Die Deutschen müssen sich nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf weitere Monate mit Corona-Beschränkungen einstellen: "Der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen", sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast.

Berlin. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland bleibt auf hohem Niveau. Österreich geht in den Lockdown. Alle Infos im Newsblog.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) hält die Corona-Strategie des Robert Koch-Instituts für ineffizient

Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) warnt vor vorschnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Das RKI meldet am Sonntag 16.947 Corona-Neuinfektionen – 930 Fälle mehr als vor einer Woche

Mehr als jeder fünfte Beamte der Bundespolizei war oder ist wegen Corona in Quarantäne

Bei einer „Querdenken“-Demo in Frankfurt setzte die Polizei Wasserwerfer ein – gegen die Gegner der Corona-Maßnahmen und die Gegendemonstranten

Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmt Deutschland in ihrem Podcast auf harte Wintermonate ein

In Österreich gilt ab Dienstag für drei Wochen ein Corona-Lockdown und plant Massentest

In den USA sind an einem Tag mehr als 180.000 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden – ein neuer Rekordwert

Der Impfstoff von Biontech steht laut Präsident Donald Trump in den USA kurz vor der Zulassung

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 799.700 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 12.500 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Immer mehr deutsche Politiker stimmen Bürgerinnen und Bürger in der Corona-Pandemie auf weitere harte Wochen ein. Vor dem Corona-Gipfel von Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Montag sagte die Bundeskanzlerin in ihrem Podcast, den Menschen in Deutschland stünden weitere schwere Monate bevor. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erklärte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich gehe davon aus, dass wir den Wellenbrecher-Shutdown verlängern müssen, weil die Wirkung schwächer ausfällt als berechnet.“

Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus schrieb in einem Brief an die Abgeordneten von CDU und CSU: „Der Trend bei Corona ist leider noch nicht durchbrochen“ und stellte Bürgerinnen und Bürger auf weitere harte Wochen ein. Ziel sei es, „von den hohen Zahlen runterzukommen – nicht nur, die Dynamik des Anstiegs abzuschwächen“. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnt vor vorschnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Die Bundesregierung sieht keinen Grund, die Corona-Maßnahmen nach gut der Hälfte des teilweisen Lockdowns im November wieder zu lockern. Entsprechende Beschlüsse seien für den anstehenden Corona-Gipfel am Montag nicht geplant, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Corona-News: RKI meldet über 22.400 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt auf einem hohen Niveau . Am Freitag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) mit 23.542 Fällen binnen 24 Stunden einen neuen Höchststand gemeldet. Am Samstag hatte die Zahl mit 22.461 etwas niedriger gelegen – auch im Vergleich zum Samstag in der Vorwoche.

Am Sonntag meldete das RKI 16.947 Corona-Neuinfektionen; wie immer am Sonntag deutlich weniger als in den Tagen zuvor, weil an Wochenenden weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter neue Fälle ans RKI melden. Die Zahl der Neuinfektionen lag am Sonntag jedoch höher als am vergangenen Sonntag; vor sieben Tagen waren es 16.017 neue Fälle gewesen. Lesen Sie hier: Das sind die aktuellen RKI-Corona-Fallzahlen sowie die Reproduktionszahl.

Sonntag, 15. November: Niedersachsens Innenminister regt Datenschutz-Debatte in Corona-Pandemie an

16.00 Uhr: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat eine Debatte um zeitlich befristete Einschränkungen des Datenschutzes in der Corona-Pandemie angeregt. „Ich glaube, dass eine vorübergehende und angemessene Anpassung unserer im internationalen Vergleich sehr hohen Datenschutzvorgaben mit Blick auf effektive und schadenbegrenzende Pandemiebekämpfung Sinn gemacht hätte“, sagte der SPD-Politiker im Interview mit der Zeitung „Welt“ (Montag).

Corona: Drohen wieder Schulschließungen?

15.50 Uhr: Immer mehr Schüler und Lehrer infizieren sich mit dem neuartigen Coronavirus. Was spricht gegen erneute Schulschließungen – was dafür? Lesen Sie hier: Müssen Schulen wegen Corona bald wieder schließen?

Österreich: Regierung plant Massentests für die Bevölkerung

13.15 Uhr: Österreichs Regierung will Corona-Massentests zumindest bei Teilen der Bevölkerung durchführen. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag in einem Interview des Senders ORF an. Vorbild sei die Slowakei, die an zwei Wochenenden einen Großteil ihrer 5,5 Millionen Einwohnern getestet und Zehntausende Corona-Infizierte in Quarantäne geschickt hatte.

„Das ist ein absolutes Erfolgsbeispiel und wir haben uns entschieden, hier in Österreich einen ähnlichen Schritt zu machen“, sagte Kurz. Über die genauen Pläne wolle die Regierung im Lauf der Woche informieren.

Corona: 594 Bundespolizisten an Covid-19 erkrankt

12.30 Uhr: Mehr als jeder fünfte Beamte der Bundespolizei war oder ist wegen Corona in Quarantäne, nach Angaben der Potsdamer Behörde schon 11.890 der insgesamt rund 51.000 Mitarbeiter. Wie unsere Redaktion erfuhrt, sind seit Beginn der Pandemie 594 Bundespolizisten an Covid-19 erkrankt. Aktuell sind 1.857 Mitarbeiter in Quarantäne. In 261 Fällen fielen die Corona-Tests positiv aus.

