Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in ihrem Interview mit RTL und ntv die Hoffnungen auf eine zeitnahe Lockerung der Corona-Beschränkungen gedämpft. Deutschland sei aber auf einem „sehr guten Weg“, so Merkel. In Hinblick darauf, was Bund und Länder am nächsten Mittwoch beim Corona-Gipfel beschließen werden, blieb die Kanzlerin vage. Eine Verlängerung des Lockdowns scheint noch immer möglich.

Eine große Rolle beim weiteren Vorgehen spielt die Ausbreitung der Corona-Mutationen. Noch vor dem Treffen legte das Robert Koch-Institut (RKI) Ergebnisse vor, wie stark sich die Virus-Mutationen in Deutschland verbreitet haben. Am heutigen Freitag äußerten sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und RKI-Chef Lothar Wieler zur aktuellen Corona-Lage.

Corona-News des Tages: RKI meldet 12.908 Neuinfektionen

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 12.908 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 855 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 14.022 Neuinfektionen und 839 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 5. Februar: Friseursalons bleiben weiter geschlossen

11.09: Die Friseursalons bleiben nach einer Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) geschlossen. Die Regelung zur Schließung der Betriebe im Rahmen der Kontaktbeschränkungen werde nicht außer Vollzug gesetzt, teilte der VGH am Freitag mit.

Ein entsprechender Eilantrag eines Friseurs aus Seeheim-Jugenheim wurde abgelehnt. Die angegriffene Regelung sei weder rechtswidrig, noch eine Außervollzugsetzung geboten. Hierunter falle nicht nur das Arbeiten in einem Ladengeschäft, sondern auch in einem mobilen Service.

Ungewöhnlicher Corona-Schutz macht Umarmung möglich

10.41 Uhr: Gregg MacDonald hält die Hand seiner 84-jährigen Mutter Chloe MacDonald in einem sogenannten "Umarmungszelt". Der Aufbau steht vor einem Zentrum für betreutes Wohnen in Louisville (USA). Das Zelt enthält eine Plastikbarriere mit eingebauten Plastikhüllen, um Kontakt zu ermöglichen und gleichzeitig die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Ein Mann hält die Hand seiner Mutter in einem sogenannten "Umarmungszelt", das in den USA vor einem Zentrum für betreutes Wohnen aufgebaut wurde, um vor dem Coronavirus zu schützen. Foto: Thomas Peipert/AP/dpa

Spahn und Wieler zur aktuellen Corona-Lage

10.21 Uhr: Im Vorfeld des Corona-Gipfels kommende Wochen haben Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, am Freitag über die aktuelle Corona-Lage informiert. Besonders beschäftigen Politiker und Experten die Corona-Mutationen. "Aktuell sind es drei besorgniserregende Varianten, die wir im Blick haben", so Wieler. Sie seien alle in Deutschland nachgewiesen worden.

Nun gebe es Daten, wie verbreitet die Mutationen bereits seien. Die aus Großbritannien bekannte Variante sei mit sechs Prozent am häufigsten entdeckt worden und in 13 Bundesländern aufgetreten. "Sie ist ansteckender und es gibt auch erste Hinweise, dass sie auch vermehrt zu schweren Verläufen führen kann", so Wieler.

Was bedeutet dies dem RKI-Chef zufolge?

Die Corona-Mutationen sind in Deutschland angekommen

Sie dominieren das Geschehen noch nicht, aber es ist damit zu rechnen, dass sich der Anteil weiter erhöht

Die Pandemiebekämpfung wird durch die Mutationen erschwert

Die Corona-Maßnahmen sollen deshalb weiter konsequent umgesetzt werden

Große Probleme bei Terminvergabe für Corona-Impfungen

9.22 Uhr: Mit der Hotline 116117, über die in einigen Bundesländern Corona-Impftermine vergeben werden, gibt es einem Bericht zufolge weiter große Probleme. Vom 1. bis zum 20. Januar hätten 6,8 Millionen Anrufer die Nummer gewählt, um über das Thema Corona-Impfung zu sprechen, berichtete die „Bild“-Zeitung am Freitag.

Es seien aber nur 4,9 Millionen an die jeweils zuständigen Bundesländer weitergeleitet worden, wo letztlich nur 1,6 Millionen Telefonate angenommen worden seien. Die Zeitung berief sich auf eine Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) für das Bundesgesundheitsministerium.

Homeoffice könnte Wohnungsmarkt entspannen

8.55 Uhr: Die wachsende Bedeutung des Homeoffice in der Corona-Pandemie bietet nach Ansicht von Experten Chancen zu Entspannung an den Wohnungsmärkten. Frei werdende Büroflächen könnten umgewidmet und als Wohnfläche genutzt werden, schreibt das Hannoveraner Pestel Instituts in einer Analyse, die ein Bündnis von Caritas, dem Deutschem Mieterbund und der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) an diesem Freitag vorstellen will.

Zudem dürften mehr Menschen aufs Land ziehen. Dem Bündnis zufolge gibt es in Deutschland mehr als 350 Millionen Quadratmeter Bürofläche. Mit jedem Prozent Fläche, das umgewidmet würde, ließen sich rund 50.000 neue Wohnungen mit je 70 Quadratmetern schaffen, rechnen die Verbände vor. Dabei müsse es aber eine Sozialquote für bezahlbare Wohnungen geben.

Psychotherapeuten fordern mehr Flexibilität auch nach der Pandemie

8.25 Uhr: Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) setzt sich für mehr Möglichkeiten zu Videogesprächen in der Behandlung auch nach der Corona-Zeit ein. Patienten und Psychotherapeuten sollten gemeinsam entscheiden können, ob und wie oft eine Videobehandlung angemessen ist, erklärte Präsident Dietrich Munz der Deutschen Presse-Agentur.

„Dabei ist eine Psychotherapie aus einer Hand wesentlich, unabhängig davon, ob sie als Präsenz- oder Videobehandlung durchgeführt wird.“ Eigentlich sehen die gesetzlichen Vorgaben unter anderem vor, dass ein Psychotherapeut höchstens 20 Prozent aller Behandlungsfälle ausschließlich per Videosprechstunde behandeln darf. Während der Pandemie sind diese Regeln ausgesetzt.

Israel will Corona-Lockdown lockern

7.57 Uhr: Der Corona-Lockdown in Israel wird bis Sonntagmorgen verlängert, anschließend sollen trotz anhaltend hoher Infektionszahlen graduell Lockerungen eingeleitet werden. Dies teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Nacht auf Freitag nach einer stundenlangen Kabinettssitzung mit.

Von Sonntag an soll in einem ersten Schritt unter anderem das Verbot aufgehoben werden, sich weiter als einen Kilometer von seiner Wohnung zu entfernen. Netanjahu rief die Bevölkerung auf, sich an die weiter geltenden Einschränkungen zu halten und sich impfen zu lassen.

In Israel wird unter anderem ein Kino als Corona-Impfzentrum genutzt. Foto: Oded Balilty/AP/dpa

Caritas international fordert fairere Verteilung von Impfstoffen

6.55 Uhr: Das katholische Hilfswerk Caritas international fordert eine fairere Verteilung der Corona-Impfstoffe weltweit. Von einer gerechten Verteilung könne bisher keine Rede sein, beklagte Leiter Oliver Müller im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Bislang wurde nicht eine einzige Dose des von der Weltgesundheitsorganisation zugelassenen Impfstoffes der Firma BioNTech/Pfizer in Afrika verabreicht - eine krasse Diskrepanz zu den rund 100 Millionen Dosen, mit denen überwiegend Menschen in westlichen Industrienationen geimpft worden sind."

Studien untersuchen: Wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Sex aus?

5.41 Uhr: Die Corona-Krise ist nach Ansicht von Beziehungsexperten keine schlechte Zeit für Sex in der Partnerschaft – ganz im Gegenteil. Das geht aus zwei noch unveröffentlichten Studien des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) und der Hochschule Merseburg hervor, deren erste Ergebnisse der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

In der Umfrage aus Merseburg gaben nach Angaben von Studienleiter Heinz-Jürgen Voß, Professur für Sexualwissenschaft und Sexuelle Bildung, 72 Prozent der befragten Männer in einer Partnerschaft an, ihre partnerschaftliche Situation habe sich durch Corona nicht verschlechtert, für 16 Prozent war sie sogar besser geworden. Nur zwölf Prozent hielten die Situation für schlechter als vor dem Lockdown. Von den Frauen in einer Partnerschaft nahmen sogar 30 Prozent eine Verbesserung wahr, für 58 Prozent war die partnerschaftliche Situation unverändert, für zwölf Prozent schlechter.

Die Corona-Krise ist nach Ansicht von Beziehungsexperten keine schlechte Zeit für Sex in der Partnerschaft - ganz im Gegenteil. Foto: dpa

Wirtschaft fordert Öffnungsperspektive

4.31 Uhr: Wirtschaftsverbände werden angesichts des wochenlangen Corona-Lockdowns zunehmend ungeduldig und verlangen von Bund und Ländern eine klare Öffnungsperspektive. Viele Unternehmer stünden wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand und zehrten angesichts massiver Ertragseinbußen von ihren Reserven, heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand. „Gerade sie warten dringend auf eine klare und an nachvollziehbaren Kriterien ausgerichtete Öffnungsperspektive.“ Ein Wiederhochfahren sei nicht per Knopfdruck möglich, sondern müsse sorgfältig vorbereitet werden.

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) als Spitzenverband der Immobilienwirtschaft forderte, einen „Wirtschaftsgipfel“ einzuberufen. Der ZIA begrüßte die stufenweise Öffnungspläne, wie ihn die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein bereits entwickelt hätten. „Jeder Monat Lockdown kostet 34 Milliarden Euro. Trotz aller Wirtschaftshilfen gilt: Öffnungen sind die besten Hilfen“, so ZIA-Präsident Andreas Mattner.

Johnson & Johnson beantragt Impfstoff-Zulassung in den USA

0.25 Uhr: Johnson & Johnson beantragt die Zulassung für seinen Corona-Impfstoff in den USA. Die Unterlagen seien bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht worden, teilt der US-Pharmakonzern mit. Laut einer zuvor veröffentlichten weltweiten Studie weist das Vakzin eine Wirksamkeit von 66 Prozent auf.

Corona-News vom 4. Februar: Merkel erteilt in Interview zeitnahen Lockerungen Absage

22.22 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einem Fernsehinterview zeitnahen Lockerungen der Corona-Maßnahmen eine Absage erteilt. Sie sehe in der Corona-Krise zwar Grund zur Hoffnung, warnte aber mit Blick auf Lockerungen zugleich vor „falschen Hoffnungen“. „Ich sehe ein leichtes Licht am Ende des Tunnels, aber es ist eine unglaublich schwere Zeit“, sagte Merkel am Donnerstag in einem Interview der Sender ntv und RTL. Der Scheitelpunkt der zweiten Welle sei überschritten. Die Infektionszahlen gingen deutlich herunter, es kämen zunehmend Impfungen. Allerdings seien Zielwerte noch nicht erreicht. Lesen Sie dazu: Merkel warnt vor falschen Hoffnungen auf Ende des Lockdowns

RTL-Politik-Chef Nikolaus Blome und Frauke Ludowig interviewen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundeskanzleramt Foto: Bundesregierung

Rumänien lässt aus Deutsche nur noch mit negativem Test einreisen

22.15 Uhr: Rumänien verschärft die Einreisebestimmungen für Menschen aus Ländern, die in dem EU-Mitgliedsland als Corona-Risikogebiete gelten. Auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz darf vom 12. Februar an nur noch einreisen, wer ein negatives PCR-Testergebnis auf das Virus Sars-Cov-2 vorweisen kann. Das beschloss das nationale Katastrophenschutz-Komitee in Bukarest am Donnerstagabend.

90 Prozent weniger Fluggäste im Januar gegenüber Vorjahr

22 Uhr: Wegen der verschärften Reiseauflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Fluggäste weiter deutlich reduziert. Im Januar ist die Zahl von 509.308 in den ersten Woche auf unter 318.873 in der letzten Woche des Monats gesunken, berichtet unsere Redaktion unter Berufung auf den Flughafenverband ADV. Insgesamt brach das Passagieraufkommen gegenüber dem Vorjahr um mehr als 90 Prozent ein.

„Die Flughäfen verlieren jeden Tag mehr als zehn Millionen Euro“, sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel unserer Redaktion. Die Lage sei dramatisch und für viele Standorte existenzbedrohlich. Jeder vierte der rund 180.000 Arbeitsplätze an den deutschen Flughäfen sei bedroht, warnte er. Es gebe „keinerlei Anzeichen für eine Erholung“. Auch für die kommenden Wochen breche die Reisenachfrage ein, weil die Airlines gezwungen seien, Angebote einzustellen, so Beisel.

„Ohne staatliche Unterstützung werden die ersten Standorte das Winterhalbjahr nicht überstehen“, warnte der Hauptgeschäftsführer. Die Entwicklung übertreffe „die schlimmsten Befürchtungen“. Die Flughäfen seien auf das Niveau der später 80er Jahre zurückgeworfen. Eine Trendwende sei erst in Sicht, wenn die restriktiven Reise- und Quarantäneregelungen durch praktikable Teststrategien ersetzt würden.

