Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich vorsichtig optimistisch über die Entwicklung der Corona-Zahlen geäußert. "Jetzt sieht man, wie es sich abflacht", sagte sie am Donnerstag mit Blick auf den moderateren Anstieg bei den Neuinfektionen in den vergangenen Tagen in einer Onlinediskussion mit Auszubildenden.

Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut einen neuen Höchstwert bei den Neuinfektionen

Mehrere Ministerpräsidenten haben Erwartungen an neue Beschlüsse bei den Bund-Länder-Beratungen zur Coronavirus-Pandemie am kommenden Montag gedämpft

In Bayern wird Indoor-Sport verboten und damit der Erfolg der Fitnessstudio-Betreiber vor dem Verwaltungsgericht negiert

Bundeskanzlerin Angela Merkel will keine Zusage geben, dass die Gastronomie am 1. Dezember wieder öffnen kann

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 762.000 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 12.200 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Deutschland auf einen neuen Höchstwert gestiegen: Das Robert Koch-Institut meldete am Freitag 23.542 neu registrierte Fälle innerhalb von 24 Stunden. Der bisherige Höchstwert war am vergangenen Samstag gemeldet worden und hatte bei 23.399 Neuinfektionen gelegen.

Schon am Donnerstag hatte das RKI Hoffnungen auf größerer gesellige Treffen im Dezember gedämpft. Regeln wie Abstandhalten, Masken, Händehygiene und Lüften würden die Bundesbürger noch lange begleiten, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. „Wir müssen noch ein paar Monate die Pobacken zusammenkneifen“, ergänzte er in ungewohnter Deutlichkeit.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will noch keine Zusage geben, dass die Gastronomie am 1. Dezember wieder öffnen kann. Es sei entscheidend, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder auf 50 Infektionen pro 100.000 in sieben Tagen sinke, sagte Merkel in einem Bürgerdialog auf eine entsprechende Frage. „Dann haben wir eine gute Chance“, fügte sie hinzu.

In den vergangenen Tagen war die Zahl der Corona-Neuinfektionen weniger stark gestiegen als in den Wochen davor. Die Gesundheitsämter in Deutschland hatten dem RKI am Donnerstag 21.866 neue Corona-Infektionen in 24 Stunden gemeldet. Am Freitag wurde dann allerdings mit 23.542 Neuinfektionen ein neuer Höchststand vermeldet. Lesen Sie hier: Das sind die aktuellen RKI-Corona-Fallzahlen sowie die Reproduktionszahl.

Freitag, 13. November: Kritik an Spahns Vorstoß zu infizierten Pflegebeschäftigten

10.27 Uhr: Unmittelbar vor der Präsentation aktueller Regierungspläne gegen den Pflegenotstand hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Äußerungen zum Einsatz Corona-infizierter Pfleger Kritik auf sich gezogen. „Corona-Infizierte weiterarbeiten zu lassen, ist der politische Offenbarungseid. Der Geist der Konzertierten Aktion wäre tot“, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz , Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Spahn, Familienministerin Franziska Giffey und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) wollen den Zwischenbericht zur Konzertierten Aktion Pflege an diesem Freitag in Berlin präsentieren.

Zum Abschluss des Deutschen Pflegetags hatte sich Spahn am Donnerstag zu möglichen Einsätzen von Beschäftigten des Gesundheitswesens in Kliniken oder Pflegeheimen geäußert, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die „Rückfallrückfallposition“ sei, „die positiv Getesteten mit ganz besonderen Schutzvorkehrungen auch arbeiten zu lassen“. Nach Medienberichten kam dies bereits vereinzelt in Deutschland vor.