Seit Beginn der Pandemie hatten die Infektionsfälle zu 54 Prozent einen privaten Bezug, zu 46 Prozent einen dienstlichen Hintergrund. Die Entwicklung unterliegt nach Auskunft der Behörde Wechseln. Phasenweise überwogen die Fälle mit dienstlichem Bezug . Erst Mitte Oktober hatte der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, seine Mitarbeiter aufgerufen, sich besser vor einer Ansteckung zu schützen. „Wenn wir ausfallen, geht das Licht aus“ , hatte er damals gewarnt.

Montgomery: Eher Einschränkungen als Lockerungen

11.15 Uhr: Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat trotz des Teil-Lockdowns vor einer sich abzeichnenden Überlastung der deutschen Krankenhäuser gewarnt. „Wenn es so weitergeht wie gegenwärtig, werden wir mit massiven Personalproblemen und am schlimmsten Bettenmangel kämpfen müssen“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“.

Bisher sehe man zwar eine Abflachung des Zuwachses bei den Neuinfektionen, aber keinerlei Abknicken der Infektionskurve nach unten. „Wir werden also - das ist meine Prognose - eher über weitere Einschränkungen reden müssen als über Lockerungen“, betonte er.

Bundesregierung ehrt „Corona-Helden“

9.18 Uhr: Ein Informationsvideo der Bundesregierung sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen, indem es Nichtstuer auf der Couch zu Corona-Helden kürt. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte das Video am Samstag mit dem Hashtag „#besonderehelden“ auf Twitter. Darin berichtet der fiktive ältere Mann Anton Lehmann aus der Zukunft, wie er die zweite Welle „damals im Corona-Winter 2020“ erlebt hat.

„Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles an was wir glaubten“, beschreibt Lehmann die Corona-Situation in Deutschland rückblickend. Das Schicksal habe plötzlich in ihren Händen gelegen. Also taten sie, was von ihnen erwartet worden sei. „Nämlich nichts. Absolut gar nichts“, so Lehmann. „Tage und Nächte blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Corona-Virus“. Die Couch sei zur Front geworden , die Geduld zur Waffe.

Das sei ihr Schicksal gewesen. „So wurden wir zu Helden. Damals - in diesem Corona-Winter 2020“, erinnert sich Lehmann. Das Video endet mit dem Appell der Bundesregierung: „Werde auch du zum Helden und bleib zuhause “.

Lauterbach kritisiert Anti-Corona-Strategie des RKI als „ineffizient“

7.30 Uhr: Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat die Strategie des RKI zur Bekämpfung der Corona-Pandemie scharf kritisiert. „Ich bin davon überzeugt, dass der jetzige Weg ineffizient ist. Wir verlieren viel Zeit bei der Nachverfolgung von Einzelkontakten“, sagte Lauterbach unserer Redaktion. „Diese werden zu spät erreicht – nachdem sie schon viele andere infizieren konnten. Umgekehrt werden auch Personen kontaktiert, die sich gar nicht anstecken konnten.“

Das RKI müsse „dringend einen Strategiewechsel vornehmen“ und sich darauf konzentrieren, Superspreader-Ereignisse zu isolieren, forderte der Epidemiologe. Dazu müssten sogenannte Quell-Cluster – etwa Hochzeitsfeiern, bei denen sich viele Menschen mit dem Coronavirus infizierten – schnellstmöglich ausfindig gemacht werden. „80 Prozent der Neuinfektionen kommen aus Quell-Clustern“, betonte Lauterbach. „Die Infizierten müssen so schnell wie möglich in Quarantäne.“

Der Epidemiologe Karl Lauterbach kritisiert die Corona-Strategie des Robert Koch-Instituts. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Um diese Aufgabe zu leisten, müssten die Gesundheitsämter „gezielt Corona-Detektive einsetzen“. Zudem sprach sich Lauterbach dafür aus, die Dauer der Quarantäne zu verkürzen. „14 Tage sind zu lang, dafür gibt es keine medizinische Rechtfertigung. Ich halte es für sinnvoll, die Quarantäne auf zehn Tage zu reduzieren – mit der Möglichkeit, dass man sich nach fünf Tagen frei testen lassen kann“, sagte er. „Wir müssen jetzt die Arbeit der Gesundheitsämter verändern. Dafür brauchen wir eine klare Anleitung durch das Robert Koch-Institut.“

Altmaier warnt vor vorschnellen Lockerungen der Corona-Auflagen

6.07 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor zu frühen Lockerungen der Corona-Beschränkungen gewarnt. „Zur Zwischenbilanz gehört auch, dass die Infektionszahlen nach wie vor viel zu hoch sind. Sehr viel höher sogar als vor zwei Wochen“, sagte Altmaier der „Bild am Sonntag“. „Trotz aller Anstrengungen ist eine Wende zum Besseren noch nicht erreicht.“

Für das Öffnen von Restaurants und Kinos sieht der Minister demnach aktuell „wenig Spielraum“. Ziel müsse es sein, die Infektionswelle nachhaltig zu brechen. „Einen Jo-Jo-Shutdown mit ständigem Öffnen und Schließen der Wirtschaft können wir uns nicht leisten.“ Altmaier rechnet damit, dass sich die Deutschen noch weit über den Dezember hinaus einschränken müssen. „Wir werden zumindest in den nächsten vier bis fünf Monaten mit erheblichen Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen leben müssen“, sagte er.

