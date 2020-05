Berlin. Bei einer Demo gegen Corona-Beschränkungen in Berlin ist ein Kamerateam attackiert worden. Erst am 1. Mai gab es eine ähnliche Attacke.

In Berlin hat es erneut einen Angriff auf ein Kamerateam gegeben: Bei einer nicht genehmigten Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen griff ein Demonstrant ein Presseteam der ARD vor dem Reichstagsgebäude an.

Ein sei festgenommen worden, twitterte die Berliner Polizei am Mittwochabend. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, ist die Schwere des Angriffs noch unklar – die Rede sei von Leichtverletzten. Videos auf Twitter sollen Aufnahmen der Attacke zeigen. Kameramann und Tonassistenten gehe es gut, hieß es Abend in einer Mitteilung der ARD. Bereits am 1. Mai war ein Kamerateam in Berlin angegriffen worden.

Augenzeugen berichteten, dass ganz verschiedene Gruppierungen vor Ort waren. Viele Menschen seien aggressiv gewesen. Teilnehmer riefen „Wir sind das Volk“.

Ein Demonstrant der Corona-Demo vor dem Reichstagsgebäude hat gerade ein @ARDde-Kamerateam angegriffen. Voran gingen dem Angriff "Lügenpresse"-Rufe. Festnahme folgte prompt. pic.twitter.com/Qxj6oclm1J — Felix Huesmann (@felixhuesmann) May 6, 2020

350 bis 400 Menschen sammelten sich nach Angaben der Polizeisprecherin am Mittwoch vor dem Reichstagsgebäude. Sie seien offenbar einem Aufruf in den sozialen Medien gefolgt, darauf deuteten etwa mitgebrachte Plakate hin. In Berlin sind wegen der Pandemie derzeit Demos mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt.

Polizisten hätten das Gespräch gesucht und auf die Abstandsregeln hingewiesen, schilderte die Polizeisprecherin. „Einsatzkräfte forderten die Menschen mehrfach persönlich und über Lautsprecher auf, den Platz zu verlassen und lösten die Ansammlung letztlich auf“, twitterte die Polizei.

Schon Angriff am 1. Mai am Rande von Demo

Es sei zu Freiheitsbeschränkungen, Verstößen gegen die Corona-Eindämmungsverordnung sowie zu Widerstandshandlungen und Körperverletzung gegen Polizisten gekommen, sagte die Sprecherin. Auch Platzverweise wurden demnach durchgesetzt und Personalien aufgenommen.

Am 1. Mai war in Berlin ein Team der ZDF-Satiresendung „heute-show“ attackiert worden. Es drehte bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln am Rosa-Luxemburg-Platz. Danach wurde das Kamerateam von einer Gruppe von vermummten Tätern angegriffen. Sechs Menschen wurden dabei nach Angaben des ZDF verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. (les/dpa)