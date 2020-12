In der südenglischen Hafenstadt Dover sind tausende Fahrer von Lastwagen gestrandet. Die strengen Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie verhindern ihre Weiterfahrt. Für viele Brummifahrer wird es ein einsames Weihnachtsfest fernab ihrer Familien. A RECAP OF cross-Channel chaos at Dover port

Berlin. Das RKI meldet an Heiligabend Tausende Neuinfektionen mehr als vor einer Woche. Alle Infos im Corona-Newsblog.

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat die Entscheidung zu weihnachtlichen Präsenzgottesdiensten in der Corona-Pandemie verteidigt

Mediziner appellieren an die Bevölkerung, die Corona-Regeln auch an Weihnachten zu beachten

Das Robert Koch-Instiut erklärt, dass in der Weihnachtswoche dieTestkapazitäten niedriger sind. Das könne das Bild der Corona-Lage verzerren

Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert ein Demonstrationsverbot vor Impfzentren

Medienberichten zufolge wurde die 501.V2-Mutation des Coronavirus nun auch in Großbritannien entdeckt

Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat den Verkauf von Silvesterfeuerwerk bundesweit verboten

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 32.195 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden - rund 5000 mehr als vor einer Woche

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher insgesamt mehr als 1.604.129 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 28.900 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

Ärzte in Deutschland appellieren zur Vernunft an Weihnachten. Auch beim Einsatz von Corona-Schnelltests müssten die Corona-Regeln über die Festtage eingehalten werden, sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, der „Rheinischen Post“.

Wie aus dem Lagebericht des Robert Koch-Instituts von Mittwochabend hervorgeht, sind die Test-Kapazitäten in der Weihnachtswoche deutlich geringer. „Insgesamt ist während der Feiertage mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen“, schreibt das RKI.

In Großbritannien soll eine weitere neue Corona-Mutante entdeckt worden sein - 501.V2. In bisher zwei Fällen soll es sich um die Variante des Coronavirus handeln, die sich zuvor in Südafrika ausgebreitet hatte. Medienberichten zufolge habe Großbritanniens Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch vor Journalisten in London bestätigt, dass die neue Corona-Mutation aktuell im Labor in Porton Down untersucht werde.

Corona-News des Tages: RKI meldet 32.195 Corona-Neuinfektionen

In Deutschland sind 32.195 Neuinfektionen binnen 24 Stunden mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mit. Die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle lag bei 802, also um 160 Fälle niedriger als am Mittwoch, als mit 962 so viele Corona-Tote wie noch nie an einem Tag gemeldet worden waren.

Donnerstag, 24. Dezember: Neue Coronavirus-Variante in Nigeria

15.23 Uhr: In Nigeria ist nach Angaben der afrikanischen Seuchenbehörde CDC eine neue Variante des Coronavirus entdeckt worden. Das Virus sei nicht identisch mit der in Großbritannien aufgetretenen Mutation, erklärt der Leiter des Afrikanischen Zentrums für Krankheiten und Prävention, John Nkengasong. Bislang gäbe es noch wenige Informationen über die Mutation, man erforsche sie weiter.

Kardinal Marx verteidigt Präsenzgottesdienste

15.02 Uhr: Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat die Entscheidung zu weihnachtlichen Präsenzgottesdiensten in der Corona-Pandemie verteidigt. "Wir haben uns das gut überlegt. Die Pfarrgemeinden bereiten seit Wochen die Gottesdienste intensiv vor und setzen die Auflagen mit großem Engagement um", sagte der Erzbischof von München und Freising dem "Münchner Merkur".

"Wir sind in einer anderen Situation als an Ostern, als wir nichts wussten über die Krankheit und auch noch keine überzeugenden Hygienekonzepte hatten", so Marx. Allerdings müsse jeder für sich entscheiden, ob er zum Gottesdienst komme. "Ich sehe auch die vielen, die gerade in dieser Zeit hungern nach einer Begegnung, nach einem Gottesdienst, nach der Feier der Eucharistie. Man darf nicht unterschätzen, dass das eine Quelle der Hoffnung und des Trostes ist für viele Menschen. Das wollen wir auf jeden Fall ermöglichen."



Pandemie trübt auch in Bethlehem das Weihnachtsfest

14.30 Uhr: Auch in Bethlehem hat die Corona-Pandemie dem Weihnachtsfest viel seiner gewöhnlichen Lebendigkeit genommen. Marschkapellen liefen am Donnerstag durch die Stadt im Westjordanland und spielten Weihnachtslieder. Doch sie hatten weniger Zuschauer als in den vergangenen Jahren.

Dänisches Verbot für Flüge aus Großbritannien wird aufgehoben

13.13 Uhr: Ab dem ersten Weihnachtstag dürfen Flugzeuge aus Großbritannien wieder in Dänemark landen. Das Flugverbot für Passagiermaschinen aus dem Vereinigten Königreich werde am 25. Dezember um 0.00 Uhr aufgehoben, teilte der Bürgerservice des dänischen Außenministeriums am späten Mittwochabend auf Twitter mit. Dänen mit britischem Wohnsitz werden jedoch ausdrücklich aufgefordert, nicht nach Dänemark zu reisen und den Empfehlungen der britischen Behörden zu folgen.

Serbien beginnt mit Corona-Impfungen - Regierung macht den Anfang

12.37 Uhr: Serbien hat am Donnerstag damit begonnen, die Bevölkerung gegen das Coronavirus zu impfen. Vor laufenden Kameras ließ sich Ministerpräsidentin Ana Brnabic als erste Bürgerin des Balkanlandes den Impfstoff des deutsch-amerikanischen Konsortiums Biontech-Pfizer injizieren. Im Belgrader Virologie-Institut Torlak folgten ihr Gesundheitsministerin Darija Kisic-Tepavcevic und der serbische Chef-Virologe Predrag Kon.

Coronazahlen in den USA weiter auf hohem Niveau

11.00 Uhr: In den USA breitet sich das Coronavirus weiter aus. Am Mittwoch – einen Tag vor Heiligabend – wurden binnen eines Tages 228.131 Neuinfektionen und 3359 Tote mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion erfasst, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Donnerstagmorgen hervorging. Die bisher höchsten Werte wurden vergangene Woche mit 249 709 Neuinfektionen (18. Dezember) und 3682 Toten (16. Dezember) verzeichnet.

Auch in den USA

Höchstwert bei Neuinfektionen und Todesfällen in Russland

10.16 Uhr: Russland meldet 29.935 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Insgesamt haben sich damit mehr als 2,9 Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt. Zudem starben 635 weitere Menschen mit oder an dem Virus, das ist ebenfalls ein neuer Höchstwert. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit auf 53.096. Bei den Infektionszahlen liegt Russland weltweit hinter den USA, Indien und Brasilien an vierter Stelle.

Corona: Israel beschließt dritten Teil-Lockdown

10.00 Uhr: Wegen steigender Corona-Fallzahlen haben die israelischen Behörden einen dritten Teil-Lockdown beschlossen. Die Restriktionen treten am Sonntag um 17 Uhr (Ortszeit, 16 Uhr MEZ) für mindestens zwei Wochen in Kraft, wie das Büro von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Donnerstag mitteilte. Sie könnten für weitere zwei Wochen verlängert werden, sollte die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen nicht unter tausend fallen. Im Rahmen des Teil-Lockdown dürfen die Menschen in Israel sich nicht weiter als einen Kilometer von ihrem Zuhause weg bewegen.