Corona-Risikogruppen sollen Schutzmasken kostenlos bekommen

4.18 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus sollen Risikogruppen wie Ältere und Pflegeheimbewohner nach Plänen der großen Koalition kostenlos Schutzmasken erhalten können. Vorgesehen ist ein Anspruch für Versicherte, wenn sie zu einer Gruppe „mit einem signifikant erhöhten Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion“ gehören.

Das sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine geplante Ergänzung eines Gesetzes zu weiteren Corona-Krisenmaßnahmen vor. Es soll an diesem Mittwoch von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden

Konkret soll das Bundesgesundheitsministerium den Anspruch auf Gratismasken mit einer Rechtsverordnung ermöglichen können. Diese soll dann auch die Risikogruppe festlegen und regeln, welche Art von Masken und wie viele davon abgegeben werden können. Die von Fachpolitikern von Union und SPD und dem Ministerium erarbeiteten Pläne sehen eine Finanzierung durch den Bund aus Steuermitteln vor.

Im Kampf gegen das Coronavirus sollen Risikogruppen wie Ältere und Pflegeheimbewohner nach Plänen der großen Koalition kostenlos Schutzmasken erhalten können. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Kretschmann: Über Weihnachten erst bei sinkenden Zahlen sprechen

4.01 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann macht Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen für Weihnachten von deutlich sinkenden Infektionszahlen abhängig. „Bei den Maßnahmen, die wir getroffen haben, geht es darum, die Infektionswelle zu brechen, erst, wenn uns das gelingt - und zwar auf durchschlagende Weise -, können wir darüber sprechen, wie wir Weihnachten gestalten“, sagte der Grünen-Politiker der „Augsburger Allgemeinen“.

Kretschmann fordert zudem vor den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am Montag eine grundlegende Überarbeitung der Corona-Warn-App. Die App müsse um zahlreiche Funktionen erweitert und vor allem bei der Kontaktnachverfolgung verbessert werden. „Wir brauchen zum Beispiel eine Check-in-Funktion für Gastronomie und Veranstaltungen , dann kann man auch mit der Zettelwirtschaft aufhören.“

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, macht Lockerungen der Corona-Maßnahmen von „deutlich sinkenden Zahlen“ abhängig. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Elon Musk: Ich habe wahrscheinlich Covid-19

2.45 Uhr: Tesla-Chef Elon Musk vermutet, dass er an Covid-19 erkrankt ist - ist sich aber nach widersprüchlichen Testergebnissen unsicher. Er habe „Symptome einer geringfügigen Erkältung“, schrieb Musk bei Twitter am Samstagnachmittag (Ortszeit).

Musk hatte die Gefahr durch das Coronavirus häufig heruntergespielt und Maßnahmen wie die Schließung von Geschäften und Industrie in Kalifornien kritisiert. Im April beschimpfte er sie sogar als „faschistisch“ und wetterte, die Menschen würden „in ihren Häusern eingesperrt und ihre Rechte nach der Verfassung verletzt“. Ihm missfiel unter anderem, dass Teslas Hauptwerk in der Nähe von San Francisco geschlossen bleiben musste.

Am getting wildly different results from different labs, but most likely I have a moderate case of covid. My symptoms are that of a minor cold, which is no surprise, since a coronavirus is a type of cold. — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2020

Städte- und Gemeindebund fordert Aufrüstung der Corona-App

1.05 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund fordert eine Weiterentwicklung der Corona-Warn-App . „Jeder Nutzer sollte die Möglichkeit erhalten, durch entsprechende Freigaben zu erfahren, wann und wo er einen Kontakt mit Infizierten gehabt hat“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. Das würde die Arbeit der Gesundheitsämter enorm erleichtern . „Denkbar wäre auch, ein positives Corona-Testergebnis direkt an das lokale Gesundheitsamt weiterzugeben, wenn die Nutzer zustimmen.“

Wenn es um das Leben von Bürgerinnen und Bürgern gehe, müsse dies bei der Gewichtung gegenüber Datenschutzaspekten eine besondere Rolle spielen. Landsberg betonte: „Die Corona-WarnApp kann viel leisten, wir müssen aber sicherstellen, dass sie nicht ein zahnloser Tiger bleibt.“ Ähnlich äußerte sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. „Das Warnen der Kontakte muss die Regel werden – es kann nicht sein, dass die Warnung nach positiven Testergebnissen erst noch freigeschaltet werden muss“, sagte er unserer Redaktion. Außerdem solle den App-Nutzern mitgeteilt werden, wann genau eine Risikobegegnung gewesen sei – sofern diese Personen ihr Einverständnis erklärt hätten. „Uns läuft die Zeit davon“, mahnte Lauterbach. „Diese Funktionen werden dringend benötigt.“

Umfrage: 78 Prozent für Öffnung der Restaurants im Dezember

0.18 Uhr: Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland hat sich in einer Umfrage gegen eine Fortsetzung des Teil-Lockdowns im Dezember ausgesprochen. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Kantar für die „Bild am Sonntag“ gaben 78 Prozent der Befragten an, dass die Restaurants im Dezember wieder öffnen sollten. 18 Prozent wollen, dass die Restaurants auch im Dezember geschlossen bleiben.

