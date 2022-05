Das RKI meldet weiter sinkende Corona-Zahlen. Die Stiko fordert bestimmte Personen zu einer vierten Impfung auf. Mehr im Corona-Blog.

Das RKI meldet am Freitag weiter rückläufige Corona-Zahlen

Die bundesweite Inzidenz liegt bei 553,2

Die Ständige Impfkommission fordert bestimmte Personen auf, sich rasch die vierte Impfung geben zu lassen

Omikron-Subvariante BA.2 legt weiter zu

Andere Untervarianten bleiben in Deutschland selten, sagt das RKI

Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche laut RKI-Wochenbericht um 19 Prozent gesunken

Berlin. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist sinkt weiter. Am Freitag lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 85.073 – gegenüber 101.610 in der Vorwoche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 553,2. Am Vortag hatte der Wert laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 566,8 gelegen (Vorwoche: 758,5; Vormonat: 1322,2). Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

Die Ständige Impfkommission hat unterdessen davor gewarnt, auf an die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe zu warten. Vulnerable Gruppen wie Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen sollten sich bereits jetzt die vierte Impfung geben lassen, sagte der Stiko-Vorsitzende Klaus Mertens dieser Redaktion. Nach Worten von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schützt eine zuvor erfolgte Infektion mit der Omikron-Variante nicht oder nur wenig vor einer Ansteckung mit den Omikron-Subtypen BA.4 und BA5. Damit steige die Wahrscheinlichkeit neuer Infektionswellen im Herbst, so der SPD-Politiker.







Corona-News von Freitag, 6. Mai: Stiko-Chef Mertens: Vierte Impfung für vulnerable Gruppen dringend nötig

5.56 Uhr: Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen dringend zu einer vierten Impfung gegen das Corona-Virus aufgefordert: "Wir müssen damit rechnen, dass das Infektionsrisiko im Herbst wieder ansteigt", sagte Mertens dieser Redaktion. Menschen über 70 Jahre und andere Personen mit besonderem Risiko für eine schwere Erkrankung sollten deshalb jetzt die Zeit nutzen, um ihren Schutz durch eine vierte Impfung zu verbessern. Es gebe mittlerweile weitere Daten, die belegten, dass ein zweiter Booster für diese Gruppe sehr sinnvoll sei. Ältere und andere Risikogruppen sollten nicht darauf warten, bis ein an die Omikron-Variante angepasster Impfstoff kommt, so Mertens.

Skeptisch äußerte sich der Stiko-Vorsitzende mit Blick auf eine vierte Impfdosis für alle, nannte aber eine Ausnahme: "Für den Fall, dass eine Variante auftauchen sollte, die deutlich krankmachender ist als Omikron und unter Umständen sogar Delta, könnte im Herbst eine vierte Impfung für alle nötig werden", so Mertens. Grundsätzlich glaube er aber ich nicht, dass man die gesamte Bevölkerung immer wieder gegen das Corona-Virus impfen müsse, um Infektionen zu verhindern. "Wahrscheinlich ist aber, dass wir regelmäßig diejenigen impfen müssen, die ein Risiko für eine schwere Erkrankung nach einer Infektion haben, vor der bereits die verfügbaren Impfstoffe gut schützen."

Das ist Stiko-Chef Thomas Mertens

RKI meldet Zahlen – Inzidenz sinkt weiter

5.35 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 553,2 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 566,8 gelegen (Vorwoche: 758,5 Vormonat: 1322,2).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 85.073 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 101.610 registrierte Ansteckungen) und 214 Todesfälle (Vorwoche: ebenfalls 214) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Medizinisch geschultes Personal führt einen Corona-Schnelltest durch. Foto: dpa

Corona-News von Donnerstag, 5. Mai: Omikron-Subvariante BA.2 legt noch zu – andere Varianten weiter selten

20.20 Uhr: Die schon seit Wochen in Deutschland stark dominierende Omikron-Subvariante BA.2 hat nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zuletzt noch einmal zugelegt. Ihr Anteil habe nach jüngsten Erkenntnissen - einer Stichprobe von vorletzter Woche – knapp 98 Prozent betragen, wie im RKI-Wochenbericht von Donnerstagabend ausgewiesen ist. Der zuvor für die meisten Corona-Ansteckungen verantwortliche Subtyp BA.1 liegt demnach nur noch bei unter zwei Prozent, die relativ neu aufgekommenen Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5 spielen nach den Daten bisher eine untergeordnete Rolle.

So wird BA.4 mit einem Anteil von 0,1 Prozent gelistet, BA.5 mit 0,3 Prozent. Mischvarianten seien "bisher nur vereinzelt nachgewiesen" worden, heißt es. In Deutschland wird nur bei einem kleinen Teil positiver Proben das Erbgut komplett untersucht. Lesen Sie auch: Wie kommen wir durch den nächsten Corona-Herbst?

Im Wochenbericht halten die RKI-Experten zudem fest, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche im Vergleich zu der davor weiter gesunken sei – nämlich um 19 Prozent. Auch die Zahl von auf einer Intensivstation behandelten Personen mit Covid-19-Diagnose sei weiter gesunken, die Zahl der Todesfälle habe ebenso abgenommen. "Der Infektionsdruck bleibt trotzdem mit knapp 600.000 innerhalb der letzten Woche an das RKI übermittelten Covid-19-Fällen weiterhin hoch", mahnen sie. Die Impfung habe nach wie vor mit ihrer starken Schutzwirkung gegen schwere Verläufe eine große Bedeutung.

EMA rechnet mit Zulassung von Omikron-Impfstoffen bis September

15.45 Uhr: Impfstoffe gegen die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus könnten nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA spätestens Ende September eine Zulassung erhalten. Die größten Chancen bestünden dabei für entsprechend angepasste mRNA-Impfstoffe der Unternehmen Moderna und Biontech, sagte der EMA-Direktor für Impfstrategie Marco Cavaleri am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Behörde in Amsterdam.

Die erforderlichen klinischen Studien seien im Gange. Die EMA prüfe auch Präparate anderer Hersteller. Es sei aber "kein Geheimnis", dass die Anpassungen von mRNA-Impfstoffen von Moderna und Biontech an Omikron bereits recht weit fortgeschritten seien. Einzelheiten zu den bislang erhobenen Studiendaten nannte er nicht.

Foto: Peter Dejong/AP/dpa

WHO: Schätzungsweise 15 Millionen Tote in Corona-Pandemie

15.23 Uhr: Rund 14,9 Millionen Menschen sind nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwischen Januar 2020 und Dezember 2021 im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Dabei handele es sich um direkt und indirekt durch das Coronavirus verursachte Todesfälle, teilte die WHO am Donnerstag in Genf mit.

Indirekt seien Menschen während der Pandemie an Covid-19 gestorben, weil überlastete Gesundheitssysteme auf die Behandlungen bestimmter anderer Krankheiten hätten verzichten mussten. Laut WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus verdeutlichen die "ernüchternden Daten" die Notwendigkeit, in Gesundheitssysteme zu investieren. In Krisensituationen müssten wesentliche Gesundheitsdienste aufrechterhalten werden können.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News finden Sie hier.

