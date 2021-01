Berlin Am Dienstag beraten die Länder mit der Kanzlerin. Der harte Lockdown wird wohl verlängert. Wie lange bleiben Schulen und Kitas zu?

Am Dienstag fällt die Entscheidung, ob Deutschland im Lockdown bleibt. Ab 11 Uhr schalten sich die Länder mit Angela Merkel in einer Videokonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die derzeitigen Corona-Auflagen laufen offiziell am kommenden Sonntag aus.

Lockdown: Wie lange wird er gehen?

Schon jetzt herrscht Einigkeit darüber, dass der Lockdown verlängert werden muss. Unklar ist noch, bis wann.

Das Problem: Im Moment kann niemand mit Sicherheit sagen, ob der harte Lockdown überhaupt schon wirkt. Die aktuellen Zahlen sind nur bedingt belastbar. Während der Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel gehen weniger Menschen zum Arzt, es wird weniger getestet. Die Gesundheitsämter melden an Sonn- und Feiertagen die Zahlen nur verzögert.

Und: Viele Experten rechnen mit einer Zunahme von Infektionen durch private Feiern zu Weihnachten und Silvester, die sich aber erst nach einigen Tagen in den Daten niederschlagen. Klar ist: Die Zielmarke von 50 Fällen pro Woche auf 100.000 Einwohner ist meilenweit entfernt.

Schon seit Mitte Dezember befindet sich Deutschland im Corona-Lockdown. Nun könnte die Maßnahme verlängert werden. Foto: Ole Spata / dpa

Ministerpräsidenten uneinig über Lockdown-Dauer

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke), deren Länder stark von der zweiten Infektionswelle betroffen sind, forderten eine Lockdown-Verlängerung um weitere drei Wochen bis Ende Januar. "Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen", sagte Söder der "Bild am Sonntag". Erst Mitte Januar wisse man wirklich, wie sich Weihnachten und Silvester auf die Infektionszahlen ausgewirkt hätten.

Auch Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) warnte davor, die Corona-Beschränkungen vorschnell zu lockern. "Um eine dritte Welle zu verhindern, müssen wir weiterhin an einem harten Lockdown festhalten", sagte er dieser Redaktion.

Bund und Länder dürften "keine weiteren Risiken eingehen, insbesondere mit Blick auf die neue Virus-Mutation B 117 mit ihrer erhöhten Ansteckungsgefahr", forderte Hans.

Bodo Ramelow will den Lockdown in Thüringen angesichts der hohen Infektionswerte sogar verschärfen. Er habe dem Kabinett vorgeschlagen, den Bewegungsradius der Menschen auf 15 Kilometer im Umkreis ihres Wohnortes zu beschränken, sagte er am Sonntag.

Auch andere stark von Corona betroffene Bundesländer plädierten in der Telefonkonferenz für eine Verlängerung bis Monatsende, während weniger betroffene Länder einer neuen Entscheidung schon nach zwei Wochen zuneigten.

Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen. Foto: dpa

Wie lange bleiben Schulen und Kitas zu?

Streit gibt es nach Informationen dieser Redaktion darüber, wie mit Schulen und Kitas weiter verfahren werden soll. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lehnt eine Debatte über Schulöffnungen unter Verweis auf die derzeitige Infektionslage ab.

Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek rief zu großer Vorsicht auf. „Die Infektionszahlen sind weiter besorgniserregend hoch und es ist noch unklar, welche Auswirkungen Treffen an den Weihnachtstagen und über den Jahreswechsel auf das Infektionsgeschehen haben“, sagte die CDU-Politikerin dieser Redaktion. „Eine vollständige Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht in allen Jahrgängen ist daher in diesen Tagen nicht vorstellbar, so sehr dies natürlich im Sinne der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern wünschenswert wäre.“

Die Frage, wie mit Kitas und Grundschulen umgegangen werde, könne nicht rein nach Infektionsschutzgesichtspunkten entschieden werden, betonte Karliczek. Hier sei eine umsichtige politische Abwägung nötig. „Wenn Präsenzunterricht stattfinden soll, könnte dies allenfalls nur unter strengster Einhaltung der Hygienevorschriften einschließlich des Tragens von Masken geschehen. Für die älteren Jahrgänge wäre Wechselunterricht dann momentan angezeigt.“

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier erwartet von der Bund-Länder-Schalte keine Lockerungen der Corona-Auflagen. „Ich gehe davon aus, dass die Maßnahmen verlängert werden“, sagte er unserer Redaktion „Einzelheiten, insbesondere Schule und Kitas, müssen noch besprochen werden.“

Einige wollen die Winterferien vorziehen

Mehrere Bundesländer wie Sachsen und Thüringen überlegen, ihre Winterferien auf Januar vorzuziehen. Andere Länder wie Niedersachsen und Hamburg erwägen Wechselunterricht für Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 bis 7.

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann strebt eine schnellstmögliche Öffnung von Kitas und Grundschulen an."Ich werbe auch weiterhin sehr dafür, bei der Entscheidung zu den Schulen nach dem Alter der Schülerinnen und Schüler zu differenzieren und Kitas und Grundschulen ab dem 11. Januar für den Präsenzbetrieb wieder zu öffnen", sagte sie dieser Zeitung. Gerade mit kleineren Kindern in der Grundschule sei digitaler Unterricht nicht möglich. "Es gibt viele Kinder - vor allem aus sozial schwächeren Verhältnissen -, die beim Lernen leider keine Unterstützung ihrer Eltern erhalten", begründet Eisenmann ihre Forderung weiter: "Und es gibt viele Studien, die darlegen, dass Kinder bis zehn oder zwölf Jahren deutlich weniger zum Infektionsgeschehen beitragen als Erwachsene."

Sorgenvoll wird in mehreren Staatskanzleien auf den neuen Corona-Mutanten aus Großbritannien geschaut. Dieser könnte Berichten zufolge nicht nur ansteckender sein, sondern auch Kinder häufiger und heftiger treffen.

Bundesweite Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten geplant

Ein Thema, das beim Treffen der Länder mit der Kanzlerin am Dienstag außerdem auf der Agenda steht, ist eine bundesweite Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Diese sollen sich bereits vor Abflug nach Deutschland testen lassen. Bislang müssen sie nur ein digitales Einreiseformular ausfüllen und sich in eine zehntägige Quarantäne begeben. Bayern hat die Testpflicht bereits eingeführt. (mit dpa)

