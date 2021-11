Mehrere Corona-Fälle nach Chor-Konzert in Lengerich

In Bayern liegt die Wocheninzidenz bei über 600, in einigen Kreisen über 1.000. Dittmer erklärt, warum er in NRW nicht mit diesen Werten rechnet.

Lengerich. Der Kreis Steinfurt hat 600 Besucher eines Chor-Konzerts aufgefordert, sich zu testen. Mehrere Sänger waren mit Corona infiziert.

Nach einem Chor-Konzert in einer Veranstaltungshalle in Lengerich im Kreis Steinfurt hat das dortige Kreis-Gesundheitsamt alle 600 Gäste „dringend“ aufgefordert, sich auf Corona zu testen. Wie der Krisenstab jetzt mitteilte, waren mindestens drei der Sänger bei dem Konzert mit Corona infiziert - trotz doppelter Impfung. Bei vier weiteren Chor-Mitgliedern besteht der dringende Verdacht auf eine Coronainfektion, teilte der Kreis mit.

Das Konzert war am 11. November in der Gempt-Halle in Lengerich. Rund 60 Sänger waren auf der Bühne. Die Veranstaltung war unter „2G“-Bedingungen durchgeführt worden: Teilnehmer und Besucher mussten demnach gegen Corona geimpft oder nachweislich von Corona genesen sein.

Chor-Konzert droht Superspreader-Event gewesen zu sein

„Dennoch könnte von dem Event eine besondere Gefahr ausgehen, dabei beim Singen im Vergleich zum Sprechen ungefähr das 30-fache an infektiösen Aerosolen ausgestoßen wird“, warnte am Donnerstag Dr. Karlheinz Fuchs, Leiter der Stabsstelle Corona und Gesundheitsdezernent des Kreises Steinfurt.

Die Corona-Lage war am Freitag im Kreis Steinfurt insgesamt noch vergleichsweise entspannt: Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 156,6 liegt der Kreis laut den Daten des Robert-Koch-Instituts deutlich unter der NRW-weiten Inzidenz von 200,9. 24 der 56 Kreise und kreisfreien Städte hatten dei 200er-Marke überschritten.

600 Konzert-Besucher sollen sich täglich auf Corona testen

Alle Teilnehmer und die gut 600 Besucher des Konzerts sollen sich in den kommenden sieben Tagen nun täglich selbst auf Corona testen, rät der Kreis. Sollten Erkrankungs-Symptome auftauchen oder ein Testergebnis positiv ausfallen sollte sofort der Hausarzt kontaktiert werden, wo dann ein PCR-Test Klarheit geben soll, teilt der Kreis mit. Dort sei man unterdessen „umfangreich“ mit der Kontaktnachverfolgung rund um die Veranstaltung beschäftigt.

Die Gempt-Halle in Lengerich ist ein über 100 Jahre altes Industrie-Areal und hat nach eigenen Angaben Platz für bis zu 1000 Menschen. Die dort für den 27. November geplante „Back to the 90s“-Party wurde wegen der steigenden Inzidenzzahlen in der Corona-Pandemie inzwischen abgesagt: „Es macht keinen Sinn, trotz der aktuellen Möglichkeiten mit „2G plus“ auf Durchführung zu beharren“, teilte der Veranstalter mit.

Eine Party in einem Club in Münster Anfang September, die ebenfalls unter 2G-Bedingungen veranstaltet worden war, hatte sich als Superspreader-Ereignis entpuppt: Zwei Wochen nach der Party hatten die Behörden 83 der 380 Gäste ermittelt, die sich auf der Party mit Corona infiziert hatten. (dae)

