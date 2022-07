Berlin Das RKI meldet am Samstag 95.919 Neuinfektionen. Krankenhäuser klagen über Belastungen durch den Corona-Krankenstand. Mehr im Blog.

Gesundheitsminister Lauterbach will für ein ausreichendes Infektionsschutzgesetz auf Urlaub verzichten

Das RKI meldet am Samstag 95.919 Corona-Neuinfektionen, die bundesweite Inzidenz liegt bei 700,3

Intensivmediziner beklagen einen hohen Krankenstand beim Klinikpersonal

Der Präsident der Bundesärztekammer sieht breite Corona-Maßnahmen im Herbst skeptisch

Baerbocks Klima-Sonderbeauftragte Jennifer Morgan ist positiv auf das Coronavirus getestet worden

Das RKI sieht keine Hinweise auf schwerere Corona-Verläufe durch BA.5 an sich

Berlin. Die Sommerwelle rollt weiter über Deutschland. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagmorgen 95.919 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 98.669) und 104 Todesfälle (Vorwoche: 103) innerhalb eines Tages. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 700,3 an. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 699,5 gelegen (Vorwoche: 696,5; Vormonat: 276,9). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen.







Alarmierende Zahlen melden unterdessen auch die Intensivmediziner in Deutschland. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, sagte unserer Redaktion, dass derzeit 55 Prozent der Intensivstationen in Deutschland – das sind insgesamt 736 Stationen – im teilweise eingeschränkten oder eingeschränkten Betrieb arbeiten.

Corona-News von Samstag, 9. Juli: Schirdewan pocht auf Rückkehr zu kostenlosen Corona-Tests

22.00 Uhr: Linken-Chef Martin Schirdewan hat die Bundesregierung zu einer Kurskorrektur bei der Corona-Bekämpfung aufgerufen. "Die Ampel muss die Fehlentscheidung zurücknehmen, die Bürgertest kostenpflichtig zu machen", sagte er unserer Redaktion. "Testen galt ja bisher als die erfolgreichste Strategie, um das Infektionsgeschehen einzudämmen - und jetzt sollen die Bürgertests mitten in der Sommerwelle zurückgenommen werden?"

An den Schulen müssten wenigstens Luftfilter eingebaut werden, forderte Schirdewan, und an den Kliniken müsse "schleunigst der Pflegenotstand gelindert" werden. Diese Hausaufgaben müssten vor dem dritten Pandemie-Winter erledigt werden. Der Linken-Chef nahm dabei den Bundesgesundheitsminister besonders in die Pflicht. "Vielleicht verlässt Karl Lauterbach dann auch die Rolle des Mahners und wird ein Gesundheitsminister, der die Dinge umsetzt", sagte er. "Das verlangen wir von ihm."

Lauterbach will für ausreichendes Infektionsschutzgesetz auf Urlaub verzichten

12.39 Uhr: Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich auf Twitter zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie geäußert. Der SPD-Politiker machte deutlich, dass ein Sieben-Punkte-Plan bereits anlaufe, um eine Durchseuchung der Bevölkerung durch die Hintertür zu verhindern. Es brauche ein ausreichendes Infektionsschutzgesetz. "Ich verzichte gerne auf Urlaub dafür", schrieb Lauterbach.

Der Sieben-Punkte-Plan sieht unter anderem den Einsatz antiviraler Medikamente, Testkonzepte und eine Impfkampagne vor.

