Berlin. Die Stadt Hamm untersagt private Feiern wegen hoher Corona-Fallzahlen. 2000 Menschen sind dort in Quarantäne. Alle Infos im Newsblog.

Mehr als 80 Prozent der Briten halten sich einer Studie zufolge nicht an die Regeln zur Selbstisolation, wenn sie Covid-19-Symptome aufweisen oder Kontakt mit einem Infizierten hatten

Die Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen untersagt private Feiern wegen hoher Corona-Fallzahlen – 2000 Menschen in Quarantäne

Wegen der Corona-Pandemie veranstaltet RTL sein „Dschungelcamp“ 2021 in Wales statt im australischen Dschungel

Wegen der Corona-Pandemie könnte auch der Herbsturlaub in diesem Jahr ausfallen

In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge mehr als 281.500 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9440 Todesfälle

Weltweit wurden rund 32,2 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 983.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

Zur Eindämmung der Corona-Welle in Hamm hat die Stadt in Nordrhein-Westfalen bereits drei private Feiern untersagt. Es handele sich um zwei Junggesellinnenabschiede und eine Verlobungsfeier, sagte Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann (CDU) auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.

Grundlage der Untersagung sind die Bestimmungen einer neuen Allgemeinverfügung der Stadt. Sie war nach dem starken Anstieg der Fallzahlen infolge einer Großhochzeit Anfang der Woche in Kraft gesetzt worden.

Die Verfügung sieht für private Feiern mit 51 bis 150 Teilnehmern eine Genehmigungspflicht vor. Feiern mit 25 bis 50 Teilnehmern müssen angezeigt werden. Laut Hunsteger-Petermann lagen bis Donnerstagmittag bereits mehr als 70 Anträge und Anzeigen vor.

In Hamm befanden sich am Donnerstag nach Angaben des Stadtsprechers knapp 2000 Menschen in Quarantäne. Deren Einhaltung kontrolliere die Stadt etwa mit Anrufen auf dem Festnetz. „Mir ist bisher nicht bekannt, dass sich jemand nicht daran hält“, sagte Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann.

Corona-News-Ticker: 2153 neue Corona-Infektionen in Deutschland

In vielen europäischen Ländern steigen weiterhin die Corona-Fallzahlen auf Rekordwerte. In Frankreich wurden am Donnerstagabend über 16.000 neue Fälle gemeldet – so viele wie noch nie. Die Bundesregierung hat daher Regionen in elf EU-Ländern als Risikogebiete ausgerufen. – darunter auch Dublin, Kopenhagen und Lissabon. Lesen Sie hier, welche Länder als Corona-Risikogebiete eingestuft sind.

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 2153 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das RKI am Freitag bekannt. Alle aktuellen RKI-Fallzahlen für Deutschland lesen Sie hier : Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Freitag, 25. September: Studie: Mehr als 80 Prozent der Briten verstoßen gegen Quarantäne-Regeln

11.56 Uhr: Mehr als 80 Prozent der Briten halten sich einer Studie zufolge nicht an die Regeln zur Selbstisolation, wenn sie Covid-19-Symptome aufweisen oder Kontakt mit einem Infizierten hatten. Eine Mehrheit der Befragten war zudem nicht in der Lage, die Anzeichen der Erkrankung wie Husten, Fieber oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns zu identifizieren, wie die Studie unter Leitung des Londoner King’s College ergab.

Danach seien nur 18,2 der Befragten, die in den vergangenen sieben Tage Symptome verspürten, zu Hause geblieben. Nur 11,9 Prozent hätten sich um einen Corona-Test bemüht. Eine finanzielle Unterstützung in der Zeit der häuslichen Quarantäne könnte nach Einschätzung der Wissenschaftler dazu führen, dass die Betroffenen sich eher an die Regeln hielten.

„Dschungelcamp“ in Wales statt in Australien

11.12 Uhr: Schafe statt Schlangen: Wegen der Corona-Pandemie veranstaltet RTL sein „Dschungelcamp“ 2021 in Wales statt im australischen Dschungel. Das teilte der Sender mit. „Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind“, sagte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf laut Mitteilung.

Corona-Pandemie: Kein Herbsturlaub in diesem Jahr?

10.58 Uhr: Deutschland und Europa blicken einem Corona-Herbst mit wachsenden Ansteckungszahlen entgegen. Beinahe täglich werden weitere Länder innerhalb der Europäischen Union zu Risikogebieten erklärt. Als Reiseziele für die nahenden Herbstferien kommen sie damit nicht mehr infrage. Wie schon im Sommer sieht es erneut so aus, als mache die Pandemie viele Urlaubspläne zunichte: Die Corona-Zahlen steigen drastisch – gibt es dieses Jahr keinen Herbsturlaub?

