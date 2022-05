Erstmals seit Januar fällt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz unter 600. Das RKI registriert 106.631 Neuinfektionen. Mehr im Blog.

Das RKI meldet am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 591,8

Zudem registriert das Institut 106.631 Corona-Neuinfektionen

Virologe Christian Drosten hält neue Omikron-Varianten für "kein großes Problem"

Laut einer Umfrage achten die Menschen weniger auf Abstand und tragen seltener Maske

RKI und Lauterbach empfehlen negativen Test für Abschluss der Corona-Isolation

Mehrere Bundesländer wollen diese Empfehlung für ein Freistesten nach fünf Tagen aber nicht umsetzen

Berlin. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert Koch-Institut am Mittwoch weiter leicht gesunken. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwoch mit 591,8 an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 632,2 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 106.631 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es noch 141.661 registrierte Ansteckungen. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

Am Samstag hat Hamburg als letztes Bundesland seine Corona-Regeln gelockert, die Hotspot-Regelung fällt weg. Doch trotz der flächendeckenden Lockerungen ist die Pandemie noch nicht beendet. So warnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nun auf Twitter, dass eine Omikron-Infektion nicht oder nur wenig vor einer Ansteckung mit den Varianten BA.4 und BA.4 schützt. Damit steige die Wahrscheinlichkeit neuer Infektionswellen im Herbst, so der SPD-Politiker.







Corona-News von Mittwoch, 4. Mai – Statistisches Bundesamt: Corona-Pandemie bremste Zuwanderung aus

10.16 Uhr: Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 die Zuwanderung nach Deutschland deutlich ausgebremst. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts kamen im ersten Corona-Jahr 24 Prozent weniger Menschen aus dem Ausland als im Jahr zuvor. Auch die Zahl der aus Deutschland fortziehenden Menschen war mit 22 Prozent deutlich geringer. Bei den jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 22 Jahren zeigte sich das mit 32 Prozent weniger Zuzügen und 28 Prozent weniger Fortzügen besonders stark, wie die Behörde am Mittwoch berichtete.

Die sogenannte Nettozuwanderung lag im Jahr 2020 bei rund 220.000 Menschen, ein Drittel weniger als im Jahr zuvor. 2019 waren noch etwa 327.000 Menschen mehr nach Deutschland zugezogen als ins Ausland weggezogen. Die Nettozuwanderung der jungen Erwachsenen nahm dabei überdurchschnittlich um 40 Prozent ab.

Luca löscht sämtliche Nutzerdaten

5.46 Uhr: Die Macher der Luca-App haben nach eigenen Angaben sämtliche Daten aus dem Luca-System gelöscht, die seit dem Start der Anwendung zur Kontaktnachverfolgung während der Corona-Pandemie erfasst und verschlüsselt gespeichert worden sind. Das teilte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, Patrick Hennig, am Mittwoch in Berlin mit. Die Daten seien nur noch lokal auf dem Smartphones der Nutzerinnen und Nutzer gespeichert und sichtbar, sagte Hennig. "Luca hat darauf keinerlei Zugriff."

Die Löschung der Datenbestände aus dem Luca-System ist Teil einer Neu-Positionierung der Luca-App als Digitalisierungsservice und Bezahlanwendung für die Gastronomie. Am Mittwoch startete die Culture4Life GmbH in Hamburg, Berlin und Rostock einen Dienst, mit dem Gäste ihre Rechnungen bargeldlos bezahlen können. Dabei scannen die Restaurantbesucher an ihrem Tisch einen QR-Code und sehen in der App ihre Rechnung, die dann über das Smartphone beglichen werden kann.

FDP-Fraktionschef: Isolationsregeln für Corona-Infizierte aufheben

0.03 Uhr: FDP-Fraktionschef Christian Dürr fordert eine Aufhebung der Regeln zur Isolation von Corona-Infizierten. Deutschland sollte dem Beispiel Großbritanniens folgen, wo sich positiv Getestete nicht mehr in Zwangsisolation begeben müssten, sagte Dürr dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). "Wer positiv getestet, aber symptomfrei ist, sollte mit Maske und Abstand das Haus verlassen dürfen", sagte er. "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen in dieser Frage eigenverantwortlich eine Entscheidung treffen können. Dafür braucht es nicht länger eine staatliche Regulierung", fügte Dürr hinzu.

Die am Montagabend vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichten neuen Leitlinien sehen vor, dass die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte in der Regel schon nach fünf Tagen enden kann. Zum Abschluss wird aber ein negativer Test "dringend empfohlen". Die konkrete Umsetzung liegt bei den Bundesländern.

Corona-News von Dienstag, 3. Mai – Institut: Kretschmer ruft nach der Pandemie zur Versöhnung auf

21.44 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat angesichts einer Spaltung der Gesellschaft in der Corona-Pandemie zur Versöhnung aufgerufen. Die Pandemie sei eine unglaubliche Belastung für die Menschen gewesen, sagte Kretschmer am Dienstagabend bei einer Regionalkonferenz der sächsischen CDU in Wilsdruff bei Dresden. Manchen seien die Schutzmaßnahmen zu gering gewesen, andere hätten sie nicht nachvollziehen können. Es sei in dieser Zeit viel Ungerechtigkeit empfunden worden. "Diese Gesellschaft war gespalten." Jetzt müsse es darum gehen, wieder zusammenzukommen.

"Mein Rat ist, dass wir das nicht tun, indem wir das gegenseitig aufrechnen", sagte Kretschmer. Die beste Möglichkeit sei, einen "Haken" daran zu machen. In der Kirche würde man Vergebung sagen. Nun gelte es nach vorn zu schauen. "Es gibt so viele Dinge, die jetzt zu tun sind."