Viele Bürger fragen sich: wie geht es weiter #COVID, kommt jetzt Durchseuchung durch Hintertür? Nein, 7 Punkte Plan läuft schon an. Punkt 7 zuerst: wir brauchen und bekommen ein für alle Infektionsstufen ausreichendes Infektionsschutzgesetz. Ich verzichte gerne auf Urlaub dafür — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 9, 2022

Zahl der Krebs-Vorsorgeuntersuchungen durch Corona deutlich gesunken

8.15 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie sind deutlich weniger Menschen zu Krebs-Früherkennungsuntersuchungen gegangen. In Hamburg habe der Rückgang im ersten Pandemiejahr 2020 bei den Versicherten ihrer Krankenkasse bei fast 20 Prozent gelegen, sagte Barmer-Landesgeschäftsführerin Susanne Klein der Deutschen Presse-Agentur. Laut Barmer-Arztreport ging die Zahl aller Gesundheitsuntersuchungen bei Erwachsenen in Hamburg 2020 von rund 282 500 (2019) auf 196 600 (2020) - ein Minus von gut 30 Prozent.

"Die Corona-Pandemie hat für einen deutlichen Rückgang bei Früherkennungsuntersuchungen gesorgt. Diese sollten aber nicht auf die lange Bank geschoben werden, denn sie können Leben retten", sagte Klein. Allein die Zahl der Untersuchungen zur Früherkennung von Hautkrebs sei nach der Auswertung der ärztlichen Abrechnungsdaten von 184.800 im Jahr 2019 auf 153.000 im Jahr 2020 gesunken; die Zahl der Mammografien zur Brustkrebsfrüherkennung sank in dem Zeitraum von knapp 56.000 auf 46.000 oder um 18 Prozent.

Ein Hautarzt untersucht in seiner Praxis mit einem Vergrößerungsglas die Haut einer Patientin bei einer Hautkrebs-Früherkennung. Foto: picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa

RKI registriert 95.919 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 700,3

6.11 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 700,3 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben.

Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 699,5 gelegen (Vorwoche: 696,5; Vormonat: 276,9). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

DIHK-Präsident: Zunahme an Corona-Fällen belastet Wirtschaft stark

0.02 Uhr: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht die steigenden Corona-Infektionszahlen als große Belastung für die Wirtschaft. "Coronabedingte Personalengpässe sind für viele Unternehmen eine Herausforderung - erst recht bei ohnehin schon bestehendem Fachkräftemangel", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). "Aufträge müssen abgelehnt werden oder ziehen sich in die Länge wie etwa beim Bau."

Mit Blick auf den Herbst sagte Adrian: "Bei Isolations- und Quarantäneregeln müssen auch die Folgen für den Ausfall von Beschäftigten und damit die Arbeitsfähigkeit in der Wirtschaft immer mitbedacht werden." Für das Funktionieren des Alltags seien "nicht nur das Gesundheitswesen und die staatliche Infrastruktur, sondern weite Bereiche der Wirtschaft" kritisch. Für den Herbst sei "ein klarer Kompass der Politik" im Umgang mit Corona nötig. "Dabei müssen Regelungen alltagstauglich, nachvollziehbar und an bundesweit einheitlichen Kriterien orientiert sein", forderte Adrian.

Corona-News von Freitag, 8. Juli: Corona - Intensivmediziner beklagen hohen Krankheitsstand beim Klinikpersonal

22.10 Uhr: Die steigenden Corona-Zahlen belasten zunehmend den Krankenhausbetrieb. "Vor allem die hohe Zahl erkrankter Mitarbeiter macht uns deshalb gerade im Gesundheitssystem zu schaffen – zudem einige auch endlich noch ihren verdienten Urlaub antreten, um mit neuer Kraft in die Wintermonate zu starten", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, unserer Redaktion. "So melden derzeit 55 Prozent der Intensivstationen in Deutschland – das sind insgesamt 736 Stationen – dass sie im teilweise eingeschränkten oder eingeschränkten Betrieb arbeiten. Das ist leider schon eine sehr hohe Zahl, die wir sonst nur in den kälteren Jahreszeiten und einer höheren Covid-Belastung gesehen haben."

