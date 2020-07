Berlin. Die USA haben anscheinend den weltweiten Bestand des Corona-Medikaments Remdesivir gekauft – für Monate. Die Entwicklungen im Newsblog.

In Deutschland tritt am heutigen Mittwoch die Mehrwertsteuersenkung in Kraft

Die Arbeitslosenzahl ist in Deutschland gestiegen: 2,853 Menschen waren im Juni ohne Job, mehr als sechs Millionen Deutsche in Kurzarbeit

VW hat wegen der Corona-Krise seine Pläne für ein Werk in der Türkei gestoppt

Deutschland hebt die Einreisebeschränkungen für elf Nicht-EU-Staaten auf

Österreich hat eine Reisewarnung für die sechs Westbalkanstaaten ausgesprochen

Die USA haben offenbar den weltweiten Bestand eines möglichen Corona-Medikaments für mehrere Monate gekauft

Forscher in China haben eine neue Art des Schweinegrippe-Virus mit dem Namen G4 entdeckt, das auch Menschen infizieren kann und Pandemie-Potenzial haben soll

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bisher mehr als 8900 Menschen in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Mehr als 195.400 registrierte Corona-Infektionen wurden von den Behörden gemeldet. Mehr als 178.000 Personen sind nach Schätzungen genesen

Weltweit gibt es mehr als zehn Millionen registrierte Coronavirus-Infektionen, mehr als 2,6 Millionen davon in den USA; über 510.000 Menschen starben weltweit an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung

In den USA steigen die registrierten Corona-Infektionen dramatisch an. Chefvirologe Anthony Fauci warnte bereits vor 100.000-Infektionen pro Tag. Eine Reaktion auf diese Entwicklung könnte nun dieser Schritt der USA sein: Wie nun bekannt wurde, soll das Land sich den weltweiten Bestand des Corona-Medikaments Remdesivir gesichert haben.

Joe Biden warf seinem Konkurrenten um die nächste Präsidentschaft, Donald Trump, Versagen in der Corona-Krise vor. Es scheine, dass Trump sich ergeben, die weiße Flagge geschwenkt und das Schlachtfeld verlassen habe.

In Deutschland tritt am heutigen Mittwoch die Mehrwertsteuersenkung in Kraft. Sie wird für sechs Monate von 19 auf 16 Prozent abgesenkt, der ermäßigte Steuersatz von sieben auf fünf Prozent. Was die Mehrwertsteuersenkung wirklich für Kunden bringt.

Dienstag, 30. Juni: Corona-Krise – VW stoppt Pläne für Werk in der Türkei

11.48 Uhr: Der VW-Konzern stoppt die Pläne für den Bau eines neuen Werks in der Türkei. „Hintergrund ist der durch die Corona-Krise erfolgte Einbruch der globalen Automobilnachfrage“, erklärte das Unternehmen. Das Projekt für die Fabrik in Manisa bei Izmir war eigentlich so gut wie beschlossen, hatte aber zuletzt auf Eis gelegen.

11.43 Uhr: Peking hat die verhängten Ausgangssperren in einigen Wohnvierteln wieder aufgehoben. In fünf Wohnanlagen der chinesischen Hauptstadt sei die Sperre beendet worden, berichtete das staatliche Medienportal „China News“. Am Mittwoch seien nur drei neue Corona-Infektionen in Peking registriert worden.

11.35 Uhr: Noch eine Nachricht aus der Türkei: Das Land hat die Aufrechterhaltung der Einreisebeschränkungen in die Europäische Union kritisiert. Man sei „enttäuscht“ darüber, dass die EU die Türkei nicht in die Liste der Länder aufgenommen habe, aus denen Menschen ab diesen Mittwoch wieder einreisen dürften, teilte der Sprecher des Außenministerium in Ankara, Hami Aksoy, mit. Die Türkei erwarte, dass dieser „Irrtum“ sobald wie möglich aufgehoben wird.

Außenminister Mevlüt Cavusoglu und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy reisen am Donnerstag nach Berlin. Nach Angaben türkischer Medien wollen die beiden Minister mit der Bundesregierung über das Thema Reisewarnung sprechen.

Türkei kämpft um Touristen Türkei kämpft um Touristen

11.33 Uhr: Im Kreis Gütersloh ist die wichtige Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erneut gesunken. Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) beträgt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz derzeit 78,0. Am Vortag lag dieser Wert bei 86,0, am Dienstag vergangener Woche noch bei 270,2.

11.15 Uhr: Österreich hat für alle sechs Staaten des Westbalkans eine Reisewarnung ausgesprochen. Ab sofort gelte wieder die höchste Stufe, sagte Außenminister Alexander Schallenberg. Urlaubsreisen nach Serbien, in den Kosovo, nach Albanien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Montenegro seien unbedingt zu unterlassen, sagte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP). Die Einreise sei nur mit negativem Corona-Test oder mit einer 14-tägigen Quarantäne möglich.

11.05 Uhr: Viele Handelsketten haben bereits angekündigt, dass sie die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergeben. Dass die Gastronomen ähnlich agieren werden, bezweifelt der Vorstandschef des Handelskonzerns Metro.

„Die meisten werden wohl eher versuchen, ihre Kosten damit zu decken“, sagte Olaf Koch der Zeitung „Die Zeit“. Wegen der Abstandsregeln seien weniger Tische besetzt als sonst. Die Senkung der Umsatzsteuer sei aus Sicht der Gastronomie richtig gewesen“, so Koch weiter.

Corona-Krise lässt Zahl der Arbeitslosen auch im Juni steigen

11.01 Uhr: Deutschland gewährt Menschen aus elf Staaten außerhalb der Europäischen Union wieder die unbeschränkte Einreise. Das gilt nach einem Kabinettsbeschluss für Reisende aus diesen Ländern:

Australien

Georgien

Kanada

Montenegro

Neuseeland

Thailand

Tunesien

Uruguay

Unter Vorbehalt für:

Japan

Südkorea

China

Diese drei Länder müssen auch Menschen aus Deutschland wieder die Einreise erlauben.

Hinzu kommen erweiterte Einreisemöglichkeiten für Menschen aus allen Staaten außerhalb der Europäischen Union, die einen wichtigen Reisegrund haben. Das können Deutsche oder Menschen mit Aufenthaltsrecht hierzulande sein, Saisonarbeiter in der Landwirtschaft, Seeleute oder Passagiere im Transitverkehr.

Die Erleichterungen treten am Donnerstag in Kraft, wie das Bundesinnenministerium mitteilte.

Menschen aus elf Nicht-EU-Staaten können wieder unbeschränkt in Deutschland einreisen. Foto: Paul Zinken / ZB

9.58 Uhr: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist wegen der Folgen der Corona-Krise erneut gestiegen. Im Juni waren 2,853 Millionen Menschen ohne Job, 40.000 mehr als im Mai und 637.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg binnen Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit.

6,83 Millionen Menschen waren im April in Deutschland in Kurzarbeit. Im März hatte die Zahl noch bei 2,49 Millionen gelegen, wie die Behörde weiter mitteilte. Damit war im April die höchste jemals ermittelte Zahl von Kurzarbeitern in der Bundesrepublik erreicht.

8.30 Uhr: Die USA haben laut einem Bericht des britischen „Guardian“ beinahe den kompletten Bestand für die kommenden drei Monate des Corona-Medikaments Remdesivir aufgekauft. Forscher sind alarmiert, denn bis einschließlich September stehe nun kein Remdesivir mehr für Europa und den Rest der Welt zur Verfügung.

Remdesivir wurde ursprünglich vom US-Hersteller Gilead zur Behandlung von Ebola entwickelt, zeigte aber eine zu geringe Wirkung. Eine internationale Studie mit über 1000 Teilnehmern hatte Ende April gezeigt, dass Remdesivir bei Covid-19-Patienten die Zeit bis zu einer Genesung im Schnitt um vier Tage verkürzen kann – von 15 auf 11 Tage. Die Sterblichkeit ging in der Untersuchung geringfügig zurück.

Die USA hatten bereits Anfang Mai eine Ausnahmegenehmigung für den begrenzten Einsatz des Wirkstoffes in Krankenhäusern erteilt. Auch in Deutschland war das Mittel bislang schon innerhalb eines Arzneimittel-Härtefallprogrammes zugänglich und wird in klinischen Studien getestet.

8.01 Uhr: Die Tourismussaison beginnt: Griechenland hat alle seine Flughäfen auf den Inseln und in den Ferienregionen des Festlandes für Auslandsflüge geöffnet. Am Vormittag landeten Charterflugzeuge aus Deutschland auf dem Flughafen der Ferieninsel Kreta und wurden feierlich mit Musikanten und den lokalen Schnaps Tsikoudiá empfangen, wie das griechische Fernsehen zeigte.

Söder lobt Merkel für Corona-Ratschläge – Biden wirft Trump Versagen vor

7.22 Uhr: Angesichts von mehr als 125.000 Corona-Toten in den USA und besorgniserregend steigenden Fallzahlen hat der designierte Präsidentschaftskandidat Joe Biden dem Amtsinhaber Donald Trump Versagen vorgeworfen.

„Es scheint, dass unser „Kriegspräsident“ sich ergeben, die weiße Flagge geschwenkt und das Schlachtfeld verlassen hat“, sagte Biden bei einer Rede in Wilmington (Delaware). Er bezog sich damit auf Trumps Aussage vom März, er fühle sich in Zeiten des Kampfes gegen die Pandemie als „Kriegspräsident“.

Die Infektionen stiegen in einer Reihe von Bundesstaaten an, große Ausbrüche könnten bevorstehen. „Donald Trump macht so gut wie gar nichts dagegen. Mister Präsident, die Krise ist real“, sagte Biden. Der Demokrat sprach sich für eine grundsätzliche Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und eine Rückkehr zur Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation WHO aus. Er selbst werde bis zur Abstimmung im November keine großen Wahlkampfveranstaltungen abhalten.