Pandemie: Ausgangssperre in Griechenland - Traditionelles Weihnachtssingen verboten

9.45 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie ist das traditionelle Weihnachtssingen der Kinder in Griechenland (Kalanta) am Vormittag von Heiligabend ausgefallen. Der Zivilschutz hatte den liebgewonnenen Brauch, bei dem die Kinder von Haus zu Haus ziehen, aus Angst vor Ansteckungen verboten. „So weit ich mich zurückerinnern kann, hat es so was noch nie gegeben. Nicht mal während des Zweiten Weltkrieges“, sagte ein älterer Athener im Staatsfernsehen (ERT) am Donnerstag.

Corona-Krise hat viele Deutsche ärmer gemacht

9.30 Uhr: Der Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) beklagt eine Vergrößerung des sozialen Gefälles in Deutschland durch die Folgen der Corona-Pandemie. "Viel zu viele Menschen sind in der Pandemie noch ärmer geworden - auch durch Kurzarbeit", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann der Nachrichtenagentur dpa.

Geringe Löhne, schmerzhafte Einkommenseinbußen und steigende Wohnkosten brächten viele Menschen in Deutschland in eine schwierige Lage. "In Deutschland arbeiten sieben Millionen Menschen im Niedriglohnbereich", sagte Hoffmann. Zuletzt waren im September 2,2 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit, im April waren es knapp sechs Millionen Menschen. Für November und Dezember mit erst teilweisem und dann erweitertem Lockdown wird wieder ein Anstieg erwartet.

Pandemie: Rio de Janeiro will Copacabana an Silvester abriegeln

8.30 Uhr: Nach der Absage der weltberühmten Silvesterparty an der Copacabana hat Rio de Janeiro angekündigt, das gesamte Viertel abzusperren, um Menschenansammlungen zum Jahreswechsel zu vermeiden. Nur Anwohner würden Zugang bekommen, berichtete das brasilianische Fernsehen unter Berufung auf Jorge Felippe, der nach der Verhaftung von Marcelo Crivella wegen des Verdachts auf Korruption das Amt des Bürgermeisters ausübt. Dem Bericht zufolge wird auch erwogen, die Stadt für Touristenbusse zu schließen. Die Silvesterparty in Rio zieht jedes Jahr Millionen Touristen in die Hafenstadt. Sie soll dieses Jahr virtuell stattfinden.

Nach der Absage der Silvesterparty an der Copacabana und der ersatzweise geplanten virtuellen Feier zum Jahreswechsel sperrt Rio de Janeiro an diesem Tag das Copacabana-Viertel ab, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Corona-Testkapazitäten in der Weihnachtswoche reduziert

7.26 Uhr: Wie aus dem Lagebericht des Robert Koch-Instituts von Mittwochabend hervorgeht, sind die Test-Kapazitäten in der Weihnachtswoche deutlich geringer. „Insgesamt ist während der Feiertage mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen“, schreibt das RKI.

Die Daten dazu könnten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben. Demnach können die Labore in Kalenderwoche 52 (21.12. bis 27.12.) rund 1,2 Millionen PCR-Tests durchführen. Zum Vergleich: In Kalenderwoche 51 wurden in Deutschland knapp 1,6 Millionen Tests tatsächlich durchgeführt. Dabei lagen die Kapazitäten mit rund 2,0 Millionen noch deutlich darüber.

Mediziner appellieren: Weihnachten an Corona-Regeln halten

6.46 Uhr: Vor dem Start der Corona-Impfungen in Deutschland appellieren Ärzte zur Vernunft an Weihnachten. Auch beim Einsatz von Corona-Schnelltests müssten die Corona-Regeln über die Festtage eingehalten werden, sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, der „Rheinischen Post“. Diese Tests hätten durchaus ihre Berechtigung, „aber ich warne vor einer Scheinsicherheit dieser Testergebnisse: Ein negatives Testergebnis, beispielsweise vor Familienfeiern, darf nicht zu einem sorglosen Umgang verleiten.“ Negative Testergebnisse seien immer nur eine Momentaufnahme und können am nächsten Tag schon positiv ausfallen.

Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen und der angespannten Lage in den Krankenhäusern sollte sich auch jeder kritisch fragen, ob er wirklich die gesetzlichen Höchstgrenzen für Zusammenkünfte ausreizen müsse, sagte Reinhardt. „Eine dritte, noch stärkere Infektionswelle, würde unser Gesundheitssystem überlasten. Jeder einzelne kann dazu beitragen, dass zu verhindern.“

Studie: 3,3 Prozent der Münchner hatten schon Corona

6.10 Uhr: Einer großangelegten Antikörper-Studie zufolge haben sich in München bis November knapp 3,3 Prozent der Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. Damit habe sich die Zahl derjenigen, die Antikörper gegen das Sars-CoV-2-Virus entwickelt haben, seit der ersten Welle fast verdoppelt, teilten die Forscher der Infektions- und Tropenmedizin der Uniklinik München mit. Es ist die erste große Studie bundesweit, die Ergebnisse über die Infektionszahlen in der zweiten Welle liefert.

Polizeigewerkschaft: Demonstrationen vor Corona-Impfzentren verbieten

5.32 Uhr: Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat ein Demonstrationsverbot vor Corona-Impfzentren in Deutschland gefordert. „Wir brauchen Demoverbote, sowohl auf den Transportstrecken als auch bei den Impfstationen“, sagte Wendt der „Passauer Neuen Presse“ (PNP, Weihnachtsausgabe). Der Impfstoff sei ein wertvolles Gut. „Man muss sich auf alle Eventualitäten vorbereiten, um den Impfstoff zu schützen.“

Eigentlich müsse es jetzt selbstverständlich sein, auf solche Demonstrationen zu verzichten, doch von solchen Selbstverständlichkeiten könne man leider nicht ausgehen. „Wenn die Impfstoff-Transporte so ablaufen wie die Castor-Transporte, werden wir das nicht hinbekommen. Das schafft die Polizei dann kräftemäßig nicht“, warnte Wendt. Die Kommunen sollten rasch Verbote erlassen, die Länder koordinieren. Denn „wir haben diese Querdenker-Demos bereits erlebt und gesehen, welches aggressive Potenzial es da gibt.“

Corona-Jahr bringt Rekord an Sondersendungen

5.17 Uhr: Ein Rekordjahr in Sachen Sondersendungen: 73 Mal ist 2020 ein „ARD extra“ zur Corona-Lage nach der 20-Uhr-„Tagesschau“ ausgestrahlt worden. Auch das ZDF änderte häufig seinen Programmablauf: 60 „ZDF spezial“-Sendungen beschäftigten sich mit der Pandemie. RTL brachte bislang 30 Sondersendungen zu Corona mit dem Titel „RTL Aktuell Spezial“. Die Einschaltquoten gaben den Sendern recht für ihre vertiefenden Formate. Reichweitenstärkste Sondersendung war ein „ARD extra“ zum erneuten harten Lockdown Mitte Dezember. Am dritten Advent sahen fast 15 Millionen die Sendung in allen ausstrahlenden ARD-Programmen, davon fast 12 Millionen im Ersten. Auch RTL und ZDF zeigten sich zufrieden.

Mittwoch, 23. Dezember: Sächsischer Umweltminister Günther positiv auf Corona getestet

22.49 Uhr: Der sächsische Umwelt- und Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies ergab am Mittwoch ein Schnelltest, wie das Ministerium in Dresden mitteilte. „Günther ist in guter Verfassung, zeigt leichte Erkältungssymptome und befindet sich in häuslicher Quarantäne“, hieß es weiter. Das Ergebnis eines genaueren PCR-Tests, der nach dem Schnelltests durchgeführt wurde, lag zunächst noch nicht vor.

Zahl der Corona-Fälle in Peru überschreitet eine Million

21.18 Uhr: Als fünftes Land in Lateinamerika und 17. Land der Welt hat Peru mehr als eine Million Corona-Fälle registriert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Mittwoch stieg die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in dem südamerikanischen Land seit Beginn der Pandemie auf 1 000 153. Mehr als 37 000 Patienten sind im Zusammenhang mit Corona bislang gestorben.