Brysch forderte einen Strategiewechsel weg von den standardmäßigen PCR-Corona-Tests und Quarantäneregeln in Kliniken und Heimen. „So werden die Krankenhäuser und Pflegeheime vor die Wand gefahren“, sagte er. „Wenn bei 38 positiv getesteten Klinikmitarbeitern zusätzlich 600 Mitarbeiter in Quarantäne geschickt werden müssen, ist die Personalnot vorprogrammiert.“ Brysch forderte „einen systematischen und täglichen Einsatz von Schnelltests bei allen Mitarbeitern in Krankenhäusern und Heimen“. Dann liege in 20 Minuten das Ergebnis zu einer Ansteckung vor. Ein PCR-Test müsse folgen.

9.55 Uhr: Bei Markus Lanz diskutierten die Gäste gestern Abend über eine Verlängerung des Corona-Lockdowns. CSU-Chef Markus Söder schließt Lockerungen vorerst aus. Lesen Sie hier: Söder bei „Lanz“ – Keine Lockerung der Corona-Maßnahmen

Pfizer-Spitze profitiert nach Impfstoff-Ankündigung von Aktienverkäufen

9.15 Uhr: Die Aussicht auf einen erfolgversprechenden Impfstoff in der Corona-Pandemie hat der Unternehmensführung des US-Pharmakonzerns Pfizer lukrative Aktienverkäufe ermöglicht. Pfizer-Chef Albert Bourla verkaufte am Montag, dem Tag der Bekanntmachung der vorläufigen Studienergebnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffs, Unternehmensanteile im Wert von knapp 5,6 Millionen Dollar (rund 4,7 Millionen Euro), wie aus an die US-Börsenaufsicht SEC übermittelten Dokumenten hervorgeht. Bourla veräußerte demnach mehr als 132.000 Pfizer-Aktien zum Stückpreis von 41,94 Dollar.

Vizechefin Sally Susman verkaufte knapp 44.000 Aktien für rund 1,8 Millionen Dollar. Beide profitierten dabei von einem deutlichen Kurssprung der Pfizer-Aktie, nachdem der Konzern gemeinsam mit dem Mainzer Pharmaunternehmen Biontech eine mehr als 90-prozentige Wirksamkeit des von Biontech entwickelten potenziellen Impfstoffs verkündet hatte. Biontech hat bereits seit 2018 eine Partnerschaft mit dem US-Konzern geschlossen.

Pfizer äußerte sich zu den Aktiengeschäften auf AFP-Anfrage zunächst nicht. Der US-Sender CNN zitierte einen Unternehmenssprecher, wonach bereits seit längerem vorgesehen gewesen sei, dass die Anteilsscheine bei Überschreiten eines bestimmten Schwellenwertes beim Aktienkurs abgestoßen werden. Solche vorab vereinbarten periodischen Veräußerungen sollen Führungskräfte vor Vorwürfen des Insiderhandels schützen.

9.05 Uhr: Die Runde bei „Maybrit Illner“ beschäftigte sich mit der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff. Nur bei einer Frage wurde es kontrovers. Lesen Sie dazu : Virologe fordert bei Illner Alternative zu Corona-Shutdown

In der ZDF-Sendung "maybrit illner" waren am Donnerstag neben der Moderatorin lediglich Malu Dreyer und Jonas Schmidt-Chanasit persönlich im Studio. Die anderen Gäste wurden live zugeschaltet. Foto: ZDF/Svea Pietschmann

8.59 Uhr: In acht Monaten hat Biontech einen Corona-Impfstoff entwickelt. Firmenvorstand Sean Marett spricht im Interview über die Entstehung und Funktion des Mittels, das den Anfang des Endes der Pandemie bedeuten könnte. Lesen Sie hier: Warum der Corona-Impfstoff von Biontech so effektiv ist

Verband warnt – Innenstadt-Handel würde neue Corona-Schließung nicht überleben

8.29 Uhr: Viele Geschäfte in den Innenstädten würden eine erneute Schließung wegen der Corona-Pandemie nach Einschätzung des Branchenverbands HDE nicht überleben. Die Weihnachtszeit sei die mit Abstand umsatzstärkste Phase des Jahres, sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der Deutschen Presse-Agentur. „Sollten jetzt erneut Läden geschlossen werden, ist das für die Innenstadthändler nicht mehr zu kompensieren.“ In der Folge drohten ganze Innenstädte „zu kippen“.