Auch die Intensivstationen sind den Angaben zufolge wieder stärker belastet. "Wir verzeichnen in Deutschland gerade wieder einen moderaten Anstieg der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen, exakt werden gerade 1045 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Das sind etwa doppelt so viele wie zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr (545 Patienten) und knapp vier mal so viele (299) wie 2020", sagte Marx. "Gleichzeitig haben wir gegenüber dem vergangenen Jahr fast 2.000 Intensivbetten weniger zur Verfügung, was vor allem dem Personalmangel geschuldet ist."

Zwar sei die Versorgung der lebensbedrohlich erkrankten Patienten und Notfallpatienten überall gesichert, so Marx, "aber in den Krankenhäusern werden schon wieder zahlreich Operationen verschoben und Personal muss umgesetzt werden."

Eine Pflegerin läuft durch die Corona-Intensivstation des Universitätsklinikums Dresden. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Metronom: Zahlreiche Bahnausfälle wegen Corona-Engpässen

19.22 Uhr: Aufgrund vieler Krankheitsfälle fallen in den kommenden Tagen zahlreiche Regionalzüge des Bahnbetreibers Metronom aus. Es gebe - vor allem durch Corona - akute personelle Engpässe, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Allein am Freitag komme es deshalb zu rund 60 Ausfällen.

"Zu Mitte der Woche rechnen wir mit einer Entspannung der Situation, da dann etliche Kollegen und Kolleginnen aus der Quarantäne zurückkehren", sagte Metronom-Sprecherin Miriam Fehsenfeld. Beim Fahrpersonal könne das Problem länger andauern. Auch den Busunternehmen fehle es an Kapazitäten, um einen ausreichenden Ersatzverkehr einzurichten. Fahrgäste können sich online sowie auf der Fahrplaner- oder Metronom-App über den Status ihrer Verbindung informieren.

Ärztekammer-Präsident stellt breite Corona-Schutzmaßnahmen infrage

15.17 Uhr: Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sieht weitreichende Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus im Herbst skeptisch. Das Gesundheitssystem sei weit davon entfernt, überlastet zu sein, sagte Reinhardt am Freitag dem Radiosender NDR Info. Er halte die Lage für beherrschbar. "Die Situation wird sich im Herbst natürlich ein bisschen anspannen, aber ob das tatsächlich ein schlimmer Herbst wird, da mache ich zum jetztigen Zeitpunkt nochmal ein kleines Fragezeichen."

Die Menschen müssten sich im Umgang mit dem Virus eigenverantwortlicher zeigen, forderte er: "Wir müssen lernen, das auch ein bisschen zu akzeptieren und pragmatisch und im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, damit umzugehen." Natürlich sei unklar, ob es bis dahin neue Varianten des Virus oder andere Omikron-Varianten geben werde. Derzeit treffe das Virus aber auf eine weitgehend geimpfte oder genesene Bevölkerung.

Corona-Regeln: Eine Passantin trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Foto: Marijan Murat/dpa

Band Revolverheld sagt Tour ab - Unsicherheit wegen Corona

11.44 Uhr: Die Hamburger Band Revolverheld hat coronabedingt ihre für Anfang 2023 geplante Arena-Tour abgesagt. "Wir befürchten für den Winter leider wieder das Schlimmste", sagte Sänger Johannes Strate am Donnerstag in einer Videobotschaft auf Instagram. Es könne niemand gewährleisten, dass im Winter ein Kulturbetrieb stattfinden kann. "Nach den Aussagen von Drosten und Co. ist es leider so, dass unsere Branche unter Long Covid leidet. Wir werden wahrscheinlich nicht die Einzigen bleiben, die jetzt diesen Schritt gehen müssen."