Großbritannien: Gesundheitsminister Hancock spricht über neue Corona-Mutation

19.18 Uhr: In Großbritannien sollen zwei Fälle der Corona-Mutante namens 501.V2 aus Südafrika entdeckt worden sein. Wie Gesundheitsminister Matt Hancock Medienberichten zufolge am Mittwoch vor Journalisten in London bestätigt haben soll, werde die neue Variante im Labor in Porton Down untersucht.

Der südafrikanische Gesundheitsminister Zweli Mkhize hatte vergangenen Freitag von der Ausbreitung von 501.V2 in seinem Land gesprochen.

Italien ermöglicht Heimreise für in Großbritannien Gestrandete

18.55 Uhr: Nach dem Stopp von Flugreisen aus Großbritannien wegen einer Corona-Mutation hat die italienische Regierung Italienern die Heimreise von dort unter gewissen Umständen wieder ermöglicht. Dazu unterzeichneten Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza, Außenminister Luigi Di Maio und Transportministerin Paola De Micheli am Mittwoch ein Dekret.

Menschen, die ihre Meldeadresse in Italien haben oder einen absolut notwendigen Grund vorweisen können, dürfen demnach zum Beispiel per Flugzeug aus dem Vereinigten Königreich zurückreisen. Dafür müssen sie vor dem Abflug und nach der Landung einen Corona-Test machen und sich unabhängig vom Testergebnis 14 Tage in Quarantäne begeben. Die Regeln seien mit der Unterschrift in Kraft getreten und gelten bis zum 6. Januar 2021, hieß es.

Italien ermöglicht Heimreise für in Großbritannien Gestrandete.

Düsterer Rekordwert: Fast 1000 Corona-Tote an einem Tag

18.49 Uhr: Es ist ein trauriger Rekord: 962 Corona-Tote hat das Robert-Koch-Institut am Dienstag gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen ging hingegen leicht zurück im Vergleich zur Vorwoche – auf 24.740 frisch gemeldete Fälle. Die Folgen sind schon jetzt dramatisch. Einige Krankenhäuser haben ihre Belastungsgrenze erreicht.

Kanada erlaubt Einsatz von Modernas Corona-Impfstoff

18.23 Uhr: Nach den USA hat auch Kanada den Einsatz des Coronavirus-Impfstoffs des US-Konzerns Moderna erlaubt. Das teilte das Gesundheitsministerium in Ottawa am Mittwoch mit. Es ist nach dem Präparat von Pfizer/Biontech das zweite Präparat im Einsatz in Kanada. Vergangene Woche hatte Premierminister Justin Trudeau erklärt, dass Kanada noch im Dezember bis zu 168 000 Dosen des Moderna-Impfstoffs bekomme und dass die Auslieferung innerhalb von 48 Stunden nach der Genehmigung des Ministeriums beginnen könne.

Polnische Regierung beschließt Corona-Hilfen für Unternehmen

18.10 Uhr: Die polnische Regierung hat ein Hilfspaket von 35 Milliarden Zloty (7,8 Milliarden Euro) geschnürt, um Firmen zu unterstützen, die vom Corona-Lockdown betroffen waren. Das gab Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch bekannt.

Die Hilfszahlungen sollen vor allem an Firmen gehen, die „im Oktober, November und Dezember besonders stark betroffen wurden“, erklärte der Regierungschef. Von der Europäischen Kommission habe man dafür bereits grünes Licht bekommen. Polen hatte gemeinsam mit Ungarn vorübergehend die EU-Hilfen blockiert, um eine Verknüpfung mit dem Rechtsstaatsprinzip zu verhindern.

Software-Hersteller: Hacker aus Nordkorea wollten Impfstoff-Daten

17.33 Uhr: Nordkoreanische Hacker haben nach Angaben des russischen Sicherheitssoftware-Herstellers Kaspersky versucht, illegal an Informationen über Corona-Impfstoffe zu gelangen. Ende September hätten sie ein Pharmaunternehmen gehackt, das im Zusammenhang mit der Corona-Forschung stehe, teilte die IT-Sicherheitsfirma am Mittwoch mit. Bei den Untersuchungen habe sich herausgestellt, dass auch ein nicht näher genanntes Gesundheitsministerium betroffen gewesen sei.

Aufhebung von Lkw-Fahrverboten an Weihnachten gefordert

16.46 Uhr: Angesichts der Tausenden in England festsitzenden Lkw-Fahrer fordert der Verband der Automobilindustrie (VDA) von den Bundesländern für Weihnachten eine Aufhebung der Lkw-Fahrverbote.

"Die Lkw-Fahrer haben gerade in diesem Jahr so viel für uns getan. Nun sollten wir alles tun, damit sie Weihnachten zu Hause bei ihren Familien sein können", erklärte VDA-Präsidentin Hildegard Müller am Mittwoch.

Katholiken-Präsident verteidigt Gottesdienste

16.25 Uhr: Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, hat das Abhalten von Weihnachtsgottesdiensten in der Corona-Pandemie verteidigt.

"Ich glaube, dass die Hygienekonzepte, die gemacht worden sind, die vielen Alternativen und vor allem der Appell an die Verantwortung jedes einzelnen ausreichen werden, um unkontrollierte Zusammenkünfte zu verhindern", sagte Sternberg der Deutschen Presse-Agentur.

Ihm seien keine Fälle bekannt, in denen katholische oder evangelische Gottesdienste zu Superspreader-Ereignissen geworden seien.

Corona-Isolation: Präsident Macron geht es besser

15.46 Uhr: Der Gesundheitszustand des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte, verbessert sich. Das bestätigten Kreise des Präsidialamtes am Mittwoch.

Der Staatschef war vor knapp einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Wochenende litt er unter Husten, Müdigkeit und Muskelschmerzen.

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich. Foto: Francois Mori / dpa

Neuer Virus-Typ bisher nicht in Deutschland entdeckt worden

15.35 Uhr: In Deutschland ist bisher noch kein bestätigter Fall einer Infektion mit der in Großbritannien zirkulierenden Coronavirus-Variante entdeckt worden.

Es seien im Konsiliarlabor für Coronaviren in Berlin bislang 834 Genomsequenzen aus allen Teilen Deutschlands untersucht worden, teilte der Vorstand der Deutschen Virologischen Gesellschaft mit. In verschiedenen virologischen Laboren in Deutschland seien darüber hinaus mehr als 1400 Genomsequenzen und über 500 Teilsequenzen überprüft worden.

Lufthansa fliegt Obst und Gemüse nach Großbritannien

14.59 Uhr: Als Hilfe bei der Versorgung britischer Supermärkte hat die Lufthansa 80 Tonnen Obst und Gemüse ins Vereinigte Königreich geflogen. Der Frachtjet vom Typ Boeing 777 sollte am Mittwochnachmittag auf dem Flughafen Doncaster Sheffield landen, so das Unternehmen.

Weil Frankreich wegen der Ausbreitung der in Großbritannien entdeckten neuen Variante des Coronavirus seine Grenzen geschlossen hatte, stauen sich Tausende Lastwagen auch mit verderblichen Gütern in Südostengland.

Handelsverbände warnen, dass manche frische Produkte spätestens nach Weihnachten in britischen Supermärkten knapp werden könnten.

In der Corona-Pandemie prüft die Lufthansa, ob auch Passagierflugzeuge für Frachtflüge eingesetzt werden können. Foto: Patrick Pleul / dpa

Sachsen bleibt Corona-Hotspot in Deutschland

14.45 Uhr: In Sachsen geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen zwar im Vergleich zur Vorwoche zurück, der Freistaat bleibt aber gemessen an der Inzidenzzahl der Corona-Hotspot in Deutschland.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 2728 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Eine Woche zuvor waren es 5603 Fälle. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt laut RKI in Sachsen bei 414, bundesweit bei 195.

