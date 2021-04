Bund und Länder streben gemeinsam eine stärkere Vereinheitlichung der Corona-Schutzmaßnahmen an. Künftig soll es laut Bundesregierung bundesweit einheitliche gesetzliche Regelungen für den Fall geben, dass der Inzidenzwert in einem Landkreis über den Wert von 100 steigt.

Bund und Länder streben einheitliche Corona-Maßnahmen an

Bund und Länder streben einheitliche Corona-Maßnahmen an

Die Zahl der Neuinfektionen nimmt dramatisch zu. Kanzlerin Merkel will nun für bundesweit einheitliche Maßnahmen sorgen. Mehr im Blog.

Nach Astrazeneca überprüft die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) wegen Blutgerinnseln auch den Impfstoff von Johnson & Johnson

Das RKI meldet am Freitag erneut eine deutlich gestiegene Zahl von Neuinfektionen

Der für Montag geplante Corona-Gipfel von Bund und Ländern findet nicht statt

Bundeskanzlerin Angela Merkel will durch eine Gesetzesänderung die Corona-Maßnahmen bundesweit einheitlich regeln

Am Donnerstag wurden in Deutschland so viele Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt wie nie zuvor

Berlin. Auf oder zu, lockern oder Lockdown – Bund und Länder waren sich zuletzt öfter mal uneinig, wenn es um die richtige Strategie zur Bekämpfung der Pandemie ging. Doch was am heutigen Freitag passiert, ist ein Paukenschlag für die deutsche Corona-Politik: Der Gipfel, der eigentlich für kommenden Montag angesetzt war, wurde ersatzlos abgesagt.

Mitten in der dritten Pandemie-Welle wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder nicht gemeinsam über die Corona-Maßnahmen beraten. Stattdessen will die Bundesregierung schnellstmöglich eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg bringen. So soll der Bund künftig deutschlandweit einheitliche Regelungen festlegen können.

Dass der Corona-Gipfel abgesagt wurde, kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. "Jeden Tag, den wir nicht handeln, verlieren wir Menschenleben", erklärte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitagmorgen. Deshalb fordern Politiker, Ärzte und Wissenschaftler seit Tagen härtere Maßnahmen. Nicht nur, weil nach Ostern die Infektionszahlen wieder stark steigen – sondern auch, weil das Gesundheitssystem schon bald überlastet sein könnte. Die Patientenzahl in Krankenhäusern und Intensivstationen steige "viel zu schnell", so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Lesen Sie hier: Corona-Gipfel: Um diese Streitpunkte sollte es gehen

Corona-Zahlen: RKI meldet mehr als 25.000 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag 25.464 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Zudem wurden binnen eines Tages 296 neue Todesfälle verzeichnet. Nach dem Verzug bei Tests und Meldungen rund um Ostern rechnet das RKI allerdings erst ab Mitte nächster Woche wieder mit verlässlicheren Daten zur Pandemie.

Vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 21.888 Neuinfektionen und 232 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der innerhalb einer Woche gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 110,4. Am Tag zuvor hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch 105,7 betragen. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert.

Corona - Mehr Infos zum Thema

Corona-News vom Freitag, 9. April: Altmaier strebt Verlängerung der Überbrückungshilfen an

15.33 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) strebt eine Verlängerung der Überbrückungshilfe III für besonders stark von der Corona-Krise betroffene Unternehmen an. Er halte es für richtig, diese Hilfe bis zum Jahresende zu verlängern, sagte er am Freitag in Berlin. Grund sei, dass es auch bei einem zu Ende gehenden Lockdown noch "einige Monate dauern wird, bis sich das wirtschaftliche Leben normalisiert hat".

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) beim Gipfel mit Wirtschaftslenkern. Foto: Andreas Mertens / dpa

Bislang steht die Überbrückungshilfe III Firmen zu, die zwischen November 2020 und Juni 2021 Umsatzrückgänge hatten. Zu einer möglichen Verlängerung ist die Bundesregierung laut Altmaier derzeit "im Gespräch", er strebe an, noch vor der Sommerpause Klarheit darüber zu erzielen.

Ablehnend äußerte sich der Minister zu einem verpflichtenden Corona-Testangebot in Unternehmen, wie es in Teilen der Politik gefordert worden war. Es sei "erstaunlich", wieviel dort bereits erreicht worden sei, sagte Altmaier und erinnerte an das Monitoring durch die Regierung, wonach insgesamt 69 Prozent der Unternehmen jetzt oder in Kürze ein regelmäßiges Testangebot für ihre Beschäftigten hätten.

WHO: Keine Empfehlung für Kreuzimpfung mit zwei verschiedenen Vakzinen

15.28 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht keine Empfehlung für sogenannte Kreuzimpfungen gegen das Coronavirus aus. Es lägen noch keine ausreichenden Daten für mögliche Risiken einer ersten Impfdosis mit Astrazeneca und einem anderen Mittel als Zweitimpfung vor, sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Harris bezog sich bei ihren Aussagen auf eine vorläufige Empfehlungen eines WHO-Expertengremiums von Februar. Demnach solle vorläufig das gleiche Produkt für beide Teilimpfungen gespritzt werden. Die Experten forderten weitergehende Forschungen, um die Mischung von Vakzinen zu überprüfen.

In Deutschland gibt es eine gewissen Druck, genau solche Kreuzimpfungen vorzunehmen. Der Grund: Seit kurzem bekommen Menschen unter 60 den Astrazeneca-Impfstoff wegen Thrombosegefahr nicht mehr gespritzt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zufolge haben aber bereits 2,2 Millionen Bürger unter 60 eine erste Impfung mit Astrazeneca erhalten. Die Frage ist nun, wie diese Menschen ihren vollen Impfschutz bekommen, für den eine zweite Dosis nötig ist. Bei mRNA-Impfstoffen wie Biontech/Pfizer oder Moderna darf der maximale Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung ausgereizt werden. Was das bedeutet und warum so entschieden wurde, lesen Sie hier.

Nach Astrazeneca - Blutgerinnsel auch bei Johnson & Johnson?

14.53 Uhr: Nach Berichten über vier Thrombosefälle nach einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson prüft die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) einen möglichen Zusammenhang. Wie die EMA am Freitag mitteilte, wurden drei Thrombosefälle in den USA gemeldet und ein weiterer im Rahmen einer klinischen Studie an einem nicht näher genannten Ort. Einer der Fälle verlief demnach tödlich.

Zuletzt hatte der Impfstoff von Astrazeneca wochenlang wegen nach der Impfung aufgetretenen Hirnvenenthrombosen für negative Schlagzeilen gesorgt. Die EMA hatte die Impfung deshalb mit einem Warnhinweis versehen. Deutschland hatte die Impfung für unter 60-Jährige vergangene Woche gestoppt.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Alle bisherigen Corona-News

Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

(fmg/dpa/afp)