. Selbst wenn dann Urlaub wieder möglich ist, könnte die Entscheidung für manche Hotels zu spät kommen. Für eine Wiedereröffnung bräuchten die Betriebe mehrere Wochen Vorlaufzeit sagte Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Schleswig-Holstein.

Kann ich an Ostern in die Berge nach Österreich?

Auch hier ist noch nicht abzusehen, wie sich die Lage bis Ostern entwickelt. Nach aktuellem Stand ist die Frage mit nein zu beantworten. Österreich will zwar demnächst mit Lockerungen beginnen. Noch sind Beherbergungsbetriebe aber geschlossen. Das Auswärtige Amt warnt zudem ausdrücklich vor touristischen Reisen ins Nachbarland. Dort ist zudem eine Quarantäne von mindestens fünf Tagen nach Einreise Pflicht. Tirol wird als Virusvarianten-Gebiet eingestuft. Selbst wer dort aktuell Urlaub machen will, müsste bei der Rückreise nach Deutschland mit Grenzkontrollen und verschärften Einreiseregeln rechnen.

Kann ich über Ostern in die Niederlande?

Bleiben die Bestimmungen so, wie sie aktuell sind, wäre das möglich. Die Niederlande bitten in- sowie ausländische Touristen jedoch ausdrücklich darum, von einer Urlaubsreise abzusehen. Auch das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in die Niederlande. Wer sich dieser Warnung dennoch widersetzen möchte, darf keinen entspannten Urlaub erwarten. Wer in die Niederlande reist, muss für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Das ist zwar auch in Ferienunterkünften und Hotels erlaubt, die Kosten trägt die jeweilige Person aber natürlich selbst.

Viel weiter als bis vor die Hoteltür geht es auch nach der Quarantäne nicht. Denn Reisen innerhalb der Niederlande ist für Touristen von außerhalb laut den Vorschriften nicht erlaubt. Außerdem gilt noch bis mindestens 15. März eine landesweite Ausgangssperre zwischen 21 und 4.30 Uhr. Neben den Entscheidungen zum Urlaubs-Lockdown in Deutschland muss man also genauso Lockerungen in den Niederlanden abwarten.

Oster-Urlaub trotz Corona: Unsicherheit spiegelt sich in Buchungszahlen wieder

Die Unsicherheit für den Oster-Urlaub ist auch in den Buchungszahlen wiedererkennbar. Die meisten Kunden buchen dem Deutschen Reiseverband DRV zufolge derzeit Reisen für den Sommer oder später im Jahr – zum Teil sogar erst Trips im nächsten Jahr.

Fehlende Öffnungsstrategien der Politik und große Unsicherheit über Reisemöglichkeiten in den Osterferien ließen viele Kunden zögern. „Nicht nur die gesamte Branche, sondern auch die Menschen brauchen klare und gut planbare Perspektiven“, forderte Norbert Fiebig, Präsident des DRV am Mittwoch vor dem Gipfel. Diesen Wunsch erfüllte ihm die Bundesregierung in Bezug auf den Oster-Urlaub nicht. (fmg/dpa)

