Alabama. Ein US-Schuldirektor predigt seinen Schülern in einer Rap-Parodie die wichtigsten Corona-Regeln. Auf YouTube landet er damit einen Hit.

Ein Corona-Rap geht auf YouTube viral

Ein US-Schuldirektor hat den MC-Hammer-Song „U can’t touch this“ parodiert, um auf Corona-Regeln aufmerksam zu machen

Das Video von „Dr. Lee“ wurde schon mehr als 3,5 Millionen Mal angesehen

Ein US-Schuldirektor sammelt derzeit Hunderttausende YouTube-Klicks mit einer Song-Parodie. Um seinen Schülerinnen und Schülern die Gefahren des Coronavirus deutlich zu machen, hat Quentin Lee „U can’t touch this“ (deutsch: Fass das nicht an) von MC Hammer umgedichtet. Sein Covid-Rap ging am 28. Juli online – und viral: In der ersten Woche sahen sich beinahe 3,5 Millionen Nutzer den Clip an.

Bewaffnet mit einer hellblauen Dose Desinfektionsmittel und einem blauen Mund-Nase-Schutz tanzt sich Lee in dem Video durch die Vorschriften der US-Gesundheitsbehörde. Dazu gehören neben der Maskenpflicht in den Schulgängen auch die Vorgabe, Abstand zu halten und regelmäßig Hände zu waschen. Währenddessen warnt er seine Schüler immer wieder: „U can’t touch this“.

„Ich habe die Songzeilen in 15 Minuten geschrieben“, sagte Lee in einem Interview mit der Seite „Alabama Newscenter“. Er liebe es, Unsinn zu machen und Schülern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Coronavirus: Song von Lehrer Quentin Lee in USA geht viral

Der Schuldirektor aus Alabama ist nicht der Erste, der mit einem Corona-Song einen Internet-Hit landet. Bereits früh nach Ausbruch der Pandemie gingen einige musikalische Beiträge zur online. Unter anderem die deutsche Band Die Ärzte verarbeitete ihre ersten Erfahrungen mit Social Distancing und Homeoffice in einem Song. „Ein Lied für Jetzt“, das am 26. März bei YouTube verfügbar wurde, sammelte bis Anfang August mehr als 4,7 Millionen Klicks.

YouTube- Die Ärzte und ihr Corona-Lied

Mehr Infos zur Coronavirus-Pandemie:

(dpa/ba)