Risiko neuer Corona-Varianten durch Nerzzucht gering

18.06 Uhr: Dänische Gesundheitsexperten halten das Risiko des Entstehens einer neuen besorgniserregenden Coronavirus-Variante durch eine Rückkehr zur Nerzzucht in Dänemark für begrenzt. Die genaue Wahrscheinlichkeit für das Auftreten neuer Varianten im Falle einer limitierten Wiederaufnahme der Nerzhaltung lasse sich zwar nur schwer abschätzen, könne aber insgesamt als niedrig bezeichnet werden, schrieb das staatliche Gesundheitsinstitut SSI in einer am Dienstag veröffentlichten Risikobewertung. Sollte dies aber geschehen, könnten die Konsequenzen groß sein, hieß es in dem Bericht.

Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen hatte im November 2020 verkündet, dass alle Nerze im Land getötet werden sollen. Begründet wurde der radikale Schritt damit, dass das Coronavirus in den Tieren mutiert sei und sich auf den Menschen übertragen habe. Anfang März dieses Jahres hatte das dänische Gesundheitsministerium das SSI dann gebeten, das Risiko einer Wiederaufnahme der Haltung für die menschliche Gesundheit zum 1. Januar 2023 einzuschätzen. Der SSI-Bericht dürfte als eine entscheidende Grundlage für die politische Entscheidung dienen, ob die Nerzzucht im nördlichsten deutschen Nachbarland zum nächsten Jahr wieder zugelassen wird.

Geschlachtete Nerze wurden in Massengräbern entsorgt. Foto: Morten Stricker / dpa

Drosten: Kein großes Problem durch Omikron-Variante BA.4 und BA.5

15.15 Uhr: Die relativ neu entdeckten Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5 dürften nach Einschätzung des Virologen Christian Drosten in Deutschland vorerst nicht zu einem großem Problem werden. Das sagte der Direktor des Virologie-Instituts der Charité in Berlin am Dienstag in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Er begründete dies mit den bisherigen Wellen durch die Omikron-Subtypen BA.1 und BA.2 hierzulande. Außerdem komme nun mit dem Sommer der Temperatureffekt hinzu, der das Infektionsgeschehen dämpfe. "Ich erwarte schon, dass BA.4/5 auch zahlenmäßig zunehmen werden, aber innerhalb von einer Gesamtzahl, die sehr niedrig ist."

In Deutschland ist nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) mittlerweile BA.2 klar vorherrschend. Weitere Varianten werden sehr selten gefunden, allerdings werden auch nicht alle positiven Proben dahingehend untersucht.

"Ich erwarte schon, dass BA.4/5 auch zahlenmäßig zunehmen werden, aber innerhalb von einer Gesamtzahl, die sehr niedrig ist": Christian Drosten. Foto: dpa

Labore: Test- und Infektionsgeschehen weiter rückläufig

13.51 Uhr: Die Zahl der PCR-Tests auf Sars-CoV-2 und ihre Positivrate sind nach Angaben eines Laborverbands in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. In der vergangenen Woche seien insgesamt rund 1,01 Millionen solcher Untersuchungen durchgeführt worden, teilte der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) am Dienstag mit. Mit Blick auf den gesamten April zeige sich, dass die Gesamtzahl der angeforderten Tests gegenüber dem Vormonat deutlich gesunken sei, hieß es.

Das kann mehrere Gründe haben. Derzeit sei etwa nach einem positiven Schnelltest ein PCR-Test nicht mehr zwingend notwendig, sagte ein ALM-Sprecher. Vor vier Wochen hatte der Verband rund 1,86 Millionen Tests innerhalb der letzten Woche vermeldet, zuvor war die Marke von zwei Millionen wöchentlichen Tests klar überschritten worden.

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: dpa

Razzia gegen Impfpassfälscher in mehreren NRW-Städten

13.42 Uhr: Bei einer Razzia gegen Fälscher von Impf-Nachweisen sind im Rheinland fast 200 Beamte im Einsatz gewesen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf durchsuchte die Bundespolizei 15 Objekte in Düsseldorf, Duisburg, Hilden, Solingen, Köln, Dinslaken und Erkrath.

Zehn Beschuldigte stehen im Verdacht, Bescheinigungen über Corona-Schutzimpfungen gefälscht zu haben. Die beiden Hauptverdächtigen, eine 40-Jährige und ein 44-Jähriger, wurden verhaftet. Außerdem wurden eine Apotheke, ein Corona-Testzentrum und ein Kosmetikstudio durchsucht.Die Verdächtigen sollen in erheblichem Umfang gefälschte Bescheinigungen über Corona-Schutzimpfungen in Impfbücher eingetragen haben. Weiterhin sollen sie unter Nutzung der IT-Infrastruktur der Apotheke Impfzertifikate mit entsprechendem QR-Code hergestellt haben.

Impfung und Corona-Pille bescheren Pfizer starken Jahresstart

13.30 Uhr: Die Covid-Impfung und die Pille gegen einen schweren Verlauf der Krankheit haben den US-Pharmariesen Pfizer angetrieben. Der Umsatz kletterte im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 80 Prozent auf knapp 25,7 Milliarden Dollar (24,4 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Rechnet man beide Mittel heraus, betrug das Wachstum aus eigener Kraft 2 Prozent. Unter dem Strich verdiente der weltgrößte Arzneimittelhersteller knapp 7,9 Milliarden Dollar. Das waren 61 Prozent mehr. Damit schnitt Pfizer besser ab als erwartet. Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand seine Umsatzerwartungen für den Konzern und die Prognosen für seine beiden Covid-Präparate.

Günther wegen Corona-Infektion weiter zu Hause

11.37 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist noch nicht wieder negativ auf das Coronavirus getestet worden. Ihm gehe es zwar deutlich besser, sagte Günther am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Ich bin aber noch positiv im Moment, deswegen muss ich im Moment noch zu Hause bleiben." Nach Angaben eines Parteisprechers soll das Ergebnis eines Schnelltests am Mittwoch darüber entscheiden, ob Günther am Mittwoch (21.00 Uhr) persönlich am TV-Triell der Spitzenkandidaten im NDR Fernsehen teilnehmen wird. Notfalls soll Günther von zu Hause zugeschaltet werden.