100 Millionen Impfdosen von Biontech-Pfizer für die USA

14.30 Uhr: Das Mainzer Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer liefern zusätzliche 100 Millionen Dosen ihres Corona-Impfstoffes an die USA. Die Präparate werden in Anlagen in den USA produziert, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten.

Damit erhöhe sich die Gesamtzahl der Impfdosen für die USA auf 200 Millionen. Mindestens 70 Millionen der zusätzlichen Impfstoffdosen sollen den Angaben zufolge bis zum 30. Juni 2021 geliefert werden.

Berichte über Nebenwirkungen sollen Allergiker nicht beunruhigen

14.07 Uhr: Berichte über allergische Reaktionen auf den Biontech-Impfstoff sollten Allergiker nicht allzu sehr beunruhigen, sagt Prof. Ludger Klimek, Präsident des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen.

"Allergische Reaktionen auf Impfstoffe sind nicht ungewöhnlich, kommen glücklicherweise aber sehr selten vor", sagte Klimek am Mittwoch in Wiesbaden. Nur sehr wenige Personen würden aufgrund des Allergie-Risikos von einer Impfung ausgeschlossen werden müssen. Derzeit seien Tests in der Entwicklung, um gefährdete Patienten zu erkennen.

USA zählen über 3400 Corona-Tote an einem Tag

13.34 Uhr: In den USA sind binnen eines Tages 3401 Tote im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verzeichnet worden. Das teilte die Johns-Hopkins-Universität (JHU) mit.

Es handelt sich dabei um die zweithöchste je registrierte Tageszahl in dem Land. Der bisherige Höchstwert war vergangenen Mittwoch mit 3682 Corona-Toten verzeichnet worden.

Die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden lag am Dienstag bei 195.033 Fällen. Der bisherige Höchstwert wurde mit 249.709 am 18. Dezember registriert.

Paul-Ehrlich-Institut gibt über vier Millionen Impfdosen frei

13.03 Uhr: Das für die Prüfung von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut hat den Weg für den Start der Corona-Impfungen freigemacht: Das Bundesinstitut gab drei Chargen mit rund 4,1 Millionen Dosen des Impfstoffs der Hersteller Biontech und Pfizer frei. Die sogenannte Chargenfreigabe gelte EU-weit und damit auch für Deutschland, teilte das Institut mit. Sie ist Voraussetzung für die Anwendung des Vakzins.

Das entsprechende Zertifikat sei bereits am Dienstag ausgestellt worden - einen Tag nach der Zulassung des Stoffs durch die EU-Kommission, erklärte das Institut. Die rasche Freigabe sei dadurch möglich geworden, dass die wissenschaftliche Prüfung der Chargen bereits vor der Zulassung begonnen worden sei, um den Prozess zu beschleunigen. Dieses Verfahren werden auch bei Impfstoffen gegen andere Infektionskrankheiten häufig angewendet.

Der Impfstoff von Pfizer-Biontech ist in der Schweiz zugelassen worden. Die Impfungen starten. Foto: dpa

Corona-Impfungen in der Schweiz laufen an

12.39 Uhr: In der Schweiz sind am Mittwoch in einigen Kantonen die Corona-Impfungen angelaufen. Eine der ersten, die den Wirkstoff als Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bekam, war eine 90 Jahre alte Frau aus einem Altenheim bei Luzern, wie die Gesundheitsdirektion des Kantons berichtete.

Die Schweizer Regulierungsbehörde Swissmedic hatte den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer am vergangenen Samstag zugelassen. Die ersten knapp 110 000 Impfdosen waren am Dienstag angeliefert worden. Die Armee ist für die Verteilung der Bestände im ganzen Land zuständig.

Hunderte Urlauber verbringen Weihnachten in Quarantänehotels auf Zypern

12.34 Uhr: Reisende, die aus Großbritannien nach Zypern fliegen, werden Weihnachten in einem Quarantänehotel verbringen müssen. Knapp 200 Menschen, die gestern angekommen waren, wurden bereits in eigens zu diesem Zweck gemietete Hotels gebracht. Sie müssen die kommenden sieben Tage in ihren Zimmern bleiben, wie der staatliche zyprische Rundfunk (RIK) berichtete. Traditionell verbringen Tausende Briten ihren Weihnachtsurlaub auf der drittgrößten Mittelmeerinsel, die bis 1960 britische Kolonie war. Viele besitzen Ferienhäuser dort.

Zypern hatte angesichts der Verbreitung eines mutierten Virus in Großbritannien kein allgemeines Einreiseverbot verhängt, dafür aber scharfe Kontrollen eingeführt. Wer aus dem Vereinigten Königreich ankommt, muss einen Corona-Schnelltest machen. Ist er negativ, folgt eine siebentägige Quarantäne. Danach muss ein neuer Test gemacht werden. Erst wenn er auch dieser negativ ausfällt, darf man wieder das Quarantänehotel verlassen.

Skisaison in Österreich startet ohne Ischgl und Saalbach-Hinterglemm

12.05 Uhr: In Österreich dürfen ab 24. Dezember die Skilifte unter strengen Auflagen öffnen. Touristen werden zunächst keine erwartet, da jeder Einreisende bis zu zehn Tage in Quarantäne muss. Außerdem sind Restaurants und Hotels geschlossen. Der für Einheimische gedachte Start der Skisaison in Österreich wird jedoch ohne Ischgl und Saalbach-Hinterglemm über die Bühne gehen.

In Saalbach-Hinterglemm ist der Grund die österreichweit geltende Pflicht, in den Gondeln und beim Anstehen eine FFP2-Maske zu tragen. "Irgendwann reicht es", sagte die Geschäftsführerin der Saalbacher Bergbahnen, Isabella Dschulnigg, den "Salzburger Nachrichten". Die FFP2-Pflicht sei aus Sicht der Bergbahnen verfassungswidrig. Eine Überprüfung der Masken könne eine Seilbahn nicht gewährleisten, aber die rechtliche Haftung liege bei den Geschäftsführern.

In Ischgl sei das Problem das grenzüberschreitende Skigebiet mit der Schweiz. "Wenn man zwei Schwünge auf Schweizer Gebiet macht, müsste man bei Rückkehr nach Österreich in Quarantäne", sagte Ischgls Tourismuschef Andreas Steibl. Auch bei der Schutzmasken-Pflicht und der Gastronomie herrschten in der Schweiz und Österreich teils völlig andere Bestimmungen. "Wir sind im Schaufenster und wollen unter diesen Bedingungen lieber nicht starten." Ein Start werde nun in der zweiten Januarhälfte - nach dem bis 17. Januar dauernden Lockdown - angepeilt.

11.59 Uhr: Die Impfungen gegen das Coronavirus stehen kurz bevor. Doch viele Menschen fürchten sich vor Nadeln. Ein Psychotherapeut gibt Tipps. Lesen Sie dazu: Corona-Impfung: Was hilft gegen die Angst vor Spritzen?

Laschet bittet Angehörige von Corona-Opfern um Verzeihung

11.15 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Fehler im Umgang der Politik mit der Pandemie eingeräumt. "Im Frühling sind viele Menschen allein gestorben, weil die Heime abgeriegelt wurden", sagte Laschet im "Spiegel". "Das ist ein Schaden, den wir nicht wiedergutmachen können. Irreparabel. Nicht korrigierbar. Da können wir Verantwortlichen in der Politik die Angehörigen nur um Verzeihung bitten."