Joe Biden, der demokratische Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur, trägt Maske. Foto: Patrick Semansky / dpa

6.04 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder schätzt nach eigenen Worten in der Corona-Krise die Ratschläge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Sie hat mir am Anfang gesagt, ich solle etwas beherzigen, was ich anscheinend noch nicht so oft in meinem Leben gemacht hätte, nämlich das Zitat anzuwenden: In der Ruhe liegt die Kraft“, sagte der CSU-Vorsitzende der „Augsburger Allgemeinen“. „Das habe ich beherzigt.“

Er sei Merkel auch für ihre Warnungen dankbar, dass das Coronavirus „jederzeit mit Macht zurückkehren kann“, sagte Söder. Merkel gebe „mit ihrer Krisenerfahrung wichtigen Rat“, urteilte er. „Man kann sehr viel von ihr lernen.“

3.02 Uhr: In Slowenien ist die Regierung wegen eines Skandals um mutmaßliche Regelverstöße bei der Materialbeschaffung für den Kampf gegen die Corona-Pandemie in schwere Turbulenzen geraten. Der Innenminister trat am Dienstag zurück, der Wirtschaftsminister wurde vorübergehend festgenommen. Die rechtsgerichtete Regierung unter Ministerpräsident Janez Jansa amtiert erst seit Anfang März.

Laut Berichten slowenischer Medien soll Wirtschaftsminister Zdravko Pocivalsek bei der Beschaffung des medizinischen Materials bestimmte Firmen favorisiert haben, obwohl ihr Material nicht geeignet gewesen sei. Pocivalsek weist die Vorwürfe zurück. Er wurde laut Presseinformationen nach seiner Festnahme am Dienstag wieder auf freien Fuß gesetzt. Mehrere Wohnungen wurden am Dienstag durchsucht.

1.04 Uhr: Die Mehrwertsteuer wird ab 1. Juli für sechs Monate von 19 auf 16 Prozent abgesenkt, der ermäßigte Steuersatz von sieben auf fünf Prozent. Große Handelsketten wie Edeka, Rewe, Aldi oder Lidl haben bereits angekündigt, die Steuervorteile in vollem Umfang an ihre Kunden weiterzugeben.

Von 19 auf 16 Prozent: Die Mehrwertsteuer wird ab 1. Juli gesenkt. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Dienstag, 30. Juni: Airbus streicht weltweit 15.000 Stellen – 5100 in Deutschland

22.18 Uhr: Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat Außenminister Heiko Maas (SPD) aufgefordert, die wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen für afrikanische Staaten zu überprüfen. „Allein in Afrika leben 25 Millionen Menschen vom Tourismus, zum Beispiel in Marokko, Ägypten, Tunesien, Namibia oder Kenia“, sagte Müller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

„Wenn die Länder niedrige Infektionszahlen aufweisen und Hygienestandards wie in Europa garantieren, gibt es keinen Grund, sie vom Tourismus abzuschneiden.“ Es gehe um Millionen Arbeitsplätze, es gehe um Köche, Reinigungskräfte und Busfahrer, fügte Müller an. Sie alle brauchten die Jobs, um zu überleben.

19.48 Uhr: Die Fluggesellschaft Air France will Berichten zufolge wegen der Coronakrise 7500 Stellen bis Ende 2022 abbauen. Davon sollen auch rund 1000 Stellen bei der Regionalfluggesellschaft Air France Hop betroffen seien, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf Gewerkschafter. Die Airline äußerte sich auf Nachfrage nicht dazu.

Bei den Streichungen sollen einige geplante Abgänge nicht ersetzt werden, es würden aber durchaus auch Stellen gestrichen, hieß es weiter. Das Unternehmen soll seine Pläne am Freitag offiziell vorstellen. Der französische Staat unterstützt die Airline unter anderem mit sieben Milliarden Euro Kredithilfen.

19.41 Uhr: Der Flugzeugbauer Airbus will wegen der Luftfahrt-Krise weltweit 15.000 Stellen streichen. Allein in Deutschland sollen etwa 5100 Stellen betroffen sein, teilte der Flugzeugbauer mit Schaltzentrale im französischen Toulouse am Dienstagabend mit. „Die Branche befindet sich in einer beispiellosen Krise“, hieß es in einer Mitteilung. Es werde erwartet, dass sich der Luftverkehr nicht vor 2023 erholen werde und möglicherweise erst 2025 wieder auf dem Niveau von vor Corona sein werde.

In Deutschland sollen von den Streichungen auch Stellen der Airbus-Tochter Premium Aerotec mit Sitz in Augsburg betroffen sein. Außerdem will Airbus 5000 Stellen in Frankreich, 900 in Spanien, 1700 in Großbritannien und 1300 an weiteren weltweiten Standorten streichen. Die Einzelheiten dieses Plans müssten noch mit den Sozialpartnern abgestimmt werden. Betriebsbedingte Kündigungen könnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.

Fauci warnt vor 100.000 Corona-Infektionen pro Tag

19.18 Uhr: Der US-Mediziner und Präsidentenberater Anthony Fauci hat vor einem massiven Anstieg der Coronavirus-Infektionen gewarnt. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in den USA könne von derzeit mehr als 40.000 auf 100.000 ansteigen, sagte Fauci bei einer Anhörung im US-Senat.

Mit Blick auf das Emporschnellen der Infektionszahlen in zahlreichen US-Bundesstaaten sagte der Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten: „Ich wäre nicht überrascht, wenn wir 100.000 pro Tag erreichen, wenn sich das (der Trend) nicht umkehrt. Deswegen bin ich sehr besorgt.“ Fauci hatte bereits vergangene Woche gewarnt, die USA hätten „in bestimmten Gebieten ein ernstes Problem“.

US-Mediziner und Präsidentenberater Anthony Fauci. Foto: KEVIN DIETSCH / AFP

18.12 Uhr: Die Medikamenten-Kombination von Lopinavir und Ritonavir hilft nicht gegen das Coronavirus. Sie „hat keinen positiven Effekt auf Patienten, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden“, erklärten die Verantwortlichen der groß angelegten klinischen Studie Recovery in Großbritannien. Ob die Kombination Patienten mit künstlicher Beatmung helfe, sei noch unklar.

„Diese vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass Lopinavir-Ritonavir keine wirksame Behandlung für Covid-19-Patienten ist, die nicht künstlich beatmet werden“, erklärte Studienleiter Peter Horby von der Universität Oxford. Über die Wirksamkeit der antiviralen Aids-Medikamente bei Patienten an Beatmungsgeräten könne jedoch „keine Schlussfolgerung“ gezogen werden. Wegen der „Schwierigkeit, ihnen das Medikament zu verabreichen“ sei die Anzahl der beatmeten Patienten im Rahmen des klinischen Tests nicht ausreichend gewesen.

Heil: Deutschland steht harter Herbst bevor

17.05 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) rechnet angesichts der Corona-Krise mit einem „ziemlich harten Herbst“. „Es wird ja leider Gottes auch steigende Arbeitslosenzahlen und Insolvenzen in Deutschland geben“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“. Der Minister äußerte jedoch die Hoffnung, dass „wir nächstes Jahr wieder nach oben gehen“, wenn die an den Start gebrachten Maßnahmen wirken.

Es sei traurig, dass man manchmal erst eine Katastrophe brauche, um entscheidende Dinge zu verändern - etwa in der Fleischindustrie. Dort müsse grundlegend aufgeräumt werden, sagte der SPD-Politiker. „Weil die Verhältnisse da nicht nur gesundheitlich, sondern auch im Sinne von Ausbeutung von Menschen aus Mittel- und Osteuropa nicht in Ordnung sind.“ Menschen dürften sich am Arbeitsplatz nicht infizieren, mahnte Heil.

16.30 Uhr: Mieter müssen ab Mittwoch auf die Sonderregelung zum K ündigungsschutz in der Corona-Pandemie verzichten: Die Bundesregierung plant nach eigenen Angaben nicht, das dreimonatige Zahlungs-Moratorium für von der Krise betroffene Mieter über Juni hinaus zu verlängern. Die SPD hatte eine Ausweitung bis Ende September gefordert, konnte sich damit gegen die Union aber nicht durchsetzen. Mieterbund und Paritätischer Gesamtverband kritisierten die Entscheidung scharf.

„Die Bundesregierung plant nicht, die Regelungen zum Schutz der Mieterinnen und Mieter zu verlängern“, sagte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums . Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte zuvor eine Verlängerung des Moratoriums durch eine Verordnung angestrebt. Medienberichten zufolge sperrten sich die unionsgeführten Ministerien gegen diesen Schritt. Das seit Anfang April geltende Moratorium regelt, dass Vermieter nicht kündigen dürfen, wenn Mieter wegen der Corona-Krise ihre Miete nicht bezahlen können.

Volkswagen beendet Kurzarbeit am 1. Juli

16.00 Uhr: Volkswagen will ab dem 1. Juli die Kurzarbeit in Deutschland bis auf Weiteres beenden. Das gab der Konzern auf seiner Website bekannt.

„Die Marken Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge sowie die Volkswagen Group Components planen, ab 1. Juli 2020 die Kurzarbeit in ihren deutschen Werken bis auf Weiteres zu beenden. Dazu zählen die Standorte in Braunschweig, Chemnitz, Emden, Hannover, Kassel, Osnabrück, Salzgitter und Wolfsburg“, hieß es in einer Mitteilung. Lesen Sie auch: Kurzarbeitergeld: Droht die große Steuernachzahlung?

14.51 Uhr: Das Testkonzept laute „schneller, kostenlos und für jedermann“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Er kündigte an, dazu die Kapazitäten von aktuell 20.000 auf 30.000 Tests pro Tag zu erhöhen. Der Freistaat übernimmt die Kosten in all den Fällen, in denen nicht ohnehin Krankenkassen in der Pflicht sind. Man stelle dafür aufs Jahr gerechnet 200 Millionen Euro bereit, sagte Söder.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Foto: Christof Stache / AFP

13.41 Uhr: Die bayerische Regierung hat beschlossen, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaats kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Nach der Kabinettssitzung informiert Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf einer Pressekonferenz. Lesen Sie hier: So funktioniert der Corona-Test.