An deutschen Flughäfen herrscht gähnende Leere. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Italiens Arzneibehörde bescheinigt Corona-Impfstoffen hohe Sicherheit

20.42 Uhr: Die staatliche italienische Arzneimittelbehörde Aifa hat den Corona-Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna ein „gutes Sicherheitsprofil“ bescheinigt. Im ersten Monat nach dem Start der Impfungen habe es bei mehr als 1,5 Millionen gespritzten Dosen etwa 7330 Meldungen über vermutete Nebenwirkungen gegeben, teilte die Behörde am Donnerstag in Rom mit. Mehr als 92 Prozent beträfen „nicht schwerwiegende“ Folgen wie Schmerzen an der Injektionsstelle, Fieber, Müdigkeit und Muskelschmerzen.

Die Daten wurden zwischen dem 27. Dezember und 26. Januar gesammelt. Von Beginn an wird in Italien der Impfstoff von Biontech/Pfizer gespritzt, seit 14. Januar auch das Moderna-Präparat. Die Berichte beträfen hauptsächlich die erste Dosis des Stoffs von Biontech/Pfizer, so die Behörde. Sie sprach von 469 Meldungen pro 100.000 Dosen, überwiegend am Tag der Impfung oder am Tag danach. 7,6 Prozent der Berichte wurden als „schwerwiegend“ eingestuft. Davon hätten drei von vier keine besonderen Eingriffe im Krankenhaus erfordert. Die 13 angezeigten Todesfälle im Zeitraum nach der Impfung stünden nicht mit dem Impfstoff in Zusammenhang.

Von der Leyen gibt Versäumnisse bei Impfstoff-Beschaffung zu

19.36 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Versäumnisse bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen auf europäischer Ebene eingestanden. Die EU habe unterschätzt, welche Komplikationen bei der Herstellung solcher Impfstoffe auftreten können, sagte von der Leyen in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Freitag) und anderer europäischer Medien. Mit Blick auf Kritik, die EU habe zu zögerlich bestellt, sagte sie: "Natürlich: Ein Land kann ein Schnellboot sein. Und die EU ist mehr ein Tanker."

Die Kommission hat für die 27 EU-Mitgliedstaaten bei insgesamt sechs Herstellern bis zu 2,3 Milliarden Impfdosen geordert. Derzeit liefern die Unternehmen jedoch weniger als erhofft oder versprochen. Inzwischen, so von der Leyen, gelte jedoch: "Die Richtung stimmt bei den Lieferzahlen."Sie betonte zudem, dass alle 27 Regierungen in die Verhandlungen mit den Pharmakonzernen eng eingebunden gewesen seien.

Neuer Corona-Lockdown in Frankreich möglich

19.10 Uhr: Frankreichs Premierminister Jean Castex hat mit einem neuen Lockdown gedroht, falls sich die Lage in der Corona-Pandemie verschlimmern sollte. „Die Lage bleibt beunruhigend“, sagte der Regierungschef am Donnerstag in Paris. „Wenn wir gezwungen sind, werden wir nicht zögern, unsere Verantwortung wahrzunehmen. “Derzeit sei jedoch das Übersee-Département Mayotte im Indischen Ozean der einzige Teil Frankreichs, wo es einen Lockdown gebe. Die bisherigen Beschränkungen gelten weiter.

Geschlossene Cafés in Paris. Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen könnte es in Frankreich möglicherweise einen neuen Lockdown geben.

Frankreich mit seinen etwa 67 Millionen Einwohnern ist stark von der Covid-19-Pandemie betroffen. Nach Behördenangaben vom Mittwoch starben bereits 77.600 Menschen. Staatschef Emmanuel Macron hat das Reizthema Impfungen inzwischen zur Chefsache gemacht. Der 43-Jährige versprach, dass jeder Franzose, der dies wolle, bis Ende des Sommers einen Impftermin bekomme.

Deutsche sorgen sich um fehlende Entwicklungschancen von Kindern

18.46 Uhr: Mehr als drei Viertel der Deutschen sind einer Umfrage zufolge wegen der eingeschränkten Schul- und Betreuungsangebote in der Corona-Krise besorgt. In einer repräsentativen Befragung von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend von Anfang der Woche äußerten 77 Prozent große oder sehr große Sorgen, dass die Entwicklung von Kindern aufgrund beschränkter Betreuungs- und Schulangebote beeinträchtigt wird. Bei den Eltern mit schulpflichtigen Kindern haben diesbezüglich sogar 86 Prozent sehr große oder große Sorgen.

Rund 42 Prozent der Befragten sind mit dem Corona-Krisenmanagement von Bundesregierung und Bundesländern aktuell zufrieden, das sind 4 Prozentpunkte weniger als Mitte Januar. 56 Prozent kritisieren das Regierungshandeln hinsichtlich der Corona-Pandemie. Damit ist die Kritik so groß wie noch nie zuvor in den vergangenen elf Monaten.

Gut die Hälfte der Befragten (51 Prozent) hält die geltenden Corona-Maßnahmen weiterhin für angemessen, während sie einem weiteren Viertel (24 Prozent) sogar nicht weit genug gehen. 22 Prozent empfinden die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als zu weitgehend. Vor allem aus dem Lager der AfD erfahren die Maßnahmen Widerspruch (77 Prozent).

Deutsche sorgen sich darum, dass die Entwicklung von Kindern aufgrund beschränkter Betreuungs- und Schulangebote in der Corona-Krise beeinträchtigt wird.

Zwei Drittel der Deutschen gegen Privilegien für Geimpfte

18.02 Uhr: Rund zwei Drittel der Deutschen sind laut einer Befragung gegen die Aufhebung coronabedingter Einschränkungen für Geimpfte. Bei einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend lehnten es Anfang der Woche 68 Prozent der Befragten ab, Menschen nach der Corona-Impfung „Sonderrechte“ etwa für Urlaubsreisen oder Restaurantbesuche einzuräumen - selbst wenn belegt wäre, dass die Impfung die Übertragung des Virus verhindere. 28 Prozent waren dafür. Allerdings gab es im Vergleich zum Januar etwas weniger Ablehnende und etwas mehr Befürworter (jeweils 5 Prozentpunkte).

Die Bereitschaft der Deutschen zur Impfung gegen das Coronavirus ist indes weiter gestiegen. Aktuell gaben 59 Prozent der Befragten an, sich auf jeden Fall impfen lassen zu wollen - das waren 5 Prozentpunkte mehr als im Januar und 22 Prozentpunkte mehr als im November 2020. Dabei stehen aber jüngere Wahlberechtigte einer Impfung zurückhaltender gegenüber.

Enttäuscht zeigen sich mehr als zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) über das Tempo der Impfungen in Deutschland. Nur jeder Fünfte (21 Prozent) fand demnach, dass das aktuelle Impftempo angemessen sei - im Januar hatte noch jeder Dritte diese Ansicht vertreten. Dass die EU-Länder den Impfstoff gemeinsam bestellen, hielten allerdings weiter 63 Prozent für richtig. Vor einem Monat hatten noch 70 Prozent diesen Kurs gestützt.

Spahn: Astrazeneca-Impfstoff ohne Rückstellungen verimpfen

18.00 Uhr: Angesichts größerer angekündigter Liefermengen des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca ruft Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Länder dazu auf, das Vakzin ohne Rückstellungen für die Zweitdosis an die priorisierten Gruppen zu verabreichen. In Anbetracht des in diesem Fall von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Mindestabstands zwischen Erst- und Zweitimpfung von neun bis zwölf Wochen und wegen „der weiter bestehenden Knappheit an Impfstoffen bei gleichzeitig hohem Bedarf“ empfehle er, die für den 6., 12. und 19. Februar angekündigten Impfdosen „vollständig und ohne Rückstellungen für die Zweitimpfungen zu verimpfen“. So heißt es in einem Schreiben Spahns an die Länder, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

„Auf diesem Weg können nach der Zulassung von Astrazeneca in den ersten drei Februarwochen mehr als 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Erstimpfung erhalten.“ Nach dpa-Informationen werden am kommenden Samstag 345.000 Impfdosen in Deutschland erwartet, eine Woche später 391.000 und am 19. Februar eine Million Impfdosen. Anfang März sollen es dann noch einmal 1,5 Millionen Dosen sein.

Altmaier plant Erleichterungen bei den Corona-Hilfen

17.48 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plant Erleichterungen bei den Corona-Hilfen für Unternehmen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Regierungskreisen erfuhr, ist der Hintergrund der neue EU-Beihilferahmen. Dieser mache es möglich, Unternehmen ein umfassendes Wahlrecht anzubieten, das ihnen den jeweils individuell größtmöglichen Nutzen bringen solle. Altmaier wollte die Erleichterungen am Donnerstag bei einer Sonderkonferenz der Wirtschaftsminister von Bund und Ländern vorschlagen. Lesen Sie dazu auch: Friseure vor Ruin – "Ich werfe der Regierung Versagen vor"

Die Europäische Kommission hatte die Höchstbeträge für Corona-Hilfen deutlich heraufgesetzt. Konkret sollen nun nach den Plänen Altmaiers Firmen bei der November- und Dezemberhilfe ein umfassendes Wahlrecht bezüglich des Beihilferahmens erhalten, um die neuen Förderspielräume bestmöglich für die jeweilige Situation des einzelnen Unternehmens nutzen zu können. Dies helfe vor allem Firmen mit Anträgen von mehr als einer Million Euro.

Viele Branchen beklagen, in der Corona-Pandemie nicht genügend finanzielle Hilfe vom Staat zu erhalten. Einige Firmen haben noch nicht einmal die November- und Dezemberhilfen erhalten. Foto: dpa

Schulen in Luxemburg machen wieder zu

17.33 Uhr: Angesichts steigender Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen schließt Luxemburg am Montag (8. Februar) erneut seine Schulen für den Präsenzunterricht. In der nächsten Woche werde es für Grundschüler Homeschooling geben, kündigte Bildungsminister Claude Meisch am Donnerstag an. In der Folgewoche falle der Unterricht wegen Karnevalsferien ohnehin aus. Die meisten Schüler an weiterführenden Schulen haben bereits ab dem 8. Februar zwei Wochen frei, da für sie die Ferien früher beginnen.

Ministerin: Priorisierung beim Impfen ist gerecht

17.15 Uhr: Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält die Priorisierung bei den Corona-Impfungen für gerecht. „Ich halte es nicht für angemessen, sie zu verändern“, sagte sie am Donnerstag. Nach einem Bericht der „Lausitzer Rundschau“ (Online) am Donnerstag sind der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch und Ordnungsdezernent Thomas Bergner (beide CDU) geimpft worden, obwohl sie nicht oben auf der Prioritätenliste der Ständigen Impfkommission standen. Nach vorangegangenen Medienberichten wurden sie mit übrig gebliebenen Dosen geimpft.

Virtuelles Krankenhaus für Covid-Erkrankte nachgefragt

17.05 Uhr: Von der Expertise der Unikliniken Aachen und Münster per Online-Schalte haben seit dem Start des sogenannten Virtuellen Krankenhauses bereits 300 Covid-19-Patienten profitiert. Wie das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, haben sich Ärzte aus kleineren Krankenhäusern bereits in 2000 telemedizinischen Sitzungen von den Uniklinik-Experten bei der Behandlung von schwerkranken Corona-Patienten beraten lassen. Zur Zeit nehmen demnach 39 Krankenhäuser die Online-Beratung zu intensivmedizinischen und infektiologischen Fragen regelmäßig in Anspruch.

Tausende demonstrieren in Frankreich gegen Sozialabbau in Pandemie

16.56 Uhr: Tausende Menschen haben in Frankreich gegen Sozialabbau und die Schließung von Kultureinrichtungen in der Corona-Pandemie demonstriert. Die größten Kundgebungen gab es am Donnerstag in Paris, Marseille, Lyon und Nantes. Die Polizei sprach von jeweils mehreren tausend Teilnehmern, nach Angaben der Gewerkschaften gingen dagegen allein in Paris 20.000 Menschen auf die Straße. Landesweit waren 165 Aktionen angekündigt.

Französische Gewerkschaften riefen zu Streiks und Protesten im ganzen Land auf. Foto: Thibault Camus/AP/dpa

Keine Lösung im WTO-Streit um Patente für Corona-Impfstoffe

16.50 Uhr: Die Patente von Pharmafirmen auf Corona-Impfstoffe und andere Mittel werden vorerst nicht aufgeweicht. Indien und Südafrika setzen sich in der Welthandelsorganisation (WTO) dafür ein, den Patentschutz vorübergehend aufzuheben, um die Produktion anzukurbeln, aber reiche Länder sperren sich dagegen. Informelle Online-Gespräche im dafür zuständigen WTO-Rat verliefen am Donnerstag ergebnislos, wie Handelsdiplomaten in Genf berichteten.