Mit Blick auf die anstehenden Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten forderte Genth die Bundesregierung auf, bei ihren Hilfen nachzubessern. Schon heute seien die finanziellen Rücklagen der Läden meist aufgebraucht. Ohne massive Hilfen könnten bis zum Ende der Krise nach Einschätzung des HDE 50 000 Geschäfte verloren gehen.

Dabei habe der Einzelhandel in den vergangenen Monaten bewiesen, dass er kein Corona-Hotspot sei. Schon die November-Einschränkungen aber führten dazu, dass deutlich weniger Kunden in den Innenstädten unterwegs seien. Die für diesen Monat in Aussicht gestellten Nothilfen müssten daher auch für den Einzelhandel gelten.

Lindner fordert neue Strategien im Kampf gegen Corona-Pandemie

7.49 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat die Corona-Strategie der Bundesregierung kritisiert. „Ich glaube, wir müssen über eine Modifikation der Strategie nachdenken“, sagte Lindner im ARD-“Morgenmagazin“. Mit Blick auf die Gefährdung vor allem älterer Menschen durch das neuartige Coronavirus sprach er sich für eine Differenzierung der Maßnahmen für verschiedene Bevölkerungsgruppen aus.

“Klar ist, wir müssen Kontakte beschränken, daran kann es gar keinen Zweifel geben“, sagte Lindner. Er sei jedoch dagegen, Bereiche wie die Gastronomie zu schließen, in denen „auf Hygiene und Abstand geachtet“ werden könne und die „keinen größeren Effekt auf die Pandemie“ hätten „im Verhältnis zu dem Schaden, der entsteht“.

Christian Lindner, der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, kritisiert die Corona-Strategie der Bundesregierung und fordert ein Umdenken im Kampf gegen die Pandemie. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Joe Biden will „Covid-Koordinatoren“ in den USA einführen

7.30 Uhr: Der künftige Stabschef des Weißen Hauses Ron Klain hat einen „Covid-Koordinatoren“ angekündigt. Der gewählte US-Präsident Joe Biden wolle jemanden ernennen, der die Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie steuere und ihn täglich unterrichte, sagte Klain dem Fernsehsender MSNBC. Der Koordinator solle ein Team unter sich haben, das die Verteilung eines Impfstoffs regelt, Probleme in der Lieferkette angeht und den Zugang zu Tests verbessert.

Klain hatte unter Ex-Präsident Barack Obama eine ähnliche Rolle inne, er regelte die Reaktion der US-Regierung auf Ebola. Biden hatte in dieser Woche Ärzte und andere Gesundheitsexperten ernannt, die seine Versprechen aus dem Wahlkampf in umsetzungsfähige Pläne verwandeln sollen. Am Mittwoch hatte Biden mitgeteilt, Klain zum künftigen Stabschef machen zu wollen.

Verkehrsbetriebe in Pandemie – Geld vom Bund reicht noch bis April

7.20 Uhr: Die Milliardenhilfen vom Bund für die Nahverkehrsunternehmen reichen nach Einschätzung des Branchenverbands VDV noch bis April 2021 und damit länger als erwartet. Das Minus falle in diesem Jahr nicht so stark aus wie zu Beginn der Corona-Pandemie befürchtet, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) dem „Handelsblatt“ mit.