12.48 Uhr: Der Senat in Hamburg hat weitere Corona-Lockerungen beschlossen, die ab morgen gelten sollen:

Feiern in privaten Wohnungen sind dann wieder mit bis zu 25 Menschen aus beliebig vielen Haushalten möglich

sind dann wieder mit bis zu 25 Menschen aus beliebig vielen Haushalten möglich In der Öffentlichkeit dürfen sich Gruppen von 10 Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen

Unter Auflagen sind wieder Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern im Freien und 650 Personen in geschlossenen Räumen zulässig

12.02 Uhr: Die Schulen in Hessen kehren nach Ende der Sommerferien Mitte August zum gemeinsamen Präsenzunterricht für alle Kinder und Jugendlichen zurück. Das Abstandsgebot wegen der Corona-Pandemie gelte dann nicht mehr im Unterricht, kündigte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) in Wiesbaden an.

Coronavirus: Pandemie laut WHO noch lange nicht vorbei

9.56 Uhr: Sechs Monate nach ersten Meldungen über das neue Coronavirus im chinesischen Wuhan – und weltweit inzwischen mehr als 10 Millionen Infektionen – ist die Pandemie nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch lange nicht beendet.

„Wir alle wollen, dass dies vorbei ist, wir alle wollen mit unserem Leben weitermachen. Aber die harte Realität ist: Es ist noch nicht einmal annähernd vorbei“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mit Blick auf das Ausmaß der Pandemie mit inzwischen mehr als 500.000 Todesfällen sagte er: „Dies hätte mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert werden können.“ Tedros forderte die Länder auf zu testen, soziale Kontakte zurückzuverfolgen und Quarantäneregeln zu verhängen.

8.14 Uhr: In China haben Wissenschaftler eine neue Art der Schweinegrippe entdeckt, die eine Pandemie auslösen könnte. Das Virus mit dem Namen G4 besitze „alle wesentlichen Eigenschaften, um Menschen infizieren zu können“, schrieben die Forscher mehrerer chinesischer Universitäten und des chinesischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung und -prävention in einem am Montag veröffentlichten Artikel in der US-Fachzeitschrift PNAS. Lesen Sie hier mehr zum neu entdeckten Erreger: Forscher warnen vor neuem Virus – und sehen Pandemie-Gefahr

G4 stamme vom H1N1-Virus ab, das 2009 eine Pandemie auslöste. Für die Studie nahmen Forscher zwischen 2011 bis 2018 30.000 Nasenabstriche von Schweinen in Schlachthöfen in zehn chinesischen Provinzen. Dabei konnten 179 verschiedene Schweinegrippe-Viren isoliert werden konnten. Die meisten davon waren von einer neuen Art, die seit 2016 vermehrt bei Schweinen auftritt.

Tests zeigten auch, dass jegliche Immunität, die Menschen durch die saisonale Grippe gewinnen, keinen Schutz vor G4 bietet. Den Wissenschaftlern zufolge waren bereits 10,4 Prozent der Schweinehalter infiziert. Auch 4,4 Prozent der Bevölkerung seien dem Virus ausgesetzt gewesen, wie die Forscher durch Antikörpertests herausfanden.

Es wurde beobachtet, dass G4 hochinfektiös ist, sich in menschlichen Zellen vermehrt und bei Frettchen, ähnliche Symptome wie Menschen aufweisen, schwerwiegendere Symptome verursacht als andere Viren.

5.11 Uhr: Das Flugreiseangebot von deutschen Flughäfen kommt aus dem Corona-Tief. Verglichen mit Juli 2019 bieten die Fluggesellschaften nach einer Flugplananalyse des Branchenverbands BDL im Laufe des kommenden Monats bis zu 27 Prozent der Sitzplatz-Menge an. Im Juni waren es erst 15 Prozent gewesen, so dass nunmehr auf niedrigem Niveau annähernd eine Verdoppelung geplant ist.

Knapp zwei Drittel (64 Prozent) der vorher üblichen Zielorte werden im Juli bereits wieder bedient, aber nicht so häufig wie zuvor. Jahreszeitgemäß liegen vor allem touristische Destinationen an der Spitze der angeflogenen Ziele: Spanien, Türkei, Griechenland und Italien. Top-Ziel ist Palma de Mallorca mit 326 Abflügen aus Deutschland in der zweiten Juli-Woche, wie der BDL am Dienstag in Berlin berichtete. Die Passagiere können von den deutschen Flughäfen im Juli 239 Ziele in 69 Ländern erreichen.

5.02 Uhr: Kurz vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) die Bereitschaft der Bundesregierung unterstrichen, den Wiederaufbau europäischer Krisenstaaten mit Finanzhilfen zu unterstützen. „Unser Wohlstand in Deutschland hängt massiv davon ab, dass unsere Unternehmen ihre Produkte ins Ausland verkaufen oder von dort Produkte kaufen können“, sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag).

Italien, Spanien und andere europäische Länder seien extrem wichtige Handelspartner für Deutschland. „Deshalb ist es in unserem ureigensten Interesse, wenn wir alle einen Beitrag dafür leisten, dass diese Länder, die von der Corona-Pandemie besonders gebeutelt worden sind, wieder rasch auf die Beine kommen.“

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Montag im Bundestag. Foto: Kay Nietfeld / dpa

4.13 Uhr: Die lokalen Behörden haben dem Robert Koch-Institut 498 Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 194.259 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am frühen Dienstagmorgen meldete (Datenstand 30. Juni, 0 Uhr).

8973 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland – das bedeutet ein Plus von 12 im Vergleich zum Vortag. Etwa 179.100 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind etwa 1000 mehr als noch einen Tag zuvor.

(Anmerkung der Redaktion: Zunächst hatte die Deutsche Presse-Agentur von 313 Neuinfektionen berichtet. Der Wert wurde später auf 498 korrigiert.)

3.11 Uhr: Angesichts eines raschen Anstiegs von Corona-Neuinfektionen in Südkalifornien werden im Bezirk Los Angeles die Strände am kommenden Wochenende geschlossen. Auch Fahrradwege, Parkplätze und Piers sind von Freitag bis Montag nicht zugänglich, teilte der Bezirk mit. Ebenso wurde das traditionelle Feuerwerk zum Nationalfeiertag (4. Juli) abgesagt.

Im Bezirk Los Angeles County mit rund 10 Millionen Einwohnern wurden am Montag knapp 3000 neue Coronavirus-Infektionen verzeichnet, die höchste Zahl an einem einzelnen Tag seit Beginn der Pandemie. Seit März wurden in dem Bezirk mehr als 100.000 Fälle bekannt.

1.13 Uhr: Wegen anhaltend hoher Corona-Fallzahlen hat die britische Regierung für die mittelenglische Stadt Leicester erneut einen Lockdown verhängt. Während die Rate der Infektionsfälle in den meisten Landesteilen zurückgegangen sei, sei sie in Leicester zuletzt weiter gestiegen, begründete Gesundheitsminister Matt Hancock den Schritt.

Nicht essenzielle Geschäfte müssen deshalb ab diesen Dienstag in Leicester, Schulen ab Donnerstag schließen. In zwei Wochen sollen die Maßnahmen laut Hancock auf den Prüfstand kommen. „Wir müssen dieses Virus kontrollieren. Wir müssen die Menschen schützen“, betonte der Minister.

Montag, 29. Juni: Spahn kritisiert Söders Corona-Test-Strategie für Bayern

Der Genfer Autosalon wird auch 2021 nicht stattfinden, das entschieden das Komitee und der Stiftungsrat der Automesse

wird auch 2021 nicht stattfinden, das entschieden das Komitee und der Stiftungsrat der Automesse Am New Yorker Broadway wurden alle Vorstellungen für den Rest des Jahres abgesagt

wurden alle Vorstellungen für den Rest des Jahres abgesagt Bundestag und Bundesratz haben die zur Abfederung der Corona-Folgen initiierte Mehrwertsteuersenkung und einen Bonus von 300 Euro pro Kind beschlossen

beschlossen Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies wurden die Lockdown-Maßnahmen im Kreis Gütersloh um eine Woche verlängert

im um eine Woche verlängert Am Frankfurter Flughafen hat ein Corona-Testzentrum eröffnet, in dem sich Fluggäste auf eine Infektion testen lassen können.

Seit März gilt in Südafrika als Teil der Lockdown-Regeln ein Verkaufsverbot für Tabakwaren. Wie die Menschen im Land mit dem erzwungenen Nikotin-Entzug umgeht, lesen Sie hier: So leben die Südafrikaner mit ihrem Corona-Rauchverbot

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) hat sich alarmiert darüber gezeigt, dass Untersuchungen zur Einschulung wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Was die Ärzte ansonsten beunruhigt und was sie nun fordern, lesen Sie hier: Corona-Krise: Steht Erstklässlern ein Fehlstart bevor?

wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Corona-Krise: Steht Erstklässlern ein Fehlstart bevor? Die Zahl der infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen weltweit ist auf mehr als eine halbe Million angewachsen.

angewachsen. Österreich hat die nach dem schweren Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies ausgesprochene generelle Reisewarnung für ganz Nordrhein-Westfalen zurückgenommen. Für den Kreis Gütersloh gilt sie weiterhin

Corona-News vom Sonntag, 28. Juni: Pelosi fordert Maskenpflicht für USA

Angesichts der massiv steigenden Zahl an Neuinfektionen in den USA hat die Demokratin Nancy Pelosi eine landesweite Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gefordert. In den USA sind am Wochenende 88.000 Neuinfektionen registriert worden

eine landesweite Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gefordert. In den USA sind am Wochenende 88.000 Neuinfektionen registriert worden Die chinesische Regierung hat für eine halbe Million Menschen in der Nähe von Peking einen neuen Lockdown angeordnet

angeordnet Im spanischen Corona-Hotspot Madrid hat es erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie binnen eines Tages keinen einzigen neuen Todesfall gegeben

SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach hat eine bundesweite Test-Offensive nach dem Vorbild Bayerns gefordert

hat eine bundesweite Test-Offensive nach dem Vorbild Bayerns gefordert Nach zahlreichen Drohungen und Beleidigungen ist die Facebook-Seite von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorübergehend vom Netz genommen worden.

vorübergehend vom Netz genommen worden. Portugal ist nun hinter Schweden das EU-Land mit den meisten Neuinfektionen. Lesen Sie hier, was das für den Sommertourismus bedeutet.

ist nun hinter Schweden das EU-Land mit den meisten Neuinfektionen. Lesen Sie hier, was das für den Sommertourismus bedeutet. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat zur Bekämpfung des Coronavirus und anderer Infektionskrankheiten eine internationale Eingreiftruppe und einen entsprechenden nationalen Verband auf Bundesebene gefordert.

hat zur Bekämpfung des Coronavirus und anderer Infektionskrankheiten eine und einen entsprechenden nationalen Verband auf Bundesebene gefordert. Bayern hat eine „Corona-Testoffensive“ angekündigt. Im Freistaat soll sich künftig jeder auf das Corona-Virus testen lassen können – ganz unabhängig davon, ob er Symptome hat.