Im Kieler Landeshaus wollen sich Günther, SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller und Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold Fragen von NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz und Landespolitik-Chefin Julia Stein stellen. Ursprünglich sollte die Diskussionsrunde bereits am 26. April stattfinden, Regierungschef Günther sagte nach seiner Corona-Infektion aber ab.

Ministerpräsident Daniel Günther muss weiter in Quarantäne bleiben. Foto: dpa

Menschen achten laut Umfrage weniger auf Abstand und tragen seltener Maske

10.50 Uhr: Auf Coronaschutzmaßnahmen wie Abstände und Masken achten die Menschen in Deutschland zunehmend weniger. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) gaben 87 Prozent an, in den vergangenen 14 Tagen Masken getragen zu haben. Vor Ostern waren es noch 94 Prozent gewesen.

Auch der Anteil derjenigen, die deutlichen Abstand zu anderen Menschen halten, sank seit Ostern von 76 Prozent auf nun 64 Prozent. Unverändert viele setzen zum Schutz vor einer Infektion auf häufigeres Lüften (65 Prozent) oder die Coronawarnapp (40 Prozent).

Nachdem kurz vor Ostern die Maskenpflicht in Geschäften wegfiel, stieg der Anteil derjenigen, die das Ansteckungsrisiko in Geschäften des täglichen Bedarfs als hoch einschätzen, schlagartig um 13 Prozentpunkte auf 37 Prozent. In der aktuellen Erhebung ist dieser Wert wieder etwas auf 31 Prozent gesunken. Als Orte mit dem höchsten Infektionsrisiko werden nach wie vor Schulen und Kitas (64 Prozent) sowie öffentliche Verkehrsmittel (61 Prozent) gesehen.

RKI empfiehlt Verkürzung der Corona-Isolation auf fünf Tage

7.55 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat eine Verkürzung der vorgeschriebenen Isolation bei einer Corona-Erkrankung auf fünf Tage empfohlen. Das RKI veröffentlichte in der Nacht zum Dienstag neue Leitlinien, wonach ein Freitesten an Tag fünf der Isolation zwar "dringend" empfohlen, aber nicht mehr vorgeschrieben ist. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich bereits vergangene Woche auf eine Neuregelung der Isolationsanordnung verständigt, wollten aber die RKI-Empfehlung abwarten.

Bislang hatten sich Corona-Infizierte in der Regel für sieben Tage isolieren und anschließend negativ testen müssen. Unter anderem Bayern und Sachsen hatten die bisherige verpflichtende Isolation von Infizierten bereits von zehn Tagen auf fünf Tage reduziert, wenn die Betreffenden 48 Stunden keine Symptome haben.

US-Vizepräsidentin kehrt nach Corona-Infektion an Arbeitsplatz zurück

2.13 Uhr: Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris wird am Dienstag nach ihrer Covid-Erkrankung wieder physisch Termine wahrnehmen. "Heute wurde die Vizepräsidentin mit einem Antigen-Schnelltest negativ auf Covid-19 getestet", sagte ihre Sprecherin am Montag. Harris werde "morgen persönlich an ihren Arbeitsplatz zurückkehren". Harris hatte sich vor einer Woche selbst isoliert, nachdem sich bereits zahlreiche andere Politiker in Washington in der jüngsten Infektionswelle angesteckt hatten.

Dem Weißen Haus zufolge hatte Harris jedoch keine Symptome gezeigt. Der 79-jährige US-Präsident Joe Biden galt zudem nicht als enge Kontaktperson.

Corona-News von Montag, 2. Mai: Urteil im Streit über Impfpflicht in der Bundeswehr wird vertagt

22.53 Uhr: Das Bundesverwaltungsgericht hat sich am Montag mit der Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr befasst. Zwei Offiziere der Luftwaffe wehren sich dagegen, dass die Corona-Schutzimpfung in eine Liste von Impfungen aufgenommen wurde, die für Soldatinnen und Soldaten verbindlich sind. Sie sehen vor allem ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt (Az.: BVerwG 1 WB 2.22, BVerwG 1 WB 5.22). Ein Urteil fiel am Montag noch nicht. Das Gericht beraumte wegen offener Fragen einen weiteren Verhandlungstermin am 7. Juni an.

Spahn verunglimpft – Gegner von Corona-Politik verurteilt

17.51 Uhr: Ein Gegner der Corona-Politik ist in Berlin wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe von 4500 Euro verurteilt worden. Der 33-Jährige sei im September 2020 Mitherausgeber einer Vereinszeitschrift gewesen, auf deren Titelblatt der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verunglimpft worden sei, begründete das Amtsgericht Tiergarten am Montag. Die Richterin entschied auf eine Strafe von 90 Tagessätzen zu je 50 Euro.

Der damalige Bundesgesundheitsminister sei in der Veröffentlichung wahrheitswidrig als "kokainsüchtig" bezeichnet worden, so die Anklage. Der Verteidiger des 33-Jährigen erklärte, die Äußerung sei von der Meinungsfreiheit gedeckt. Es habe sich um Satire gehandelt. Die Veröffentlichung sei im Zusammenhang mit einer Demonstration gegen die deutsche Corona-Politik erfolgt.

Die Vorsitzende Richterin sagte in der Urteilsbegründung, sie könne in der Veröffentlichung keine Satire entdecken. Die Staatsanwältin hatte wegen übler Nachrede gegen Personen des politischen Lebens auf eine Strafe von 100 Tagessätzen zu je 50 Euro plädiert. Der Anwalt forderte Freispruch.

Prozess um falsche Masken-Atteste – Bewährungsstrafe für Arzt

16.41 Uhr: Ein Arzt aus Niederbayern ist wegen falscher Atteste im ersten Corona-Jahr vor dem Amtsgericht Passau zu einer Bewährungsstrafe über ein Jahr und acht Monate verurteilt worden. Zudem muss er eine Geldbuße in Höhe von 50.000 Euro zahlen. Nach Überzeugung der Richter befreite der Mediziner Patienten mit falschen Attesten vom Masketragen und Händedesinfizieren. Sie legten ihm am Montag Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse in 79 Fällen zur Last.