Trotz der aktuell hohen Infektionszahlen in Alten- und Pflegeheimen will der CDU-Politiker die Einrichtungen für Besucher offen halten, besonders über die Weihnachtstage. "Menschen in Heimen sterben nicht nur am Virus. Manche sterben auch, weil sie den Lebensmut verloren haben, sie sterben aus Einsamkeit."

Weihnachten in Corona-Zeiten: Die Amtsärzte in Deutschland fordern angesichts der Pandemie ein Verbot von Gottesdiensten an Weihnachten. (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

Impfungen - Frankreich schiebt umstrittenes Gesetz auf

11.00 Uhr: Nach Protesten hat die französische Regierung einen Gesetzesplan aufgeschoben, der Befürchtungen vor einer Corona-Impfpflicht durch die Hintertür genährt hatte. Gesundheitsminister Olivier Véran sagte am Dienstagabend, der Text werde dem Parlament erst "in einigen Monaten" und nicht "vor Ende der Krise" vorgelegt.

Mit dem Gesetz könnte die Regierung den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder anderen Orten von einer Corona-Impfung abhängig machen. Gesundheitsminister Véran verteidigte das Vorhaben: "Der Text zielt überhaupt nicht darauf ab, eine Impfung gegen das Coronavirus verpflichtend zu machen", betonte er. Aber um das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen, schiebe die Regierung den Plan auf.

Vor allem die Rechtspopulisten von Marine Le Pen hatten vor einer "Gesundheitsdiktatur" gewarnt; auch Konservative äußerten Vorbehalte. Mit dem zu Wochenbeginn von Premierminister Jean Castex präsentierten Gesetzesvorschlag würde der Regierungschef die Möglichkeit erhalten, "Reisen von Personen, ihren Zugang zu Transportmitteln oder bestimmten Orten und die Ausübung bestimmter Tätigkeiten" von der Vorlage eines negativen Testergebnisses oder "der Verabreichung eines Impfstoffes" abhängig zu machen.

Wegen Pandemie - Zahl der Vekehrstoten deutlich unter Vorjahresniveau

10.42 Uhr: Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland liegt als Folge der geringeren Mobilität wegen der Corona-Maßnahmen weiter deutlich unter dem Vorjahresniveau. Von Januar bis Oktober starben 2336 Menschen auf deutschen Straßen, 10,7 Prozent oder 281 Menschen weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Es sei weiter davon auszugehen, dass im Gesamtjahr die niedrigste Zahl an Verkehrstoten seit Einführung der Statistik im Jahr 1953 zu verzeichnen sei. In den ersten zehn Monaten erfasste die Polizei den Angaben zufolge rund 1,9 Millionen Verkehrsunfälle, was im Vorjahresvergleich sogar einen Rückgang von 14,8 Prozent bedeutete. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden sank um 10,4 Prozent auf rund 228.000.

Dänemark verlängert Flugverbot aus Großbritannien

10.40 Uhr: Flugzeuge aus Großbritannien dürfen wegen Sorgen vor einer Mutation des Coronavirus weiterhin nicht nach Dänemark fliegen. Ein entsprechendes Flugverbot für Passagiermaschinen wird bis Mitternacht in der Nacht zum 25. Dezember verlängert, wie das dänische Verkehrsministerium mitteilte. Damit wolle man das Risiko begrenzen, dass sich die Infektionen mit der neuen Corona-Mutation ausbreite.

Mutation: Rangeleien zwischen Lkw-Fahrern und Polizei nahe Dover

10.07 Uhr: Nahe der südenglischen Hafenstadt Dover kommt es aktuell zu Rangeleien zwischen aufgebrachten Lkw-Fahrern und der Polizei.

Tausende Lkw-Fahrer aus Kontinentaleuropa sitzen seit Tagen in Südengland fest, weil die französischen Behörden sie wegen der in Großbritannien entdeckten neuen Coronavirus-Variante nicht ins Land ließen. Viele werden deshalb nicht mit ihren Familien zu Hause Weihnachten feiern können.

Bis sich der immense Lkw-Stau rund um den Hafen von Dover auflöst, dürfte es nach Angaben der britischen Regierung „einige Tage“ dauern. Es gebe nun „viel zu tun“ und das Problem werde nicht „sofort“ gelöst sein, sagte Wohnungsbauminister Robert Jenrick am Mittwoch dem Sender Sky News.

Corona-Krise: Arbeitsminister Hubertus Heil entschuldigt sich

9.51 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich bei den Menschen entschuldigt, die die Corona-Pandemie wirtschaftlich hart getroffen hat. Die Situation in diesem Jahr sei für viele Menschen eine „Rieseneinschränkung“ gewesen, er müsse alle Betroffenen „um Verständnis und Verzeihung bitten“, sagte Heil am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. Er blicke zurück auf ein Jahr, „das sehr fordernd war für so viele Menschen, die den Laden am Laufen gehalten haben.“

Jens Spahn rechnet mit 1,3 Millionen Impfdosen noch in diesem Jahr

9.25 Uhr: Kurz vor dem Start der ersten Corona-Impfungen in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterstrichen, dass zunächst nur ausgewählte Gruppen den Schutz erhalten können. Bis Ende des Jahres könnten 1,3 Millionen Dosen durch die Firma Biontech an die Bundesländer ausgeliefert werden. Bis Ende Januar rechne er mit zehn Millionen weiteren Impfdosen. Zusätzliche 1,5 Millionen kämen im kommenden Monat hinzu, wenn dann auch die Impfung der US-Firma Moderna in der EU zugelassen wird, erläuterte Spahn.

"Richtung Sommer" könne dann gegebenenfalls schon allen ein Impfangebot auch in den Arztpraxen gemacht werden, sagte Spahn - "wenn alle Kandidaten, die Stand heute aussichtsreich sind, zur Zulassung kommen". Bis dahin müsse bei den Impfungen weiter priorisiert werden.

Altmaier gegen schnelle Corona-Lockerungen

9.15 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht wenig Chancen auf schnelle Lockerungen der massiven Beschränkungen in der Corona-Krise. Der CDU-Politiker deutete eine Verlängerung des harten Lockdowns über den 10. Januar hinaus an. "Solange ganz Deutschland ein riesengroßer Hotspot ist, verbieten sich Lockerungen praktisch von selbst", sagte Altmaier der Nachrichtenagentur dpa.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist der Meinung, dass Lockerungen sich bei hohen Corona-Zahlen verbieten. Foto: dpa

"Unser Alltag wird wohl noch zwei bis drei Monate eingeschränkt sein. Ab Frühsommer wird sich unser privates gesellschaftliches Leben normalisieren", sagte Altmaier mit Blick auf den bevorstehenden Beginn der Impfungen. "Wir werden zwar noch bis zum nächsten Winter oder darüber hinaus bei bestimmten Gelegenheiten eine Maske tragen müssen. Und es wird noch lange dauern, bis wir Großveranstaltungen, wie wir sie früher kannten, wieder verantworten können. Trotzdem wird das Leben der meisten Menschen ab Frühsommer wieder entspannter."

8.50 Uhr: Am Sonntag sollen die ersten Deutschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Lesen Sie hier: Was man über den Biontech/Pfizer-Impfstoff wissen muss

Rund 3,6 Millionen Gesundheits-Beschäftigte haben direkten Patientenkontakt

8.46 Uhr: Beschäftigte in Gesundheitsberufen sollen die Corona-Schutzimpfung bevorzugt erhalten - auch weil viele von ihnen wegen des Kontakts zu Patientinnen und Patienten einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, hatten im Jahr 2018 rund 3,63 Millionen Beschäftigte im deutschen Gesundheitswesen direkten Patientenkontakt.