Angesichts der massiven Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen in Deutschland wie bei Tönnies oder Wiesenhof hat der EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit ein rasches Handeln der EU-Kommission angekündigt. Lesen Sie hier, was Schmit in Aussicht stellt: Corona-Ausbrüche auch in Fleischbetrieben anderer EU-Staaten

in Schlachthöfen in Deutschland wie bei Tönnies oder Wiesenhof hat der EU-Sozialkommissar ein rasches Handeln der EU-Kommission angekündigt. Lesen Sie hier, was Schmit in Aussicht stellt: Corona-Ausbrüche auch in Fleischbetrieben anderer EU-Staaten Die Zahl der nachgewiesenen Sars-CoV-2-Infektionen im Kreis Gütersloh ist in der Bevölkerung ohne direkten Bezug zur Tönnies-Belegschaft „merklich“ angestiegen

Corona-News vom Samstag, 27. Juni: EU sammelt mehr als sechs Milliarden Euro Spenden für Corona-Impfstoff

Die USA haben einen neuen Höchststand bei neu gemeldeten Corona-Infektionen binnen eines Tages verzeichnet. Am Freitag hatten sich laut US-Behörden mehr als 45.224 Menschen mit dem Coronavirus infiziert

haben einen neuen Höchststand bei neu gemeldeten Corona-Infektionen binnen eines Tages verzeichnet. Am Freitag hatten sich laut US-Behörden mehr als 45.224 Menschen mit dem Coronavirus infiziert Kommissionschefin Ursula von der Leyen teilte mit, dass die Spendenkonferenz der EU 6,15 Milliarden Euro eingebracht hat. 4,9 Milliarden Euro zahlt die Europäische Investitionsbank. Mit dem Geld soll ebenfalls dafür gesorgt werden, dass ein möglicher Impfstoff auch ärmeren Ländern zur Verfügung steht. Zu dem Spendengipfel gehörte auch ein Konzert, bei dem sich internationale Stars die Klinke in die Hand gaben

Kommissionschefin teilte mit, dass die hat. 4,9 Milliarden Euro zahlt die Europäische Investitionsbank. Mit dem Geld soll ebenfalls dafür gesorgt werden, dass ein möglicher Impfstoff auch ärmeren Ländern zur Verfügung steht. Zu dem Spendengipfel gehörte auch ein Konzert, bei dem sich internationale Stars die Klinke in die Hand gaben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bürger in ihrer wöchentlichen Videobotschaft angesichts der weiter bestehenden Gefahren durch das Coronavirus vor leichtsinnigem Verhalten gewarnt: „Die von dem Virus ausgehende Gefahr ist weiterhin ernst. Nehmen Sie es ernst, denn es ist ernst.“

Corona-News vom Freitag, 26. Juni: Nach Corona-Ausbruch: Laschet prüft Haftbarkeit von Tönnies

Corona-News vom Donnerstag, 25. Juni: Die Rentenerhöhung fällt 2020 wegen der Corona-Krise wohl aus

Corona-News vom Mittwoch, 24. Juni: Dritter Schlachtbetrieb meldet Infektionen

Chemiker und Chemikerinnen des Max-Planck-Instituts wollen herausgefunden haben, dass Extrakte der Beifußpflanze (Artemisia annua) gegen Coronaviren helfen

wollen herausgefunden haben, dass Extrakte der gegen Coronaviren helfen Die Niederlande haben zwei Monate früher als gedacht umfassende Lockerungen bekannt gegeben. Lesen Sie dazu: Sommerurlaub im Ausland: In welchen Ländern jetzt was gilt

haben zwei Monate früher als gedacht umfassende bekannt gegeben. Sommerurlaub im Ausland: In welchen Ländern jetzt was gilt Der Landkreis Cloppenburg vermeldet Corona-Infektionen in einem Schlachtunternehmen . In dem Betrieb in der Gemeinde Essen seien vier Personen positiv auf das Virus getestet worden. Derweil steigen die bestätigen Infektionen mit dem Coronavirus bei der Wiesenhof-Schlachterei in Niedersachsen weiter an. Der Konzern lässt nun alle 1100 Mitarbeitenden testen.

in einem . In dem Betrieb in der Gemeinde Essen seien vier Personen positiv auf das Virus getestet worden. Derweil steigen die bestätigen Infektionen mit dem Coronavirus bei der Wiesenhof-Schlachterei in Niedersachsen weiter an. Der Konzern lässt nun alle 1100 Mitarbeitenden testen. Der internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Konjunkturprognose in Folge der Corona-Pandemie erneut gesenkt. Die Weltwirtschaftsleistung werde demnach um 4,9 Prozent einbrechen, statt der bisher angesagten 3,9 Prozent. Lesen Sie dazu: Laut einer Studie droht der Hälfte der Weltpopulation ein Leben in Armut

in Folge der Corona-Pandemie erneut gesenkt. Die Weltwirtschaftsleistung werde demnach um 4,9 Prozent einbrechen, statt der bisher angesagten 3,9 Prozent. Laut einer Studie droht der Hälfte der Weltpopulation ein Leben in Armut In Deutschland stehen die Sommerferien an. Verfolgen Sie auf unserer neuen interaktiven Karte, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen nun steigen:

‣ Deutschlands Urlaubsgebiete im Corona-Vergleich: Verfolgen Sie, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen steigen Verfolgen Sie, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen steigen

Corona-News vom Dienstag, 23. Juni: Corona-Infektionen bei Wiesenhof – Macht die EU ihre Grenzen für US-Bürger dicht?

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies wurden auch in einem Schlachthof bei OIdenburg, der zur PHW-Gruppe (Wiesenhof) gehört, mehrere Mitarbeiter positiv getestet

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies wurden auch in einem Schlachthof bei OIdenburg, der zur PHW-Gruppe (Wiesenhof) gehört, mehrere Mitarbeiter positiv getestet Nach dem großen Corona-Ausbruch bei Tönnies wurde für die Kreise Gütersloh und Warendorf ein erneuter Lockdown verhängt

bei Tönnies wurde für die Kreise Gütersloh und Warendorf ein erneuter Lockdown verhängt Der Weltranglistenerste im Tennis, Novak Djokovic , wurde positiv auf das Coronavirus getestet

, wurde positiv auf das Coronavirus getestet Berlin und Sachsen-Anhalt haben beschlossen, bald ihre Kontaktbeschränkungen aufzuheben

Zwei weitere Mitglieder des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump sind positiv auf das Coronavirus getestet worden

sind positiv auf das Coronavirus getestet worden Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland dürfte nach Einschätzung der Bundesanstalt für Arbeit (BA) infolge der Corona-Krise erstmals seit zehn Jahren im Sommer wieder über drei Millionen steigen

Corona-News vom Montag, 22. Juni: Corona-Krise – Lufthansa verhandelt weiter über Job-Abbau

In den USA haben mehr als 40 Millionen Menschen aufgrund der Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren

verloren Mittlerweile 1553 bestätigte Fälle unter Tönnies-Mitarbeitern

Grünen-Chefin Baerbock fordert Krisentreffen nach Tönnies-Skanda. Lesen Sie mehr: Julia Klöckner will faire Fleischpreise und Tierwohlabgabe

Julia Klöckner will faire Fleischpreise und Tierwohlabgabe Niederlande: Erstmals seit März keine Covid-19-Todesfälle

Bewohner in unter Quarantäne stehenden Göttinger Wohnkomplex gestorben

Der ADAC warnt vor Staugefahr zum Beginn der Sommerferien in NRW

Bundesarbeitsminister Heil: Tönnies muss für Schäden haften. In welchen Produkten Fleisch von Tönnies steckt, lesen sie hier.