Zudem erhält der Mann ein dreijähriges, teilweises Berufsverbot: Er darf in dieser Zeit keine Bescheinigungen oder Atteste im Zusammenhang mit der Maskenpflicht ausstellen, wie eine Justizsprecherin erläuterte. Die Staatsanwaltschaft hatte für den 59 Jahre alten Mediziner eine zweieinhalbjährige Haftstrafe sowie ein dreijähriges Berufsverbot gefordert, die Verteidiger des Arztes hatten auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger kündigten nach der Urteilsverkündung an, in Berufung gehen zu wollen.

Lauterbach: Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflege bleibt

14.03 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält nach dem Scheitern einer allgemeinen Corona-Impfpflicht an der Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen fest. Sie sei kein Mittel gewesen, um die allgemeine Impfpflicht umzusetzen, sondern ein Instrument, um Menschen zu schützen, "die sich uns anvertraut haben", sagte der SPD-Politiker am Montag in Berlin. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht stehe nicht zur Disposition. Die Regelungen würden gut angenommen und geräuschloser umgesetzt als von manchen vermutet. Der Minister bedankte sich bei den Beschäftigten in Kliniken und Pflege.

Die Impfpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen für besonders zu schützende Gruppen greift seit Mitte März. Aus den Ländern war Kritik an Unsicherheiten bei der Umsetzung laut geworden. Nach dem Scheitern einer allgemeinen Impfpflicht im Bundestag hat die Debatte erneut Fahrt aufgenommen. Unter anderem die Deutsche Krankenhausgesellschaft forderte eine sofortige Aussetzung der Teil-Impfpflicht.

Abschluss-Test bei verkürzter Corona-Isolation dringend empfohlen

14.04 Uhr: Bei der vorgeschriebenen Isolation für Corona-Infizierte von künftig fünf Tagen soll ein abschließender negativer Test dringend empfohlen werden. Das sehen nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach neue Leitlinien vor, die das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag veröffentlichen sollte. Für infiziertes Personal im Gesundheitswesen soll ein solcher "Freitest" demnach verpflichtend sein.

Der SPD-Politiker bekräftigte, dass die Isolation für Infizierte weiter von den Gesundheitsämtern angeordnet werden solle. Dies gebe das Signal, dass es sich bei Corona nicht um eine Grippe oder eine Erkältung handele. Wenn jemand infiziert auf Menschen zugehe, "dann gefährdet er de facto ihr Leben."

Lauterbach sprach insgesamt von einer "Lösung mit Augenmaß". Er erläuterte, dass auf Basis kürzerer Krankheitsverläufe der aktuellen Omikron-Variante BA.2 die Isolation auf fünf Tage verkürzt werden könne. Bisher dauern Absonderungen in der Regel zehn Tage und können mit einem negativen Test nach sieben Tagen vorzeitig enden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach während einer Pressekonferenz. Foto: dpa

Büromieten steigen trotz Home-Office-Booms weiter

12.01 Uhr: Trotz des Home-Office-Booms infolge der Corona-Pandemie steigen die Mieten für Büroimmobilien in Deutschland weiter. Nach dem am Montag veröffentlichten Büroimmobilienmonitor 2022 des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Projektentwicklers Preig erhöhten sich die Büromieten im vergangenen Jahr durchschnittlich um rund 5 Prozent und damit noch etwas stärker als 2020. Untersucht wurde in der Studie die Preisentwicklung in 71 Großstädten und ihren Umlandgemeinden.

Hauptursache für die stabile Entwicklung sei wohl, dass sich zwischen Juni 2020 und Juni 2021 die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Bürobeschäftigten um 250 000 erhöht habe, heißt es in der Studie. Der Zuwachs des mobilen Arbeitens habe dagegen bislang nur geringe Effekte auf den Büroimmobilienmarkt gehabt, "auch weil Unternehmen bei der Arbeitsplatzgestaltung auf mehr Abstand achten müssen und weil viele Unternehmen mit Umzügen auf die Zeit nach der Corona-Pandemie warten", schrieben die IW-Experten.

Holetschek gegen Freitestung nach fünftägiger Corona-Isolation

11.18 Uhr: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorgeschlagene Freitestung für Corona-Infizierte nach fünf Tagen Isolation abgelehnt. "Wir sehen die Freitestungsfrage etwas anders als der Bundesgesundheitsminister", sagte Holetschek der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vom Montag. Eine grundsätzliche und allgemeine Empfehlung, sich nach Isolationsende bei Symptomfreiheit freizutesten, sei in Bayern nicht vorgesehen.

Unter anderem auch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen wollten genauso verfahren, sagte Holetschek weiter. Etwas anderes gilt nach seinen Worten in Bayern für Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die vulnerablen Gruppen müssten weiterhin geschützt werden "und stehen im Fokus unserer Bemühungen", betonte der CSU-Politiker.

Lauterbach hatte sich für einen abschließenden Test nach der Isolation "zumindest als dringende Empfehlung" ausgesprochen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten in der vergangenen Woche vereinbart, dass die Isolation auf fünf Tage verkürzt werden soll.

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: dpa

Omid Nouripour positiv auf Coronavirus getestet

9.33 Uhr: Der Grünen-Co-Vorsitzenden Omid Nouripour hat sich mit den Coronavirus infiziert. "Jetzt hat’s auch mich erwischt: Gerade erhalte ich, nach positivem Schnelltest heute, ein entsprechendes PCR-Ergebnis", schrieb er am Sonntag auf Twitter. Am Vortag sei das Ergebnis noch negativ gewesen. "Ich habe mich in häusliche Isolation begeben. Alle physischen Termine sage ich bis auf Weiteres ab." Nouripour war am Samstag noch beim kleinen Parteitag der Grünen in Düsseldorf gewesen.