Die Band habe lange abgewogen, aber die Unsicherheit sei sowohl bei den Künstlern, als auch bei den Veranstaltern und den Besuchern noch zu groß. Die Tour "Neu erzählen" sollte am 24. Januar in Leipzig starten und die Band in mehr als ein Dutzend Städte führen. Das letzte Konzert der Arena-Tour war für Mitte Februar in Hamburg geplant. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Klima-Sonderbeauftragte Baerbocks offenbar mit Corona infiziert

8.21 Uhr: Die Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt, Jennifer Lee Morgan, ist während der Reise von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach Bali positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein am Donnerstagabend bei der Ankunft im Hotel auf Bali durchgeführter PCR-Test bei der Staatssekretärin sei positiv ausgefallen, hieß es am Freitag aus Delegationskreisen. Ein Schnelltest am Freitagmorgen sei ebenfalls positiv gewesen. Morgan habe sich im Hotel isoliert und werde die Ministerin nicht weiter auf der Reise begleiten. Lesen Sie hier: Corona, Flug storniert: Wer zahlt, wenn die Reise ausfällt?

Gilt als international gut vernetzt: Jennifer Morgan. Foto: dpa

RKI meldet Zahlen – 118.000 Neuinfektionen

7.54 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen morgen mit 699,5 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro

100.000 Einwohner und Woche bei 690,6 gelegen (Vorwoche: 682,7; Vormonat: 238,1). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 117.732 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 113.099) und 131 Todesfälle (Vorwoche: 84) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 28.926.346 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

RKI: Keine Hinweise auf schwerere Corona-Verläufe durch BA.5 an sich

1.02 Uhr: Das RKI sieht weiter keine wachsende Krankheitsschwere durch die derzeit besonders verbreitete Corona-Variante in Deutschland. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die nun dominierende Omikron-Sublinie BA.5 an sich schwerere Verläufe verursache oder tödlicher sei als vorherige Varianten, schreibt das RKI im Covid-19-Wochenbericht von Donnerstagabend. Dennoch sei "allein durch die starke Zunahme der Infektionsfälle" auch eine entsprechend höhere Zahl schwerer Verläufe zu beobachten, die zu mehr Krankenhauseinweisungen führe. "Die Sterbefallzahlen steigen im Zusammenhang mit den hohen Infektionszahlen bzw. Nachmeldungen an, allerdings bisher nur leicht."

Den RKI-Daten zufolge ist BA.5 immer noch für den Großteil der Corona-Infektionen in Deutschland verantwortlich. In der aktuellsten untersuchten Stichprobe von vorletzter Woche machte sie bereits einen Anteil von 77 Prozent aus, nach 65 Prozent in der Woche zuvor. Mittlerweile dürfte der Anteil bereits noch höher liegen. Bei der weiteren Omikron-Sublinie BA.4, die zuletzt ebenfalls von Woche zu Woche zugelegt hatte, zeigt sich nun ein leicht rückläufiger Trend: Der Anteil sank von 7,5 auf nun 6,7 Prozent. Die restlichen Fälle entfallen noch auf die zuvor dominierende Sublinie BA.2.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach rechnet mit einer schwierigen Corona-Lage im Herbst. Foto: Christophe Gateau/dpa

Corona-News von Donnerstag, 7. Juli: RKI: Deutlich mehr akute Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung

Verglichen mit der gleichen Zeit in Jahren vor der Corona-Pandemie dürften laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell mehr Menschen in Deutschland akute Atemwegserkrankungen haben.

dürften laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell mehr Menschen in Deutschland akute Atemwegserkrankungen haben. Obwohl das Flugchaos ungebremst weiterläuft, wollen die Bodenverkehrsdienstleister nur etwa die Hälfte der angekündigten Aushilfskräfte aus der Türkei einstellen.

ungebremst weiterläuft, wollen die Bodenverkehrsdienstleister nur etwa die Hälfte der angekündigten Aushilfskräfte aus der Türkei einstellen. Für Bundeswehrsoldaten bleibt die Corona-Impfung verpflichtend. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies am Donnerstag die Klagen zweier Luftwaffenoffiziere gegen die Aufnahme der Covid-19-Impfung in die Liste der Pflichtimpfungen ab.

gegen die Aufnahme der Covid-19-Impfung in die Liste der Pflichtimpfungen ab. Mit der Selbstbeteiligung an den Corona-Tests fürchten sechs Linke-Regierungsvertreter aus den Bundesländern um sichere Kulturveranstaltungen.

fürchten sechs Linke-Regierungsvertreter aus den Bundesländern um sichere Kulturveranstaltungen. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat sich dafür ausgesprochen, die neue Kosten-Regelung zu den Corona-Tests zu überdenken.

hat sich dafür ausgesprochen, die neue Kosten-Regelung zu den Corona-Tests zu überdenken. Angesichts einer heftigen neuen Corona-Welle bietet Australien ab sofort allen Bürgern über 30 eine vierte Corona-Impfung.