Für das kommende Jahr rechnet der Verband damit, dass der Staat den Unternehmen noch mit rund zwei Milliarden Euro unter die Arme greifen muss. VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff sagte, es handele sich um eine „moderate Aufstockung“, weil die Unternehmen die öffentliche Mobilität aufrechterhielten. „Jeder, der zu seinem Arbeitsplatz muss, für den fährt auch weiterhin morgens der erste Bus und abends die letzte Bahn“, sagte Wolff. Er betonte: „Wir werden frühestens 2022 zur Normalität zurückkehren.“

Teil-Lockdown noch mit wenig Wirkung – Keine Lockerungen zu erwarten

6.53 Uhr: Mehrere Ministerpräsidenten haben Erwartungen an neue Beschlüsse bei den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie am kommenden Montag gedämpft. Die Runde der Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte den seit dem 2. November geltenden Teil-Lockdown beschlossen, der am Montag seit zwei Wochen anhält und zunächst bis Ende November in Kraft bleiben soll. Die Corona-Lage bleibt ernst - für Hoffnungen auf Lockerungen scheint es derzeit keinen Anlass zu geben.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Michael Kretschmer dämpfte die Erwartung, dass es am Montag neue Beschlüsse geben wird. Es seien seit der vergangenen Runde erst zwei Wochen vergangen, wahrscheinlich müsse man noch etwas warten, sagte der CDU-Politiker am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. „Wir sehen eine leichte Verbesserung, allerdings weniger, als wir erhofft haben“, sagte Kretschmer. Wenn man die momentanen Zahlen fortschreibe, sei man erst Weihnachten dort, wo man hinwolle.

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer , sagte in der gleichen Sendung, wenn man am Montag zu dem Ergebnis komme, dass man noch nichts Aussichtsvolles sagen könne, dann treffe man sich ein paar Tage später wieder. Ähnlich äußerte sich Kretschmer. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“, für Lockerungen gebe es jetzt überhaupt keinen Anlass. Am Montag werde es um einen Zwischenstand gehen, es werde auch nicht die letzte Runde mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten im November sein. Sicherlich werde man über die Schulen reden müssen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und weitere Amtskollegen rechnen nicht damit, dass bei ihrem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel am kommenden Montag bereits Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen werden. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

RKI meldet wieder Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen

6.02 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat ein neues Rekordhoch erreicht. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 23.542 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Der bisherige Höchstwert hatte bei 23.399 Neuinfektionen gelegen und war am vergangenen Samstag vom RKI gezählt worden.

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des Instituts 751.095 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle stieg demnach bundesweit auf 12.200 – dies waren 218 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag bei rund 481.700.

Corona: AOK-Bundesverband warnt vor möglicher Verdoppelung des Zusatzbeitrags

4.52 Uhr: Der AOK-Bundesverband warnt vor einer möglichen Verdoppelung des Zusatzbeitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung , sollte die Bundesregierung bei den Corona-Hilfen für die Kassen nicht deutlich nachlegen. „Ohne Gegensteuern“ drohe nach der Bundestagswahl des kommenden Jahres ein Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitrags von derzeit 1,3 Prozent auf 2,5 Prozent, sagte Verbandschef Martin Litsch der „Augsburger Allgemeinen.“

Der von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zugesagte höhere Bundeszuschuss von einmalig fünf Milliarden Euro reiche bei weitem nicht aus, um die für 2021 vorhergesagte Finanzlücke von mehr als 16 Milliarden Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung zu decken, betonte Litsch. Die große Koalition wolle das Milliardenloch zu mehr als zwei Dritteln mit dem Geld der Beitragszahler stopfen, „indem die Krankenkassen geschröpft werden und der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz erhöht wird“.

Der Zusatzbeitragssatz wird zusätzlich zum gesetzlich festgelegten Beitragssatz der Kassen erhoben. Seit Anfang 2019 wird der Zusatzbeitrag jeweils hälftig von der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gezahlt. Die Höhe des Zusatzbeitrages wird von den einzelnen Krankenversicherungen selbst festgelegt. Litsch kritisierte, dass die Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Pandemie einseitig den gesetzlichen Beitragszahlern aufgebürdet würden. So laufe die Finanzierung der zusätzlichen Intensivbetten, des Bonus für Pflegekräfte und der Coronavirus-Tests nach wie vor „allein auf Rechnung der Beitragszahler der gesetzlichen Krankenversicherung“.