„Die Leute wollen ihre Freizeit anders gestalten als das aktuell möglich ist. Aber sie haben auch verstanden, dass das nur geht, wenn sie ihre Kontakte einschränken“, sagte Torsten Schneider-Haase vom Meinungsforschungsinstitut Kantar der „Bild am Sonntag“. „Offensichtlich trauen sich viele zu, Restaurant- oder Kinobesuche verantwortungsvoll wieder aufzunehmen .“

Samstag, 14. November: Polizei setzt bei „Querdenken“-Demo Wasserwerfer ein

19.33 Uhr: In mehreren deutschen Städten sind am Samstag erneut Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Größere Demonstrationen gab es etwa in Karlsruhe und Regensburg.

Bei einer „Querdenken“-Demo in Frankfurt am Main setzte die Polizei Wasserwerfer gegen Gegendemonstranten ein, die sich dem Protestmarsch entgegenstellten. Die Abschlusskundgebung der „Querdenker“ in der Frankfurter Stadtmitte lösten die Beamten dann nach kurzer Zeit wegen Verstößen gegen die Hygieneauflagen auf. Dabei kam ebenfalls ein Wasserwerfer zum Einsatz. Teilnehmer hätten die vorgeschriebenen Abstände zueinander und die Maskenpflicht trotz Aufforderung nicht eingehalten, sagte ein Polizeisprecher.

Frankfurt am Samstagnachmittag: Polizisten gehen gegen Gegner der „Querdenken"-Demonstration vor. Foto: Boris Roessler / dpa

Bundesregierung erklärt Stubenhocker zu Helden

19.17 Uhr: Die Bundesregierung wirbt mit einer neuen Video-Kampagne für Verzicht auf soziale Kontakte in Zeiten der Corona-Pandemie. Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte am Samstagnachmittag mit dem Hashtag #besonderehelden ein Video, in dem die Botschaft in etwa lautet: Die Helden von heute sind Stubenhocker. Sehen Sie das ganze Video im folgenden Tweet des Regierungssprechers:

Corona-Experte: Weihnachten könnte zum Problem werden

18.37 Uhr: Bernd Salzberger beschäftigt sich als Infektiologe und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie beruflich mit Erregern wie Viren und Bakterien. Der Corona-Experte blickt im Gespräch mit unserer Redaktion positiv auf 2021. Dennoch glaubt er, dass Weihnachten in der Pandemie zum Problem werden könnte. Das gesamte Interview lesen Sie hier: Infektiologe: „Werden im Dezember kein normales Leben haben“

Was bringt Deutschland der Teil-Lockdown?

16.54 Uhr: Seit knapp zwei Wochen befindet sich Deutschland im Teil-Lockdown . Noch allerdings scheinen die Maßnahmen keinen großen Einfluss auf die Infektionszahlen genommen zu haben. Woran liegt das? Lesen Sie hier mehr zum Thema: Was bringt der Teil-Lockdown in Deutschland wirklich?

Österreich ab Dienstag für drei Wochen im Corona-Lockdown

15.40 Uhr: Österreich geht am Dienstag zum zweiten Mal in der Corona-Krise für drei Wochen in den sogenannten Lockdown . Die Regierung um Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verkündete die Maßnahmen bei einer Pressekonferenz in Wien. Geschäfte und Schulen müssen dann schließen, das Verlassen des privaten Wohnraums ist nur aus triftigen Gründen wie Grundbedürfnissen, der Arbeit, der Hilfe etwa für Angehörige und zur Erholung im Freien erlaubt. Die Beschränkungen gelten ab Dienstag, 0 Uhr, bis zum 6. Dezember. Die Ausgangsregeln müssen alle zehn Tage vom Hauptausschuss des Parlaments neu genehmigt werden.

Offen bleiben Geschäfte für die Deckung des täglichen Bedarfs, etwa Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Banken. Schulen stellen auf Fernunterricht um und bieten wie auch Kindergärten Betreuung bei Bedarf. Private Treffen sind auf einzelne engste Angehörige oder Bezugspersonen beschränkt. „Meine eindringliche Bitte für die nächsten Wochen ist: Treffen sie niemanden! Jeder soziale Kontakt ist einer zu viel“, sagte Kurz. Das Ziel sei, am 7. Dezember Schulen und Handel wieder öffnen zu können.

Merkel: Corona-Winter wird uns allen noch viel abverlangen

13.58 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Menschen in Deutschland vor der am Montag geplanten Zwischenbilanz des Teil-Lockdowns auf schwierige Monate wegen der Corona-Krise eingestimmt. „Der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen“, sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

„Das Virus wird noch eine ganze Weile unser Leben bestimmen. Das bedeutet auch, dass wir uns nicht unbeschwert direkt begegnen können“, sagte Merkel. Regierungssprecher Steffen Seibert hat bereits am Freitag betont, dass die Regierung noch keine Möglichkeiten für Lockerungen sieht.