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche gegen generelle Gottesdienst-Absage

8.41 Uhr: Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hat sich gegen eine generelle Absage von Präsenz-Gottesdiensten an Weihnachten zum Schutz vor Corona-Infektionen ausgesprochen. "Nein, keine generelle Absageempfehlung", sagte Bedford-Strohm im "Bayerischen Rundfunk". "Das muss jetzt vor Ort entschieden werden."

"Es gibt nur einen schmalen Korridor", betonte Bedford-Strohm. Es gebe Menschen, für die ein Livestream-Gottesdienst eine ideale Alternative sei. Es gebe aber auch einsame Menschen, die einen Gottesdienst vor Ort benötigen, allerdings "nur unter den strengsten Hygieneauflagen". Es gebe gute Gründe, auch an diesem Weihnachtsfest die Möglichkeit offenzuhalten, in den Kirchen die Weihnachtsbotschaft zu hören.

Lockdown führt zu weniger Neueinstellungen

8.00 Uhr: Die deutschen Unternehmen werden angesichts der zweiten Corona-Welle erstmals seit Monaten vorsichtiger mit Neueinstellungen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer fiel im Dezember um 1,2 auf 95,5 Punkte, wie das Münchner Institut zu seiner Umfrage unter 9000 Firmen mitteilte. Das ist der erste Rückgang nach zuvor sieben Anstiegen in Folge. "Der harte Lockdown führt zu mehr Zurückhaltung bei Neueinstellungen", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

Pandemie - Krematorium in Sachsen überfüllt

7.27 Uhr: In Sachsen spitzt sich die Situation weiter zu. Wegen der dramatisch hohen Todeszahlen im ostsächsischen Zittau müssen dort Leichen außerhalb des Krematoriums zwischengelagert werden. Die Toten sollen "im Bereich des Hochwasserstützpunkts" gelagert und "bei Freigabe zur Einäscherung" ins Krematorium gefahren werden, teilte die Stadt Zittau mit. Am Hochwasserstützpunkt befindet sich eine große Halle, in dem Materialien gelagert werden, die im Fall eines Hochwassers gebraucht würden.

Die Zahl der notwendigen Einäscherungen übersteige derzeit "mitunter die Kapazitäten des Zittauer Krematoriums", hieß es. Es gebe deutlich höhere Sterbefallzahlen, mehr Aufnahmegespräche, Leichenschauen und Beurkundungen in den Standesämtern. Alle Beteiligten seien an den "Belastungsgrenzen".

Sachsen ist seit Wochen mit großem Abstand der Corona-Hostspot in Deutschland. Für sechs der zehn Landkreise im Freistaat meldete das Robert Koch-Institut am Dienstag einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von mehr als 500. An der Spitze lagen demnach am Dienstag der Landkreis Bautzen (637,5) und Zwickau (620), gefolgt vom Landkreis Görlitz (582,1), in dem Zittau liegt.

Amtsärzte fordern Verbot von Weihnachtsgottesdiensten

6.55 Uhr: Die Amtsärzte haben ein bundesweites Verbot von Weihnachtsgottesdiensten gefordert. Präsenz-Gottesdienste an den Feiertagen sollten wegen des Corona-Risikos von Bund und Ländern untersagt werden, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst, Ute Teichert, unserer Redaktion. Es sei bekannt, dass sich das Coronavirus bei Gottesdiensten leicht übertragen könne. Deshalb dürfe "kein zusätzliches Risiko" eingegangen werden.

Die katholische Kirche in Deutschland hatte zu Wochenbeginn angekündigt, dass sie an den Weihnachtsgottesdiensten festhalten will. Bei den Messen seien jedoch die Hygienekonzepte und Schutzmaßnahmen genau einzuhalten, forderte der Berliner Erzbischof Heiner Koch im Namen der Deutschen Bischofskonferenz. Die evangelische Kirche in Westfalen hatte hingegen zuvor ihren Gemeinden dringend empfohlen, während des Lockdowns und auch an Weihnachten auf alle Präsenz-Gottesdienste zu verzichten.

Fernsehen als Gewinner im Corona-Jahr

6.43 Uhr: Im Corona-Jahr ist deutlich mehr klassisch-linear ferngesehen worden. So betrug die durchschnittliche Sehdauer 2020 laut Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) bei den Zuschauern ab drei Jahren bislang im Schnitt 219 Minuten am Tag, also über dreieinhalb Stunden. Sie lag damit über dem Niveau des Vorjahreszeitraums von gut 210 Minuten (Zeitraum 1. Januar bis 21. Dezember, Montag bis Sonntag 3 bis 3 Uhr).

„Auf Monatsebene betrachtet, beobachten wir einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Sehdauer und der Entwicklung der Corona-Pandemie hierzulande“, heißt es von der AGF Videoforschung GmbH in Frankfurt am Main. „Sowohl im März und April, also während des ersten Lockdowns, als auch im November und Dezember lag die durchschnittliche Sehdauer deutlich über den Vorjahresmonaten.“

Corona-Hilfen: Peter Altmaier warnt vor Missbrauch

6.37 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat Kritik an einer schleppenden Umsetzung von Corona-Finanzhilfen für Unternehmen zurückgewiesen und vor Missbrauch gewarnt. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Noch nie wurden Hilfszahlungen in dieser Größenordnung innerhalb so kurzer Zeit beschlossen und bewilligt. Aber es muss sichergestellt sein, dass das Geld der Steuerzahler bei denen ankommt, die es wirklich brauchen, nicht bei solchen, die als Betrüger oder Abzocker unterwegs sind.“

Joe Biden warnt vor Corona - "Die dunkelsten Tage liegen vor uns"

6.31 Uhr: Der künftige US-Präsident Joe Biden macht den Amerikanern angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie keine Hoffnung auf eine rasche Besserung der Lage - im Gegenteil. "Hier ist die einfache Wahrheit: Die dunkelsten Tage im Kampf gegen Covid liegen noch vor uns, nicht hinter uns", sagte Biden in einer Ansprache vor den Feiertagen. "Wir müssen uns darauf vorbereiten, unser Rückgrat zu stärken. So frustrierend das ist, wir werden Geduld brauchen, Durchhaltevermögen und Entschlossenheit, um das Virus zu besiegen", sagte Biden.

Der gewählte Präsident verwies darauf, dass es noch viele Monate dauern werde, bis die rund 330 Millionen Menschen in Amerika gegen das Coronavirus geimpft werden könnten. Daher sei es wichtig, über die Feiertage und darüber hinaus weiter die bekannten Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um weitere Infektionen zu vermeiden. Dazu gehöre auch, Weihnachten in diesem Jahr nicht wie üblich mit vielen Familienmitgliedern zu feiern, mahnte Biden. In diesem Jahr sei es ein Zeichen wirklicher Zuneigung, nicht zusammen zu feiern.

Der scheidende US-Präsident Donald Trump lehnt die Unterzeichnung der rund 900 Milliarden schweren Corona-Hilfen indes offenbar ab. "Das Gesetz, das jetzt auf meinem Schreibtisch liegt, ist ganz anders als erwartet", sagte Trump in einem auf Twitter geposteten Video. "Es ist wirklich eine Schande." Er forderte Nachbesserungen. Unter anderem soll die Einmalhilfe für US-Bürger von 600 auf 2000 Dollar angehoben werden.

RKI: Neuer Höchstwert bei Corona-Todesfällen

6.14 Uhr: Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat einen neuen Höchststand erreicht. Binnen eines Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 962 neue Todesfälle. Außerdem wurden 24.740 Neuinfektionen gemeldet. Vergangenen Mittwoch waren 27.728 Neuinfektionen und der bisherige Höchststand von 952 Todesfällen verzeichnet worden. Den Höchstwert mit 33-777 gemeldeten Infektionen hatte es am Freitag gegeben, darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100. 000 Einwohner sank leicht auf 195,1. Tags zuvor war mit 197,6 ein Höchststand erreicht worden. Den mit Abstand höchsten Wert erreicht Sachsen: Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 414,1, also mehr als doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt.

