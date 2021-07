Corona: „Woche des Impfens“ von Late-Night bis Zoo

Zwei Rettungssanitäterinnen stoßen nach der Impfung bei einem Late-Night-Impf-Event in Solingen an. Das NRW-Gesundheitsministerium hatte am Montag die "Woche des Impfens" gestartet.

An Rhein und Ruhr und Wupper. Zu einer „Woche des Impfens“ hat NRW-Gesundheitsminister Laumann aufgerufen, um Unentschlossene zu erreichen. Es gibt zahlreiche Aktionen.

Im Wuppertaler Zoo haben sich Besucher am Sonntag gegen das Coronavirus impfen lassen. Vor dem Südamerikahaus des Tierparks bekamen Menschen vor Ort den Piks in den Arm, wie ein dpa-Fotograf am Sonntag berichtete. Mitarbeiter des Impfzentrums und der Feuerwehr waren vor Ort. Besucher hatten sich dafür im Vorfeld eine Karte für den Zoo holen müssen.

Zum Angebot standen Dosen der Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. Auch die Zweitimpfung sei bei einem kostenlosen Besuch des Tierparks am 15. August dann direkt möglich.

Corona-Impfungen: Solingen wird „Late-Night“-Aktion wiederholen

Beim ersten sogenannten „Late Night Impfen“ in Solingen haben sich nach Angaben der Stadt am Freitag und Samstag 89 junge Menschen impfen lassen. Im und am Solinger Impfzentrum hatte es einen DJ, Cocktails und einen Foodtruck gegeben. Die Aktion sollte von 20 bis 23 Uhr laufen und werde am kommenden Wochenende wiederholt, hieß es.

Das Impfzentrum sei mit dem Auftakt „sehr zufrieden“ gewesen, so eine Stadtsprecherin: „Die Stimmung war gut.“ Das „Late Night Impfen“ ist Teil einer „Woche des Impfens“, die die Landesregierung ausgerufen hatte. An ungewöhnlichen Orten kann man sich ohne Termin auch in der Woche immunisieren lassen. Das Angebot gilt allerdings nur für Erstimpfungen.

Impf-Aktionen laufen weiter

Die von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ausgerufene „Woche des Impfens“ soll vor allem Unentschlossene für eine Impfung gewinnen und die Hürden dazu abbauen: In Köln stand unter anderem seit Freitag ein Impf-Mobil auch vor dem Dom, um Passanten gegen Corona zu impfen, die einen Impfschutz noch benötigen. Die Stadt Herne hatte in der „Woche des Impfens“ Impf-Aktionen im Biergarten und auch eine „Impf-Disco“, teilte die Stadt mit. Am Sonntag war ein „Impf-Mobil“ in der Event-Arena Gysenberg im Revierpark; daneben gab es Mitmachaktionen und Vorführungen von Zirkus-Künstlern. Das Impf-Zentrum in Bottrop lud am Sonntag zu „Spontanimpfungen“ und bleibt bis 19 Uhr geöffnet. In Bochum ist seit dieser Woche ein „Impf-Bus“ auf dem Weg durch die Stadtteile. Die Zahl der Geimpften bliebe bisher hinter den Erwartungen zurück, die Fahrt durch die Stadtteile gehe kommenden Woche deshalb weiter.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in NRW unterdessen am Sonntag erneut gestiegen. Die Inzidenz kletterte auf 11,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Am Vortag hatte der Wert noch bei 10,6 gelegen, vor einer Woche bei 7,0. Bundesweit betrug die Inzidenz am Sonntag 10,0 und lag damit um 0,6 höher als einen Tag zuvor. Bis dato sind 62,7 Prozent der Bevölkerung in NRW mindestens einmal gegen Corona geimpft; die meisten der Impfstoffe benötigen zwei Impf-Dosen. (mit dpa)