Da in der #Corona-Pandemie direkte Kontakte seltener sind, freut sich Kanzlerin #Merkel auf den virtuellen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern in der Dialogreihe „Die Bundeskanzlerin im Gespräch“. Hier im Podcast geht es um das kommende Gespräch zur #Pflege. Ein Thema: #Impfen pic.twitter.com/tzgDF44Tt9 — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 14, 2020

Neuer Höchststand bei Corona-Toten in Polen

13.25 Uhr: Polen hat am Samstag so viele Corona-Tote gemeldet wie noch nie seit Beginn der Pandemie im Frühjahr. Innerhalb von 24 Stunden seien 548 Menschen mit dem Virus gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Warschau mit. Damit gibt es in Polen inzwischen mehr als 10.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Innerhalb eines Tages kamen zudem fast 25.600 Neuinfektionen hinzu. Damit sei die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle in den vergangenen Monaten auf mehr als 691.000 gestiegen.

Scholz und Altmaier: 22 Milliarden Euro plus für Überbrückungshilfe

12.55 Uhr: Unternehmen und Solo-Selbstständige können mit einem weiteren Corona-Hilfspaket im Umfang von 22 Milliarden Euro bis Ende Juni 2021 rechnen. Bei der Zahl handelt es sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vom Samstag um das geschätzte Programmvolumen für die von Januar bis Ende Juni 2021 geplante „Überbrückungshilfe III“, auf die sich Wirtschafts- und Finanzministerium geeinigt haben. Zuerst hatten das Nachrichtenportal „The Pioneer“ und der Deutschlandfunk über das Volumen berichtet.

Neuer Rekord: Mehr als 184.500 Neuinfektionen an einem Tag in USA

10.48 Uhr: Die USA verzeichnen derzeit täglich immer neue Höchstwerte der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Anzahl der registrierten Fälle binnen 24 Stunden erreichte am Freitag 184.514, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) vom Samstagmorgen hervorgeht. Das ist der bisher höchste Tageswert der Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie.

Insgesamt wurden nach jüngsten JHU-Angaben in den USA mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern seit Beginn der Pandemie rund 10,7 Millionen Coronavirus-Infektionen bestätigt. Mehr als 244.300 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus – mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Zahl der Selbstständigen mit Grundsicherungsbezug um 1000 Prozent gestiegen

10.22 Uhr: Die Zahl der Selbstständigen , die wegen der Corona-Beschränkungen zwischenzeitlich Grundsicherung beziehen mussten, ist seit dem Frühjahr massiv in die Höhe geschossen. Von April bis September meldeten sich 81.100 Selbstständige neu Arbeit suchend und bezogen zumindest vorübergehend Grundsicherung – das waren 73.104 mehr als im Vorjahreszeitraum, wie aus von der Links-Fraktion angefragten Daten der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht, über die am Samstag die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtete.

Das ist ein Anstieg von 1014 Prozent. Die meisten der betroffenen Selbstständigen arbeiten den Daten zufolge in Lebensmittel- und Gastgewerbeberufen, sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufen (jeweils rund ein Fünftel) sowie in Gesundheitsberufen (rund 16 Prozent).

Unionsfraktionschef Brinkhaus stellt Bürger auf weitere harte Wochen ein

7.45 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat Bürgerinnen und Bürger kurz vor der für Montag geplanten Zwischenbilanz von Bund und Ländern zum Teil-Lockdown in der Corona-Pandemie auf weitere harte Wochen eingestellt.

Damit nicht wie bei europäischen Nachbarn deutliche schärfere Mittel wie Ausgangssperren, Schließungen von Geschäften und Massentests nötig seien, „müssen wir (...) in den nächsten Wochen erhebliche Anstrengungen unternehmen“, schrieb der CDU-Politiker in einem Brief an die Mitglieder der Unionsfraktion, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Brinkhaus schrieb an die Abgeordneten von CDU und CSU, nach zwei Wochen Teil-Lockdown stelle man fest: „Der Trend bei Corona ist leider noch nicht durchbrochen.“ Ziel sei es, „von den hohen Zahlen runterzukommen – nicht nur, die Dynamik des Anstiegs abzuschwächen“.

Ärzte fordern OP-Stopp wegen Corona – „Die Zeit drängt“

5.41 Uhr: Deutschlands Klinikärzte fordern die Bundesländer mit vielen Corona-Fällen zu einem Stopp verschiebbarer Eingriffe in den Krankenhäusern auf. In einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Erklärung kritisieren die Ärzteorganisation Marburger Bund und die intensivmedizinischen Fachgesellschaften, dass Krankenhäuser aus Umsatzgründen ihre Kapazitäten nicht auf Covid-19-Patienten konzentrierten. Ändere sich dies nicht, dann werde die Belastungsgrenze insbesondere auf vielen Intensivstationen schon bald überschritten.

Immer mehr Covid-Patienten auf Intensiv-Stationen: Klinikärzte fordern das Verschieben von Eingriffen, die nicht dringend sind. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Freitag, 13. November: Trump: Biontech-Impfstoff steht angeblich kurz vor der Zulassung

Der von Pfizer und Biontech entwickelte Corona-Impfstoff soll nach Worten des amtierenden Präsidenten Donald Trump in den USA „sehr, sehr schnell“ zugelassen werden.

entwickelte Corona-Impfstoff soll nach Worten des amtierenden Präsidenten in den USA „sehr, sehr schnell“ zugelassen werden. Vor dem Hintergrund der verschärften Corona-Lage warnt der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach vor einer Fortsetzung des bisherigen Schulbetriebs . Eine Möglichkeit sei, Präsenzunterricht und Homeschooling im wöchentlichen Wechsel anzubieten.