Zwei Gesundheitsämter in Sachsen sollen neue Corona-Software testen

16.25 Uhr: Die von Bund und Ländern angestrebte Einführung einer einheitlichen Software zur Nachverfolgung von Kontakten in der Corona-Pandemie kommt in Sachsen nur langsam voran. Das Meldesystem „Sormas“ solle zunächst in zwei Landkreisen - in Leipzig und Nordsachsen - als Pilotprojekt getestet werden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Dresden auf Anfrage mit. Dafür soll eine Schnittstelle zur bisher genutzten Software „Octoware“ geschaffen werden. „Damit beginnen wir, der Forderung nachzukommen, alle Ämter an Sormas anzuschließen“, hieß es. Weil die Gesundheitsämter derzeit so viel zu tun hätten, könne der Prozess nur begleitend stattfinden.

Intensivmediziner: Lockdown mindestens um zwei Wochen verlängern

16.11 Uhr: Intensivmediziner haben eine Verlängerung der derzeit in Deutschland geltenden Corona-Regeln gefordert. „Ich plädiere nicht für eine unendliche Verlängerung des Lockdowns. Aber es ist zwingend erforderlich, dass wir die geltenden Maßnahmen mindestens um zwei Wochen verlängern“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, dem Nachrichtenportal t-online. Ende Februar sollte es dann eine weitere Überprüfung geben.

Die Lage auf den Intensivstationen bleibe trotz des Rückgangs der Patientenzahlen bis Ostern sehr ernst, so Marx. Alle Mitarbeiter auf den Intensivstationen befänden sich seit bald einem Jahr in einem Dauer-Ausnahmezustand. Von einer „echten Entspannung“ würde er erst sprechen, wenn es weniger als 1000 Corona-Intensivpatienten gäbe. Derzeit seien es demnach rund 4200.

Spahn will Corona-Lockerungen noch im Winter Spahn will Corona-Lockerungen noch im Winter

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sinken erneut

15:52 Uhr: In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter gesunken. In der Woche bis zum 30. Januar seien 779.000 Anträge gestellt worden, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 33.000 Anträge weniger als in der Woche zuvor.

Nachfrage nach Corona-Impfung bereits am zweiten Tag rückläufig

15.16 Uhr: Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen hat nach Angaben des Innenministeriums deutlich nachgelassen. Während am Mittwoch stündlich noch mehr als 10 000 Termine vereinbart wurden, sank die Zahl am Donnerstag auf rund 4000 pro Stunde. Insgesamt wurden seit dem Start der zweiten Impfterminvergabe in Hessen am Mittwoch damit rund 122 000 Anmeldungen gezählt (Stand 13.00 Uhr). Die meisten der am Donnerstag vereinbarten Termine wurden laut Ministerium über die Hotline gebucht. Die Wartezeiten im Online-Anmeldeportal hätten sich daher erheblich verringert. Seit Mittwochmorgen können sich die rund 300 000 Angehörigen der ersten Priorisierungsgruppe Termine in den 28 Impfzentren vereinbaren.

Nachfrage nach Corona-Impfung bereits am zweiten Tag rückläufig. Foto: Sven Hoppe/dpa

Boddenberg: Beschlüsse der großen Koalition greifen nicht weit genug

15.14 Uhr: Hessens Finanzminister Michael Boddenberg hat die Beschlüsse der großen Koalition in Berlin zugunsten von Unternehmen in der Corona-Krise als nicht weitreichend genug kritisiert. „Der Beschluss greift zu kurz und muss zügig nachgebessert werden“, teilte der CDU-Politiker am Donnerstag mit. Die Spitzen von Union und SPD hatten sich geeinigt, den steuerlichen Verlustrücktrag auszuweiten. Damit können Unternehmen nun in größerem Umfang Verluste aus 2020 und 2021 steuerlich mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnen. Vorgesehen ist, den Verlustrücktrag zu verdoppeln - auf maximal 10 Millionen Euro beziehungsweise 20 Millionen bei einer Zusammenveranlagung.

Jungen in Corona-Zeit betreut und missbraucht – Angeklagter gesteht

15.13 Uhr: Ein 55-Jähriger, der einen Jungen zur Entlastung der Eltern in der Corona-Krise betreut hatte, hat im Prozess wegen sexuellen Missbrauchs des Achtjährigen gestanden. Sämtliche Vorwürfe würden zutreffen, erklärte der Angeklagte zu Prozessbeginn am Donnerstag vor dem Berliner Landgericht. Er soll in fünf Fällen sexuelle Handlungen an dem Kind vorgenommen haben. Zudem soll der Mann kinderpornografische Bilder und Videos hergestellt haben. Insgesamt 34 Taten werden dem Angeklagten zur Last gelegt.

Bulgarien öffnet einige Schulen - Angst vor dritter Corona-Welle

15.12 Uhr: In Bulgarien sind Mittelschulen und Gymnasien wieder für den Präsenzunterricht geöffnet worden. Zunächst sollen die Schüler der 7., 8. und 12. Klassen nach gut zwei Monaten Fernunterricht wieder in die Schulgebäude kommen. Nach 14 Tagen geht es für diese Jahrgänge dann wieder in den Fernunterricht, die anderen Jahrgangsstufen wechseln zum Unterricht in die Klassenzimmer. Einige Eltern machten am Donnerstag von der Möglichkeit Gebrauch, ihre Schulkinder weiterhin zu Hause im Fernunterricht lernen zu lassen. Grundschulen und Kitas waren Anfang Januar wieder geöffnet worden.

Tägliche Corona-Tests für Beschäftigte in Berliner Pflegeheimen

14.35 Uhr: Die Beschäftigten in Berliner Pflegeheimen müssen sich ab sofort jeden Tag auf das Coronavirus testen lassen. Der Schnelltest soll in der Regel vor Dienstbeginn erfolgen, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag mitteilte. Bisher mussten sich Pflegekräfte in Heimen alle zwei Tage testen lassen. Für Bewohner ändert sich den Angaben zufolge nichts. Sie werden weiterhin mindestens einmal im Monat getestet, Menschen mit bestimmten Erkrankungen mehrmals pro Monat.

Die Beschäftigten in Berliner Pflegeheimen müssen sich ab sofort jeden Tag auf das Coronavirus testen lassen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Zahnärzte beklagen fehlende Impf-Regelung

14.32 Uhr: Die Zahnärzte sind nach Darstellung ihrer Verbände bei den Regelungen der Corona-Impfungen bisher vergessen worden. In einem gemeinsamen Schreiben an ihre Mitglieder beklagen die Zahnärztekammer Nordrhein und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, dass man die Zahnärzte bisher nicht „auf dem Schirm“ gehabt habe und dass dringend Regelungen des Gesundheitsministeriums erforderlich seien. „Das bundesweit entstandene und Ihnen bestens bekannte Impfchaos findet also auch hier seine Fortsetzung“, heißt es in dem Schreiben auf, das auch im Internet veröffentlicht wurde.

Landkreis zog heimlich 320 Polizisten bei Corona-Impfungen vor

13.35 Uhr: Der Landkreis Stendal hat auf eigene Faust und gegen die Vorgaben aus dem Impfplan 320 Polizisten bei der Corona-Schutzimpfung bevorzugt. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) bestätigte den Vorgang am Donnerstag im Landtag auf Anfrage des Linken-Politikers Wulf Gallert. Sie zeigte sich verärgert und kündigte an, den Landkreis für die nicht abgesprochene Aktion zu ermahnen.

Polizisten gehören, sofern sie nicht schwer krank oder sehr alt sind, nicht zur ersten, sondern zur zweiten Prioritätsgruppe im Impfplan. Sie dürfen damit erst geimpft werden, wenn die Hochbetagten, Schwerkranken und das medizinische Personal, das die Gruppe eins bildet, vollständig versorgt ist. Die Impfverordnung und diese darin festgelegte Reihenfolge sei „keine Empfehlung“, betonte Grimm-Benne.

Der Landkreis erklärte seinerseits gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, es habe sich um einen Test für das Szenario gehandelt, dass plötzlich jenseits von Impfzentren und Pflegeheimen viele Menschen geimpft werden müssten. Den Impfstoff zwackte der Landkreis demnach aus der Reserve ab, die er eigentlich für die Zweitimpfungen bereits geimpfter Menschen vorhalten müsste.

Bayern hält starre Corona-Stufenpläne für nicht praktikabel

13.26 Uhr: Bayern hält starre Stufenpläne für Corona-Auflagen, wie sie Niedersachsen und Schleswig-Holstein vorgelegt haben, für nicht praktikabel. „Diese Modelle sind zu kompliziert für den Alltag. Sie gaukeln eine vermeintliche Planbarkeit vor, die angesichts der Dynamik der Pandemie nicht realistisch ist“, sagte Staatskanzleichef und Corona-Koordinator Florian Herrmann (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. In der kommenden Woche wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten.

Auch andere Bundesländer, darunter etwa Bremen, hatten sich skeptisch zu den Stufenplänen geäußert und vor einem hin und her bei den Maßnahmen gewarnt. So sieht es auch Herrmann: Das Motto für das Vorgehen in der Pandemie müsse weiterhin lauten: „Keep it simple. Nur dann kann die Bevölkerung es weiter nachvollziehen.“ Er erinnerte daran, dass es schon jetzt Kritik gebe, das landesweit einheitliche Regelwerk sei zu unübersichtlich.

Ein leerer Klassenraum. Wegen des Lockdowns sind die Schulen in Deutschland weiter geschlossen. Foto: dpa

Viele Gesundheitsämter lehnen neue Corona-Software ab

13.03 Uhr: Die von Bund und Ländern bis Ende Februar angestrebte Einführung einer einheitlichen Software zur Corona-Kontaktnachverfolgung stößt bei den Gesundheitsämtern auf wenig Akzeptanz. Nach Einschätzung des Deutschen Landkreistags ist mit dem neuen IT-System „Sormas“ auch die angepeilte Entlastung der Gesundheitsämter „von unnötigem Aufwand“ nicht zu erreichen.

Das betonte der kommunale Spitzenverband, der knapp 300 Landkreise bundesweit vertritt, in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). „Wir halten das Ziel einer flächendeckenden Einführung deshalb weder für erstrebenswert, noch derzeit erreichbar“, heißt es in dem Schreiben von Ende Januar, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Mehr als 70 Millionen Euro zusätzlich für Ganztagsgrundschulen

12.24 Uhr: Niedersachsens Ganztagsgrundschulen sollen mit zusätzlichem Geld beschleunigt ausgebaut werden. Mehr als 70 Millionen Euro aus den Corona-Soforthilfen der Bundesregierung stünden ab sofort bereit, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in Hannover mit. Das Geld könne in Räumlichkeiten und Ausstattung an Grundschulen und Förderschulen mit Ganztagsangeboten in der Primarstufe fließen; die Schulen könnten Förderanträge stellen. Eine entsprechende Vereinbarung hätten Bund und Länder Ende Dezember 2020 unterschrieben, hieß es.

Experten mahnen auch in der Pandemie zur Krebsvorsorge

11.55 Uhr: Die Corona-Pandemie ist das bestimmende Thema in der Medizin. Andere Erkrankungen sind aus dem Fokus gerückt. Dabei ist eine Krebserkrankung nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes noch immer der Grund für jeden vierten Todesfall in Deutschland. Experten warnen nun, sich auch in der Pandemie um die Vorsorge zu kümmern.

Lesen Sie hier mehr zum Thema: Experten: Krebsvorsorge nicht wegen Pandemie vernachlässigen

Umfrage: Vertrauen in Pandemie-Politik sinkt

11.36 Uhr: Die Stimmung der Bundesbürger in der Corona-Pandemie droht nach der Langzeit-Umfrage „Die Ängste der Deutschen“ zu kippen. So sieht inzwischen rund die Hälfte der Befragten die Politiker von ihren Aufgaben überfordert (54 Prozent). Das ist bisher der höchste Wert in der Pandemie. Im Sommer urteilten 40 Prozent der Interviewten so, im ersten Lockdown im April 2020 waren es 46 Prozent, wie es in der Studie heißt, die am Donnerstagvormittag veröffentlicht werden sollte.

Die Umfrage „Die Ängste der Deutschen“ wird seit fast 30 Jahren regelmäßig von der R+V-Versicherung in Auftrag gegeben. Zuletzt wurden am 25. und 26. Januar rund 1000 Erwachsene zwischen 16 und 75 Jahren von Meinungsforschern für einen Zwischenstand befragt.

Die Stimmung der Bundesbürger in der Corona-Pandemie droht nach der Langzeit-Umfrage "Die Ängste der Deutschen" zu kippen. Foto: Felix Kästle/dpa

Eltern klagen Kanzlerin Merkel ihr Leid

11.12 Uhr: In einem Bürgerdialog mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben Eltern am Donnerstag ihr Leid in der Corona-Pandemie geklagt. Die soziale Isolation war eines der Themen, die Müttern und Vätern bei den strengen Kontaktbeschränkungen besonders zu schaffen machen. Kanzlerin Merkel versicherte: „Das erste wird sein, dass wir bei Kitas und Grundschulen etwas machen.“ Ihr tue es weh, wenn sie das Unglück der Familien sehe.