Umfrage: Jeder dritte Bundesbürger hat Angst vor Corona

3.02 Uhr: Unmittelbar vor Beginn des aktuellen Teil-Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat sich mehr als jeder dritte Bundesbürger vor einer Ansteckung mit dem Virus gefürchtet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Forsa-Instituts, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Das Forsa-Institut hatte die Umfrage am 29. und 30. Oktober im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit durchgeführt. 92 Prozent der Bürger ab 14 Jahre halten demnach laut eigenem Bekunden die Corona-Schutzregeln ein.

Besonders ältere Menschen sorgen sich laut der Umfrage wegen des Erregers und der von ihm ausgelösten Krankheit: Fast jeder Zweite ab 60 Jahren hat Angst vor Covid-19 . Quer durch alle Altersgruppen sind es 37 Prozent. Wohl vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist auch die Furcht vor einer schweren Lungenerkrankung deutlich ausgeprägter als in den vergangenen zehn Jahren. Jeder Dritte trägt aktuell diese Angst mit sich herum. 2019 waren es 21 Prozent.

Am meisten fürchten sich die Bundesbürger aber wie in früheren Erhebungen auch in diesem Jahr vor Krebs (72 Prozent). Dahinter folgen Alzheimer/Demenz und schwere Unfallverletzungen mit jeweils 55 Prozent.

Müller warnt vor nationalem Egoismus bei Impfstoff-Verteilung

1.12 Uhr: Entwicklungsminister Gerd Müller hat vor nationalem Egoismus bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen gewarnt. Zwar sei es „nachvollziehbar, dass jedes Land sich jetzt so viele Impfdosen wie möglich sichern möchte“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. Dabei dürfe aber „die globale Solidarität nicht auf der Strecke bleiben“. Gerade die ärmsten Länder mit schwachen Gesundheitssystemen seien auf eine rasche Versorgung mit Impfstoffen angewiesen, um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Müller betonte: „Corona besiegen wir nur weltweit oder gar nicht. Sonst kommt es in Wellen auch zu uns zurück.“ Als exportstarke Nation sei Deutschland in besonderer Weise international vernetzt. „Es wäre falsch zu glauben, wir seien sicher in Europa, wenn nur wir geimpft sind“, betonte der Minister.

Gerd Müller, der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, trägt einen Mund-Nasen-Schutz. Er warnt vor nationalem Egoismus bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen. Foto: imago images/IPON

Donnerstag, 12. November: Bayern verbietet Indoor-Sport – Reaktion auf Urteil zu Fitnessstudios

22.06 Uhr: In Bayern müssen wegen der Corona-Pandemie ab Freitag fast alle Indoor-Sportstätten schließen. Einzig Schul- und Profisport bleiben im November in Innenräumen erlaubt. Damit kontert die bayrische Regierung die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, welcher die Schließung von Fitnessstudios gekippt hatte. Diese seien unrechtmäßig, weil auf der anderen Seite sonstige Sportstätten für Individualsport geöffnet seien. Damit ist nun aber auch Schluss.

Wenn es nach dem Willen der bayrischen Regierung geht soll der Bund nun nachziehen. „Die Staatsregierung zieht eine Entscheidung vor, die Bayern bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag ohnehin vorgeschlagen hätte“, sagte Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) am der Deutschen Presse-Agentur in München.

106-Jährige aus Brandenburg nach Corona-Erkrankung genesen

21.19 Uhr: Eine 106 Jahre alte Frau ist in Brandenburg von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Sie sei schon am Dienstag entlassen worden, teilten die Oberhavel-Kliniken in Oranienburg mit. „Die Patientin verfügt für das hohe Alter über einen sehr guten Allgemeinzustand, so dass ihr Immunsystem mit unserer Unterstützung das Virus erfolgreich bekämpfen konnte“, erklärte Chefarzt Harald Pannwitz.

Vor einigen Tagen bereits war eine 97-jährige Brandenburgerin, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, geheilt aus einer Berliner Klinik entlassen worden. Die Bernauerin war wegen des Verdachts auf Schlaganfall ins Krankenhaus gebracht worden.