Die dänische Regierung hat die Beschränkungen in der Nerz-Region Nordjütland wieder gelockert. Ab Montag dürfen die rund 280.000 Einwohner der sieben betroffenen Kommunen wieder über die kommunalen Grenzen fahren, nicht aber in andere Landesteile reisen.

Forscher aus Großbritannien haben in einer Studie Hinweise darauf erhalten, warum Kinder nur selten schwere Krankheitsverläufe nach Corona-Infektionen durchmachen.

Die Bundesregierung plant laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur weitere Finanzhilfen für Solo-Selbstständige. Demnach ist eine einmalige Betriebskosten-Pauschale in Höhe von 5000 Euro in Planung.

Tschechien stuft Deutschland ab Montag als Corona-Risikogebiet ein.

Forscher der Universitätsklinik Freiburg halten eine Immunität gegen das Coronavirus nach überstandener Covid-19-Erkrankung für möglich. Dies würden die Ergebnisse ihrer Studie nahelegen, sagte Dr. Christoph Neumann-Haefelin aus dem Forscherteam.

Die Bundesregierung plant, Nebenwirkungen eines möglichen Impfstoffs gegen Covid-19 mithilfe einer App zu erfassen.

mithilfe einer App zu erfassen. Die Bundesregierung hält eine zügige Aufhebung der aktuellen Corona-Beschränkungen angesichts der Infektionslage nicht für angezeigt. Daraufhin warf AfD-Fraktionschef Alexander Gauland der Regierung vor, sie wolle die Bürger „für dumm verkaufen“. Erst würden kurzzeitig befristete Maßnahmen verhängt, dann werde deren Aufhebung nicht garantiert

der Regierung vor, sie wolle die Bürger „für dumm verkaufen“. Erst würden kurzzeitig befristete Maßnahmen verhängt, dann werde deren Aufhebung nicht garantiert Jens Spahn bezieht Stellung zu seinem Vorstoß, im Notfall auch Corona-infizierte Pflegekräfte arbeiten zu lassen: „Es gibt eine Empfehlung des Robert Koch-Instituts, weil wir in Heinsberg ganz zu Beginn der Pandemie schon im Februar die Erfahrung machen mussten, dass durch die Quarantäneregelung und Kontaktperson eins – das sind dann viele, in der Arztpraxis, beim Pflegedienst, im Krankenhaus – so viele in Quarantäne mussten, dass die Versorgung nicht mehr gesichert war.“

bezieht Stellung zu seinem Vorstoß, im Notfall auch Corona-infizierte Pflegekräfte arbeiten zu lassen: „Es gibt eine Empfehlung des Robert Koch-Instituts, weil wir in Heinsberg ganz zu Beginn der Pandemie schon im Februar die Erfahrung machen mussten, dass durch die Quarantäneregelung und Kontaktperson eins – das sind dann viele, in der Arztpraxis, beim Pflegedienst, im Krankenhaus – so viele in Quarantäne mussten, dass die Versorgung nicht mehr gesichert war.“ US-Medien berichten, dass sich ein weiterer Berater von Präsident Donald Trump mit dem neuartigen Coronavirus infiziert habe. Corey Lewandowski gehört nach Informationen der Zeitung „New York Times“ zu einer Gruppe von fünf Menschen, die sich bei einer Wahlparty im Weißen Haus am 3. November angesteckt haben könnten.

mit dem neuartigen Coronavirus infiziert habe. Corey Lewandowski gehört nach Informationen der Zeitung „New York Times“ zu einer Gruppe von fünf Menschen, die sich bei einer Wahlparty im Weißen Haus am 3. November angesteckt haben könnten. Nach der Halbzeit des Teil-Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland will die Bundesregierung an den Einschränkungen absehbar festhalten. „Für die Bundesregierung kann ich sagen, dass bei diesem Stand der Dinge für Montag jedenfalls keine Lockerungen von Einschränkungen zu erwarten sind“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. „Die kann es noch nicht geben.“ An diesem Montag beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten über die seit Anfang vergangener Woche geltenden Einschränkungen.

am Freitag in Berlin. „Die kann es noch nicht geben.“ An diesem Montag beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten über die seit Anfang vergangener Woche geltenden Einschränkungen. Wegen steigender Infektionszahlen hat die Bundesregierung ganz Schweden und ganz Kanada ab Sonntag als Corona-Risikogebiete eingestuft.

und ganz ab Sonntag als Corona-Risikogebiete eingestuft. Angesicht drastisch steigender Infektionszahlen haben mehrere Städte und Regionen in den USA die Corona-Maßnahmen erneut verschärft: Unter anderem gilt seit Freitag in der für ihr Nachtleben berühmt-berüchtigten Ostküstenmetropole New York eine Sperrstunde für Bars und Restaurants. In der drittgrößten Stadt Chicago rief Bürgermeisterin Lori Lightfoot die Menschen auf, das Haus nur noch in absolut notwendigen Fällen zu verlassen.

