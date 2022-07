Menschen über 60 Jahren sollten die vierte Impfung bekommen, empfiehlt die EU. Es gelte, "keine Zeit zu verlieren". Alle Infos im Blog.

Das Robert Koch-Institut hat am Montag eine Corona-Inzidenz von 661,4 gemeldet

Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 3495

Die EU rät allen Menschen über 60 Jahren dringend zu einer zweiten Booster-Impfung

Berlin. Sommerwelle statt Sommerpause: Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen wieder. Zwar meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag mit 661,4 eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz – am Wochenende hatte der Wert noch bei 700,3 gelegen. Doch die Zahlen sind nur eingeschränkt aussagekräftig, weil viele Gesundheitsämter am Wochenende keine Daten an das RKI übermitteln. Mit Blick auf die vergangenen Wochen zeigt sich zudem, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder steigt: Noch Ende Mai lag die Inzidenz bei rund 225.







Expertinnen und Experten führen die steigenden Zahlen vor allem auf die Ausbreitung des Omikron-Subtyps BA.5 zurück. Zudem gibt es derzeit kaum Einschränkungen, die meisten Corona-Regeln sind entfallen. Das führt auch zu einer angespannten Lage auf den Intensiv-Stationen. Dort ist derzeit allerdings weniger die Zahl der Patientinnen und Patienten das Problem, sondern die Tatsache, dass sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infizieren und deshalb nicht zur Arbeit erscheinen können.

Corona-News von Montag, 11. Juli: EU-Behörde empfiehlt zweite Corona-Auffrischungsimpfung für über 60-Jährige

11.25 Uhr: Die EU empfiehlt Menschen über 60 Jahren eine zweite Corona-Auffrischungsimpfung. "Angesichts des erneuten Anstiegs der Fälle und Krankenhauseinweisungen mit Beginn des Sommers fordere ich alle auf, sich so schnell wie möglich impfen und boostern zu lassen", erklärte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides laut einer Mitteilung der EU-Gesundheitsbehörden am Montag. "Wir haben keine Zeit zu verlieren."

Sie rufe die Mitgliedstaaten auf, "sofort zweite Auffrischungsimpfungen für alle über 60 sowie alle gefährdeten Personen einzuführen, und fordere alle auf, die in Frage kommen, sich impfen zu lassen."

Für Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) einen zweiten Booster bislang nur Menschen ab 70 Jahren sowie einigen anderen Gruppen, darunter Menschen mit unterdrücktem Immunsystem, Pflegeheimbewohnern und Personal medizinischer Einrichtungen. Nach aktuellen Angaben haben bislang 7,3 Prozent der Bevölkerung in Deutschland eine zweite Auffrischimpfung bekommen.