Erste Astrazeneca-Tranche in NRW erwartet

10.48 Uhr: Der Corona-Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca kann in Nordrhein-Westfalen nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums voraussichtlich in der kommenden Woche erstmals eingesetzt werden. Das geht aus einem Schreiben an die Bezirksregierungen hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Nach den Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna ist der von Astrazeneca der dritte, der in NRW zur Anwendung kommt. Nachdem die EU-Kommission am vergangenen Freitag diesen Impfstoff von Astrazeneca zugelassen habe, würden die erste Lieferungen von Impfstoffdosen dieses Herstellers zu Beginn der kommenden Woche erwartet. Die Impfungen sollen am 10. Februar starten.

Ethikrat erteilt Sonderregeln für Geimpfte eine Absage

10.21 Uhr: Der Deutsche Ethikrat hat am Donnerstag seine Empfehlung zu Sonderrechten für Corona-Geimpfte abgegeben: Menschen, die gegen das Virus geimpft sind, sollen nicht mehr Rechte bekommen als andere. „Derzeit kommt eine individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen für geimpfte Personen nicht in Betracht“, so die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx in einer Pressekonferenz. Die Gründe des Gremiums für die Empfehlung:

Es müsse geklärt werden, ob von geimpften Menschen weiterhin eine Ansteckungsgefahr ausgeht

Regelungen wie Masketragen könne man auch Geimpften weiterhin zumuten

Individuelle Regeln könnten die Akzeptanz der Maßnahmen schmälern

Alena Buyx, Vorsitzende Deutscher Ethikrat. Foto: Michael Kappeler/dpa

Stiftung Patientenschutz fordert Strafen für Impf-Vordrängler

10.01 Uhr: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert Strafen für die Verletzung der Reihenfolge bei den Corona-Impfungen. „Die Begründung ist immer gleich: Der überschüssige Impfstoff hätte ansonsten weggeworfen werden müssen“, sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur.

„Damit in der Praxis die Impfverordnung konsequent angewandt wird, müssen Verstöße sanktioniert werden.“ Brysch forderte, bezahlte und unberechtigte Verimpfung mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe zu belegen. Fälle, in denen führende Mitarbeiter im Klinik- oder Feuerwehrbereich sowie Bürgermeister den Impfstoff bereits erhalten hätten, hatten für Schlagzeilen gesorgt.

Merkel beantwortet Fragen zur Corona-Lage

9.38 Uhr: In einer Sondersendung von RTL und n-tv beantwortet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am heutigen Donnerstag um 20.15 Uhr Fragen zur Corona-Pandemie. In „Corona-Krise - Deutschland braucht Antworten“ soll es unter anderem um die Impfstrategie der Bundesregierung gehen.

Wandergruppe sorgt für Corona-Ausbruch

9.21 Uhr: Ein Wanderausflug einer 14-köpfigen Gruppe hat in Baden-Württemberg einen Corona-Ausbruch verursacht. Der Bürgermeister der Stadt Mühlheim an der Donau, Jörg Kaltenbach (CDU), sagte laut „Bild“: „Die Wanderer stammen aus zehn Haushalten. Niemand aus der Gruppe hat sich an die Corona-Regeln gehalten, wie wir jetzt erfahren haben. Dabei haben sich Beteiligte gegenseitig angesteckt und später andere infiziert. Das muss hart bestraft werden!“

Positiv getestete Teilnehmer sollen ihre Quarantäne gebrochen und dann auf der Arbeit weitere Menschen angesteckt haben. In Mühlheim lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Ende vergangener Woche bei fast 1000, unterdessen sank der Wert auf rund 500. Die Polizei ermittelt nach Behördenangaben im Fall der Wanderer. Lesen Sie hier mehr.

Kipping will Lehrer und Erzieherinnen früher impfen lassen

9.11 Uhr: Linken-Chefin Katja Kipping fordert, Beschäftigte in bestimmten Berufen früher gegen Corona impfen zu lassen. „Es ist überhaupt nicht erklärbar, warum Pflegekräfte in der ambulanten Pflege nicht zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus zu den ersten gehören, die geimpft werden“, sagte Kipping der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Donnerstag.

Auch sei es ein Fehler, dass Erzieherinnen und Lehrkräfte bei der Impfung keine Priorität hätten. Es sei „absurd“, so Kipping, dass Schulen und Kitas geschlossen sind, man es aber nicht für dringend erachte, „Lehrkräfte, die täglich vor Hunderten Menschen sprechen müssen, zu impfen“.

Lehrerinnen und Lehrer sollten laut Linken-Chefin Katja Kipping früher geimpft werden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Corona-App ab 10. Februar auch für ältere Handys

8.42 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn hat rasche Verbesserungen bei der Corona-Warn-App angekündigt. „Die nächste Aktualisierung in der kommenden Woche löst ein Problem, dass uns seit Beginn des Projekts beschwert: die Nutzung der App auf älteren Handys“, sagte Spahn unserer Redaktion. „Ab 10. Februar gibt es ein Update, mit der die Corona-Warn-App auch auf einem iPhone 5s oder auf einem iPhone 6 läuft.“ Damit werde es vier Millionen zusätzlichen Handybesitzern möglich sein, die Corona-Warn-App runterzuladen.

Dass die App für ältere Handy-Modelle nicht zur Verfügung stand, war ein immer wieder geäußerter Kritikpunkt, weil die Wirksamkeit der Anwendung davon abhängt, dass sie von ausreichend vielen Menschen genutzt wird. Heruntergeladen haben die App derzeit rund 25 Millionen Menschen, die Bundesregierung geht davon aus, dass 23 Millionen sie tatsächlich nutzen.

Auch der generelle Funktionsumfang der App war zuletzt erweitert worden. So hatten die Entwickler die Möglichkeit ergänzt, in der App ein Kontakt-Tagebuch zu führen, damit Infektionsketten besser nachvollzogen werden können. Außerdem zeigt die Anwendung seit kurzem auch die wichtigsten Zahlen zum aktuellen Infektionsgeschehen in Deutschland.

Schönheits-OPs in Corona-Pandemie gefragter

8.05 Uhr: Die Nachfrage nach Schönheitsoperationen ist nach Einschätzung von ästhetisch-plastischen Chirurgen in der Corona-Krise gestiegen. Vor allem die Zahl minimalinvasiver und nichtinvasiver Behandlungen nahm demnach zu, am populärsten seien Botox- und Hyaluronanwendungen.

„Lidstraffungen erleben durch Corona einen Boom“, sagt etwa ein Chirurg der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC), der größten Fachgesellschaft für Ästhetische Chirurgie in Deutschland. Das liege wohl daran, dass die Maskenpflicht die Aufmerksamkeit auf die Augenpartie lenke.

Lindner fordert Regierungserklärung von Merkel

7.08 Uhr: FDP-Chef Christian Linder hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Regierungserklärung in der Corona-Krise aufgefordert. Die FDP-Fraktion halte es „für zwingend notwendig“, dass der Bundestag über die Ergebnisse des Impfgipfels, den Stand der Impfkampagne und die Arbeiten an einer Öffnungsperspektive öffentlich diskutiere, heißt es in einem Schreiben Lindners an die Kanzlerin, das der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlag.

„Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, den Impfprozess in Deutschland massiv zu beschleunigen, damit alle Bürgerinnen und Bürger bis spätestens Sommer ein Impfangebot erhalten. In der aktuellen Lage ist das Impfen eine Freiheitsfrage“, schrieb Lindner.

Hausärzte-Chef fordert Lockerungs-Perspektiven

6.17 Uhr: Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, fordert klare Perspektiven für Lockerungen der Corona-Beschränkungen und warnt vor gesundheitlichen Schäden, wenn diese Aussichten fehlen. Nach mehr als einem Jahr Pandemie, verbunden mit Ängsten vor Erkrankung, Existenzverlust und zahlreichen enorm belastenden Einschränkungen, seien die Menschen physisch und psychisch zermürbt, sagte Weigeldt der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag).

Viele Menschen resignierten angesichts der scheinbaren Ausweglosigkeit des ständig verlängerten Lockdowns, berichtete Weigeldt aus der Erfahrung mit Patientengesprächen. Einige fühlten sich ohnmächtig angesichts des Eindrucks, mitunter irrational anmutenden Entscheidungen ausgeliefert zu sein. Der Hausärzte-Chef kritisierte die „Schwarzmalerei und Perspektivlosigkeit“ und forderte stattdessen eine aufbauende Kommunikation vonseiten der Politik: „Das klägliche ‘Es reicht leider immer noch nicht’, das wir tagaus-tagein hören, muss endlich einer Sprache weichen, die den persönlichen Ehrgeiz der Menschen anspornt, zum Mitmachen beflügelt und klare Etappenziele aufzeigt“, sagte Weigeldt.

Gesundheitsminister Spahn mahnt Corona-Lockerungen an

5.31 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn hat eine Lockerung der Corona-Beschränkungen angemahnt. „Wir können nicht den ganzen Winter in diesem harten Lockdown bleiben“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. „Das würden wir nicht gut aushalten als Gesellschaft.“

Bei den Lockerungen seien „auf jeden Fall zuerst Kitas und Schulen dran“, führte Spahn aus. „Das ist wichtig für die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Eltern.“ Und danach werde schrittweise auch in anderen Bereichen gelockert. „Ob das schon ab dem 15. Februar oder erst später geht, wird nächste Woche entschieden“, betonte er mit Blick auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz am 10. Februar.

Auf die Nachfrage, ob Lockerungen erst bei einem Inzidenzwert unter 50 möglich seien, sagte er: „Im Zweifel müssen wir sogar noch weiter runter mit den Zahlen. Die Stufenpläne, die in manchen Bundesländern erarbeitet werden, halte ich für klug.“ Lesen Sie hier: Spahn: Harter Lockdown nicht über den gesamten Winter

Britische Bestatter fordern Priorisierung bei Corona-Impfungen

5.09 Uhr: Britische Bestatter und Beschäftigte auf Friedhöfen fordern angesichts anhaltend hoher Corona-Todeszahlen, Beerdigungen weiterhin möglichst ungehindert stattfinden zu lassen. Die dort Beschäftigten müssten bei Corona-Impfungen priorisiert werden, was bislang noch nicht überall im Land der Fall sei, sagte Julie Dunk vom Institute of Cemetery and Crematorium Management, einer zentralen Anlaufstelle für Betreiber von Krematorien und Friedhöfen, der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist ein Grund zur Sorge.“

Müssten Beschäftigte in Quarantäne, werde der Druck auf die verbleibenden Kollegen noch größer – oder Familien müssten warten, bis sie ihre Angehörigen begraben könnten. „In der aktuellen Phase der Pandemie ist das Risiko groß, sich anzustecken“, so Dunk.

Bestatter in Großbritannien wollen bei den Corona-Impfungen priorisiert werden. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Corona-News vom 3. Februar: Koalition beschließt Corona-Zuschlag für Empfänger von Grundsicherung

23.00 Uhr: Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich auf einen Corona-Zuschlag in Höhe von 150 Euro für Bezieher der Grundsicherung verständigt. Zudem soll es erneut einen Kinderbonus von 150 Euro für alle Kindergeldbezieher geben. Das teilten die Koalitionspartner nach viereinhalbstündigen Beratungen im Kanzleramt mit. In der Gastronomie werde die Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent bis Ende 2022 verlängert.

Hamburgs Bürgermeister geht nicht von Lockerungen aus

22.15 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher geht nicht davon aus, dass bei der Bund-Länder-Konferenz in der kommenden Woche Lockerungen der Corona-Regeln beschlossen werden. "Das sieht derzeit nicht danach aus", sagte er im NDR.

Hamburg gehöre zwar zu den Bundesländern, wo die Zahlen am weitesten zurückgegangen seien, trotzdem müsse man Sicherheit haben, bevor Lockerungen beschlossen werden könnten. "Wir sehnen uns alle danach, dass es ein Stück weit wieder normaler wird, dennoch dürfen wir jetzt nicht zu früh und zu unvorsichtig sein, um dann wieder in eine schlechtere Lage zu kommen."

Spahn stellt Wahlmöglichkeit bei Impfstoff in Aussicht

21.30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass es in einigen Monaten bei der Corona-Impfung auch eine Wahlmöglichkeit beim Impfstoff geben wird. "Dann wird es auch möglich sein, ein Stück Auswahl möglich zu machen", so wie bei anderen Impfstoffen auch, sagte der CDU-Politiker bei einer Online-Diskussion der Friedrich-Naumann-Stiftung. Bei absoluter Knappheit gehe das allerdings nicht. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Impfstofflieferungen im zweiten Quartal deutlich anziehen werden.