Dienstag, 22. Dezember: Spahn warnt vor Corona-Risiko durch Rückkehrer aus Süd- und Osteuropa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor einem Corona-Risiko durch heim- und zurückreisende Menschen aus ost- und südosteuropäischen Ländern gewarnt.

hat vor einem Corona-Risiko durch heim- und zurückreisende Menschen aus ost- und südosteuropäischen Ländern gewarnt. Alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten unterliegen ab Mittwoch in Bayern einer Corona-Testpflicht. Dies hat am Dienstag das bayerische Kabinett in München beschlossen.

In Lettland sollen künftig Hotels zur Unterbringung von Menschen genutzt werden, die wegen einer Corona-Erkrankung oder als enge Kontaktperson in Quarantäne müssen.

sollen künftig Hotels zur Unterbringung von Menschen genutzt werden, die wegen einer Corona-Erkrankung oder als enge Kontaktperson in Quarantäne müssen. Papst Franziskus hat seine Planungen für Weihnachten nach zwei Corona-Fällen in seinem Umfeld angepasst. Seine traditionelle Weihnachtsbotschaft am 25. Dezember wird der Papst in diesem Jahr nicht von der Loggia des Petersdoms aus vortragen.

in seinem Umfeld angepasst. Seine traditionelle Weihnachtsbotschaft am 25. Dezember wird der Papst in diesem Jahr nicht von der Loggia des Petersdoms aus vortragen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat den Verkauf von Silvesterfeuerwerk bundesweit untersagt. Laut dem Verbot dürften auch bereits zuvor etwa über den Online-Handel getätigte Bestellungen nicht mehr an den Endkunden ausgeliefert werden, teilte das Innenministerium mit.

(CSU) hat den bundesweit untersagt. Laut dem Verbot dürften auch bereits zuvor etwa über den Online-Handel getätigte Bestellungen nicht mehr an den Endkunden ausgeliefert werden, teilte das Innenministerium mit. Wegen des Demonstrationsverbots an Silvester in Berlin will die Initiative "Querdenken" nun bereits am 30. Dezember gegen die Corona-Verordnungen protestieren.

protestieren. Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, warnt vor einer dritten Infektionswelle mit dem neuartigen Coronavirus nach den Feiertagen. Experten würden davon ausgehen, dass sich die dritte Welle vom 10. bis 15. Januar in Deutschland zeigt, so der Ministerpräsident.

mit dem neuartigen Coronavirus nach den Feiertagen. Experten würden davon ausgehen, dass sich die dritte Welle vom 10. bis 15. Januar in zeigt, so der Ministerpräsident. Die Krankenkasse Barmer informiert ab sofort in ihrer Corona-Hotline auch über Covid-19-Impfungen, und zwar nicht nur die eigenen Versicherten. Unter der Telefonnummer 0800 84 84 111 wird allen Interessierten kostenfrei erklärt, wer wann und wo geimpft wird, wie sicher die Impfung ist oder wer die Kosten übernimmt.

auch über Covid-19-Impfungen, und zwar nicht nur die eigenen Versicherten. Unter der 0800 84 84 111 wird allen Interessierten kostenfrei erklärt, wer wann und wo geimpft wird, wie sicher die Impfung ist oder wer die Kosten übernimmt. Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, scheint mit Blick auf das mutierte Coronavirus aus Großbritannien nun doch beunruhigt zu sein. Beim Nachrichtendienst Twitter schrieb er in der Nacht auf Dienstag: "Neue Daten zur Mutante. Das sieht leider nicht gut aus."

scheint mit Blick auf das mutierte Coronavirus aus Großbritannien nun doch beunruhigt zu sein. Beim Nachrichtendienst Twitter schrieb er in der Nacht auf Dienstag: "Neue Daten zur Mutante. Das sieht leider nicht gut aus." Der Chef der Mainzer Firma Biontech geht davon aus, dass auch die Mutation des Coronavirus mit dem von seinem Unternehmen entwickelten Impfstoff in den Griff zu bekommen ist.

geht davon aus, dass auch die Mutation des Coronavirus mit dem von seinem Unternehmen entwickelten Impfstoff in den Griff zu bekommen ist. Der nordrhein-westfälische Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat die Kirchen in Deutschland zur Absage aller Präsenzgottesdienste zu Weihnachten aufgerufen.

(FDP) hat die Kirchen in Deutschland zur Absage aller Präsenzgottesdienste zu Weihnachten aufgerufen. Nach der bedingten Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union wollen die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer sofort die ersten Lieferungen des Präparats in die EU-Mitgliedsstaaten veranlassen.

in der Europäischen Union wollen die Mainzer Firma und der US-Pharmariese Pfizer sofort die ersten Lieferungen des Präparats in die EU-Mitgliedsstaaten veranlassen. Die Intensivmediziner in Deutschland appellieren angesichts anhaltend hoher Corona-Zahlen an die Bürger, an Weihnachten auf Treffen im größeren Kreis zu verzichten.

in Deutschland appellieren angesichts anhaltend hoher Corona-Zahlen an die Bürger, an Weihnachten auf Treffen im größeren Kreis zu verzichten. Die Polizei will die Einhaltung der Corona-Beschränkungen an Weihnachten und Silvester scharf kontrollieren.

Montag, 21. Dezember: Erste Menschen in den USA bekommen Moderna-Impfstoff

Die EU hat das Biontech-Vakzin zugelassen – doch wirkt das auch gegen die neue Virus-Variante aus Großbritannien. Lesen Sie dazu hier: Corona: Wie gut hilft der Biontech-Impfstoff gegen Covid-19?

In den USA haben am Montag die ersten Menschen den Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Moderna verabreicht bekommen

des US-Unternehmens verabreicht bekommen In der Europäischen Union ist der erste Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen worden. Die EU-Kommission erteilte dem Präparat des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer die bedingte Marktzulassung, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte

erteilte dem Präparat des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer die bedingte Marktzulassung, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat über die Zulassung des Vakzins der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer entschieden

hat über die Zulassung des Vakzins der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer entschieden Nach der Corona-Infektion von Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) hat sich Ministerpräsident Markus Söder als Kontaktperson eins über Weihnachten in Quarantäne begeben

als Kontaktperson eins über Weihnachten in Quarantäne begeben Von den am Sonntag am Hamburger Flughafen getesteten Passagieren aus Großbritannien sind sieben Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei einem Fluggast in Hannover hat sich ebenfalls eine Infektion bestätigt

getesteten Passagieren aus Großbritannien sind sieben Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei einem Fluggast in Hannover hat sich ebenfalls eine Infektion bestätigt Deutschlands Top-Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass die mutierte Version des Coronavirus aus Großbritannien bereits in Deutschland angekommen ist. Dennoch zeigte sich Drosten nicht allzu besorgt über die Coronavirus-Mutation . Lesen Sie dazu: Drosten – Coronavirus-Mutation wohl schon in Deutschland

geht davon aus, dass die mutierte Version des Coronavirus aus Großbritannien bereits in Deutschland angekommen ist. Dennoch zeigte sich Drosten nicht allzu besorgt über die . Drosten – Coronavirus-Mutation wohl schon in Deutschland Nach monatelangem Ringen ist im US-Kongress eine parteiübergreifende Einigung auf ein neues gigantisches Hilfspaket gegen die Corona-Krise erzielt worden

eine parteiübergreifende Einigung auf ein neues gigantisches Hilfspaket gegen die erzielt worden Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des RKI in Deutschland bundesweit auf 197,1 gestiegen. Das ist der höchste Wert fürs ganze Land, der seit Beginn der Pandemie erhoben worden ist