Sorgen vor Folgen des Krieges überwiegen

7.31 Uhr: Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Folgen für die deutsche Wirtschaft überlagern bei Entscheidern im Mittelstand die Sorge vor dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie deutlich. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag der Handelsplattform Visable unter 508 Personen mit Entscheidungsbefugnis in kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, die unserer Redaktion vorliegt.

Nur noch 11 Prozent der Führungskräfte sehen in der Corona-Krise die derzeit größte Gefahr für das eigene Geschäftsmodell – damit liegen die aus der Pandemie resultierenden Risiken hinter der der Wirtschaftskrise (25 Prozent), des Krieges (24 Prozent) sowie von Cyberattacken und Hackerangriffen. Mehr als zwei Drittel der Befragten rechnen laut der Umfrage damit, dass es in den kommenden drei Jahren häufiger zu großen Krisen kommen wird. Mehr dazu lesen Sie hier.

Neuseeland empfängt wieder Touristen aus 60 Ländern

06.17 Uhr: Als eines der letzten Länder in der Asien-Pazifik-Region empfängt auch Neuseeland ab sofort wieder internationale Gäste. Das Land öffnete am Montag erstmals seit mehr als zwei Jahren seine Grenzen für zweifach geimpfte Besucher aus 60 visabefreiten Ländern (visa-waiver countries), darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Jedoch erwartet die Tourismusbranche voraussichtlich erst ab Oktober eine Erholung des Sektors - auch, weil in Neuseeland gerade der Winter beginnt.

Zudem verlangen die Behörden weiterhin einen negativen Corona-Test vor der Abreise im Heimatland und einen zweiten bei der Einreise nach Neuseeland. "Länder wie Australien, Großbritannien, Dänemark und kürzlich etwa auch Fidschi haben diese Voraussetzung aufgehoben", zitierte der Sender Radio New Zealand einen Sprecher des neuseeländischen Tourismusunternehmens "House of Travel". Das vereinfache Urlaubern die Reise. "Deshalb werden sie wohl eher in diese Länder reisen als nach Neuseeland."

Erstmals seit September kein neuer Corona-Toter gemeldet

05.06 Uhr: Erstmals seit September haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut keinen einzigen neuen Corona-Todesfall binnen 24 Stunden übermittelt. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Allerdings melden derzeit – anders als in der ersten Phase der Pandemie – nur wenige Bundesländer am Wochenende neue Fälle, die Daten werden später nachgereicht. Die RKI-Zahlen von Montag zu Todesfällen sind also wenig aussagekräftig. Zur Einordnung: Im Mittel der vergangenen sieben Tage wurden 182 Todesfälle pro Tag an das RKI gemeldet. Dass kein einziger Corona-Toter innerhalb eines Tages gemeldet wurde, war zuletzt am 21. September 2020 der Fall. Es geht um Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind.

Corona-News von Sonntag, 1. Mai: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr

20.21 Uhr: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt am Montag in Leipzig über die Frage, ob Bundeswehrsoldaten verpflichtet werden können, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Offiziere beantragten, dass die Impfung von der Liste der Pflichtimpfungen für Soldaten gestrichen werden soll. Sie sehen einen Verstoß gegen ihre Grundrechte.

Seit Ende November besteht für aktive Soldatinnen und Soldaten sowie Reservisten die Pflicht, die Corona-Schutzimpfung zu dulden. Grundlage ist das Soldatengesetz, das auch eine Impfpflicht für Tetanus, Hepatitis und andere Krankheiten vorsieht. Das Bundesverwaltungsgericht ist hier in erster und letzter Instanz zuständig. Der Termin für die Verhandlung wurde zunächst für Anfang April angesetzt, dann aber auf Mai verschoben.

Keine Maskenpflicht mehr an Hamburgs Schulen – Tests bleiben

17.32 Uhr: Hamburgs Schülerinnen und Schüler müssen von Montag an keine Corona-Schutzmasken im Unterricht mehr tragen. Dann dürfen auch wieder alle Personen, insbesondere die Sorgeberechtigten, wie vor der Pandemie das Schulgelände betreten, wie es in einem Schreiben der Schulbehörde an alle Schulleitungen heißt. Anders als in zwölf anderen Bundesländern bleibe die Pflicht zu zwei Corona-Tests pro Woche aber vorerst bestehen. Auch die Regelungen zum regelmäßigen Lüften der Klassenräume gelten demnach weiter. Parallel dazu seien die mobilen Luftfilter weiter einzusetzen.

PCR negativ – Habeck nimmt ab Montag wieder seine Termine wahr

11.42 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nimmt ab Montag nach Angaben seines Ministeriums wieder alle geplanten Termine wahr. Nach drei positiven Corona-Schnelltests am Freitagvormittag habe ein direkt darauffolgender PCR-Test ein negatives Ergebnis ergeben, teilte eine Ministeriumssprecherin am Sonntag mit. Auch ein zweiter PCR-Test auf das Corona-Virus am Wochenende habe das negative Ergebnis bestätigt.

Der Minister begab sich am Freitag in Isolation und hielt diese vorsorglich bis zum Vorliegen des zweiten PCR-Test-Ergebnisses aufrecht, wie die Sprecherin weiter mitteilte. "Nun nimmt er seine Arbeit wieder in vollem Umfang auf und wird am Montagnachmittag auch am Sondertreffen der EU-Energieminister und -ministerinnen in Brüssel teilnehmen."

Wirtschaftsminister Robert Habeck wurde am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: Fabian Sommer/dpa

Peking verschärft seine Corona-Maßnahmen

4.01 Uhr: Chinas Hauptstadt hat zu Beginn einer mehrtägigen Ferienwoche strenge Corona-Restriktionen eingeführt. Bis mindestens zum 4. Mai sollen demnach sämtliche Restaurants der Stadt für Gäste geschlossen bleiben, wie die Stadtregierung am Samstagabend bekannt gab. Speisen und Getränke dürfen nur mehr zum Abholen oder Ausliefern angeboten werden.