Pandemie: EU-Kommission will Ausbau von Impfstoff-Fabriken unterstützen

21.15 Uhr: Wegen der Knappheit von Corona-Impfstoff will die EU-Kommission die Hersteller gezielt unterstützen, die Produktion gemeinsam auszubauen. Dazu sei eine Task Force gegründet worden, sagte EU-Kommissar Thierry Breton am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur und anderen Nachrichtenagenturen in Brüssel. Er werde die sechs Firmen ansprechen, mit denen die EU Lieferverträge habe. Ziel sei, dass diese ihre Zusagen erfüllen könnten. Die Arbeit beginne sofort.

Corona: Schweigeminute und Applaus für "Captain Tom"

21.00 Uhr: Das britische Unterhaus in London und Menschen im ganzen Land haben des nach einer Coronavirus-Infektion gestorbenen Rekordspendensammlers Tom Moore ("Captain Tom") gedacht. Der 100 Jahre alte Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg hatte im vergangenen Jahr mit einem Spendenlauf am Rollator Millionen für den britischen Gesundheitsdienst NHS in der Pandemie gesammelt. Am Dienstag war er gestorben.

Seine Würde und Entschlossenheit hätten die Stimmung der Nation in der schwierigsten Zeit wiedergegeben, sagte der Vorsitzende des Unterhauses, Lindsay Hoyle vor einer Schweigeminute im Plenarsaal. Vielerorts im Land folgten zudem Menschen am Abend dem Aufruf von Premierminister Boris Johnson, Tom Moore zu applaudieren.

Das britische Unterhaus in London haben des nach einer Coronavirus-Infektion gestorbenen Rekordspendensammlers Tom Moore ("Captain Tom") gedacht.

20.30 Uhr: Mit ihrem Youtube-Kanal "maiLab" sorgte Mai Thi Nguyen-Kim 2020 für das meistgeklickte YouTube-Video Deutschlands. Doch wer ist die Chemikerin, die Deutschland die Corona-Pandemie erklärt? Lesen Sie hier: Wann Corona endet? So erklärt es Mai Thi Nguyen-Kim

Pandemie beendet Tourismusboom in Spanien

20.15 Uhr: Die Corona-Pandemie hat 2020 den in den Jahren davor andauernden spanischen Tourismusboom mit hohen Zuwachszahlen abrupt beendet. Im vergangenen Jahr kamen nur noch 19 Millionen Reisende ins Land, ein Absturz von 77 Prozent gegenüber 2019 mit 89 Millionen Touristen, teilte das Nationale Statistikamt mit.

Für die spanische Wirtschaft ist der Tourismus eine Schlüsselbranche. Die Einkommen in diesem Bereich fielen gegenüber 2019 um 79 Prozent von 92 Milliarden auf 20 Milliarden Euro. Vor der Pandemie und den deswegen verfügten Reisebeschränkungen hatte die Tourismusindustrie einen Anteil von elf Prozent am Bruttoinlandsprodukt Spaniens.

EU-Sondergipfel am 25. und 26. Februar

19.35 Uhr: Die EU-Staats- und Regierungschefs halten am 25. und 26. Februar einen Sondergipfel ab. Wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mitteilte, finden die Gespräche per Video-Konferenz statt. Am ersten Tag geht es demnach um die weitere Zusammenarbeit in der Corona-Pandemie, am zweiten Tag um Fragen von Sicherheit und Verteidigung sowie die Beziehungen zur südlichen Nachbarschaft der EU.

Bei dem Gipfel dürften nach Angaben von Diplomaten auch die Pläne der EU-Kommission beraten werden, Europa beim Vorgehen gegen künftige Gesundheitskrisen zu stärken. Brüssel hatte dazu im November unter anderem die Schaffung einer EU-Behörde für Gesundheitsnotfälle (Hera) vorgeschlagen.

EMA beginnt mit Prüfung des Novavax-Impfstoffs

19.00 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat ein Prüfverfahren für einen weiteren Corona-Impfstoff eingeleitet. Auf der Grundlage erster Ergebnisse von Laborversuchen und klinischen Studien des US-Herstellers Novavax habe man das sogenannte Rolling-Review-Verfahren eingeleitet, teilte die Behörde mit. Nach dem Verfahren werden Daten und Ergebnisse von Studien bereits bewertet, noch bevor ein formeller Antrag auf Zulassung gestellt wurde. Damit wird das Verfahren deutlich verkürzt.

Nach der Prüfung aller Daten und nachdem ein formeller Zulassungsantrag gestellt wurde, geben die Experten eine Empfehlung ab. Bei einer positiven Bewertung muss die EU-Kommission den Impfstoff noch zulassen, was als Formsache gilt. Bisher wurden drei Impfstoffe gegen Covid-19 in der EU nach Empfehlung der EMA zugelassen.

Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax wird von der Europäischen Arzneimittelbehörde geprüft. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

18.55 Uhr: Einen Impf-Termin hat die Kanzlerin nicht. Wann Merkel gegen Corona geimpft wird, lässt sich zwar grob eingrenzen, doch der genaue Termin hängt von zwei Faktoren ab. Lesen Sie hier: Wann Bundeskanzlerin Angela Merkel gegen Corona geimpft wird

SPD will finanzielle Entlastung für Geringverdiener und Familien

18.08 Uhr: Die SPD will beim Koalitionsausschuss eine deutliche finanzielle Entlastung für Geringverdiener und Familien durchsetzen. Es gehe um die Menschen, „die mit besonders schmalem Budget in diesen Zeiten auskommen müssen“, sagten die Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans am Mittwoch unmittelbar vor dem Treffen der Spitzen von Union und SPD mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt.

„Der Koalitionspartner sollte an dieser Stelle nicht nur auf diejenigen gucken, die hohe Einkommen haben, sondern auch auf die, die wirklich jetzt in dieser Zeit belastet sind“, betonte Walter-Borjans. In der Vergangenheit habe man immer wieder erlebt, „dass es nicht ganz einfach war, etwas durchzusetzen, was gerade die kleinen und mittleren Einkommensbezieher entlastet“. Der SPD gehe es nicht nur um Grundsicherungsempfänger, sondern auch um Familien mit kleinen und durchschnittlichen Einkommen.

Auf dem Tisch liegen Forderungen etwa nach einem weiteren Kinderbonus ähnlich wie im vergangenen Jahr und nach einer Corona-Soforthilfe von 200 Euro für Geringverdiener und Langzeitarbeitslose. Die Union will unter anderem steuerliche Erleichterungen für belastete Unternehmen erreichen. Esken betonte: „Der Koalitionspartner, das dürfen wir erwarten, darf mal einen Blick auf das C in seinem Parteinamen werfen - und dann hoffen wir, dass die Situation von Familien mit besonders kleinem Einkommen auch eine Rolle spielt.“

Großbritannien: Mehr als 10 Millionen Menschen haben erste Corona-Impfung erhalten

18.14 Uhr: In Großbritannien haben inzwischen mehr als zehn Millionen Menschen eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das teilte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das Vereinigte Königreich liegt damit weit vor allen anderen Ländern in Europa.

Anders als die EU musste Großbritannien jüngst keine Reduzierung seiner Liefermengen beim heimischen Astrazeneca-Impfstoff hinnehmen. Großbritannien verfolgt zudem eine andere Impfstrategie als viele andere Länder. Dort wird die zweite Impfdosis erst nach bis zu zwölf Wochen verabreicht. Das hat laut neuen Untersuchungen von Astrazeneca aber keine negative Auswirkung auf die Wirksamkeit des Impfstoffs. Demnach lasse die Schutzwirkung zwischen dem 22. und dem 90. Tag der nach der ersten Impfdosis nicht nach. Sie wird für diesen Zeitraum vom Hersteller mit 76 Prozent abgegeben.

USA: Experten raten von Superbowl-Partys ab

17.54 Uhr: In den USA haben führende Corona-Experten die Menschen ermahnt, sich zum Angucken des Super Bowls nicht mit Personen aus anderen Haushalten zu Parties zu verabreden. „Bitte sehen Sie sich den Super Bowl sicher an und treffen Sie sich dafür nur online oder mit den Menschen Ihres Haushalts“, forderte am Mittwoch die Chefin der Gesundheitsbehörde CDC, Rochelle Walensky. Auch der renommierte Immunologe Anthony Fauci mahnte im Gespräch mit dem Sender NBC: „So sehr es Spaß macht, für eine große Super-Bowl-Party zusammenzukommen, jetzt ist nicht die Zeit dafür“.

Fauci warnte, ähnliche Anlässe wie Weihnachten oder Feiertage hätten in der Vergangenheit zu einer Zunahme der Corona-Infektionen geführt. „Haben Sie Spaß bei dem Spiel, gucken Sie es im Fernsehen, aber tun Sie es mit ihrer unmittelbaren Familie, den Menschen in ihrem Haushalt“, sagte Fauci.

Eurovision Song Contest soll 2021 stattfinden

17.27 Uhr: Der ESC 2021 soll trotz Corona stattfinden und die Musiker versammeln. Wahrscheinlich wird es in Rotterdam aber keine Zuschauer geben. Lesen Sie dazu: Eurovision Song Contest 2021 wohl ohne Publikum

Der Eurovision Song Contest ist für seine schrillen Kandidaten und beeindruckenden Auftritte bekannt. Wegen der Corona-Pandemie konnte er im vergangenen Jahr nicht stattfinden. 2021 soll es wieder einen ESC geben.

EU-Gesundheitsbehörde skeptisch gegenüber Nutzen von FFP2-Masken im Alltag

16:59 Uhr: Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC steht dem zusätzlichen Nutzen von FFP2-Masken im Alltag skeptisch gegenüber. „Der erwartete Mehrwert der universellen Verwendung von FFP2-Atemschutzmasken in der Gemeinschaft ist sehr gering“, teilte die in Stockholm ansässige Behörde am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Darüber hinaus rechtfertigten die möglichen Kosten und Schäden keine Empfehlung dafür, FFP2-Masken anstelle von anderen Masken in der Öffentlichkeit zu tragen.

Das Auftreten von neuen Varianten des Coronavirus mache keine anderen Maskentypen als diejenigen notwendig, die derzeit im Rahmen von nicht-pharmazeutischen Maßnahmen im Kampf gegen Corona verwendet würden, ergänzte das ECDC. Die Behörde ist demnach gerade dabei, ein Dokument mit Einschätzungen zum Maskengebrauch im sozialen Umfeld zur Verringerung der Corona-Übertragung zu aktualisieren.

Schweiz will vor Astrazeneca-Zulassung weitere Studien abwarten

16.36 Uhr: Die Schweiz will vor einer Zulassung des Corona-Impfstoffs des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca weitere Studien abwarten. Die bisher verfügbaren Daten reichten für eine Bewertung von Nutzen und Risiken noch nicht aus, erklärte die Gesundheitsbehörde Swissmedic am Mittwoch. Eine abschließende Beurteilung sei nur unter Vorlage zusätzlicher Ergebnisse aus den klinischen Studien der dritten und letzten Phase möglich, die derzeit in Nord- und Südamerika stattfinden.

Die Schweizer Behörde hat bereits die Impfstoffe von Pfizer/Biontech sowie von Moderna zugelassen. Die Impfkampagne begann Ende Dezember.

WHO: 337 Millionen Impfdosen bis Ende Juni verteilt

16.20 Uhr: Die weltweite Impfstoff-Initiative Covax will bis Ende Juni gut 337 Millionen Dosen der eingekauften Corona-Impfstoffe ausliefern. Das berichtete die Impfallianz Gavi am Mittwoch in Genf. Es handelt sich um 336 Millionen Dosen von Astrazeneca und 1,2 Millionen Dosen von Biontech/Pfizer. Damit können in den 145 Ländern von Afghanistan bis Simbabwe, die um Belieferung gebeten haben, im Schnitt 3,3 Prozent der jeweiligen Bevölkerung geimpft werden. Nach den Plänen soll die Auslieferung noch vor Ende Februar beginnen.

Corona-Impfung per Drive-in in Brasilien. Einer der Covax-Schwerpunkt ist, Ländern mit geringen oder mittleren Einkommen zu versorgen, die einen Impfstoff nicht selbst finanzieren können.

Bei Biontech/Pfizer stehen noch letzte vertragliche Regeln aus, wie Gavi berichtete. Das ist bislang der einzige Impfstoff, der eine Notfallzulassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekommen hat. Die Zulassung, eine Voraussetzung für die Auslieferung, wird bei Astrazeneca in den nächsten Wochen erwartet.

Mehrheit hat laut Studie sechs Monate nach Corona-Infektion Antikörper

15.50 Uhr: Fast 90 Prozent der Corona-Infizierten haben sechs Monate nach ihrer Infektion Antikörper gegen das Coronavirus im Körper. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie der UK Biobank, der größten britischen biomedizinischen Datenbank, die am Mittwoch in London veröffentlicht wurde. Bei 88 Prozent der untersuchten Studienteilnehmer hätten nach den vollen sechs Monaten der Untersuchung Antikörper nachgewiesen werden können, nach drei Monaten war dies sogar bei 99 Prozent der Patienten der Fall.

