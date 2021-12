Der Weltärztechef appelliert vor dem Corona-Gipfel: "Wo dann Lockdown draufsteht, muss auch Lockdown drin sein." Alle News im Blog.

Am heutigen Dienstag findet ein weiterer Corona-Gipfel statt

Bund und Länder beraten über strengere Regeln, die nach Weihnachten in Kraft treten sollen

Die Rufe nach einem Lockdown werden immer lauter

FDP-Justizminister Buschmann empfiehlt, ein Instrument wie den Lockdown nicht auszuschließen, will ihn aber unbedingt verhindern

Berlin. Vor den Weihnachtsfeiertagen und Silvester verbreitet sich die Omikron-Variante in vielen Ländern rasant. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat seine Risikobewertung bezüglich der Mutante angepasst und stuft die Gefährdung für die Bevölkerung nun als "sehr hoch" ein. Besonders hoch sei sie demnach für Ungeimpfte, moderat für Personen, die bereits ihre Booster-Impfung erhalten haben.

Corona-Gipfel mit Kanzler Olaf Scholz

Wegen der Dynamik des Infektionsgeschehens treffen sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder mit Kanzler Olaf Scholz zu einem weiteren Corona-Gipfel. Im Vorfeld der Konferenz wurden bereits einige der möglichen Beschlüsse bekannt. So sollen ab dem 28. Dezember etwa strengere Kontaktbeschränkungen in Kraft treten – auch für Geimpfte und Genesene. Diskotheken und Clubs sollen komplett schließen, auch für Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen soll es Einschränkungen geben.

Einen klassischen Lockdown soll es nach aktuellem Stand nicht geben . Bundeskanzler Olaf Scholz wird im Anschluss an den Corona-Gipfel eine Pressekonferenz geben und die Beschlüsse vorstellen.

Corona: RKI meldet aktuelle Zahlen

Corona-News von Dienstag, 21. Dezember: Rufe nach Lockdown werden lauter

10.12 Uhr: Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sieht in den von Bund und Ländern nach Weihnachten geplanten zusätzlichen Corona-Schutzmaßnahmen einen ersten Schritt, hält es aber für erforderlich, auch einen weitgehenden Lockdown jetzt bereits vorzubereiten. Dies sei wichtig, um solche Maßnahmen dann je nach Lage-Entwicklung und der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus schnell und „ohne neue lange Beratungen“ umsetzen zu können, sagte Dahmen am Dienstag im ARD-„Morgenmagazin“.

Der Grünen-Politiker äußerte sich im Vorfeld der am Nachmittag geplanten Spitzenberatungen von Bund und Ländern. Dort dürften insbesondere strengere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene beschlossen werden, die nach Weihnachten in Kraft treten sollen.

„Wir müssen darüber hinaus vorbereiten, dass wir auch einen weiter gehenden Lockdown auf den Weg bringen können“, verlangte aber Dahmen. Es könne sein, dass dann normale Geschäfte nicht mehr offen bleiben könnten, sondern nur Apotheken und Geschäfte zur Abdeckung des täglichen Bedarfs. Es sei wichtig, jetzt „konsequent vorausschauend zu handeln“, damit dann der Lage entsprechend reagiert werden könne.

Vor Corona-Gipfel: Weltärztechef appelliert an Politiker

8.45 Uhr: Vor den Beratungen von Bund und Ländern über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen hat Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery die Politik zu mehr Konsequenz im Kampf gegen die Pandemie aufgerufen und sich gegen die Verhängung eines „Lockdown lights“ gewandt. „Ein Lockdown light dient nur der Besänftigung des eigenen schlechten Gewissens und der Betäubung der Bevölkerung“, sagte Montgomery der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstagsausgabe).

„Die Politik macht immer wieder dieselben Fehler“, beklagte Montgomery. Zwar sei nicht immer ein bundesweiter Lockdown angemessen; auch harte regionale Einschränkungen könnten sinnvoll sein. „Aber, wo dann Lockdown draufsteht, muss auch Lockdown drin sein. Halbherzigkeit hatten wir nun wirklich genug.“

Bund-Länder-Treffen: FDP-Politiker äußert sich zu Lockdown

8.36 Uhr: Nach Ansicht des Bundesjustizministers und FDP-Politikers Marco Buschmann sollte ein Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhindert werden, sagte Buschmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch Schulschließungen sollen unbedingt verhindert werden.

Und weiter: "Wir haben in den letzten Tagen durchschnittlich über eine Million Impfungen täglich gehabt. In einer dynamischen Lage wäre es jedoch falsch, bestimmte Maßnahmen ein für alle Mal auszuschließen. Für mich ist klar: Wir müssen alles tun, um einen erneuten Lockdown zu verhindern. Schulschließungen können nur Ultima Ratio sein."

Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts würden derzeit die Hälfte (rund 50 Prozent) der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einen erneuten Lockdown befürworten, inklusive Schulschließungen, nach den Weihnachtsfeiertagen. Rund 40 Prozent würden dies ablehnen, wie YouGov am Dienstag mitteilte. Rund 11 Prozent machten demnach keine Angabe. Die Abweichungen zu den 100 Prozent ergeben sich aufgrund von Rundungsdifferenzen.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News finden Sie hier.