Frankreich lockert weitere Beschränkungen

lockert weitere Beschränkungen Die Lufthansa verlässt am Montag den Deutschen Aktienindex (Dax)

verlässt am Montag den (Dax) Im Landkreis Gütersloh gehen die Reihentests bei Haushaltsangehörigen von Tönnies-Mitarbeitern weiter

gehen die Reihentests bei Haushaltsangehörigen von weiter Brasilien verzeichnet mehr als 50.000 Todesopfer durch Coronavirus

verzeichnet mehr als 50.000 Todesopfer durch Coronavirus Bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen in den Niederlanden ist es zu Ausschreitungen gekommen

Corona-News vom Sonntag, 21. Juni: Städte- und Gemeindebund warnt vor sozialen Konflikten durch Corona-Ausbrüche

Die Reproduktionszahl des Coronavirus ist laut Robert Koch-Institut auf 2,88 gestiegen

gestiegen Die Koalitionsspitzen beraten über die EU-Ratspräsidentschaft – Corona-Krise ist dabei großes Thema

Bei Ausschreitungen an einem unter Quarantäne stehenden Wohnkomplex in Göttingen sind acht Polizeibeamte verletzt worden

verletzt worden Im Kreis Gütersloh soll es trotz des Tönnies-Ausbruchs keinen flächendeckenden Lockdown geben

soll es trotz des Tönnies-Ausbruchs geben Die Zahl der Corona-Infizierten in der Tönnies-Fleischfabrik ist auf 1331 gestiegen

gestiegen Zahlreiche Tönnies-Beschäftige reisten möglicherweise vor Verhängung der Quarantäne ab

Die Zahl der Corona-Infektionen in Peking steigt nach der Entdeckung eines neuen Corona-Infektionsherds weiterhin an

Deutschlands First Lady Elke Büdenbender zeigt Verständnis für die Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen: „Die Einschränkung unserer Freiheiten war massiv. Ich kann verstehen, dass Menschen davon total überrumpelt waren.“ Lesen Sie das ganz Interview mit Elke Büdenbender hier.

zeigt Verständnis für die Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen: „Die Einschränkung unserer Freiheiten war massiv. Ich kann verstehen, dass Menschen davon total überrumpelt waren.“ Lesen Sie das ganz Interview mit Elke Büdenbender hier. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will sich vor Ort ein Bild von der Lage bei Tönnies machen

Donald Trump hat seine Mitarbeiter nach eigenen Angaben dazu aufgerufen, Coronavirus-Tests einzuschränken, damit die Infektionszahlen in den USA nicht steigen. Das Weiße Haus verteidigt, der Präsident habe gescherzt. Lesen Sie hier: Warum Trump beim Wahlkampf in Tulsa den Blues bekam

hat seine Mitarbeiter nach eigenen Angaben dazu aufgerufen, einzuschränken, damit die Infektionszahlen in den USA nicht steigen. Das Weiße Haus verteidigt, der Präsident habe gescherzt. Lesen Sie hier: Warum Trump beim Wahlkampf in Tulsa den Blues bekam Spanien öffnet nach mehr als drei Monaten seine Grenzen für europäische Reisende

öffnet nach mehr als drei Monaten seine Grenzen für europäische Reisende Der Städte- und Gemeindebund warnt vor sozialen Konflikten durch die neuen massiven Corona-Ausbrüche

Corona-News vom Samstag, 20. Juni: Tönnies-Chef muss selbst in Corona-Quarantäne

Nach positiven Corona-Tests bei zahlreichen Tönnies-Mitarbeitern hat die Stadt Verl (Landkreis Gütersloh) im Stadtteil Sürenheide eine Quarantänezone eingerichtet

eingerichtet Im früheren Corona-Hotspot Spanien endet am Sonntag (00.00 Uhr) der Notstand. Damit dürfen sich die 47 Millionen Bürger erstmals seit 14 Wochen wieder im ganzen Land frei bewegen

endet am Sonntag (00.00 Uhr) der Notstand. Damit dürfen sich die 47 Millionen Bürger erstmals seit 14 Wochen wieder im ganzen Land frei bewegen Clemens Tönnies hat Rücktritts-Spekulationen nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem seiner Schlachthöfe zurückgewiesen. „Ich werde dieses Unternehmen aus dieser Krise führen“, sagte der 64-Jährige bei einer Pressekonferenz in Rheda-Wiedenbrück

nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem seiner Schlachthöfe zurückgewiesen. „Ich werde dieses Unternehmen aus dieser Krise führen“, sagte der 64-Jährige bei einer Pressekonferenz in Rheda-Wiedenbrück Bewohner des in Göttingen unter Quarantäne stehenden Gebäudekomplexes haben Polizisten mit Gegenständen beworfen und mehrere von ihnen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Missmut über die Quarantänemaßnahmen bei den Bewohnern angestiegen, wie eine Polizeisprecherin sagte

unter Quarantäne stehenden Gebäudekomplexes haben Polizisten mit Gegenständen beworfen und mehrere von ihnen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Missmut über die Quarantänemaßnahmen bei den Bewohnern angestiegen, wie eine Polizeisprecherin sagte Nach dem erneuten großen Corona-Ausbruch in der Schlachtbranche wächst der Druck, den massiven Preiskampf bei den Arbeitsbedingungen und bei Fleisch im Supermarkt zu unterbinden. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) setzt sich für eine Tierwohlabgabe ein.

(CDU) setzt sich für eine Tierwohlabgabe ein. Der Tönnies-Fleischbetrieb in Rheda-Wiedenbrück ist nun für 14 Tage geschlossen. Das habe der Kreis verfügt, wie der Leiter des Krisenstabes, Thomas Kuhlbusch, mitteilte. Lesen Sie auch: Tönnies – In welchen Produkten steckt Fleisch der Firma drin?

Tönnies – In welchen Produkten steckt Fleisch der Firma drin? Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Europa hat die Schwelle von 2,5 Millionen überschritten

Frankreich will ab 11. Juli seine Stadien wieder für Zuschauer öffnen. Maximal 5000 Menschen dürften dann auf den Rängen Platz nehmen, erklärte die französische Regierung

Corona-News vom Freitag, 19. Juni: 60 Menschen in Quarantäne nach Corona-Ausbruch in Kassel

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies müssen sämtliche Mitarbeiter am Standort Rheda-Wiedenbrück in Quarantäne. Das betreffe auch die Verwaltung, das Management und die Konzernspitze, teilte der Kreis Gütersloh am Freitagabend mit

am Standort Rheda-Wiedenbrück in Quarantäne. Das betreffe auch die Verwaltung, das Management und die Konzernspitze, teilte der Kreis Gütersloh am Freitagabend mit Die Zahl der Corona-Infektionen in den unter Quarantäne gestellten Wohnblöcken in Berlin-Neukölln ist weiter gestiegen. Mit Stand Freitag gab es 94 positive Testergebnisse , wie das Bezirksamt am frühen Abend mitteilte.

, wie das Bezirksamt am frühen Abend mitteilte. Die Verhandlungen über das 750-Milliarden-Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise drohen zu einer Zerreißprobe für die EU zu werden. Die Bundesregierung sieht an etlichen Stellen Nachbesserungsbedarf. Lesen sie mehr: 750 Milliarden Euro – Wer bekommt die Corona-Gelder der EU?

750 Milliarden Euro – Wer bekommt die Corona-Gelder der EU? Die Studie mit dem Corona-Impfstoff der Firma Curevac ist am Freitag in die heiße Phase gegangen: Eine Freiwillige erhielt an der Uniklinik Tübingen die erste Impfung

der Firma ist am Freitag in die heiße Phase gegangen: Eine Freiwillige erhielt an der Uniklinik Tübingen die erste Impfung Die britische Regierung hat die Warnstufe trotz Pannen bei der Einführung eines Systems zur Nachverfolgung von Infektionsketten von vier auf drei gesenkt

trotz Pannen bei der Einführung eines Systems zur Nachverfolgung von Infektionsketten von vier auf drei gesenkt Nach 20 Corona-Fällen in einer Geflüchtetenunterkunft sind in Kassel 60 Menschen in Quarantäne. Eine Grundschule und ein Hort wurden vorläufig geschlossen. Rund 150 Menschen wurden und werden insgesamt getestet

sind in Kassel 60 Menschen in Quarantäne. Eine Grundschule und ein Hort wurden vorläufig geschlossen. Rund 150 Menschen wurden und werden insgesamt getestet Das Coronavirus ist in Italien offenbar schon viel länger aktiv als bislang angenommen. Genetische Spuren des Erregers Sars-CoV-2 seien in Abwässern der beiden norditalienischen Großstädte Mailand und Turin vom Dezember sowie in Abwässern aus Bologna vom Januar nachgewiesen worden

offenbar schon viel länger aktiv als bislang angenommen. Genetische Spuren des Erregers Sars-CoV-2 seien in Abwässern der beiden norditalienischen Großstädte Mailand und Turin vom sowie in Abwässern aus Bologna vom nachgewiesen worden Die Bundeswehr hilft bei Tönnies: „13 Kräfte mit medizinischen Vorkenntnissen und zwölf Soldaten für die Dokumentation“ würden ab Freitag die Testungen unterstützen, so die Behörden. Lesen Sie hier mehr dazu: Corona-Ausbruch bei Tönnies: Bundeswehr soll jetzt helfen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) meldete sich am Freitag zu Wort. „Hunderte von Infektionen in einem Betrieb. Diese Zustände sind nicht haltbar“, erklärte sie. Oft in der Kritik: Die Werkverträge der Beschäftigten. Das ist das Problem dabei.

hilft bei Tönnies: „13 Kräfte mit medizinischen Vorkenntnissen und zwölf Soldaten für die Dokumentation“ würden ab Freitag die Testungen unterstützen, so die Behörden. Corona-Ausbruch bei Tönnies: Bundeswehr soll jetzt helfen. Bundeslandwirtschaftsministerin (CDU) meldete sich am Freitag zu Wort. „Hunderte von Infektionen in einem Betrieb. Diese Zustände sind nicht haltbar“, erklärte sie. Oft in der Kritik: Die Werkverträge der Beschäftigten. Das ist das Problem dabei. Lesen Sie dazu: Die Fleischfabrik Tönnies ist ein Corona-Hotspot geworden. Das ist kein Zufall, sagt unser Kommentator. Lesen Sie hier den Kommentar: Das kranke Geschäftsmodell der Fleischindustrie muss enden

ist ein geworden. Das ist kein Zufall, sagt unser Kommentator. Lesen Sie hier den Kommentar: Das kranke Geschäftsmodell der Fleischindustrie muss enden Forscher der Universität Marburg sehen vielversprechende Ansätze für den Einsatz des Krebsmedikaments Ruxolitinib bei schweren Corona-Erkrankungen

bei schweren Corona-Erkrankungen Im Gespräch mit unserer Redaktion hat Verdi-Chef Frank Werneke den Umgang mit den Corona-Alltagshelden kritisiert und unter anderem höhere Löhne gefordert. Das ganze Interview lesen Sie hier: Verdi-Chef Frank Werneke: „Die Undankbarkeit ist zurück“

Corona-News vom Donnerstag, 18. Juni: Blutgruppen können Covid-19-Verläufe beeinflussen

Patienten mit einer milden Coronavirus-Infektion müssen laut einer Studie mit einer deutlich geringeren Immunität rechnen als Erkrankte mit schweren Verläufen.

müssen laut einer Studie mit rechnen als Erkrankte mit schweren Verläufen. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Fleischkonzern Tönnies im Kreis Gütersloh ist auf über 700 gestiegen.

im Kreis Gütersloh ist auf über 700 gestiegen. Wegen der Coronavirus-Pandemie will die Warenhauskette Galeria Kaufhof Karstadt 62 seiner 172 Filialen schließen.