Astrazeneca-Impfstoff wirkt offenbar gegen Übertragung des Virus

15.45 Uhr: Der Impfstoff des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca und der Universität Oxford soll ersten Erkenntnissen zufolge auch gegen die Übertragung des Coronavirus wirken. PCR-Tests bei einer zufälligen Stichprobe aus entsprechend Geimpften in Großbritannien hätten gezeigt, dass der Impfstoff die Übertragung um rund 67 Prozent verringere, sagte Astrazeneca-Forschungschef Mene Pangalos am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Zuvor war nur die Wirkung gegen eine Covid-19-Erkrankung festgestellt worden.

Die genannte Zahl bezieht sich auf jene, die eine erste Impfdosis hinter sich haben. Unter Getesteten, die auch die zweite Dosis schon hinter sich haben, konnte hingegen lediglich eine Verringerung der Wirksamkeit um knapp 50 Prozent festgestellt werden. „Selbst 50 Prozent sind eine signifikante Verringerung“, sagte Pangalos. Laut Andrew Pollard von der Universität Oxford könnte die Differenz an der unterschiedlichen Zusammensetzung der relativ kleinen Stichproben liegen. „Dazu müssen wir noch weitere Analysen anstellen“, räumte Pollard ein.

Forscher: Coronavirus kann auch Bauchspeicheldrüse angreifen

15.36 Uhr: Forscher der Uniklinik Ulm haben in einer Studie nachgewiesen, dass bei einer Covid-19-Erkrankung auch die Bauchspeicheldrüse angegriffen werden kann. Die Studienautoren fanden heraus, dass bei „gravierenden Krankheitsverläufen“ die insulinproduzierenden Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse infiziert werden, wie eine Sprecherin der Universität Ulm am Mittwoch mitteilte. Die Untersuchung wurde im Fachblatt „Nature Metabolism“ veröffentlicht.

Der Befund der Studie könnte den Autoren zufolge möglicherweise auch eine Erklärung für das Auftreten von Diabetes-ähnlichen Symptomen bei Covid-19-Patienten sein und für die Verschlechterung des Zuckerstoffwechsels bei an Covid-19 erkrankten Diabetikern.

Australian Open: Bis zu 600 Personen in Corona-Quarantäne

15.10 Uhr: Unmittelbar vor den am Montag beginnenden Australian Open der Tennis-Profis in Melbourne hat ein positiver Corona-Fall eines Hotelmitarbeiters für Aufregung gesorgt. Laut australischen Medienberichten müssen sich nun 500 bis 600 Spieler und Offizielle der Australian-Open-Bubble in Quarantäne begeben, weil sie möglicherweise Kontakt zu dem Hotel-Angestellten hatten.

Die Behörden des Bundesstaates Victoria hatten am Mittwoch mitgeteilt, dass der Test eines 26 Jahre alten Mitarbeiters im Grand Hyatt Hotel ein positives Ergebnis erbracht hatte. Von der Quarantäne betroffen sind laut „The Age“ alle Personen, die sich zwischen dem 29. Januar und dem 2. Februar im Grand Hyatt Hotel aufgehalten haben. Welche Tennis-Profis sich in Isolation begeben mussten, stand vorerst nicht fest.

Bundesregierung betont Freiwilligkeit der Corona-Impfungen

14.31 Uhr: Impfungen gegen das Coronavirus bleiben laut Regierungssprecher Steffen Seibert freiwillig. „Wir hoffen auf eine hohe Beteiligung“, sagt er. Bislang seien 2,5 Millionen Menschen in Deutschland geimpft worden, bis zum Ende des Sommers solle jeder Bürger die Möglichkeit gehabt haben, sich impfen zu lassen.

Kanzlerin Angela Merkel hatte am Dienstagabend in einem Interview gesagt, im Jahresverlauf werde sich die Frage stellen, ob Nicht-Geimpfte bestimmte Dinge nicht machen dürften, die für Geimpfte dann wieder möglich seien.

Kekulé: Neue Mutation entkommt Immunsystem einfacher

13.40 Uhr: Die nun auch in Großbritannien aufgetauchte Mutation E484K stärkt das Coronavirus nach Angaben des Virologen Alexander Kekulé gegen die Abwehrmechanismen im Körper. „Das Virus entkommt dem Immunsystem einfacher“, sagte der Professor der Universität Halle-Wittenberg am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Mutation betrifft wie auch andere Mutationen das sogenannte Spike-Protein, das dem Coronavirus die kronenhafte Form verleiht.

Der Virologe Alexander Kekulé zählt zu den gefragtesten Experten in der Coronavirus-Pandemie. Foto: Horst Galuschka / imago

Antikörper seien aber deutlich weniger wirksam gegen die E484K-Variante, sagte Kekulé mit Verweis auf Angaben aus Brasilien und bislang weniger belastbare Berichte aus Südafrika. „Das Virus wird schlechter neutralisiert.“ Wer nach einer Corona-Infektion Antikörper gebildet habe, könne an Viren mit der E484K-Mutation leichter als am herkömmlichen Coronavirus ein zweites Mal erkranken. Die gute Nachricht sei aber, dass die Krankheitsverläufe dann in der Regel milder seien. „Wir haben dann zwar nicht das volle Sortiment, das das Virus abfängt“, erklärte der Mediziner. „Aber wir können es bremsen.“

Die Gefahr einer Erkrankung bestehe bei E484K zwar auch nach einer Impfung, sagte Kekulé. Die mRNA-Impfstoffe böten aber deutlich besseren Schutz als eine natürliche Immunreaktion. Wie stark der Schutz durch die Impfstoffe bei E484K sinke, wisse man noch nicht, sagte der Virologe. „Vielleicht geht die Wirksamkeit nur von 95 auf 90 Prozent zurück.“ Er sei sich aber sicher, dass spätestens im Herbst neue Impfstoffvarianten nötig würden.

Spahn: Überlegungen zur Produktion des russischen Impfstoffs in Europa

13.22 Uhr: Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gibt es Überlegungen zur Produktion des russischen Impfstoffs Sputnik V in Europa. Bei Gesprächen mit der russischen Seite habe es die Bitte gegeben, zu schauen, ob es in Deutschland oder Europa Produktionskapazitäten geben könne, sagte Spahn am Mittwoch bei einer Online-Konferenz von „Tagesspiegel“, „Zeit“, „Handelsblatt“ und „Wirtschaftswoche“. „Wir können ja auch Unterstützung geben für die Produktion eines Impfstoffes, der in Europa noch gar nicht oder gar nicht zugelassen ist.“ Da sei man vermittelnd tätig.

Der Gesundheitsminister sagte, er freue sich über jeden Impfstoff, der Wirksamkeit zeige, sicher sei und einen Unterschied machen könne. „In welchem Umfang das bei Sputnik V der Fall ist, muss jetzt einfach auch die Zulassungsbehörde sich anschauen.“ Es gebe Kontakt, und das Verfahren zur Zulassung beginne formal bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Nach Angaben aus Moskau war dort ein entsprechender Antrag im Januar eingereicht worden.

Auch interessant: Corona: Koalition berät über Zuschuss für Hartz-IV-Empfänger

Bundeswehrsoldaten zu Corona-Nothilfe nach Portugal gestartet

11.30 Uhr: Als Nothilfe für das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Portugal sind am Mittwoch 26 Bundeswehrsoldaten mit Medizingeräten von Niedersachsen nach Lissabon gestartet. Das Team aus acht Ärztinnen und Ärzten sowie Sanitätspersonal soll drei Wochen lang in einem zivilen Krankenhaus bei der Behandlung schwerkranker Covid-Patienten helfen. Der Inspekteur des Sanitätsdienstes, Generaloberstabsarzt Ulrich Baumgärtner, nannte die Hilfe vor dem Abflug vom Fliegerhorst Wunstorf ein „Zeichen für die europäische Solidarität“.

Mit dem Transportflugzeug Airbus A400M wurden außerdem Beatmungsgeräte und Infusionsgeräte nach Portugal gebracht. Das dortige Gesundheitssystem ist durch die Pandemie stark überlastet. Das Land im äußersten Südwesten Europas ist besonders von der als höher ansteckend geltenden Virusvariante betroffen, die zunächst in Großbritannien auffiel.

In Israel können sich alle über 16 gegen Corona impfen lassen

11.29 Uhr: In Israel kann sich von Donnerstag an jeder Bürger im Alter über 16 Jahre gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, die Krankenkassen hätten eine entsprechende Anweisung erhalten. Auch Bürger unter 35, die bisher ausgenommen waren, können nun Impftermine ausmachen. Die Krankenkassen seien jedoch weiter angehalten, ihre Bemühungen auf über 50-Jährige sowie nicht mobile Menschen zu konzentrieren.

Zuletzt war die Impfbereitschaft in Israel deutlich gesunken, wie die Krankenkassen Meuhedet und Maccabi bestätigten. Während die täglichen Impfzahlen im vergangenen Monat häufig über 200.000 lagen, waren es in den letzten Tagen nur noch über 100.000. Dies wird auch als Grund für die Öffnung der Impfkampagne für alle Bürger vermutet. Seit Beginn der Impfkampagne in Israel am 19. Dezember haben mehr als 3,2 Millionen Menschen im Land die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das ist ein Drittel der Bevölkerung.

Scholz rechnet auf Dauer mit weniger Einnahmen

11.16 Uhr: Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz fordert dazu auf, sich in der Corona-Pandemie Klarheit über die finanzielle Situation zu verschaffen. „Einige haben sich vorgestellt, alles wird wieder, wie es vorher war. Das ist aber nicht der Fall. Wir werden weniger Einnahmen haben auf Dauer“, sagte Scholz am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“.

„Selbst wenn alles gut läuft, und dafür spricht einiges in der wirtschaftlichen Entwicklung: Wir werden nicht mehr die Einnahmen haben, die wir 2019 prognostizieren konnten.“ Scholz wollte sich jedoch nicht festlegen, ob die Schuldenbremse wegen der Corona-Krise auch im nächsten Jahr noch ausgesetzt werden sollte.

Ifo-Ökonom warnt vor Dauer-Lockdown

10.51 Uhr: Der Wirtschaftsforscher Andreas Peichl vom Ifo-Institut in München hat vor möglichen Schäden für die Wirtschaft durch zu frühe Lockerungen der Corona-Beschränkungen gewarnt.

„Das Virus stellt die Gefahr dar, auch für die Wirtschaft - und nicht die Maßnahmen gegen das Virus“, sagt Peichl der „Süddeutschen Zeitung“. „Wenn wir morgen alles öffnen, glaube ich nicht, dass die Leute wieder in die Restaurants rennen“, fügte der Ökonom hinzu.

Der Inzidenzwert - die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in der Woche - müsse deutlich unter zehn fallen, so Peichl. Sonst könnte sich das Virus jederzeit rasch erneut ausbreiten und ein Dauer-Lockdown drohe. Deutschland solle den Lockdown daher „lieber jetzt ein paar Wochen länger durchhalten“, sagte er. Der Ökonom zählt zur „No Covid“-Initiative, die null Neuinfektionen als Ziel hat.

Bundeswehr-Kontingent für Corona-Einsatz vergrößert

10.30 Uhr: Die Bundeswehr hat ihr Kontingent auf 25.000 Soldaten für Hilfseinsätze in der Corona-Pandemie vergrößert. Damit seien zusätzlich 5000 Männer und Frauen bereit zur Unterstützung von Ländern und Kommunen, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer habe das Bundeskabinett über den Schritt berichtet.

Es würden auch mehr Reservisten einberufen. Bisher habe es mehr als 3900 Anfragen wegen Amtshilfe gegeben. Aktuell seien 17.600 Soldaten im Einsatz. „Es fordern jetzt mehr Landkreise und Kommunen die Hilfe der Bundeswehr besonders für Tests in Alten- und Pflegeheimen an“, erklärte die Ministerin dazu.

Soldaten der Bundeswehr helfen unter anderem bei Corona-Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen in Baden-Württemberg. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Kreuzung von Corona-Mutationen entdeckt

9.39 Uhr: In Großbritannien haben Forscher eine Kombinationen von verschiedenen Corona-Mutationen entdeckt. Es soll sich dabei um die aus England und Südafrika bekannten Varianten handeln. Laut einem Bericht fanden die Wissenschaftler die Kreuzung in elf Proben.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält dies für eine „besonders gefährliche Kombi“. Corona-Impfstoffe könnten gegen diese womöglich ansteckendere Kreuzung weniger wirksam sein.

(1) In UK scheint B117 Variante jetzt gefährliche Mutation E484K der Südafrika Variante B1351 bei einigen Pat aufgenommen zu haben. Das wäre besonders gefährliche Kombi: verbindet Ansteckung UK Variante mit Risiko der Infektion trotz Impfung Vorinfektion/Impfung. Was tun? https://t.co/7Q0Gs776E8 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) February 2, 2021

Lesen Sie dazu auch: Corona: Was Virus-Mutationen für die Impfungen bedeuten

Schnellere Zulassung von Corona-Selbsttests gefordert

8.52 Uhr: Die Grünen fordern, dass die Zulassungsverfahren für Corona-Selbsttests beschleunigt werden. Der Fokus müsse jetzt auf der schnellen Zertifizierung liegen, erklärte der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen im rbb-Inforadio. Das sei wichtig, damit diese Tests möglichst schnell für Jedermann zur Verfügung stehen.