Söder verneint vorzeitige Lockerungen der Corona-Maßnahmen

19.18 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will die Corona-Maßnahmen auf keinen Fall wieder vorzeitig lockern. „Das kann’s überhaupt nicht sein“, sagte Söder der „Bild“-Zeitung mit Blick auf den für kommenden Montag geplanten Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder. „Wir müssen nächste Woche noch einmal bekräftigen, dass es keine voreiligen Lockerungen gibt“, hob Söder hervor. Zu Maßnahmen im Dezember wollte sich Söder nicht festlegen. Das Treffen am Montag komme „zu früh, um endgültig zu entscheiden“.

Spahn will im Notfall infizierte Ärzte und Pfleger arbeiten lassen

18.49 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will notfalls auch positiv auf das Virus getestete Mitarbeiter von Kliniken oder Pflegeheimen arbeiten lassen. Der beste Weg sei zwar die Quarantäne für Infizierte und deren Kontaktpersonen, sagte Spahn auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin.

Wenn jedoch die Versorgung in den Krankenhäusern , Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen wegen fehlendem Personal zusammenbreche, brauche es „neben der bestmöglichen Lösung die zweitbeste“. Dann könne es nötig werden, dass Kontaktpersonen mit täglichen Tests und FFP2-Masken weiter arbeiten. Die „Rückfallrückfallposition“ sei aber, „die positiv Getesteten mit ganz besonderen Schutzvorkehrungen auch arbeiten zu lassen“.

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit: Notfalls müssen Corona-Infizierte in Klinik weitermachen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Organisierte Kriminalität profitiert von Corona-Krise

18.26 Uhr: Während der Corona-Pandemie boomt der Verkauf mit gefälschter Schutzkleidung, berichtet die EU-Polizeibehörde Europol. Bei den europäischen Zollbehörden seien allein rund 8,5 Millionen mangelhafte Schutzmasken beschlagnahmt worden. Dazu komme der Verkauf von mangelhaften Desinfektionsgelen, Infrarotthermometern und falschen Corona-Test-Kits. Auch der Verkauf von gefälschten Medikamenten sei stark gestiegen, konstatiert Europol. Vom Handel und Schmuggel mit gefälschten Corona-Produkten profitiert laut der Behörde vor allem das Organisierte Verbrechen. Gleichzeitig nehme dadurch die Gewalt zwischen den organisierten Verbrechergruppen zu .

Juristen kritisieren die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes

17.27 Uhr: Mit dem Paragrafen 28a will die Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz dahingehend ändern, dass Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auf einer rechtlichen Grundlage fußen. Dazu zählen etwa Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht oder wirtschaftliche Einschnitte wie die Schließung von Betrieben.

In einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags haben jedoch mehrere Juristen Zweifel an der Reform in ihrer derzeit geplanten Form geäußert. Der Gesetzesentwurf bleibe hinter seinem Ziel zurück, „erhebliche Grundrechtseingriffe im Zuge der Corona-Pandemie auf eine hinreichend bestimmte Ermächtigungsgrundlage zu stellen“, kritisierte etwa Professor Anika Klafki von der Uni Jena. Auch andere Juristen hielten die Änderungen nicht für ausreichend, um von Gerichten als Grundlage für die umfassenden Schutzmaßnahmen akzeptiert zu werden.

Bundestag und Bundesrat sollen voraussichtlich am kommenden Mittwoch über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes abstimmen.

Schulaufsicht prüft Beschwerden wegen Corona-Leugnung gegen Lehrer

17.18 Uhr: Die Berliner Schulaufsicht hat einem Bericht zufolge eine dienstrechtliche Prüfung gegen einen Berufsschullehrer wegen Corona-Leugnung eingeleitet. Der Mann soll im Unterricht die Pandemie in Frage gestellt und sich in einem privaten Youtube-Kanal als Corona-Leugner gezeigt haben, wie der rbb berichtete. Die Schulaufsicht prüfe die im Unterricht getätigten Äußerungen nun dienstrechtlich, auch die Aussagen auf Youtube würden diesbezüglich geprüft.