Wegen der in Großbritannien entdeckten Variante des Coronavirus schottet sich Europa zum Wochenbeginn zunehmend vom Vereinigten Königreich ab

Sonntag, 20. Dezember: Dänemark will vier Millionen gekeulte Nerze wieder ausgraben

Großbritannien wird wegen der raschen Ausbreitung der neuen Variante des Coronavirus immer weiter vom Festland abgeschnitten. Weil Frankreich die Grenzen zum Vereinigten Königreich dicht gemacht hat, wurden der wichtige britische Hafen Dover am Ärmelkanal sowie der Eurotunnel geschlossen . Frachtverkehr als auch Passagiere würden gebeten, nicht mehr anzureisen, teilte der Hafen am Sonntagabend bei Twitter mit

am Ärmelkanal sowie der . Frachtverkehr als auch Passagiere würden gebeten, nicht mehr anzureisen, teilte der Hafen am Sonntagabend bei Twitter mit Die neue Corona-Variante hat Italien erreicht. Das Gesundheitsministerium des südeuropäischen Landes teilt mit, dass die Mutation bei einem Patienten nachgewiesen worden sei. Der Patient sei zusammen mit einer weiteren Person in den vergangenen Tagen aus Großbritannien zurückgekehrt und mit dem Flugzeug in Rom gelandet

erreicht. Das Gesundheitsministerium des südeuropäischen Landes teilt mit, dass die Mutation bei einem Patienten nachgewiesen worden sei. Der Patient sei zusammen mit einer weiteren Person in den vergangenen Tagen aus Großbritannien zurückgekehrt und mit dem Flugzeug in Rom gelandet Man muss dem Coronavirus den Weg abschneiden. Wichtig sind strenge Regeln für Reisende, meint Politik-Korrespondent Miguel Sanches zur neuen Corona-Variante in Großbritannien. Lesen Sie den Kommentar hier: Reaktion auf mutiertes Virus: Grenzkontrollen – was sonst?

Reaktion auf mutiertes Virus: Grenzkontrollen – was sonst? Auch Frankreich, Bulgarien und Irland verhängen wegen der neuen Variante des Coronavirus ein Verbot von Flügen aus Großbritannien. Das teilen die zuständigen Behörden in den drei Ländern mit. Die Regelung gelte ab Mitternacht zunächst bis zum 31. Dezember

aus Großbritannien. Das teilen die zuständigen Behörden in den drei Ländern mit. Die Regelung gelte ab Mitternacht zunächst bis zum 31. Dezember Wegen der neuen Variante des Coronavirus wird der Flugverkehr von Großbritannien nach Deutschland weitgehend gestoppt. Ab Mitternacht sind Landungen aus Großbritannien untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums vom Sonntag hervorgeht – Ausnahmen gelten etwa für Frachtflüge. Zunächst berichtete die „Bild“-Zeitung über entsprechende Pläne.

nach Deutschland weitgehend gestoppt. Ab Mitternacht sind Landungen aus Großbritannien untersagt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums vom Sonntag hervorgeht – Ausnahmen gelten etwa für Frachtflüge. Zunächst berichtete die „Bild“-Zeitung über entsprechende Pläne. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben wegen der neuen Coronavirus-Variante in Großbritannien mit den Spitzen der EU beraten

Die Corona-Pandemie hat das Einkaufsverhalten der deutschen maßgeblich zu Gunsten des Onlinehandels verschoben. Der Einzelhandel hingegen leidet unter teils deutlichen Einsatzbußen. Daher plant die Unionsfraktion im Bundestag laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ eine Besteuerung von Paketen im Online-Handel. Das eingenommene Geld soll zum Aufbau eines „Innenstadtfonds“ dienen, der dem Einzelhandel zugute kommt.

Belgien hat aufgrund der mutierten Version des Coronavirus in Großbritannien seine Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich gekappt

Die Mutation des Corona-Virus in Großbritannien stellt nach Einschätzung von Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery die bisherige Impfstrategie nicht in Frage

in Großbritannien stellt nach Einschätzung von Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery die bisherige Impfstrategie nicht in Frage In Deutschland ist die neue Coronavirus-Variante , die sich derzeit in Großbritannien ausbreitet, nach Angaben von Christian Drosten bisher nicht aufgetaucht

, die sich derzeit in Großbritannien ausbreitet, nach Angaben von bisher nicht aufgetaucht Um die Ausbreitung einer in Großbritannien aufgetretenen neuen Variante des Coronavirus zu verhindern, dürfen aus dem Königreich kommende Passagiermaschinen vorerst nicht mehr in den Niederlanden landen

Samstag, 19. Dezember: US-Gesundheitsbehörde meldet über 400.000 Neuinfektionen

Wegen der raschen Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien hat die Regierung einen neuen Shutdown für die Hauptstadt London verhängt. Die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte Premierminister Boris Johnson am Samstag vor Journalisten in London

hat die Regierung einen neuen für die Hauptstadt London verhängt. Die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte am Samstag vor Journalisten in London Die Italiener müssen Weihnachten und Silvester in diesem Jahr unter einem strikten Lockdown verbringen. Wegen rasant steigender Corona-Zahlen wird das ganze Land zur „roten Zone“ erklärt. Das ist die höchste Stufe der Corona-Maßnahmen

und Silvester in diesem Jahr unter einem strikten Lockdown verbringen. Wegen rasant steigender Corona-Zahlen wird das ganze Land zur „roten Zone“ erklärt. Das ist die höchste Stufe der Corona-Maßnahmen Deutschland soll sich noch einmal 30 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs auf nationaler Ebene gesichert haben, wie die Bild am Sonntag berichtet. Lesen Sie dazu: Corona: Bundesregierung kauft Millionen Impfdosen nach

Corona: Bundesregierung kauft Millionen Impfdosen nach In Südafrika ist eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt worden. Die 501.V2 genannte Variante könnte hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Corona-Welle im Land stecken, erklärte Gesundheitsminister Zwelini Mkhize

ist eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt worden. Die 501.V2 genannte Variante könnte hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Corona-Welle im Land stecken, erklärte Gesundheitsminister Zwelini Mkhize Die Schweiz hat dem vom Mainzer Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff eine Zulassung erteilt

Über 300 Wissenschaftler fordern in einem offenen Brief ein gemeinsames Vorgehen der EU-Staaten gegen das neuartige Coronavirus. Das Papier wurde unter anderem vom Chef-Virologen der Berliner Charité, Christian Drosten, und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, unterschrieben. Gemeinsames Handeln und gemeinsame Ziele seien unabdingbar. Lesen Sie mehr dazu: Wissenschaftler schlagen Drei-Stufen-Plan gegen Corona vor

Das Papier wurde unter anderem vom Chef-Virologen der Berliner Charité, Christian Drosten, und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, unterschrieben. Gemeinsames Handeln und gemeinsame Ziele seien unabdingbar. Wissenschaftler schlagen Drei-Stufen-Plan gegen Corona vor Der Corona-Impfstoff des US-Pharmaunternehmens Moderna hat erstmals eine Notfallzulassung bekommen. Das Mittel dürfe ab sofort in den USA eingesetzt werden, teilte die nationale Arzneimittelbehörde FDA am Freitagabend (Ortszeit) mit

hat erstmals eine Notfallzulassung bekommen. Das Mittel dürfe ab sofort in den USA eingesetzt werden, teilte die nationale Arzneimittelbehörde FDA am Freitagabend (Ortszeit) mit Finanzminister Olaf Scholz hat Corona-Hilfen auf lange Sicht zugesagt. Lesen Sie hier:Olaf Scholz: „Wir können den Lockdown lange durchhalten“