Studien zeigten, wie erfolgreich diese Tests zur Eigenanwendung seien. Sie würden vor allem bei Infektionen in der frühen Phase helfen. Dahmen befürchtet, dass, bis ein ein Zulassungsverfahren nach deutschem Muster durch ist, die Verfügbarkeit entsprechender Tests schlechter ist.

SPD-Chefin Esken fordert weiteren Kinderbonus

8.24 Uhr: Vor dem Koalitionsausschuss an diesem Mittwoch stellt die SPD deutliche sozialpolitische Forderungen an die Union. So verlangte Parteichefin Saskia Esken einen weiteren Kinderbonus für Familien mit geringen Einkommen.

„Ich habe die klare Erwartung, dass wir heute im Koalitionsausschuss über eine Neuauflage des Kinderbonus sprechen“, sagte Esken der „Rheinischen Post“. Man habe mit dieser Bonuszahlung für Familien im vergangenen Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht und wolle jetzt erneut diejenigen unterstützen, denen man in dieser Pandemie besonders viel abverlangen müsse - Kinder und Familien.

Ticketverkäufer: Corona-Impfung als Bedingung für Konzertbesuche

8.12 Uhr: Der Ticketverkäufer CTS Eventim will eine Corona-Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen machen. Das Unternehmen habe seine Systeme bereits so eingerichtet, dass sie auch Impfausweise lesen können, sagte der Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg der Wirtschaftswoche.

Er verstehe, wenn Menschen wegen einer Impfung Bedenken hätten, so Schulenberg gegenüber dem Magazin. „Aber wenn man sieht, wie nun weltweit ohne relevante Nebenwirkungen geimpft wird, dann ist zu hoffen, dass diese Skepsis auch bald schwinden wird.“

Eine Seniorin hält ihren Impfausweis mit dem Aufkleber einer Schutzimpfung gegen Corona in der Hand. Foto: Friso Gentsch/dpa

Grüne fordern monatlichen Corona-Zuschlag von 100 Euro

7.24 Uhr: Die Grünen im Bundestag erhoffen sich vom Spitzentreffen der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD am heutigen Mittwoch mehr Unterstützung für Bedürftige in der Pandemie. „Ich erwarte vom Koalitionsausschuss, dass Union und SPD einen wirkungsvollen Rettungsschirm für Menschen in Armut aufspannen“, sagte der sozialpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Sven Lehmann, der Deutschen Presse-Agentur.

„Das Hin und Her auf dem Rücken der Betroffenen muss ein Ende haben.“ Die Grünen forderten schnellstmöglich einen Corona-Zuschlag in Höhe von 100 Euro monatlich für Erwachsene und 60 Euro für Kinder auf die Grundsicherung, erklärte Lehmann. Zudem schließe sich die Fraktion den Forderungen von Sozialverbänden, Gewerkschaften und Familienverbänden an, die Grundsicherung dauerhaft auf rund 600 Euro monatlich anzuheben. „Dazu werden wir weiter Druck machen.“

WHO-Team besucht Labor im chinesischen Wuhan

6.04 Uhr: Internationale Experten haben in der chinesischen Stadt Wuhan ein Forschungszentrum besucht, das im Mittelpunkt von Spekulationen über den Ursprung des Coronavirus steht. Die Visite im Wuhan Institut für Virologie (WIV) gilt als ein Höhepunkt der Ermittlungen der Fachleute im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Gemeinsam mit chinesischen Kollegen wollen die Experten herausfinden, wo das neuartige Sars-CoV-2-Virus ursprünglich herkam. Das Labor ist eine führende Einrichtung unter Chinas Akademie der Wissenschaften. Es forscht mit Coronaviren von Fledermäusen, die als Ursprung für die Pandemie verdächtigt werden. So war spekuliert worden, dass das Virus vielleicht auch aus dem Labor entwichen sein könnte, was die chinesische Seite aber energisch bestritten hat.

Ein Sicherheitsmann schickt Journalisten vom Wuhan Instituts für Virologie weg, nachdem ein Team der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingetroffen ist. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa

Studie: Rolle des Wetters bei Corona-Verbreitung nicht unterschätzen

4.47 Uhr: Saisonale Wetterbedingungen spielen zyprischen Forschern zufolge eine unterschätzte Rolle beim Verlauf der Corona-Pandemie. Deshalb sollten Wetterdaten stärker in Modelle zur Ausbreitung des Virus einbezogen werden, schreiben Dimitris Drikakis und Talib Dbouk von der University of Nicosia in Nikosia (Zypern) im Fachmagazin „Physics of Fluids“.

In ihrer Arbeit erweiterten sie ein klassisches Modell zum Pandemieverlauf um einen Index, der Luftfeuchtigkeit und -temperatur sowie Windgeschwindigkeit berücksichtigt.

Bundeswehr-Team startet zu Corona-Hilfe nach Portugal

3.32 Uhr: Die Bundeswehr beginnt am Mittwoch mit einer Nothilfe für das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Portugal. Dazu fliegt die Luftwaffe vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen aus 26 Soldaten mit Medizingeräten nach Lissabon.

Sie sollen dort helfen, Engpässe bei der Behandlung schwerkranker Corona-Patienten zu bewältigen. Es werden auch 50 Beatmungsgeräte in das EU-Land gebracht. Das Hilfsteam wird begleitet durch den Inspekteur des Sanitätsdienstes, Generaloberstabsarzt Ulrich Baumgärtner. Die Männer und Frauen, darunter acht Ärzte, sollen 21 Tage in Portugal bleiben und dann in einer Rotation abgelöst werden.

Parlamentskreise: Von der Leyen offen für Zulassung von russischem Impfstoff

2.16 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich nach Angaben aus Parlamentskreisen offen für eine mögliche Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union gezeigt.

Wenn die russischen ebenso wie die chinesischen Hersteller Transparenz zeigten und „alle Daten“ zu ihren Vakzinen offenlegten, könnten sie möglicherweise Zulassungen erhalten, wurde von der Leyen von EU-Parlamentariern zitiert. Die Kommissionschefin hatte mit den Abgeordneten über die Corona-Lage gesprochen. Sie steht wegen Verzögerungen bei der Lieferung von Impfdosen an die EU-Staaten derzeit stark in der Kritik.

Merkel: „Welt wird nach Corona eine andere sein“

0.04 Uhr: Die Corona-Pandemie bietet nach Meinung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und anderen internationalen Spitzenpolitikern die Chance für eine Neuordnung der Weltpolitik. „Die Welt wird nach Corona eine andere sein“, heißt es in einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und andere Blätter.

Die jetzige Krise biete auch Gelegenheit, „durch effiziente Zusammenarbeit, Solidarität und Koordination wieder einen Konsens über eine internationale Ordnung zu erzielen - eine Ordnung, die auf Multilateralismus und Rechtsstaatlichkeit beruht“.

Der Beitrag wurde auch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Senegals Staatschef Macky Sall unterschrieben. Von Seiten internationaler Organisationen waren UN-Generalsekretär António Guterres, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel beteiligt.

Corona-News vom 2. Februar: Frankreichs Präsident hat allen französischen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot "bis Ende des Sommers" zugesagt

Italien, Österreich und Polen lockern die Corona-Maßnahmen - trotz hoher Infektionszahlen. Wie handeln die EU-Länder? Lesen Sie hier: Corona-Pandemie: Diese EU-Länder lockern die Maßnahmen

Corona-Pandemie: Diese EU-Länder lockern die Maßnahmen Wegen der besorgniserregenden Ausbreitung der britischen Corona-Variante in den Niederlanden hat die Regierung in Den Haag die Verlängerung des Lockdowns bis mindestens zum 2. März beschlossen.

Im Podcast „Coronavirus-Update“ äußert sich Virologe Christian Drosten zum Impfplan in Deutschland - und zeigt sich „positiv überrascht" bezüglich der Impfstofflieferungen. Nur optimistisch gibt er sich dennoch nicht. Lesen Sie hier: Drosten: Vielleicht bis Ostern kein Effekt durch Impfungen

äußert sich Virologe Christian Drosten zum Impfplan in Deutschland - und zeigt sich „positiv überrascht" bezüglich der Impfstofflieferungen. Nur optimistisch gibt er sich dennoch nicht. Drosten: Vielleicht bis Ostern kein Effekt durch Impfungen In Großbritannien sind mittlerweile mehr als zehn Millionen Impfdosen verabreicht worden.

Der russische Impfstoff wirkt laut einer Studie zu 91,6 Prozent. Ein Lieferangebot aus Moskau gibt es schon, die EU führt Gespräche. Lesen Sie dazu: Hilft Russen-Impfstoff Europa aus der Krise?

Hilft Russen-Impfstoff Europa aus der Krise? Die im März vergangenen Jahres vom Bundestag festgestellte epidemische Notlage von nationaler Tragweite soll mindestens bis Juni verlängert werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“ die Impfstrategie der Bundesregierung verteidigt. Mehr zum Interview mit der Kanzlerin : Merkel bringt Beschränkungen für Impfverweigerer ins Spiel

: Merkel bringt Beschränkungen für Impfverweigerer ins Spiel Der durch eine Spenden-Sammelaktion zum Corona-Helden aufgestiegene britische Weltkriegsveteran Tom Moore ist an Covid-19 gestorben. Das teilte die Familie des 100-Jährigen am Dienstag mit.

ist an Covid-19 gestorben. Das teilte die Familie des 100-Jährigen am Dienstag mit. Premierminister Johnson ordnete an, dass die britische Flagge vor seinem Regierungssitz in London auf Halbmast gesetzt wird, um Moore zu ehren. „Er war nicht nur eine nationale Inspiration, sondern ein Hoffnungsträger für die ganze Welt.“

Der europäische Arbeitsmarkt gerät immer stärker unter Druck. Im Vergleich zum Dezember sei das European Labour Market Barometer, ein Messinstrument für den Zustand des Arbeitsmarktes in Europa, zu Jahresbeginn um 0,5 Punkte gefallen, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit.

gerät immer stärker unter Druck. Im Vergleich zum Dezember sei das European Labour Market Barometer, ein Messinstrument für den Zustand des Arbeitsmarktes in Europa, zu Jahresbeginn um 0,5 Punkte gefallen, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit. Der US-Pharmariese Pfizer erwartet für dieses Jahr Verkäufe seines gemeinsam mit dem Mainzer Unternehmen Biontech entwickelten Corona-Impfstoffes im Wert von mindestens 15 Milliarden Dollar (rund 12,4 Milliarden Euro).

Die FDP hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, sich nach dem sogenannten Impfgipfel in der Corona-Krise dem Parlament zu stellen.

(CDU) aufgefordert, sich nach dem sogenannten Impfgipfel in der Corona-Krise dem Parlament zu stellen. Nach wochenlangem coronabedingten Notbetrieb will Sachsen-Anhalt den Schulbetrieb im März wieder hochfahren.

den im März wieder hochfahren. In Berlin gilt künftig auch eine Maskenpflicht im Auto. Ausgenommen sind der Fahrer und bei Fahrten im privaten Pkw die Mitglieder des eigenen Haushalts.

Noch vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Kurs in der Corona-Krise hat Niedersachsen einen Entwurf zu einem Stufenplan zum Ausstieg aus den Beschränkungen vorgelegt. Das Konzept, über das noch nicht abgestimmt wurde, sieht unter Anderem folgende Regeln vor:

Lockerungen wie eine Öffnung des Einzelhandels und der Gastronomie sind ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 vorgesehen.

Auch touristische Übernachtungen sollen bei einem Sieben-Tage-Wert von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner möglich werden.

Der Stufenplan der niedersächsischen Landesregierung für Lockerungsschritte bei den Corona-Beschränkungen sieht keine regionalen Erleichterungen vor.

Außerdem muss für erste Lockerungen der Reproduktionswert unter 0,8 liegen.

Niedersachsen kündigte zudem an, die Schulen für alle Klassen bei einer positiven Entwicklung der Corona-Infektionslage ab Anfang März wieder öffnen zu wollen.

Trotz der Lieferprobleme bei Corona-Impfstoffen des Herstellers Astrazeneca weckt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Zuversicht. „Wir erwarten, dass wir die gekappten Dosen wieder erhalten“, sagte sie der italienischen Zeitung „La Repubblica“.

Die Thüringer Landesregierung hat die im Freistaat geltenden Lockdown-Regeln schon vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern um fünf Tage verlängert.

Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V ist laut einer Studie zu 91,6 Prozent wirksam. Laut der am Dienstag von der renommierten britischen Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichten Studie schützte das vom russischen Forschungszentrum Gamaleja entwickelte Vakzin in der dritten und letzten Phase der klinischen Studien 91,6 Prozent der Probanden vor einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung.

