Corona: Wie Sie den Lolli-Test bei Kindern richtig anwenden

Berlin. Infiziert oder nicht? Wer es wissen will, kann sich selbst testen. Auch für Kinder gibt es Testkits. So wendet man sie richtig an.

Corona-Tests stehen im Ruf, nicht besonders angenehm zu sein. Abstriche tief in der Nase und im Rachenbereich, wie sie in Testzentren durchgeführt werden, sind für viele schwer auszuhalten. Wenn sich schon Erwachsene damit schwer tun, wie geht es dann erst Kindern oder Menschen mit Demenz? Doch mittlerweile werden einfachere Testkits zum Selbertesten erprobt - etwa der sogenannte Lolli-Test.

Mehr zum Thema: Asthmaspray soll vor schwerem Covid-Verlauf schützen

Wie funktioniert der Lolli-Test?

Es handelt sich um PCR-Tests, genauer gesagt um einen sogenannten Pool-Test. Ein "Pool" kann dabei eine Schulklasse oder eine Kita-Gruppe sein, theoretisch aber auch die Familie zu Hause. Der große Vorteil: Auch kleinere Kinder können den Test ohne fremde Hilfe durchführen. Lesen Sie auch: Brücke oder Lockdown light: Was die Lockdown-Begriffe bedeuten

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Er verursacht keine Schmerzen, anders als mitunter ein herkömmlicher PCR-Test, der eine Probe aus dem hinteren Nasen- und Rachenbereich erfordert. Ein weiterer Vorteil: Die Pool-Methode spart Zeit und Ressourcen, weil nicht jedes Kind einzeln getestet werden muss. Auch interessant: Kontaktpersonen von Schwangeren können früher geimpft werden

Wie führe ich ihn richtig durch?

Die Test-Teilnehmer lutschen jeweils eine halbe Minute auf einem Abstrichstäbchen. Die so gewonnenen Speichelproben einer Gruppe kommen in ein gemeinsames Röhrchen und werden dann untersucht. Die zweite Charge kommt einzeln verpackt ins Labor. So sieht es etwa "SCHOCO", das Testverfahren der Uniklinik Köln, vor. Die Abkürzung steht für "Schul-Observation auf Corona". Ist ein Pool positiv, dann kann das Labor die Einzelproben unmittelbar nachtesten und die infizierte Person ausfindig machen.

Wie aussagekräftig ist das Ergebnis?

Das systematische Testen bringt ersten Erkenntnissen nach zuverlässige Ergebnisse. Der Uniklinik Köln zufolge können durch die Kombination aus Speichel-Abstrich und Pool-Testung bei Kindern und Jugendlichen mit hoher Zuverlässigkeit infektiöse Personen ausfindig gemacht werden.

In Köln, Düren und Solingen laufen derzeit Modellprojekte mit dem "SCHOCO"-Testverfahren der Kölner Forscher. In Köln soll es Ende Mai ein Zwischenfazit zu dem Projekt geben. Allein in Köln machen 200 von 300 Schulen mit, alle Schülerinnen, Schüler und das Lehrpersonal sollen sich einmal pro Woche selbst testen. 600 von 700 Kitas wollen ebenfalls mitmachen.

Corona - Mehr Infos zum Thema

Ist der Test schon für die Anwendung durch Laien freigegeben?

Nein. Noch handelt es sich um Pilotprojekte in verschiedenen Regionen und Städten. Die Tests sind noch nicht im Handel oder in Apotheken erhältlich. Die Kosten werden bisher von den an den Modellprojekten teilnehmenden Städten getragen.

(mja)