Zudem ist es den meisten Geschäften und öffentlichen Einrichtungen in Peking nur noch gestattet, Kunden mit einem aktuellen PCR-Test einzulassen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Am Sonntag hat die nationale Gesundheitskommission 59 Infektionen in Peking registrert. Insgesamt haben sich im Zuge der jüngsten Infektionswelle in der Hauptstadt über 300 Menschen mit dem Virus infiziert. Bereits mehrere Wohnsiedlungen mit jeweils mehreren tausend Einwohnern wurden seit Ende April abgesperrt. Nach Medienberichten haben die Behörden zuletzt ein Covid-Feldspital mit rund 4000 Betten fertiggestellt, in dem asymptomatisch und mild Infizierte isoliert werden sollen.

Eine medizinische Angestellte testet einen Anwohner in Pekings Bezirk Daxing auf das Coronavirus. Foto: dpa

Corona-News von Samstag, 30. April: Robert Habeck negativ mit PCR-Test getestet

20.12 Uhr: Ein PCR-Test auf das Coronavirus ist bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach dessen Angaben negativ ausgefallen. Das sagte Habeck beim kleinen Parteitag der Grünen am Samstag in Düsseldorf, wo er digital zugeschaltet war. Habeck war am Freitag zunächst positiv auf das Coronavirus getestet worden und deshalb nicht vor Ort in Düsseldorf dabei.

Drei Schnelltests verschiedener Hersteller seien positiv ausgefallen, sagte Habeck. „Ich hab also keine Ahnung, ob ich jetzt Corona hab oder nicht. Es steht drei zu eins.“ Er warte nun auf das Ergebnis eines weiteren Tests.

Peking verschärft Corona-Schutzmaßnahmen in der Stadt weiter

16.18 Uhr: Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in Peking zu verhindern, hat die Stadtverwaltung die Schutzmaßnahmen nochmals verschärft. Nach den fünftägigen Ferien rund um den 1. Mai müssen alle Bürger einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie „öffentliche Orte aufsuchen oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen“ wollen, wie die Behörden der chinesischen Hauptstadt am Samstag ankündigten.

Für Aktivitäten wie Sportveranstaltungen und Gruppenreisen wird demnach künftig ebenfalls ein negativer Corona-Test verlangt, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, sowie der Nachweis über einen „vollständigen Impfschutz“. Während der freien Tage bis 4. Mai sind zudem Restaurant-Besuche in der chinesischen Hauptstadt verboten, die Einwohner dürfen sich nur noch Essen liefern lassen.

Pekings Verwaltung hatte zuvor bereits negative Corona-Tests für alle angeordnet, die über die freien Tage vom 30. April bis 4. Mai öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Geschäfte oder Sehenswürdigkeiten besuchen wollen. Nun wurde die Anordnung auf die Zeit danach ausgeweitet. Nach Behördenangaben werden alle Tests ab Dienstag kostenlos sein.

In Peking waren unlängst rund 150 Gebäude abgeriegelt worden, nachdem rund hundert Corona-Infektionen binnen einer Woche nachgewiesen worden waren. Fast alle 22 Millionen Einwohner müssen sich auf das Virus testen lassen. Ausstellungen, Aufführungen und Hochzeitsfeiern wurden abgesagt, auch Sportstätten mussten schließen.

Barmer-Analyse: Zahl der Kinderkrankentage mehr als verdoppelt

11.09 Uhr: Eltern haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Kinderkrankengeldtage genommen als im Vorjahr. Das geht aus einer Analyse der Krankenkasse Barmer hervor, die der "Welt am Sonntag" vorlag. Insgesamt bewilligte die Kasse demnach 2021 rund 1,3 Millionen Kinderkrankengeldtage und somit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr mit rund 566.000 Tagen.

"Das Kinderkrankengeld entlastet Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen müssen", sagte Barmer-Chef Christoph Straub der Zeitung. "Es hat sich damit gerade in Krisenzeiten hervorragend bewährt." Etwa 30 Prozent der Gesamtzahltage im Jahr 2021 seien dabei auf das pandemiebedingte Kinderkrankengeld entfallen. Dieses hätten erstmalig Eltern nutzen können, deren Kinder aufgrund von Schul- und Kitaschließungen in der Corona-Krise betreut werden mussten.

Chinas Produktionstätigkeit sinkt auf niedrigsten Stand seit zwei Jahren

8.34 Uhr: Die Produktionstätigkeit in China ist angesichts harter Lockdowns in mehreren Großstädten wegen Ausbrüchen des Coronavirus auf den niedrigsten Stand seit Februar 2020 gesunken. Der offizielle Einkaufsmanagerindex, ein wichtiger Indikator für die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes, lag im April bei 47,4 Punkten und damit unter der 50-Punkte-Marke, die Wachstum und Rückgang voneinander trennt, wie offizielle Daten vom Samstag zeigen.

Der leitende Statistiker des Nationalen Statistikamtes, Zhao Qinghe, räumte ein, dass einige Unternehmen ihre Produktion einschränken oder einstellen mussten. Viele Firmen würden zudem von zunehmenden Transportschwierigkeiten berichten. "Die Produktion und der Betrieb von Unternehmen wurden stark beeinträchtigt", erklärte Zhao. Zugleich blieb das Preisniveau für Rohstoffe "relativ hoch".

Corona-Lockdown: Eine Frau wartet in Peking an einem Tor auf eine Lieferung. Foto: Kevin Frayer/Getty Images

RKI registriert 87.298 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 717,4

5.09 Uhr: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 717,4 an (Vortag 758,5; Vorwoche: 821,7; Vormonat: 1663,0). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen. Das RKI analysiert deshalb regelmäßig – aber nicht tagesaktuell – weitere Parameter. So gingen die Experten in ihrem am Donnerstag erschienenen Wochenbericht unter anderem davon aus, dass die Kennzahlen zu Krankenhauseinweisungen weiter abgenommen haben.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 87.298 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages, wie aus Zahlen von Samstagmorgen hervorgeht, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.02 Uhr wiedergeben (Vorwoche: 135.079 registrierte Ansteckungen). Zwischen den einzelnen Wochentagen schwanken die Werte deutlich, da insbesondere am Wochenende einige Bundesländer nicht ans RKI melden.