eine Sperrstunde für Bars und Restaurants. In der drittgrößten Stadt rief Bürgermeisterin Lori Lightfoot die Menschen auf, das Haus nur noch in absolut notwendigen Fällen zu verlassen. Für seinen Vorstoß, im Notfall auch Corona-infizierte Pflegekräfte arbeiten zu lassen, ist Gesundheitsminister Jens Spahn scharf kritisiert worden. Jetzt präzisierte Hanno Kautz, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, die Aussage seines Chefs: „Im äußersten Fall, im absoluten Ausnahmefall können auch positiv getestete Personen weiterarbeiten, aber nur bei Covid-Patienten. Wir sprechen von einem Fall, den wir absolut vermeiden wollen.“

scharf kritisiert worden. Jetzt präzisierte Hanno Kautz, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, die Aussage seines Chefs: „Im äußersten Fall, im absoluten Ausnahmefall können auch positiv getestete Personen weiterarbeiten, aber nur bei Covid-Patienten. Wir sprechen von einem Fall, den wir absolut vermeiden wollen.“ Unmittelbar vor der Präsentation aktueller Regierungspläne gegen den Pflegenotstand hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Äußerungen zum Einsatz Corona-infizierter Pfleger Kritik auf sich gezogen. „Corona-Infizierte weiterarbeiten zu lassen, ist der politische Offenbarungseid. Der Geist der Konzertierten Aktion wäre tot“, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz , Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

(CDU) mit Äußerungen zum Einsatz Corona-infizierter Pfleger Kritik auf sich gezogen. „Corona-Infizierte weiterarbeiten zu lassen, ist der politische Offenbarungseid. Der Geist der Konzertierten Aktion wäre tot“, sagte der Vorstand der , Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bei Markus Lanz diskutierten die Gäste gestern Abend über eine Verlängerung des Corona-Lockdowns. CSU-Chef Markus Söder schließt Lockerungen vorerst aus.

Die Aussicht auf einen erfolgversprechenden Impfstoff in der Corona-Pandemie hat der Unternehmensführung des US-Pharmakonzerns Pfizer lukrative Aktienverkäufe ermöglicht. Pfizer-Chef Albert Bourla verkaufte am Montag, dem Tag der Bekanntmachung der vorläufigen Studienergebnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffs, Unternehmensanteile im Wert von knapp 5,6 Millionen Dollar (rund 4,7 Millionen Euro).

hat der Unternehmensführung des US-Pharmakonzerns Pfizer lukrative Aktienverkäufe ermöglicht. Pfizer-Chef Albert Bourla verkaufte am Montag, dem Tag der Bekanntmachung der vorläufigen Studienergebnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffs, Unternehmensanteile im Wert von knapp 5,6 Millionen Dollar (rund 4,7 Millionen Euro). In acht Monaten hat Biontech einen Corona-Impfstoff entwickelt. Firmenvorstand Sean Marett spricht im Interview über die Entstehung und Funktion des Mittels, das den Anfang des Endes der Pandemie bedeuten könnte.

Viele Geschäfte in den Innenstädten würden eine erneute Schließung wegen der Corona-Pandemie nach Einschätzung des Branchenverbands HDE nicht überleben. Die Weihnachtszeit sei die mit Abstand umsatzstärkste Phase des Jahres, sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der Deutschen Presse-Agentur.

nach Einschätzung des Branchenverbands HDE nicht überleben. Die Weihnachtszeit sei die mit Abstand umsatzstärkste Phase des Jahres, sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der Deutschen Presse-Agentur. Der künftige Stabschef des Weißen Hauses Ron Klain hat einen „Covid-Koordinatoren“ angekündigt. Der gewählte US-Präsident Joe Biden wolle jemanden ernennen, der die Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie steuere und ihn täglich unterrichte, sagte Klain dem Fernsehsender MSNBC.

angekündigt. Der gewählte US-Präsident wolle jemanden ernennen, der die Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie steuere und ihn täglich unterrichte, sagte Klain dem Fernsehsender MSNBC. Mehrere Ministerpräsidenten, darunter der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) und seine rheinland-pfälzische Kollegen Malu Dreyer (SPD) haben Erwartungen an neue Beschlüsse bei den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie am kommenden Montag gedämpft.

am kommenden Montag gedämpft. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat ein neues Rekordhoch erreicht. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 23.542 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Der bisherige Höchstwert hatte bei 23.399 Neuinfektionen gelegen und war am vergangenen Samstag vom RKI gezählt worden.

erreicht. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden innerhalb eines Tages erfasst. Der bisherige Höchstwert hatte bei 23.399 Neuinfektionen gelegen und war am vergangenen Samstag vom RKI gezählt worden. Der AOK-Bundesverband warnt vor einer möglichen Verdoppelung des Zusatzbeitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung , sollte die Bundesregierung bei den Corona-Hilfen für die Kassen nicht deutlich nachlegen.