Kanzlerin Angela Merkel hat sich in einer Regierungserklärung für eine schnelle Einigung der EU-Mitgliedsstaaten auf die milliardenschweren Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ausgesprochen.

hat sich in einer Regierungserklärung für eine schnelle Einigung der EU-Mitgliedsstaaten auf die milliardenschweren Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ausgesprochen. Die im Auftrag der Bundesregierung erstellte Corona-Warn-App wurde rund acht Millionen Mal heruntergeladen.

Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem Göttinger Hochhaus ist der Gebäudekomplex unter Quarantäne gestellt worden.

Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem ist der Gebäudekomplex unter Quarantäne gestellt worden. Die Blutgruppen könnten eine Rolle in den sehr unterschiedlichen Covid-19 -Verläufen spielen, wie ein internationales Forscherteam im „New England Journal of Medicine“ berichtet. Demnach haben Menschen mit der in Deutschland häufigsten Blutgruppe A ein um knapp 50 Prozent höheres Risiko für einen schweren Infektionsverlauf als solche mit anderen Blutgruppen. Menschen mit Blutgruppe 0 haben der Studie zufolge eine um etwa 50 Prozent geringere Gefahr für eine ernste Covid-19-Erkrankung.

-Verläufen spielen, wie ein internationales Forscherteam im „New England Journal of Medicine“ berichtet. Demnach haben Menschen mit der in Deutschland häufigsten ein um knapp 50 Prozent höheres Risiko für einen schweren Infektionsverlauf als solche mit anderen Blutgruppen. Menschen mit haben der Studie zufolge eine um etwa 50 Prozent geringere Gefahr für eine ernste Covid-19-Erkrankung. Entwicklungsminister Gerd Müller hat angesichts der Corona-Pandemie vor einer drastischen Verschärfung der weltweiten Flüchtlingslage gewarnt.

Corona-News vom Mittwoch, 17. Juni: Mindestabstand und Maskenpflicht bleibt, Schulen sollen nach Sommerferien öffnen

Die Coronavirus-Pandemie spitzt sich in Brasilien weiter zu. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden erreichte am Dienstagabend mit fast 35.000 nach den Daten des Gesundheitsministeriums einen neuen Tageshöchststand

nach den Daten des Gesundheitsministeriums einen neuen Tageshöchststand Bund und Länder sind sich über das Konjunkturpaket zum Anschub der Wirtschaft einig geworden. Hintergrund: Corona-Konjunkturpaket – Wer vom 130-Milliarden-Paket profitiert

zum Anschub der Wirtschaft einig geworden. Corona-Konjunkturpaket – Wer vom 130-Milliarden-Paket profitiert Die Schulen sollen spätestens nach den Sommerferien in allen Ländern in den Regelbetrieb zurückkehren.

Großveranstaltungen sollen grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Dies gelte für solche Veranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sei. Lesen Sie hier: Corona-Krise – Großveranstaltungen bleiben noch länger verboten

sollen grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Dies gelte für solche Veranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sei. Corona-Krise – Großveranstaltungen bleiben noch länger verboten In Schweden hat die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus die Marke von 5000 überschritten

hat die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus die Marke von überschritten Dexamethason sei das erste Medikament, für das gezeigt werden konnte, dass es die Überlebenschancen bei Covid-19 verbessere, sagte Peter Horby von der Universität Oxford und einer der führenden Forscher im Recovery Trial. Lesen Sie hier: Dexamethason: Durchbruch bei der Behandlung von Covid-19?

sei das erste Medikament, für das gezeigt werden konnte, dass es die Überlebenschancen bei Covid-19 verbessere, sagte Peter Horby von der Universität Oxford und einer der führenden Forscher im Recovery Trial. Dexamethason: Durchbruch bei der Behandlung von Covid-19? Wer einen Alarm über die Corona-Warn-App erhält, soll auch ohne Symptome getestet werden, wie der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, versicherte

erhält, soll auch getestet werden, wie der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, versicherte Zusammen mit 130 weiteren Ländern hat die Bundesregierung die Türkei als Corona-Risikogebiet eingestuft

Corona-News vom Dienstag, 16. Juni: Corona-Warn-App geht an den Start

Seit Dienstag ist in Deutschland nun auch die Corona-Warn-App verfügbar.

In Peking haben die Behörden die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen: Ein- und Ausreisen werden ab sofort streng kontrolliert, Schulen werden geschlossen, Angestellte sollen im Homeoffice arbeiten.Corona ist zurück – Pekings radikaler Kampf gegen das Virus

haben die Behörden die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen: Ein- und Ausreisen werden ab sofort streng kontrolliert, Schulen werden geschlossen, Angestellte sollen im Homeoffice arbeiten.Corona ist zurück – Pekings radikaler Kampf gegen das Virus Aus Sorge vor einer weiteren Corona-Ausbreitung soll die Grenze zwischen den USA und Kanada für einen weiteren Monat weitgehend geschlossen bleiben

und für einen weiteren Monat weitgehend geschlossen bleiben Der Entzündungshemmer Dexamethason könnte die Sterberate bei schweren Verläufen von Covid-19-Erkrankungen senken

könnte die Sterberate bei schweren Verläufen von Covid-19-Erkrankungen senken Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich auf eine technische Lösung für die Nutzung der Corona-Warn-Apps über die jeweiligen Landesgrenzen hinaus geeinigt. Nationale Apps sollen bald auch funktionieren, wenn die Nutzenden die Grenze in ein anderes Land übertreten haben. Seit Dienstag ist die Corona-Warn-App in Deutschland verfügbar. Download: In vier einfachen Schritten zur Corona-Warn-App

haben sich auf eine technische Lösung für die Nutzung der über die jeweiligen Landesgrenzen hinaus geeinigt. Nationale Apps sollen bald auch funktionieren, wenn die Nutzenden die Grenze in ein anderes Land übertreten haben. Seit Dienstag ist die Corona-Warn-App in Deutschland verfügbar. Download: In vier einfachen Schritten zur Corona-Warn-App Die USA müssen sich nach Einschätzung von Wissenschaftlern bis zum Herbst auf Zehntausende weitere Tote einstellen. Bis zum 1. Oktober könnte das Land die Zahl von 200.000 Toten übersteigen

Die in der Corona-Pandemie ausgesetzten Rückführungen von Migranten in andere europäische Staaten finden wieder statt

Corona-News vom Montag, 15. Juni: Erste deutsche Touristen auf Mallorca angekommen

Seit heute dürfen deutsche Touristen wieder „testweise“ Urlaub auf Mallorca machen. Die erste Maschine aus Düsseldorf landete am Mittag. Die Urlauber wurden mit Applaus von Politikern und Einheimischen empfangen. Wie der Post-Corona-Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen aussieht, erfahren Sie hier

machen. Die erste Maschine aus Düsseldorf landete am Mittag. Die Urlauber wurden mit Applaus von Politikern und Einheimischen empfangen. Wie der Post-Corona-Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen aussieht, erfahren Sie hier Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat die Ausnahmegenehmigung für Hydroxychloroquin zurückgezogen. Es sei nach den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen „unwahrscheinlich“, dass das Medikament bei der Behandlung von Covid-19 helfe

Deutschland hat sich bereits mit mehreren Maßnahmen in Stellung gebracht, um möglichst früh auf den Corona-Impfstoff zugreifen zu können. Wie diese Maßnahmen genau aussehen, lesen Sie hier: Corona-Impfallianz: Wie sich Deutschland Impfstoff sichert

Corona-Impfallianz: Wie sich Deutschland Impfstoff sichert Die Corona-Pandemie hat die Fluchtbewegung in Richtung Europa fast vollständig gestoppt. Das sagte der Chef des EU-Grenzschutzes Frontex , Fabrice Leggeri, gegenüber unserer Redaktion. Nun könnte sich die Lage ändern. Lesen Sie: Türkei: Frontex-Chef erwägt massive Personalaufstockung

, Fabrice Leggeri, gegenüber unserer Redaktion. Nun könnte sich die Lage ändern. Türkei: Frontex-Chef erwägt massive Personalaufstockung Die Grenzen zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern sind wieder geöffnet. Um Mitternacht beendete die Bundespolizei auf Anordnung von Innenminister Horst Seehofer (CSU) die vor drei Monaten in der Pandemie eingeführten Grenzkontrollen. Auch die am 17. März verhängten Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für 27 europäische Länder liefen aus

Corona-News vom Sonntag, 14. Juni: Bieten Lebendimpfstoffe Schutz vor Covid-19?