Lauterbach warnt: Omikron-Infektion schützt nicht vor BA.4 und BA.5

2.17 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat auf Twitter erklärt, dass eine Omikron-Infektion nicht oder nur wenig vor einer Ansteckung mit den Varianten BA.4 und BA.5 schützt. Das würden Studien nahelegen, so der SPD-Politiker. Lauterbach ergänzte: "Es steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass es im Herbst neue Infektionswellen geben wird. Darauf bereiten wir uns jetzt schon vor."

Die Studien zu Omicron BA.4 und BA.5 legen nahe, dass die vorherigen Omicron Infektionen keinen oder wenig Schutz vor Ansteckung geben könnten. Es steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass es im Herbst neue Infektionswellen geben wird. Darauf bereiten wir uns jetzt schon vor. https://t.co/VTzbwuG3u4 — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 29, 2022

Corona-News von Freitag, 29. April: Krankenhausgesellschaft sieht Impfpflicht für Personal weiter kritisch

17.20 Uhr: Die seit Mitte März geltende einrichtungsbezogene Impfpflicht in Brandenburg sieht die Landeskrankenhausgesellschaft derzeit kritisch. Diese Maßnahme sei als erster Baustein für eine allgemeine Impfpflicht gedacht gewesen, die nun absehbar für die nächsten Monate nicht komme, sagte Geschäftsführer Michael Jacob der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Zudem sei das Ziel der berufsbezogenen Impfpflicht, Patienten und Besucher in Kliniken zu schützen, nicht mehr klar. Jacob wies darauf hin, dass auch Geimpfte Virusträger sein könnten. "Vor diesem Hintergrund muss man die Frage stellen, ob die Maßnahme noch sinnvoll ist." Überdies unterlägen Besucher und Patienten keiner Impfpflicht mehr. Zunächst hatte die "Märkische Oderzeitung" berichtet.

RKI: 4,7 Prozent der Menschen in Deutschland zwei Mal geboostert

15.38 Uhr: Fast fünf Prozent der Menschen in Deutschland haben ihre Impfung gegen das Coronavirus bereits ein zweites Mal auffrischen lassen. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag hervor. Das RKI schlüsselt in seiner Übersicht neuerdings auch auf, wie viele zweite Auffrischungsimpfungen (zweite Booster-Impfungen) verabreicht worden sind. Seit Mitte Februar rät die Ständige Impfkommission (Stiko) bestimmten Gruppen zu der für die meisten Geimpften dann insgesamt vierten Impfdosis gegen Sars-CoV-2.

Laut RKI haben sich bundesweit rund 3,9 Millionen Menschen oder 4,7 Prozent der Einwohner zum zweiten Mal boostern lassen. Die Stiko empfiehlt den zweiten Booster derzeit für Menschen ab 70 und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Die Quote liegt entsprechend bei den Über-60-Jährigen mit 14,4 Prozent am höchsten. Bei den 18- bis 59-Jährigen sind es laut RKI 1,2 Prozent und bei den 12- bis 17-Jährigen 0,3 Prozent.

Verbrauchte Spritzen für die Impfung gegen das Coronavirus liegen in einer Impfstelle in Erfurt. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Thüringen lockert Quarantäne-Regeln ab Mai

14.45 Uhr: In Thüringen gelten ab diesem Sonntag (1. Mai) gelockerte Corona-Quarantäneregeln und vereinfachte Testpflichten für Besucher von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die am Freitag von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) verkündete neue Corona-Landesverordnung sieht für Infizierte eine auf fünf Tage verkürzte Dauer der Isolation vor. Voraussetzung ist eine seit 48 Stunden anhaltende Symptomfreiheit bei den Betroffenen. Es bleibt weiter bei der Pflicht zur Isolation für Infizierte. Für enge Kontaktpersonen Infizierter gilt die Pflicht zur Quarantäne hingegen nicht mehr, sie wird ihnen allerdings dringend empfohlen.

Hamburg verzichtet als letztes Bundesland auf meiste Corona-Maßnahmen

13.47 Uhr: Die allermeisten Corona-Maßnahmen fallen nun auch in Hamburg weg. Ab Samstag können Bürger dort wieder ohne Maske einkaufen gehen und ohne Beschränkungen Tanzveranstaltungen besuchen. In fast allen anderen Bundesländern ist dies schon deutlich länger möglich. Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte am Freitag: "Aber wenn einem danach ist, eine Maske zu tragen, ist das sicher nicht falsch."

Ab Samstag müssen FFP2-Masken in Hamburg nur noch in Bussen und Bahnen und in Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen getragen werden, in denen besonders schutzbedürftige Menschen untergebracht sind.

Es gilt aber weiterhin, dass man sich bei einem positiven Schnelltest selbst isolieren und einen PCR-Test machen muss. Fällt er positiv aus, muss man sich bisher für zehn Tage in Isolation begeben. Die Dauer der Isolation soll nach dem Willen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern überarbeitet werden. "Im Wesentlichen geht es dabei um eine Verkürzung der Isolationsdauer für nachweislich positiv Getestete auf fünf Tage", sagte Leonhard. Voraussichtlich kommende Woche solle die Änderung erfolgen.

Oktoberfest in München findet statt – ohne Zugangsbeschränkungen

13.15 Uhr: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet in diesem Jahr wieder das Oktoberfest in München statt. Das teilte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Freitag mit. Zugangsbeschränkungen soll es demnach nicht geben. Am 17. September soll es somit auf der Theresienwiese erstmals wieder heißen: "Ozapft is". Das Fest dauert bis zum 3. Oktober.