Donnerstag, 12. November: Bayern verbietet Indoor-Sport – Reaktion auf Urteil zu Fitnessstudios

In Bayern müssen wegen der Corona-Pandemie ab Freitag fast alle Indoor-Sportstätten schließen. Einzig Schul- und Profisport bleiben im November in Innenräumen erlaubt.

schließen. Einzig Schul- und Profisport bleiben im November in Innenräumen erlaubt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will die Corona-Maßnahmen auf keinen Fall wieder vorzeitig lockern. Zu Maßnahmen im Dezember wollte sich Söder nicht festlegen.

will die Corona-Maßnahmen auf keinen Fall wieder vorzeitig lockern. Zu im Dezember wollte sich Söder nicht festlegen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will notfalls auch positiv auf das Virus getestete Mitarbeiter von Kliniken oder Pflegeheimen arbeiten lassen. Der beste Weg sei zwar die Quarantäne für Infizierte und deren Kontaktpersonen, sagte Spahn auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin. Wenn jedoch die Versorgung in den Krankenhäusern , Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen wegen fehlendem Personal zusammenbreche, brauche es „neben der bestmöglichen Lösung die zweitbeste“. Dann könne es nötig werden, dass Kontaktpersonen mit täglichen Tests und FFP2-Masken weiter arbeiten.

(CDU) will notfalls auch positiv auf das Virus getestete Mitarbeiter von Kliniken oder Pflegeheimen arbeiten lassen. Der beste Weg sei zwar die Quarantäne für Infizierte und deren Kontaktpersonen, sagte Spahn auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin. Wenn jedoch die Versorgung in den , Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen wegen fehlendem zusammenbreche, brauche es „neben der bestmöglichen Lösung die zweitbeste“. Dann könne es nötig werden, dass Kontaktpersonen mit täglichen Tests und FFP2-Masken weiter arbeiten. Während der Corona-Pandemie boomt der Verkauf mit gefälschter Schutzkleidung, berichtet die EU-Polizeibehörde Europol. Vom Handel und Schmuggel mit gefälschten Corona-Produkten profitiert laut der Behörde vor allem das Organisierte Verbrechen. Gleichzeitig nehme dadurch die Gewalt zwischen den organisierten Verbrechergruppen zu .

Mit dem Paragrafen 28a will die Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz dahingehend ändern, dass Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auf einer rechtlichen Grundlage fußen. Dazu zählen etwa Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht oder die Schließung von Betrieben. In einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags haben jedoch mehrere Juristen Zweifel an der Reform in ihrer derzeit geplanten Form geäußert.

dahingehend ändern, dass Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auf einer fußen. Dazu zählen etwa Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht oder die Schließung von Betrieben. In einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags haben jedoch mehrere Zweifel an der Reform in ihrer derzeit geplanten Form geäußert. In Österreich sind die neuen Positiv-Tests auf einen Höchststand geklettert. Binnen 24 Stunden wurden 9262 neue Corona-Fälle gezählt. 3811 Menschen befinden sich wegen des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung, 546 davon auf Intensivstationen.

sind die neuen Positiv-Tests auf einen Höchststand geklettert. Binnen 24 Stunden wurden 9262 neue Corona-Fälle gezählt. 3811 Menschen befinden sich wegen des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung, 546 davon auf Intensivstationen. Schulen bleiben offen, sie werden vom Teil-Lockdown verschont – dieses Versprechen hat die Politik gegeben. Ob die Politik ihr Versprechen halten kann, ist offen – mehr als 300.000 Schüler und bis zu 30.000 Lehrkräfte befinden sich bundesweit in Quarantäne

So ist die Lage in den Bundesländern

Nordrhein-Westfalen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 552 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 552 Schulen Bayern: Kein regulärer Präsenzunterricht an 255 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 255 Schulen Baden-Württemberg: Kein regulärer Präsenzunterricht an 273 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 273 Schulen Niedersachsen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 221 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 221 Schulen Hamburg: Kein regulärer Präsenzunterricht an 213 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 213 Schulen Thüringen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 109 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 109 Schulen Rheinland-Pfalz: Kein regulärer Präsenzunterricht an 216 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 216 Schulen Brandenburg: Kein regulärer Präsenzunterricht an 170 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 170 Schulen Sachsen-Anhalt: Kein regulärer Präsenzunterricht an 120 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 120 Schulen Mecklenburg-Vorpommern: Kein regulärer Präsenzunterricht an 30 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 30 Schulen Schleswig Holstein: Kein regulärer Präsenzunterricht an 71 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 71 Schulen Saarland: Kein regulärer Präsenzunterricht an 128 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 128 Schulen Sachsen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 170 Schulen

Hessen und Bremen machten keine Angaben, wie viele Schulen teilweise oder vollständig per Distanzunterricht lehren.

Lesen Sie hier: Corona-Krise: Tausende Schulen wieder im Ausnahmezustand

Kanzlerin Angela Merkel will keine Zusage geben, dass die Gastronomie am 1. Dezember wieder öffnen kann. Es sei entscheidend, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder auf 50 Infektionen pro 100.000 in sieben Tagen sinke, sagte Merkel in einem Bürgerdialog auf eine entsprechende Frage.

Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die vollständige Schließung von Fitnessstudios im Zuge des teilweisen Lockdowns gekippt. Die vollständige Schließung verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, entschied das Gericht in einem veröffentlichten Beschluss. Die entsprechende Regelung in der bayerischen Landesverordnung sei außer Vollzug gesetzt. Rechtsmittel sind nicht möglich.