Pünktlich zur Grenzöffnung mit Deutschland lockert Frankreich seine Corona-Beschränkungen weiter: Alle Restaurants und Cafés in Paris und Umgebung dürfen zu Montag öffnen

Pünktlich zur Grenzöffnung mit Deutschland lockert Frankreich seine weiter: Alle Restaurants und Cafés in Paris und Umgebung dürfen zu Montag öffnen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor der Aufhebung der Reisewarnung an das Verantwortungsbewusstsein der Reisenden appelliert: „Ballermann darf nicht das nächste Ischgl werden.“

hat vor der Aufhebung der Reisewarnung an das Verantwortungsbewusstsein der Reisenden appelliert: „Ballermann darf nicht das nächste Ischgl werden.“ Die Bundesregierung erwägt ein Hilfsprogramm zum Erhalt von Ausbildungsplätzen. Die Kosten werden auf 500 Millionen Euro geschätzt. Was Auszubildende in der Corona-Krise wissen müssen

erwägt ein zum Erhalt von Ausbildungsplätzen. Die Kosten werden auf 500 Millionen Euro geschätzt. Was Auszubildende in der Corona-Krise wissen müssen Spanien will seine Grenzen früher als geplant für Reisende aus der EU öffnen. Mit Ausnahme von Portugal fallen die Grenzkontrollen gegenüber allen EU-Ländern ab dem 21. Juni weg

will seine Grenzen früher als geplant für Reisende aus der EU öffnen. Mit Ausnahme von Portugal fallen die Grenzkontrollen gegenüber allen EU-Ländern ab dem 21. Juni weg Die Bundespolizei hat bei den coronabedingten Grenzkontrollen bis zum 11. Juni rund 196 000 Zurückweisungen ausgesprochen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will ein Konzept für die Entsorgung gebrauchter Atemschutzmasken in Zügen vorlegen

(CSU) will ein Konzept für die Entsorgung gebrauchter in Zügen vorlegen Bis es einen Impfstoff gegen das Coronvairus gibt, könnten möglicherweise bereits existierende Lebendimpfstoffe einen gewissen Schutz gegen eine Infektion bieten, glauben Forschende

einen gewissen Schutz gegen eine Infektion bieten, glauben Forschende Brasilien ist nun das Land mit den zweitmeisten Corona-Toten weltweit. Die Zahl der Corona-Opfer stieg am Sonntagabend auf 42.720

ist nun das Land mit den zweitmeisten weltweit. Die Zahl der Corona-Opfer stieg am Sonntagabend auf 42.720 Nach rund zweimonatiger Behandlung seiner Covid-19-Erkrankung hat eine Klinik in der Nähe von Seattle einem 70-jährigen US-Bürger eine Rechnung von über einer Million Dollar präsentiert

hat eine Klinik in der Nähe von einem 70-jährigen US-Bürger eine Rechnung von über einer Million Dollar präsentiert China hat den höchsten Anstieg bei Corona-Neuinfektionen seit April gemeldet

hat den höchsten Anstieg bei seit April gemeldet Im April sank die Zahl der unerlaubten Grenzübertritte durch Geflüchtete wegen der Corona-Krise auf ein Rekordtief. Nun könnte sie laut EU-Grenzschutzagentur Frontex steigen. Mehr dazu lesen Sie hier.

steigen. Mehr dazu lesen Sie hier. Kanzleramtschef Helge Braun hat Versäumnisse bei der Entwicklung der Corona-Warn-App eingeräumt. Man hätte die Hilfe von Unternehmen früher in Anspruch nehmen sollen

Corona-News vom Samstag, 13. Juni: Polen öffnet Grenzen zu EU-Ländern

Das Auswärtige Amt will bald die Rechnungen für die Rückholaktion von Reisenden aus dem Ausland verschicken

will bald die für die Rückholaktion von Reisenden aus dem Ausland verschicken Impfstoff gegen Corona – EU-Länder sichern sich Millionen Impfdosen

EU-Länder sichern sich Millionen Impfdosen Polen öffnet seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern

öffnet seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern Die Behörden in Peking riegeln nach dem Ausbruch auf dem Xinfadi-Fleischmarkt elf Wohngebiete ab

riegeln nach dem Ausbruch auf dem Xinfadi-Fleischmarkt elf Wohngebiete ab Brasilien überholt Großbritannien bei der Zahl der Corona-Toten

überholt Großbritannien bei der Zahl der Corona-Toten Mehr als 800 Corona-Tote binnen 24 Stunden in den USA

Arbeitnehmer, die noch im Homeoffice arbeiten, fragen sich jetzt: Muss ich überhaupt ins Büro zurückkehren? Was Arbeitsrechtler dazu sagen, lesen Sie hier.

arbeiten, fragen sich jetzt: Muss ich überhaupt ins Büro zurückkehren? Was Arbeitsrechtler dazu sagen, lesen Sie hier. Frankreich will die Grenzen zu Ländern außerhalb des Schengen-Raums ab dem 1. Juli schrittweise öffnen

Corona-News vom Freitag, 12. Juni: Mütter sollen trotz Corona-Infektion stillen

Mütter sollen ihre Neugeborenen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO auch bei vermuteter oder bestätigter Corona-Infektion stillen

Mütter sollen ihre nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation auch bei vermuteter oder bestätigter Corona-Infektion Die Fluggesellschaften British Airways, Easyjet und Ryanair haben Klage gegen die von der britischen Regierung verhängte Quarantänepflicht eingereicht

eingereicht Das Bundeskabinett hat die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer und den Kinderbonus auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen brauchen noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat, bevor sie in Kraft treten können. Dafür sind jeweils Sondersitzungen am 29. Juni geplant

hat die vorübergehende Senkung der und den auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen brauchen noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat, bevor sie in Kraft treten können. Dafür sind jeweils Sondersitzungen am geplant Wann kommt der Impfstoff gegen Sars-CoV-2? Bei „Illner“ sagte Virologe Hendrick Streeck, er sei nicht sicher, ob der Corona-Impfstoff überhaupt kommt

Corona-News vom Donnerstag, 11. Juni: Corona-Studie – Blutwerte erlauben Prognose über Covid-19-Verlauf

Die Reisewarnung für Schweden bleibt womöglich über den 15. Juni hinaus bestehen. Das EU-Land erfüllt derzeit die „Pandemiekriterien“ für eine Aufhebung der Warnung nicht. Lesen Sie auch: Sommer-Urlaub im Ausland: In diesen Ländern ist er möglich

für Schweden bleibt womöglich über den 15. Juni hinaus bestehen. Das EU-Land erfüllt derzeit die „Pandemiekriterien“ für eine Aufhebung der Warnung nicht. Sommer-Urlaub im Ausland: In diesen Ländern ist er möglich CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich enttäuscht über die Corona-Warn-App geäußert, die in wenigen Tagen verfügbar sein soll. „Ich persönlich hätte nichts dagegen gehabt, die Daten anonymisiert in einer großen Cloud abzulegen. In jedem Fall hätte ich mir eine gemeinsame europäische Lösung gewünscht“, sagte Merz unserer Redaktion. Warum Friedrich Merz zudem glaubt, dass er CDU-Chef wird, lesen Sie hier im Interview

hat sich enttäuscht über die geäußert, die in wenigen Tagen verfügbar sein soll. „Ich persönlich hätte nichts dagegen gehabt, die Daten anonymisiert in einer großen Cloud abzulegen. In jedem Fall hätte ich mir eine gemeinsame europäische Lösung gewünscht“, sagte Merz unserer Redaktion. Warum Friedrich Merz zudem glaubt, dass er CDU-Chef wird, lesen Sie hier im Interview Eine neue Covid-19-Studie lässt darauf schließen, dass sich der Krankheitsverlauf an zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhersagen lässt. Sie würden über einen schweren Verlauf oder nur milde Symptome entscheiden. Haben Patienten demnach viele der sogenannten Killer-T-Zellen im Blut ist die Chance größer nur milde Symptome zu zeigen

im Blut vorhersagen lässt. Sie würden über einen schweren Verlauf oder nur milde Symptome entscheiden. Haben Patienten demnach viele der sogenannten Killer-T-Zellen im Blut ist die Chance größer nur milde Symptome zu zeigen Nach den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität haben sich in den USA seit Beginn der Pandemie mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Bolsonaro: Corona-Proteste sind das wahre Problem Hinter den USA entwickelt sich Brasilien aktuell zum neuen Krisenherd der Pandemie

Die sozialen Medien werden auch in der Corona-Krise genutzt, um Fake News zu verbreiten. „Desinformation in Zeiten des Coronavirus kann töten“, warnte am Mittwoch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in Brüssel. Die EU will daher jetzt dagegen vorgehen. Lesen Sie hier, was der Plan vorsieht

Corona-News vom Mittwoch, 10. Juni: Corona-Grenzkontrollen werden beendet – EU-Bürger dürfen wieder einreisen

Die US-Notenbank Fed geht nicht davon aus, dass die Welt vor einer ähnlich einschneidenden ökonomischen Krise steht wie vor etwa 90 Jahren

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die Generaldebatte der UN-Vollversammlung erstmals in der Geschichte nur virtuell statt

erstmals in der Geschichte nur virtuell statt Im Klinikum Dortmund ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt acht Mitarbeitende und vier Patienten und Patientinnen wurden positiv getestet

Im Klinikum Dortmund ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt acht Mitarbeitende und vier Patienten und Patientinnen wurden positiv getestet Landwirte können ab kommender Woche leichter Erntehelfer nach Deutschland holen und beschäftigen: Durch die Corona-Krise ist Obst und Gemüse mehr nachgefragt und teurer geworden.

nach Deutschland holen und beschäftigen: Durch die Corona-Krise ist Obst und Gemüse mehr nachgefragt und teurer geworden. Spätestens ab kommenden Dienstag wird es an den deutschen Außengrenzen keine Einreisekontrollen mehr geben. Kommentar: Keine Grenzkontrollen: Die Angst vor Corona verfliegt nicht

mehr geben. Keine Grenzkontrollen: Die Angst vor Corona verfliegt nicht 10.000 Jobs stehen bei der Lufthansa wegen der Corona-Pandemie auf dem Spiel

wegen der Corona-Pandemie auf dem Spiel Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert. Lesen Sie dazu: In diesen Ländern ist Sommerurlaub möglich

für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert. In diesen Ländern ist Sommerurlaub möglich Das Land Hessen hat umfangreiche Corona-Lockerungen angekündigt. Lesen Sie mehr: Corona-Regeln – Dies gilt jetzt in Ihrem Bundesland