Die Bundespolizei hat innerhalb weniger Tage mehrere Hundert Verstöße gegen die verschärften Corona-Einreiseregeln festgestellt. Zwischen dem 24. und dem 31. Januar seien bei 215 Flügen aus ausländischen Hochrisiko- und Virusvariantengebieten 802 Verstöße gegen die geltenden Regeln festgestellt worden.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Hoffnungen auf eine Lockerung des harten Corona-Lockdowns nach dem 14. Februar gedämpft. Öffnungen könne es nur geben, wenn der Inzidenzwert auf unter 50 falle, sagte der Regierungschef.

FDP-Chef Christian Lindner hat eine „Tempoprämie“ für Pharma-Unternehmen gefordert, die den Corona-Impfstoff schneller liefern als bislang geplant.

Ein Hamster mit Klopapierrollen, Christian Drosten , Karl Lauterbach und Hendrik Streeck als Top-Influencer und schwarze Schäfchen, die in einer zur Waschmaschine umfunktionierten katholischen Kirche wieder weiß gewaschen werden: Das sind einige Motive aus dem diesjährigen Kölner Rosenmontagszug.

, Karl Lauterbach und Hendrik Streeck als Top-Influencer und schwarze Schäfchen, die in einer zur Waschmaschine umfunktionierten katholischen Kirche wieder weiß gewaschen werden: Das sind einige Motive aus dem diesjährigen Kölner Rosenmontagszug. Die Bundeswehr will die Nothilfe für das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Portugal am Mittwoch mit zwei Flugzeugen nach Lissabon fliegen.

Gefälschte Impfstoffe aus China sind offenbar auch in andere Länder verkauft worden. Nach der Entdeckung eines Fälscherrings und 80 Festnahmen berichtete Außenamtssprecher Wang Wenbin am Dienstag vor der Presse in Peking, dass nach seinem Verständnis „betreffende Länder“ über die Lage unterrichtet worden seien.

Bund und Länder wollen am 10. Februar über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Das aktuelle Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz , Berlin, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Termin. Bei der Schaltkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll über verschiedene Themen beraten werden:

, Berlin, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Termin. Bei der Schaltkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll über verschiedene Themen beraten werden: Der seit 16. Dezember geltende harte Lockdown könnte verlängert werden. Aktuell sind die Maßnahmen bis zum 14. Februar befristet.

Was mit vielen geschlossenen Geschäften, Schulen und Kitas im Notbetrieb passiert, könnte bei der Runde für Diskussionen sorgen.

Zudem soll bis zu dem Treffen ein „nationaler Impfplan“ vorliegen, um mehr Berechenbarkeit und Verlässlichkeit bei den Impfstofflieferungen zu erreichen.

Österreich verschärft aus Sorge vor der Verbreitung der Coronavirus-Mutationen die Einreiseregeln. Künftig müssten alle Einreisenden, für die keine Ausnahme gelte, beim Grenzübertritt einen negativen Coronatest vorlegen. Obendrein sei eine zehntägige Quarantäne einzuhalten, ein Freitesten nach fünf Tagen sei nicht mehr möglich, sagte Innenminister Karl Nehammer am Dienstag in Wien.

vorlegen. Obendrein sei eine einzuhalten, ein Freitesten nach fünf Tagen sei nicht mehr möglich, sagte Innenminister Karl Nehammer am Dienstag in Wien. In den USA sind binnen 24 Stunden rund 131.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt worden.

Die Exportkontrollen der EU für Corona-Impfstoffe verzögern nach Angaben der Regierung in Tokio die Fertigstellung des Impfplans in Japan. Das Vorgehen der EU habe bereits Auswirkungen auf die Impfstoff-Lieferungen und bringe den Zeitplan für die Impfungen durcheinander, sagte der Impfbeauftragte der Regierung, Taro Kono, am Dienstag.

Die staatliche Förderbank KfW hat im Corona-Krisenjahr 2020 so viele Kredite vergeben wie nie. Das Fördervolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 75 Prozent auf den historischen Höchstwert von 135,3 Milliarden Euro .

. Großbritannien beginnt am Dienstag damit, 80.000 Menschen von Tür zu Tür auf COVID-19 zu testen, um die Ausbreitung der mutierten Corona-Variante aus Südafrika einzudämmen.

Der in der Corona-Krise gebräuchliche Begriff „Lockdown“ ist zum „Anglizismus des Jahres“ 2020 gekürt worden.

Eine neue Auswertung von Impfdaten durch die US-Behörden legt eine ungerechte Verteilung der Corona-Vakzine zwischen Schwarzen und Weißen in dem Land nahe. Zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar erhielten in den USA fast 13 Millionen Menschen mindestens eine Impfung, wie die Gesundheitsbehörde CDC am Montag mitteilte.

Nach dem Corona-Impfgipfel von Bund und Ländern hat sich der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck enttäuscht von den Ergebnissen gezeigt.

Rund 57,8 Millionen Fluggäste starteten oder landeten im Jahr 2020 auf den 24 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland.

Der Städtetag hofft nach den jüngsten Gesprächen von Bund und Ländern auf mehr Planungssicherheit für Corona-Impfungen.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist in den USA eine landesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Kraft getreten. An Bord von Flugzeugen, Schiffen, Fähren, Zügen, U-Bahnen, Bussen, Taxis und ähnlichen Verkehrsmitteln muss seit kurz vor Mitternacht ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie liegt derzeit das Hauptaugenmerk auf Impfstoffen und der Erforschung neuer Virus-Varianten. Doch nach Einschätzung der WHO-Expertin Janet Diaz sind Forschungen über die langfristigen Folgen mancher Corona-Infektionen, die unter dem Schlagwort „Long Covid“ zusammengefasst werden, genauso wichtig.

zusammengefasst werden, genauso wichtig. Der Chef der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat den Impfgipfel einen „Impfplacebo“ genannt: „Heute hätte es einen klaren Plan der Bundesregierung gebraucht, wie sie Deutschland aus dem Impfdesaster führen will. Dazu wäre ein klarer Produktions- und Verteilungsplan notwendig, der kurzfristig greift“, sagte Bartsch unserer Redaktion. Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Impfgipfel - Warum die Politik nur den Mangel verwaltet

führen will. Dazu wäre ein klarer Produktions- und Verteilungsplan notwendig, der kurzfristig greift“, sagte Bartsch unserer Redaktion. Impfgipfel - Warum die Politik nur den Mangel verwaltet Die Bundesregierung will auch nach der Zulassung des Covid-19-Impfstoffs des Herstellers Astrazeneca an der bisherigen Priorisierung der Impfgruppen festhalten.

an der bisherigen Priorisierung der Impfgruppen festhalten. Sozialverbände in Deutschland fordern von der Koalition, die Probleme der Benachteiligten in der Pandemie stärker zu berücksichtigen. Sie sehen die Ärmeren in der Gesellschaft stärker von einer Corona-Infektion bedroht, warnen vor einer Zwei-Klassen-Gesellschaft beim Impfen und fordern mehr finanzielle Unterstützung der Betroffenen.

beim Impfen und fordern mehr finanzielle Unterstützung der Betroffenen. Patientenschützer haben die Ergebnisse des Impfgipfels am Montag als unzureichend kritisiert. „Die Bund-Länder-Konferenz war die Steigerung des Unverbindlichen. So kommt Deutschland nicht aus der Pandemie-Lethargie heraus“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dieser Redaktion.

In Deutschland wird es nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch in den kommenden Wochen noch eine deutliche Unterversorgung mit Impfdosen gegen das Coronavirus geben.

FDP-Chef Christian Lindner hat sich den Ausgang des Impfgipfels als unzureichend kritisiert. „Das Ergebnis des Impfgipfels ist leider enttäuschend“, sagte er unserer Redaktion.

Wer Soldaten als Amtshilfe anfordert, soll sie auch impfen. Das fordert der Deutsche Bundeswehrverband und nimmt Länder und Kommunen in die Pflicht.

Corona-News vom 1. Februar: Impfgipfel von Bund und Ländern bringt wenig Ergebnisse

Bund und Länder haben mit EU-Vertretern und Impfstoff-Herstellern bei einem Impfgipfel beraten. Die Ergebnisse des Treffens brachten der Bundesregierung viel Kritik ein. Mehr dazu: Corona: Impfgipfel mit Kanzlerin Merkel - Das sind die Ergebnisse

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat mit der Prüfung eines neuen Corona-Medikaments begonnen, das Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kürzlich für Deutschland eingekauft hat.

Die österreichische Regierung hat eine teilweise Lockerung des harten Lockdowns ab dem 8. Februar beschlossen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert eine frühere Impfung der Sicherheitskräfte.

Curevac bekommt nun tatsächlich Unterstützung bei der Produktion des Covid-19-Impfstoffs: Der Pharmakonzern Bayer kündigte an, über die Produktionsmöglichkeiten für den mRNA-basierten Impfstoff von Curevac zu verfügen.

Auf den Köpfen der Deutschen sieht es zunehmend wild aus. Viele fragen sich, wann Friseure wieder öffnen. Indes bangen Tausende Friseurinnen und Friseure um ihre Existenz.

Der neue Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl (CDU), hat sich für eine Zwangsisolierung von Menschen ausgesprochen, die wiederholt gegen Corona-Quarantäneauflagen verstoßen.

Corona-News vom 31. Januar: Weil kündigt Stufenplan für Lockerung des Corona-Lockdowns an

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat einen an den Infektionszahlen ausgerichteten Stufenplan für die Lockerung der Corona-Einschränkungen angekündigt.

Der britisch-schwedische Hersteller Astrazeneca will nach EU-Angaben im ersten Quartal nun doch mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern als angekündigt. Es sollen neun Millionen Dosen hinzukommen.

Zwei Antikörper-Präparate aus den USA sollen in Deutschland zum Einsatz kommen. Lesen Sie hier: Wem Antikörper-Mittel helfen könnten

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat ein Ampel-Modell für eine zügige Öffnung der Kitas vorgeschlagen. Mehr dazu: Corona-Lockdown: So will Giffey die Kitas wieder öffnen

SPD-Chefin Saskia Esken will im nächsten Koalitionsausschuss einen monatlichen Corona-Zuschlag für Hartz-IV-Bezieher durchsetzen.

Portugal hat wegen der starken Ausbreitung des Coronavirus die weitgehende Schließung seiner Grenzen angeordnet.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält eine Verlängerung des Lockdowns auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 für denkbar.

Vor dem Impfgipfel am Montag hat Grünen-Chef Robert Habeck die Umstellung auf eine ,Not-Impfstoffwirtschaft‘ gefordert.

Corona-News vom 30. Januar: Italienische Arzneimittelbehörde empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff bis 55 Jahre

Die italienische Arzneimittelbehörde empfiehlt den seit Freitag in der EU zugelassenen Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca nur für Erwachsene bis zum Alter von 55 Jahren.

Sechs Wochen nach Beginn der Impfkampagne in Israel haben bereits rund drei Millionen Menschen im Land die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten.

Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission über eine Altersbeschränkung beim Impfstoff von Astrazeneca hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Überarbeitung der Impfverordnung angekündigt.

Nach fast dreimonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie will der Vatikan seine Museen und Kirchen wieder öffnen. Die Vatikanischen Museen einschließlich der Sixtinischen Kapelle sind ab Montag wieder für Besucher zugänglich.

Bis zum 22. Februar werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums laut der Hersteller Biontech, Moderna und Astrazeneca mindestens weitere 5 Millionen Impfdosen an die Bundesländer geliefert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in ihrem Video-Podcast die Corona-Krise angesichts des Lockdowns als „gewaltigen Kraftakt“ für Familien bezeichnet und um Geduld geworben.

Für Länder, in denen sich besonders ansteckende Varianten des Coronavirus stark ausgebreitet haben, gilt in Deutschland ab diesem Samstag eine weitreichende Einreisesperre.

Corona-News vom 29. Januar: Impfstoff von Astrazeneca zugelassen, Einreisesperren ab Samstag

Der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca darf nun auch in der Europäischen Union genutzt werden. Die EU-Kommission erteilte eine Zulassung, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen mitteilte. In Deutschland soll das Astrazeneca Vakzin allerdings nur für 18- bis 64-Jährige zum Einsatz kommen.

Die EU kann künftig die Exporte von Corona-Impfstoffen überwachen und gegebenenfalls beschränken. Die EU-Kommission hatte am Freitag eine entsprechende „Ausfuhrgenehmigungspflicht“ beschlossen.

Der Corona-Impfstoffkandidat des US-Konzerns Johnson & Johnson hat nach Unternehmensangaben eine Wirksamkeit von 66 Prozent.

Mehrere EU-Länder darunter Tschechien, Österreich und Frankreich regulieren die Ein- und Ausreise wegen der Corona-Mutationen stark

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat eindringlich vor zu frühen Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen gewarnt. „Wir sind auf einem guten Weg, und wir müssen diesen Weg weiter konsequent bestreiten“, sagte Wieler am Freitag in Berlin.

