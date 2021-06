Die zweite Corona-Welle hat südamerikanische Länder wie Uruguay und Argentinien fest im Griff. In den beiden Ländern sterben gerade so viele Menschen wie fast nirgendwo sonst auf der Welt. Das ebenfalls in Südamerika gelegene Peru hat indes seine Zählweise bei den Corona-Todesfällen geändert, damit gibt es dort auf einen Schlag mehr als doppelt so viele Tote.

Die WHO gibt grünes Licht für den Impfstoff des Herstellers Sinovac. Die Corona-Inzidenz steigt erstmals wieder leicht. Mehr im Blog.

Das RKI bewertet die Corona-Gefahrenlage für Deutschland neu

Die WHO hat dem Covid-19-Vakzin des chinesischen Unternehmens Sinovac die Notfallzulassung erteilt

Berlin. Die Corona-Neuinfektionen sinken, auch die Inzidenz ist in Deutschland niedrig. Deshalb hat das Robert Koch-Institut (RKI) nun die Gefahrenlage für Deutschland herabgestuft. Sie werde von "sehr hoch" auf "hoch" gesetzt, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag in Berlin mit. Am 11. Dezember war sie zuletzt nach oben gestuft worden.

Laut Spahn ist die Neubewertung angesichts der tagelang niedrigen Inzidenzen, der aktuell weiter sinkenden Infektionszahlen und der Entspannung auf den Intensivstationen möglich. "Die Lage wird besser, sie wird deutlich besser", sagte Spahn auf einer Pressekonferenz mit dem Chef des RKI, Lothar Wieler. "Aber wir sind noch mitten in dieser Pandemie".

Deshalb gelten auch weiter Beschränkungen, trotz positiver Entwicklung der Corona-Lage in Deutschland. Für Restaurantbesuche, Shoppen oder auch den Besuch des Freiluftkinos ist in den meisten Fällen wohl auch in Zukunft ein negativer Schnelltest, der Impfnachweis oder eine Bestätigung über eine überstandene Covid-19-Erkrankung nötig.





RKI: Inzidenz steigt erstmals seit drei Wochen leicht

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1785 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.54 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1911 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 35,2 an (Vortag: 35,1; Vorwoche: 58,4).

Zuletzt gestiegen war die Inzidenz von 9. auf den 10. Mai, seitdem war sie kontinuierlich gefallen. Was der Inzidenz-Anstieg genau bedeutet, ist nur schwer einzuschätzen.

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 153 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 33 Tote gewesen. Lesen Sie mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News von Dienstag, 1. Juni: WHO erteilt Notfallzulassung für Covid-19-Vakzin von chinesischem Hersteller Sinovac

17.16 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine Notfallzulassung für das Corona-Vakzin des chinesischen Herstellers Sinovac erteilt. Der Impfstoff entspreche in seiner Wirksamkeit, Sicherheit und Herstellung den internationalen Standards, teilte die Organisation am Dienstag in Genf mit. Eine Immunisierung erfordert zwei Impf-Dosen im Abstand von zwei bis vier Wochen und wird von der WHO für Menschen ab 18 Jahren empfohlen.

Es ist bereits der zweite chinesische Impfstoff gegen das Coronavirus, der von der WHO grünes Licht erhalten hat. Zuvor hatte die UN-Organisation dem Vakzin des Herstellers Sinopharm eine Notfallzulassung erteilt.