Rund sechs Millionen Besucher lockte das größte Volksfest der Welt vor der Pandemie an. 2020 und 2021 war es wegen Covid-19 abgesagt worden. Längere Pausen gab es in der über 200-jährigen Geschichte des Volksfestes nur in Kriegszeiten.

Mittlerweile sind im Freistaat die Corona-Auflagen für Volksfeste weggefallen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte klargestellt, dass das Oktoberfest nach seiner Überzeugung „zumindest nach rechtlichen Gesichtspunkten“ stattfinden müsse. "Ich finde, wir sollten das tun", sagte er auch. Die Entscheidung, ob und wie Volksfeste stattfinden, treffen allerdings die jeweiligen Kommunen. Somit lag der Ball bei der Landeshauptstadt.

Schon im vergangenen Jahr hatten sich die Verantwortlichen der Stadt zuversichtlich geäußert, dass dieses Jahr auf der Theresienwiese wieder Bier in Strömen fließen könnte. Es würden Konzepte entwickelt, wie die Wiesn 2022 stattfinden könne und die Gäste so sicher wie irgend möglich Spaß haben könnten, sagte Reiter im vergangenen September. Ähnlich äußerte sich Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU).

Zuletzt hatte das Oktoberfest 2019 stattgefunden. In den vergangenen zwei Jahren war es aufgrund der Pandemie abgesagt worden. Foto: Felix Hörhager/dpa

Italien hebt Großteil der Corona-Maßnahmen auf

12.46 Uhr: Deutlich später als viele andere Länder schafft nun auch Italien fast alle Corona-Restriktionen ab: Der sogenannte grüne Pass zum Nachweis einer Impfung oder Genesung beziehungsweise eines negativen Tests wird ebenso wie Masken ab Sonntag nur noch in bestimmten Fällen nötig sein. Ein entsprechendes Dekret unterzeichnete Gesundheitsminister Roberto Speranza am Donnerstagabend.

Laut den am Sonntag in Kraft tretenden neuen Regeln sind Corona-Schutzmasken in Bars, Restaurants und bei der Arbeit nicht mehr vorgeschrieben. Getragen werden müssen sie nur noch in Schulen, Gesundheitseinrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie bei Kulturveranstaltungen wie Kino und Theater sowie bei Indoor-Sport.

Italien ist eines der am schwersten von Corona betroffenen Länder. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 163.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Virus.

Eine Frau geht in Rom durch die Via del Corso spazieren und nimmt ihre Mund-Nasen-Bedeckung ab. Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich mit Coronavirus infiziert

11.33 Uhr: Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) ist heute bei einem Schnelltest positiv auf Covid-19 getestet worden. Nachdem ein Schnelltest am Donnerstagabend noch negativ ausgefallen sei, sei ein Schnelltest am Freitagmorgen dann positiv gewesen, teilte eine Sprecherin des Ministers mit. Habeck geht es demnach gut, er zeigte zunächst "keinerlei Symptome".

Habeck begab sich gemäß der rechtlichen Vorgaben in Isolation. Alle Präsenztermine würden abgesagt, fuhr die Sprecherin fort.

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich mit Coronavirus infiziert. Foto: Fabian Sommer/dpa

Corona-Isolationsregeln: Hausärzteverband fordert "nachvollziehbare Kommunikation"

11.28 Uhr: Der Deutsche Hausärzteverband fordert von der Politik eine klarere Kommunikation zu den geltenden Isolationsregeln bei einer Corona-Infektion. "Die einfache Botschaft muss sein: Wer einen positiven Test hat, oder Symptome aufweist, sollte konsequent zu Hause bleiben und Kontakt zu anderen Menschen meiden", sagte der Bundesvorsitzende Ulrich Weigeldt unserer Redaktion. Ob es dafür zwingend eine gesetzliche Regelung brauche, sei eine andere Frage. "Eine nachvollziehbare und stringente Kommunikation ist im Zweifel mehr wert als eine gesetzliche Regelung, die de facto nicht kontrolliert werden kann", sagte Weigeldt.

Schon seit längerer Zeit komme es bei Corona-Infektionen vor allem auf die Eigenverantwortung der Menschen an, führte der Ärztevertreter aus. "In der Praxis war es in der Vergangenheit so, dass die Gesundheitsämter die Isolationsregeln nur sehr sporadisch kommunizieren und kontrollieren konnten." Die Erfahrung der Hausärzte sei es, dass die allermeisten Menschen dieser Eigenverantwortung gerecht werden. Weigeldt plädiert daher für einen "pragmatischen Umgang" mit den Isolationsregeln.

Die Gesundheitsministerkonferenz hatte bei einer Videoschalte am Donnerstag beschlossen, die Regeln für eine Isolation von Corona-Infizierten zu überarbeiten. Geplant ist, dass die Isolation nur noch fünf Tage andauern soll.

Corona-News: Südkorea hebt Maskenpflicht im Freien auf

11.25 Uhr: Angesichts des Abflauens einer zwischenzeitlich sehr heftigen Corona-Infektionswelle schafft Südkorea die Maskenpflicht im Freien weitgehend ab. Ab Montag müssten Masken nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in öffentlichen Innenräumen und bei Freiluft-Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen getragen werden, teilte die zuständige Gesundheitsbehörde am Freitag mit. "Dies ist durch die Geduld und Zusammenarbeit der Bevölkerung über einen langen Zeitraum möglich geworden", erklärte Behördenchefin Jeon Eun Kyeong.

Südkorea hatte im vergangenen Monat eine heftige Infektionswelle erlebt, Mitte März wurden teilweise täglich mehr als 620.000 neue Corona-Fälle registriert. Inzwischen ist die Zahl der Ansteckungen und auch der schweren Erkrankungen deutlich zurückgegangen. Mehr als 86 Prozent der 51 Millionen Einwohner Südkoreas sind vollständig geimpft.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle vorherigen Corona-News finden Sie in diesem Newsticker.

