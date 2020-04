Berlin. Lange Zeit waren Autokinos out. Nun erleben sie in der Corona-Krise ihr Comeback. Wir zeigen, wo Sie Filme aus dem Auto schauen können.

Eine riesige Leinwand, ein Film, viele Autos. Der Ton des Films kann über das Autoradio empfangen werden. Das Konzept des Autokinos ist also denkbar einfach. Erfunden wurde es bereits 1933 in den USA. Kultstatus in Deutschland erreichte es in den 50er und 60er Jahren. Mit der Verbreitung des Fernsehens wurden die Besucherzahlen ab den 1970er Jahren jedoch geringer. Lange Zeit galten Autokinos als out. Heute gibt es bundesweit noch rund 20 Stück.

Doch gerade in der Corona-Krise erleben Autokinos wieder eine Art Revival. In einigen Städten eröffnen sogar neue Autokinos. Denn der Besuch eines Open-Air-Kinos mit dem eigenen Pkw ist eine der wenigen Freizeitaktivitäten, die oftmals stattfinden können – das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus ist im eigenen Auto gering.

Und so ist das Autokino für viele in der Selbstisolation eine willkommene Alternative zum Fernsehprogramm und Streaming-Diensten wie Netflix und Co., die einen auf dem heimischen Sofa berieseln.

Der besondere Reiz des Autokinos

Doch nicht nur das geringe Infektionsrisiko macht den Reiz aus. Autokino – das klingt nach Romantik. Dass diese besonderen Open-Air-Kinos als perfekter Ort für Dates gelten, mag daran liegen, dass man zwar im Kino ist, jedoch die Intimität des heimischen Wohnzimmers hat.

Die Zuschauer können die Füße hochlegen, ihren Hund mitbringen, eine Zigarette rauchen – und natürlich ohne neugierige Blicke der anderen Kino-Besucher knutschen. Es stören keine raschelnden Chipstüten oder laute Kau- oder Strohhalm-Trink-Geräusche der Sitznachbarn. Der einzige Haken an der Sache: Man braucht ein Auto fürs Autokino.

Doch auch in der Corona-Krise haben einige Autokinos aktuell geschlossen. Wir haben deshalb die schönsten – geöffneten – Kinos zusammengestellt.

Diese zehn Autokinos haben in der Corona-Krise geöffnet:

Diese Regeln gibt es in der Corona-Krise in den Autokinos:

Die meisten Autokinos schreiben auf ihrer Website, dass pro Auto aktuell zwei Personen erlaubt sind. Familien dürfen zudem die eigenen Kinder mitnehmen.

erlaubt sind. Familien dürfen zudem die eigenen Kinder mitnehmen. Da es zu behördlichen Kontrollen kommen kann, sollte ein Lichtbildausweis mitgeführt werden.

mitgeführt werden. Autos werden im Abstand von zwei Metern geparkt, Fenster müssen geschlossen bleiben.

Das Auto darf nur alleine und für Notfälle oder den Toilettengang verlassen werden.

Atemmasken und Mundschutz sind keine Pflicht, aber erwünscht – lesen Sie hier, wie man sich einen Corona-Mundschutz selbst machen kann - Anleitung der Stadt Essen

wie man sich einen Corona-Mundschutz selbst machen kann - Anleitung der Stadt Essen Auch für Raucher gilt: Fenster zu und sitzen bleiben.