Die Zahl der Todesfälle in Israel im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat die Marke von 11.000 überschritten.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 690,6 angegeben.

Corona-News von Mittwoch, 6. Juli: UN-Bericht: Bis zu 828 Millionen Menschen von Hunger betroffen

Die Zahl der weltweit an Hunger leidenden Menschen ist laut Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) im vergangenen Jahr weiter gestiegen.

(UN) im vergangenen Jahr weiter gestiegen. In Israel dürfen jetzt auch Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden.

dürfen jetzt auch Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Eine weitere Sublinie der Corona-Variante Omikron namens BA.2.75 wird von einem Experten für Virusevolution mit Zurückhaltung gesehen.

wird von einem Experten für Virusevolution mit Zurückhaltung gesehen. Die Sorge vor einer Zunahme depressiver Symptome in der Corona-Pandemie hat sich laut einer Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) bis Anfang 2021 nicht bestätigt.

hat sich laut einer Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) bis Anfang 2021 nicht bestätigt. Menschen mit langfristigen Folgen einer Coronainfektion sind im vergangenen Jahr nach einem Bericht der Techniker Krankenkasse (TK) im Durchschnitt 105 Tage krankgeschrieben gewesen.

Wer ein Blanko-Attest aus dem Internet zur Befreiung von der Maskenpflicht verwendet, kann sich strafbar machen. Beim Vorlegen dieser Bescheinigung werde der Anschein erweckt, es habe eine ärztliche Untersuchung stattgefunden, teilte das Oberlandesgericht (OLG) Celle am Mittwoch mit.

stattgefunden, teilte das Oberlandesgericht (OLG) Celle am Mittwoch mit. Angesichts von Personalausfällen in Kliniken wegen der Corona-Sommerwelle warnt der Ärzteverband Marburger Bund vor Einschränkungen bei der Gesundheitsversorgung.

bei der Gesundheitsversorgung. Polizei und Staatsanwaltschaften in Niedersachsen beschäftigen sich in diesem Jahr häufiger mit dem Verdacht auf Betrug mit Corona-Teststellen als noch 2021.

als noch 2021. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen mit 678,8 angegeben.

Corona-News von Dienstag, 5. Juli: Spaniens Königin Letizia hat nach Nato-Gipfel Corona

Spaniens Königin Letizia ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac hat in Deutschland eine Klage gegen den Corona-Impfstoff-Hersteller Biontech SE und zwei Tochterunternehmen eingereicht. Das Unternehmen spricht von Patentrechtsverletzung.

Wegen einer drohenden "Explosion" an Infektionen ist in China erneut ein rigoroser Lockdown über eine 13-Millionen-Einwohner-Stadt verhängt worden.

über eine 13-Millionen-Einwohner-Stadt verhängt worden. Deutsche Ärzteverbände haben die Kompromisslösung zur Abrechnung der Corona-Bürgertests kritisiert.

Das Bundeskanzleramt muss nach einer Gerichtsentscheidung Protokolle zu den Bund-Länder-Konferenzen zur Corona-Pandemie herausgeben.

muss nach einer Gerichtsentscheidung zu den Bund-Länder-Konferenzen zur Corona-Pandemie herausgeben. Der zunehmende Ausfall von Klinikpersonal durch die Corona-Sommerwelle lässt bei Krankenhäusern und Medizinern die Besorgnis wachsen.