Laut dem Sender habe der Berufsschullehrer im Unterricht gegenüber Schülern geäußert, dass diese ihre Masken nicht tragen müssten. Auf seinem Youtube-Kanal sprach der Mann demnach von einer „Zensur der Meinungsfreiheit“ und bezeichnete Masken als „modernes Hakenkreuz“.

Söder macht Hoffnung auf Weihnachten in der Familie

16.48 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht Hoffnung auf ein Weihnachtsfest im größeren Familienkreis . „Es sollte uns gelingen, das ist das klare Ziel, dass wir so viel Familie wie möglich umsetzen können“, sagt Söder „Bild“. Die entscheidende Frage sei nicht, „ob man in den Weihnachtsferien in den Urlaub fahren kann, sondern mit wem man die Feiertage verbringen darf“. Söder ergänzt: „Wir werden beurteilen müssen: Wie geht es jetzt weiter, wie sind die Perspektiven in den nächsten Tagen, und dann wird sich zeigen, was an Weihnachten tatsächlich stattfindet.“

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, macht Hoffnung auf ein Weihnachtsfest im größeren Familienkreis. Foto: Daniel Karmann / dpa

Neuer Rekordwert an Neuinfektionen in Österreich

16.03 Uhr: In Österreich sind die neuen Positiv-Tests auf einen Höchststand geklettert. Binnen 24 Stunden wurden 9262 neue Corona-Fälle gezählt. 3811 Menschen befinden sich wegen des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung, 546 davon auf Intensivstationen.

In den vergangenen Tagen kam es nach Angaben des Sozialministeriums zu technischen Problemen beim Melden neuer Erkrankungen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober geht davon aus, dass die Probleme mittlerweile behoben wurden, es an diesem Donnerstag aber noch zu „Nachmeldungen“ komme. Die Regierung, die vor zehn Tagen einen neuen Lockdown verhängt hatte, will am Freitag über das weitere Vorgehen beraten. Eine weitere Verschärfung der Maßnahmen wird erwartet.

Kommt der Lockdown auch in den Schulen?

14.55 Uhr: Die Schulen bleiben offen, sie werden vom Teil-Lockdown verschont – dieses Versprechen hat die Politik gegeben. Und viele Eltern setzen darauf, und auch für den Bildungserfolg der Kinder wäre ein Weiterbetrieb der Schulen wichtig. Aber kann die Politik ihr Versprechen halten?

Mehr als 300.000 Schüler und bis zu 30.000 Lehrkräfte befinden sich bundesweit in Quarantäne: Davon geht der Lehrerverband aus. Ende September waren es noch etwa 50.000 Schülerinnen und Schüler. Einen genauen bundesweiten Überblick konnte die Kultusministerkonferenz (KMK) am Mittwoch nicht geben.

Wegen steigender Infektionszahlen bei Schülern und Lehrern müssen immer mehr Schulen den Regelbetrieb aufgeben. Das zeigen Zahlen aus 14 Bundesländern, die unserer Redaktion vorliegen. Danach findet der Präsenzunterricht an 3240 Schulen nicht mehr vollständig statt. In Berlin wurden 365 Lerngruppen komplett geschlossen.

