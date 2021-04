Berlin In Indien breitet sich die Variante B.1.617 rasant aus. Es handelt sich um eine Doppelmutation. Corona-Wissenschaftler sind alarmiert.

Eine aus Indien bekannte Corona-Variante sorgt für Aufsehen. Neben B.1.1.7, die uns gerade in Deutschland die dritte Corona-Welle beschert, löst nun neben den brasilianischen und südafrikanischen Varianten noch eine weitere Sars-CoV-2-Mutation Alarmstufe rot aus: In Indien breitet sich gerade B.1.617 rasant aus.

Dabei handelt es sich Virologen zufolge um eine sogenannte Doppelmutation, da sie zwei Varianten in sich trägt: E484Q und L452R. Diese beiden wurden schon einzeln in der britischen sowie in der südafrikanischen und in der sich in Kalifornien ausbreitenden Corona-Variante gefunden. In Indien konnten sie jetzt erstmals zusammen in einer Virus-Variante festgestellt werden.

Seit Monaten beobachten Wissenschaftler voller Sorge die verschiedenen Corona-Varianten. Manche sind ansteckender, andere schmälern den Effekt von Impfstoffen. Die in Indien entdeckte Mutante hat eventuell beide Eigenschaften. Somit könnte die Mutation auch ein Grund für die extrem stark steigenden Neuinfektionen in Indien sein. In dem Land sind die Fallzahlen geradezu explodiert, mit zuletzt rund 270.000 registrierten Neuinfektionen pro Tag.

Variante B.1.617 breitet sich bereits in Großbritannien aus

Für die Variante B.1.617 gebe es nicht viele Daten, sie sei in Europa sehr selten, sagt Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel. „Aus den wenigen Beobachtungen kann man noch keinen verlässlichen Trend ableiten, aber das sollte genau beobachtet werden.“

In Großbritannien wurden nach Angaben vom Sonntag bereits 77 Fälle mit B.1.617 entdeckt. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Variante ansteckender ist als die bisher bekannten oder nicht auf Impfstoffe reagiere, hatte ein Kabinettsmitglied gesagt. SPD-Gesundheitsfachmann Karl Lauterbach warnt jedoch vor Gefahren.

(1) Neue Indien SarsCoV Variante B1.617 ist besorgniserregend. In UK, wo es neben B117 auch hohen Anteil Geimpfter gibt wächst sie schneller als alle anderen Varianten. In Indien explodiert die 3. Welle geradezu mit dieser Variante. Erneut hat sich das Spike Protein verändert. https://t.co/hgUoR97gwO — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 17, 2021

Der Politiker bezeichnete B.1.617 bei Twitter als besorgniserregend. Der Anteil der Variante in Großbritannien wachse schneller als alle anderen Varianten. Dabei gebe es dort auch schon viele Geimpfte. Die Entwicklung bedeute besondere Gefahr für Deutschland, weil schon B.1.1.7 „über UK sehr schnell zu uns kam.“

Indische Corona-Mutation: WHO prüft die Gefahr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Robert Koch-Institut (RKI) und andere Experten bewerten die Variante B.1.617 derzeit zurückhaltend.

Die Variante B.1.617 stehe derzeit unter Beobachtung, für eine Einstufung als „besorgniserregend“ fehle bislang „die entsprechende Evidenz“, teilte eine RKI-Sprecherin auf Anfrage der dpa mit. „In Deutschland sind insgesamt acht aus dem März stammende Sequenzen der Linie B.1.617 identifiziert worden.“

Die Variante trage zwei Mutationen an einem Oberflächenprotein, die von anderen unter Beobachtung stehenden Linien bekannt seien, erläuterte das RKI weiter. Beide würden „mit einer reduzierten Neutralisierbarkeit durch Antikörper oder T-Zellen in Verbindung gebracht, deren Umfang nicht eindeutig ist“. Das heißt: Möglicherweise könnten Geimpfte und Genesene vor einer Ansteckung mit dieser Variante weniger gut geschützt sein.

Corona-Mutationen: Impfungen weniger wirksam?

Auch bei den in Südafrika (B.1.351) und Brasilien (P.1) entdeckten Varianten wird diese Eigenschaft befürchtet. Beide hat die WHO als besorgniserregend eingestuft - als sogenannte „Variant of Concern“. Das gilt auch für die sehr ansteckende, Ende 2020 in Großbritannien entdeckte Mutante B.1.1.7, die inzwischen in Deutschland mit einem Anteil von mehr als 90 Prozent als dominierende Variante gilt.

Als besorgniserregend gilt eine Variante, wenn bekannt ist, dass sie sich leichter ausbreitet, schwerere Krankheiten verursacht, dem Immunsystem entgeht, das klinische Erscheinungsbild verändert oder die Wirksamkeit der bekannten Instrumente verringert, wie eine WHO-Sprecherin erläuterte.

Das indische Gesundheitsministerium hatte Ende März erstmals über die sogenannte Doppelmutante berichtet. Einige Experten in Indien gehen davon aus, dass die Mutante zu den schnell steigenden Infektionszahlen im Land beiträgt. Eine höhere Übertragbarkeit sei aber offiziell noch nicht nachgewiesen. Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, hatte die indische Variante Ende März noch nicht als Grund zur Beunruhigung gesehen.