Patientenschützer fordern mit Blick auf den Herbst die Rückkehr zur zehntägigen Isolationspflicht für Corona-Infizierte.

für Corona-Infizierte. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 687,7 angegeben.

Corona-News von Montag, 4. Juli – Diese Corona-Regeln könnten im Herbst kommen

Neue Lockdowns schließen die Spitzen der Ampel aus. Strittig sind Schulschließungen, Tests und Isolationsregeln. Was gilt im Herbst ? Lesen Sie hier: Neue Corona-Regeln im Herbst: Was kommt, was nicht kommt

schließen die Spitzen der Ampel aus. Strittig sind Schulschließungen, Tests und Isolationsregeln. Was gilt im ? Neue Corona-Regeln im Herbst: Was kommt, was nicht kommt Im Streit über die Abrechnung der sogenannten Bürgertests haben sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) geeinigt.

(KBV) geeinigt. Wegen des Chaos im europäischen Luftverkehr sind die Arbeitsbedingungen der Branche ins Blickfeld gerückt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sprach sich in einem Interview von Bild TV am Montag für eine angemessene Bezahlung aus.

im europäischen sind die Arbeitsbedingungen der Branche ins Blickfeld gerückt. Volker Wissing sprach sich in einem Interview von Bild TV am Montag für eine angemessene Bezahlung aus. Das Hotel- und Gaststättengewerbe in Sachsen sieht angesichts des Personalmangels sowie steigender Energie-, Lebensmittel- und Personalkosten die Politik am Zug und mahnt Planungssicherheit an.

Eine positiv auf Corona getestete Frau soll in Ansbach in Mittelfranken mutwillig Passanten angehustet haben .

. FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich angesichts der Corona-Ausfälle beim Personal an Kliniken in Schleswig-Holstein für kürzere Quarantänezeiten ausgesprochen.

hat sich angesichts der Corona-Ausfälle beim Personal an Kliniken in Schleswig-Holstein für kürzere Quarantänezeiten ausgesprochen. Wegen Corona-Fällen in der Belegschaft ist die Lage in den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein weiter angespannt.

weiter angespannt. Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 650,7 (zuletzt: 696,5). 2365 Corona-Neuinfektionen kamen seit Samstag hinzu.

Die Wirtschaft in Deutschland blickt laut Industriepräsident Siegfried Russwurm mit großer Sorge auf die Corona-Entwicklung im kommenden Herbst.

Anders als der Kanzler und die FDP möchte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei der anstehenden Vorbereitung auf eine große Corona-Welle im Herbst auch Schulschließungen nicht völlig ausschließen.

Corona-News von Sonntag, 3. Juli: Amtsärzte fordern mehr Abwasseranalysen

Um das Pandemiegeschehen besser kontrollieren zu können, fordern die deutschen Amtsärzte eine Ausweitung der Abwasseranalysen auf alle Kommunen.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat die neue Corona-Testverordnung scharf kritisiert.

scharf kritisiert. Die Zahl der Schwerkranken, die auf Intensivstationen in Deutschland mit Covid-19 behandelt werden, ist auf 1000 gestiegen.

in Deutschland mit Covid-19 behandelt werden, ist auf 1000 gestiegen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Menschen ab 60 Jahre zu einer vierten Impfung gegen Corona aufgerufen.

zu einer vierten Impfung gegen Corona aufgerufen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet trotz der steigenden Infektionszahlen keinen neuen Corona-Lockdown.

In der Debatte über die Konsequenzen aus dem Expertengutachten zu den bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz davor gewarnt, vulnerable Gruppen zu vernachlässigen.

Das neue Infektionsschutzgesetz könnte nach den Worten von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) wieder eine weitreichende Maskenpflicht vorsehen. Lesen Sie auch: Corona-Gutachten - Das empfehlen Experten für den Herbst

Hier startet ein neues Corona-Blog. Alle vorherigen Corona-News finden Sie hier.