So ist die Lage in den Bundesländern

Nordrhein-Westfalen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 552 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 552 Schulen Bayern: Kein regulärer Präsenzunterricht an 255 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 255 Schulen Baden-Württemberg: Kein regulärer Präsenzunterricht an 273 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 273 Schulen Niedersachsen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 221 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 221 Schulen Hamburg: Kein regulärer Präsenzunterricht an 213 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 213 Schulen Thüringen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 109 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 109 Schulen Rheinland-Pfalz: Kein regulärer Präsenzunterricht an 216 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 216 Schulen Brandenburg: Kein regulärer Präsenzunterricht an 170 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 170 Schulen Sachsen-Anhalt: Kein regulärer Präsenzunterricht an 120 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 120 Schulen Mecklenburg-Vorpommern: Kein regulärer Präsenzunterricht an 30 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 30 Schulen Schleswig Holstein: Kein regulärer Präsenzunterricht an 71 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 71 Schulen Saarland: Kein regulärer Präsenzunterricht an 128 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 128 Schulen Sachsen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 170 Schulen

Hessen und Bremen machten keine Angaben, wie viele Schulen teilweise oder vollständig per Distanzunterricht lehren.

Von einem „Salami-Lockdown“ spricht Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, in der „Bild“-Zeitung: Die Politik habe sich zurückgezogen und würde die Schulen alleine lassen. Lesen Sie hier: Corona-Krise: Tausende Schulen wieder im Ausnahmezustand

Hamburger Hafengeburtstag fällt auch 2021 aus

14.47 Uhr: Die Hansestadt selbst nennt ihn auch das größte Hafenfest der Welt – doch im kommenden Jahr wird es wegen der Corona-Pandemie in Hamburg keinen Hafengeburtstag geben. „Es wäre aber unverantwortlich gegenüber den vielen ehrenamtlichen Partnern, den zahllosen mit dem Hafengeburtstag verbundenen Unternehmen, gegenüber unseren Dienstleistern, gegenüber allen, für die der Hafengeburtstag eine Herzensangelegenheit ist, weiter Kosten und Aufwand zu produzieren, obwohl keine realistische Chance auf eine Durchführung besteht“, begründete der Wirtschaftssenator der Hansestadt, Michael Westhagemann, die Entscheidung.

Zwar sei derzeit noch schwer abzusehen, wie sich die Pandemie bis Anfang Mai entwickeln werde. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sei aber davon auszugehen, dass das Virus bis dahin nicht verschwunden sei.

Segelschiffe und Boote nahmen an der Einlaufparade zum 830. Hamburger Hafengeburtstag im vergangenen Jahr teil. Im Hintergrund ist die Elbphilharmonie zu sehen. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Merkel gibt keine Zusage für Gastronomie-Öffnung im Dezember

14.42 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel will keine Zusage geben, dass die Gastronomie am 1. Dezember wieder öffnen kann. Es sei entscheidend, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder auf 50 Infektionen pro 100.000 in sieben Tagen sinke, sagte Merkel in einem Bürgerdialog auf eine entsprechende Frage. „Dann haben wir eine gute Chance“, fügte sie hinzu.

„Wir tun alles, um im Dezember wieder ein bisschen voranzukommen. Aber wir müssen durch einen schweren Winter.“ Man müsse vernünftig sein, auch wenn man eine erste Abflachung der Kurve der Neuinfektionen sehe. Sie wisse, dass die Gastronomie besonders betroffen sei, sagt Merkel und verweist auf die Entschädigungen für die November-Schließungen.

Vollständige Schließung von Fitnessstudios in Bayern nicht rechtens

14.39 Uhr: Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die vollständige Schließung von Fitnessstudios im Zuge des teilweisen Lockdowns gekippt. Die vollständige Schließung verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, entschied das Gericht in einem veröffentlichten Beschluss. Die entsprechende Regelung in der bayerischen Landesverordnung sei außer Vollzug gesetzt. Rechtsmittel sind nicht möglich.

Mit der Entscheidung gaben die Richter dem Eilantrag eines Betreibers eines Fitnessstudios zum Teil statt. Der Senat geht davon aus, dass Inhaber von Fitnessstudios mit der vollständigen Schließung benachteiligt werden, ohne dass dies sachlich gerechtfertigt sei. Die vollständige Schließung sei nicht verhältnismäßig, weil Individualsport nach der Verordnung zulässig bleiben solle. Dies müsse auch für Fitnessstudios gelten.