Das Land Hessen hat umfangreiche Corona-Lockerungen angekündigt. Corona-Regeln – Dies gilt jetzt in Ihrem Bundesland Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat eine schnelle Einführung von Massentests gegen das Coronavirus angekündigt

angekündigt In der US-Nationalgarde sind nach ihrem Einsatz bei Anti-Rassismus-Protesten in Washington Fälle von Corona-Infektionen aufgetreten, die Zahl wurde nicht bekannt gegeben

Corona-Virus-News vom Dienstag, 9. Juni: Lauterbach wünscht sich Demos gegen Rassismus ohne Sprechchöre

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat angesichts der Demonstrationen gegen Rassismus die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Massenkundgebungen angemahnt. „Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln“, sagte Lauterbach. Lesen Sie mehr: Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“

hat angesichts der gegen Rassismus die Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei Massenkundgebungen angemahnt. „Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln“, sagte Lauterbach. Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“ 6000 Touristen und Touristinnen aus Deutschland dürfen schon ab dem 15. Juni nach Mallorca und auf die anderen Balearen-Inseln fliegen – also zwei Wochen vor der offiziellen Öffnung der Grenzen des einstigen Corona-Hotspots Spanien für ausländische Besucher. Lesen Sie mehr: Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“

Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“ In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen

In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen Einer Studie zufolge hat sich das Coronavirus möglicherweise schon seit August 2019 in China ausgebreitet. Die Forscher der US-Eliteuniversität Harvard werteten dazu Satellitenbilder und Suchbegriffe wie „Husten“ oder „Durchfall“ aus

in ausgebreitet. Die Forscher der werteten dazu Satellitenbilder und Suchbegriffe wie „Husten“ oder „Durchfall“ aus In Thüringen werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen ab 13. Juni aufgehoben, in Niedersachsen öffnen die Kitas ab dem 22. Juni wieder für alle Kinder

werden die wegen der Corona-Pandemie erlassenen ab 13. Juni aufgehoben, in Niedersachsen öffnen die ab dem 22. Juni wieder für alle Kinder Brasiliens Oberstes Gericht hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert. Das Gesundheitsministerium müsse unverzüglich wieder alle Daten über die Zahl der Infektionen und die Entwicklung der Pandemie zur Verfügung stellen

hat die Regierung zur vollen Transparenz bei der Statistik zur Erfassung von Corona-Infektionen aufgefordert. Das Gesundheitsministerium müsse unverzüglich wieder alle Daten über die und die Entwicklung der Pandemie zur Verfügung stellen Christian Drosten hat sich über Mutationen des Coronavirus und die Behandlung per Nasenspray und Inhalator geäußert – mit Zuversicht. Lesen Sie hier: Drosten erklärt: Darum wird das Coronavirus harmloser

Corona-Virus-News vom Montag, 8. Juni: Umstrittene Quarantäne-Regelung für Einreisende in Großbritannien

Corona-News vom Sonntag, 7. Juni: Brasilien gibt nicht mehr Gesamt-Corona-Zahlen heraus

Brasiliens Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Es werden nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben. Lesen Sie hier : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas

Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Es werden nur noch täglich die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben. : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas An den deutschen Flughäfen könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer Maskenpflicht kommen

könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer kommen Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne . Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover entschieden

an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine . Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover entschieden In den Niederlanden haben die Behörden mit der Tötung von Nerzen aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten Lesen Sie hier: Corona-Verdacht: Tausende Nerze in den Niederlanden getötet

aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten Corona-Verdacht: Tausende Nerze in den Niederlanden getötet Rund 6650 Bußgeldbescheide wurden bis Ende Mai in Hamburg ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als 320.270 Euro in die Haushaltskasse geflossen

wurden bis Ende Mai in ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als in die Haushaltskasse geflossen Wer sich im Sommerurlaub mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung nicht zurückgeholt. Das betonte erneut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in der „Bild am Sonntag“

mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung Das betonte erneut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in der „Bild am Sonntag“ Wegen der Corona-Pandemie befürchtet der Deutsche Richterbund einen anhaltenden Verfahrensstau an den Gerichten. Es dürfte noch bis zum Jahresende dauern, „ehe alle verschobenen Termine parallel zu den laufenden Eingängen abgearbeitet sind“, sagte Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn unserer Redaktion Lesen Sie hier: Prozesse abgesagt – Warum Corona zu einer Justiz-Krise führt

Corona-News vom Samstag, 6. Juni: Zuschüsse für Studierende sollen bald fließen

Mit einer „Rückflug-Garantie“ will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine „Home-Coming-Garantie“ ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“

will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine „Home-Coming-Garantie“ ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ Einer Studie zufolge könnte die Blutgruppe beim Verlauf einer Covid-19-Erkrankung eine große Rolle spielen. Die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, dass Menschen mit dem Bluttyp A Rhesus Positiv (A+) im Zuge einer Coronavirus-Infektion häufiger ein Atemversagen erleiden, während Menschen mit Blutgruppe 0 besser geschützt sind.

beim Verlauf einer eine große Rolle spielen. Die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, dass Menschen mit dem Bluttyp A Rhesus Positiv (A+) im Zuge einer Coronavirus-Infektion häufiger ein Atemversagen erleiden, während Menschen mit Blutgruppe 0 besser geschützt sind. Die Bundesregierung hat ein Corona-Konjunkturpaket beschlossen. Was bedeutet die Mehrwertsteuersenkung für Unternehmen? Lesen Sie: Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen

Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Maßnahmen aus dem Corona-Konjunkturpaket als eine Mischung aus klassischem Konjunkturpaket und einem auf viele Jahre ausgerichteten Zukunftspaket beschrieben.

Die WHO befürwortet nun doch das Tragen von Masken in der Corona-Krise Noch in diesem Monat sollen Studierende in finanzieller Notlage Corona-Zuschüsse des Bundes beantragen können. Dabei soll es sich um Unterstützungen von bis zu 500 Euro monatlich handeln.

Corona-News vom Freitag, 5. Juni: Tuifly halbiert Flotte wegen Corona

Die EU-Staaten wollen alle Reisebeschränkungen bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit“ im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden

wollen bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit“ im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden Nach massiver Kritik an einer Studie zur Wirksamkeit des Malaria-Mittels Hydroxychloroquin bei Coronavirus-Infektionen haben drei der vier Autoren ihren Rückzug aus der Studie erklärt

bei Coronavirus-Infektionen haben ihren aus der Studie erklärt Der Reisekonzern Tui will seinen deutschen Ferienflieger Tuifly um rund die Hälfte verkleinern. Ziel sei es, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren und mehrere deutsche Standorte wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen, so das Unternehmen. Mehr dazu hier: TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr

will seinen deutschen Ferienflieger um rund die Hälfte verkleinern. Ziel sei es, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren und mehrere deutsche Standorte wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen, so das Unternehmen. TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr Zwei Drittel der Menschen in Deutschland würden sich gegen das Coronavirus impfen lassen. 67 Prozent seien „sicher“ oder „wahrscheinlich“ bereit, ein Impfangebot anzunehmen. Das Ergebnis der Studie lesen Sie hier: Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus

Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sieht das Konjunkturpaket skeptisch. Vor allem vom Kinderbonus hält der Volkswirt nichts. Zudem wollen die Wirtschaftsweisen ihre im März aufgestellte Konjunkturprognose für Deutschland angesichts der inzwischen größeren Ausmaße der Corona-Pandemie nach unten korrigieren. Das gesamte Interview lesen Sie hier: Chef der Wirtschaftsweisen: „Der Kinderbonus bringt wenig“

Corona-News vom Donnerstag, 4. Juni: Coronavirus – Hydroxychloroquin schützt nicht vor Ansteckung

Bundeskanzlerin Merkel (CDU): Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus

Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus Die Spitzen der großen Koalition hatten sich auf ein 130 Milliarden schweres Konjunkturpaket geeinigt. Wer vom Konjunkturpaket profitiert, lesen Sie hier. Nach längeren Startschwierigkeiten sollen dem Bundesbildungsministeriums zufolge auch bald die Corona-Zuschüsse für Studierende in Not fließen. Corona-Tests in Schweden sollen künftig kostenlos sein

sollen künftig kostenlos sein Die Regierung wird mit ihrem Kinderbonus vielen Eltern helfen, aber nicht allen. Kommentar: Der Corona-Kinderbonus ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld

Der Corona-Kinderbonus ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld Die Europäische Zentralbank steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen

steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen Hydroxychloroquin schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer Ansteckung . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet

schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet Die Mehrheit der Familien hat die Zeit der Schulschließungen laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an

hat die Zeit der laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an Die Balearen wollen den Zeitpunkt der Wiedereröffnung von Nachtklubs, Diskotheken und Bars so lange wie möglich hinauszuzögern, kündigte Regionalpräsidentin Francina Armengol im Interview mit unserer Redaktion an

Die Grenzen zwischen Österreich und Italien bleiben bis auf Weiteres geschlossen

bleiben bis auf Weiteres geschlossen Die Spitzen der großen Koalition verständigten sich nach tagelangem Ringen auf ein riesiges Konjunkturpaket für 2020 und 2021. Kommentar: Konjunkturpaket mit „Wumms“: Feuerwerk oder Strohfeuer?

Corona-News vom Mittwoch, 3. Juni: Weltweite Reisewarnung soll aufgehoben werden

Corona-News vom Dienstag, 2. Juni: Drosten mahnt in Podcast Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, hat in der aktuellen Folge des NDR-Podcast „Coronavirus Update“ Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer gemacht – vorausgesetzt, man hält sich an bestimmte Präventionsmaßnahmen und reagiert auf das Infektionsgeschehen

Die Erkenntnisse über Immunität müsse man nutzen, um eine mögliche zweite Welle besser kontrollieren zu können – obwohl Drosten inzwischen zweifelt, ob es dazu überhaupt kommen wird.

Die Kultusminister der Länder beraten über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten

nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten Das Bundeskabinett wird am Mittwoch möglicherweise das Ende der Mitte März verhängten weltweiten Reisewarnung verkünden

