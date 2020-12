Berlin. Der Impfstoff von Biontech steht in Europa kurz vor der Zulassung. Die Impfungen sollen vor 2021 beginnen. Alle News im Corona-Blog.

Eine neue Variante des Coronavirus ist in Großbritannien nachgewiesen worden

Jetzt soll es beim Corona-Impfstoff doch schneller als geplant mit der Zulassung vorangehen

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) will dem Impfstoff von Biontech und Pfizer noch vor Weihnachten eine ordentliche Zulassung erteilen

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat infolgedessen verkündet, auch mit den Impfungen noch im Dezember beginnen zu wollen

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) will Schulen und Kitas nach dem Lockdown zuerst öffnen

Am Mittwoch startet der harte Corona-Lockdown in Deutschland

Das RKI meldet 14.432 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages in Deutschland

Die Corona-Krise führt laut einer Studie bei 40 Prozent der Bürger zu Einkommenseinbußen

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher insgesamt mehr als 1.361.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 22.630 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

Heute ist der letzte Tag vor dem harten Lockdown. Für den Einzelhandel bedeutet das noch ein letztes Mal volle Läden, bevor das öffentliche Leben in Deutschland heruntergefahren wird. Schul- und Kita-Kinder sollen zuhause bleiben.

An Weihnachten gelten besondere Kontaktbeschränkungen. Eine Alternative sehen Bund und Länder nicht. Zu hoch sind die Corona-Zahlen. Für „bitterernst“ hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Lage. Bis zum 10. Januar ist der Lockdown vorerst befristet. Lesen Sie dazu: Corona-Gipfel beschließt Lockdown – Alle Beschlüsse.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Dienstag verkündet, mit den Impfungen in Deutschland noch im Dezember beginnen zu wollen. Die Europäische Arzneimittelbehörde gab bekannt, dem Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer früher als bisher geplant im Dezember eine Zulassung erteilen zu wollen. Spahn sprach davon, dass die Zulassung bereits am 23. Dezember erfolgen könnte, zuvor war der 29. Dezember geplant gewesen.

Corona-News des Tages: RKI meldet 14.432 Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen 14.432 Fälle Neuansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus binnen eines Tages sowie 500 neue Todesfälle. Am Dienstag der Vorwoche waren 14.054 Neuinfektionen und 423 Todesfälle gemeldet worden. Der bisherige Höchststand war am vergangenen Freitag mit 29.875 neu gemeldeten Fällen binnen eines Tages erreicht worden.

Lesen Sie hier: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Dienstag, 15. Dezember: Neue Variante des Coronavirus in Großbritannien aufgetaucht

15.50 Uhr: In Großbritannien ist eine neue Version des Coronavirus Sars-CoV-2 entdeckt worden. Das haben britische Behörden der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitgeteilt. Studien dazu liefen, wie eine Sprecherin der WHO in Genf sagte.

„Bislang wissen wir sehr wenig über diese Variante“, sagte der Physiker Richard Neher, der am Biozentrum der Universität Basel die Evolution von Viren und Bakterien erforscht, der Deutschen Presse-Agentur. Die neue Virusvariante hat innerhalb kurzer Zeit mehr als 1000 Menschen im Südosten Englands infiziert. Daher prüfen die britschen Behörden gerade, ob die neue Variante noch ansteckender ist als die bekannten Varianten des Coronavirus.

„Ob sich die Variante tatsächlich schneller ausbreitet, kann man zu diesem Zeitpunkt nicht sagen“, meinte Neher. „Das plötzliche Auftreten könnte auch durch Superspreader-Anlässe zu erklären sein.“ Unklar sei zudem, ob eine der Mutationen mit einer reduzierten Erkennung durch das Immunsystem einhergehe. Die britischen Behörden erforschten auch dies zur Zeit, so die WHO.

Söder: Einreisende Nicht-EU-Bürger brauchen negativen Corona-Test

14.46 Uhr: Die europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat die vorgezogene Beratung über eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer bestätigt. Das Treffen sei vom 29. auf den 21. Dezember vorgezogen worden, teilte die EMA am Dienstag mit. Dann solle, wenn möglich, auch schon eine Entscheidung getroffen werden.

14.15 Uhr: Für die Einreise nach Bayern müssen den Worten von Ministerpräsident Markus Söder zufolge alle Nicht-EU-Bürger einen negativen Corona-Test vorlegen. „Jetzt ist die Zeit für klare Regelungen und nicht für Ausnahmen“, sagte der CSU-Chef am Dienstag in seiner Regierungserklärung im bayerischen Landtag zur Corona-Krise. EU-Bürger müssten nach ihrer Einreise in Quarantäne und könnten sich frühestens nach fünf Tagen frei testen lassen. Verstöße gegen die Quarantänepflicht würden hart bestraft - der Bußgeldkatalog sieht dafür eine Zahlung von 5000 Euro vor.

Corona-Ausbruch in Berliner Pflegeheim mit 23 Toten

13.32 Uhr: In einem Pflegeheim in Berlin ist es laut einem Bericht des „Tagesspiegel“ zu einem Corona-Massenausbruch mit 23 Toten und mehr als 150 Infizierten gekommen. Das habe die Gesundheitsverwaltung der Zeitung bestätigt. Demnach handelt es sich um den bisher größten Ausbruch in einem Berliner Pflegeheim. Bei den Toten soll es sich um 22 Bewohner und einen Mitarbeiter handeln.

Die Behörden hätten den Ausbruch bereits im November festgestellt. Die Quarantäne der Betroffenen sei am Freitag abgelaufen. Neue Testergebnisse würden bisher nicht vorliegen.

Zentrales Impfstoff-Lager der Bundeswehr betriebsbereit

13.00 Uhr: Das zentrale Lager der Bundeswehr für die Verteilung von Corona-Impfstoffen ist betriebsbereit. Das gab Generalleutnant Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis und damit Nationaler Territorialer Befehlshaber, in einer Telefonkonferenz mit Journalisten bekannt.

Die Bundeswehr halte für die Unterstützung der Impfkampagne der Bundesregierung weitere 26 stationäre Impfzentren mit eigenen Ärzten und Sanitätern bereit, sagte Schelleis. Das entspräche einer täglichen Kapazität von 18.000 Impfungen. Außerdem könnten noch 13 mobile Impfteams eingesetzt werden.

Das zentrale Impfstofflager steht nach früheren Berichten in der Artlandkaserne im niedersächsischen Quakenbrück. Dort befindet sich ein Versorgungs- und Instandsetzungszentrum für Sanitätsmaterial. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Lockdown sorgt für harten Umsatzeinbruch im Weihnachtsgeschäft

12.45 Uhr: Der harte Lockdown mitten im Dezember verdirbt dem Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft. Nach einer Prognose des Handelsverbandes Deutschland (HDE) werden dem Handel wegen der Ladenschließungen im Vergleich zum Vorjahr mehr als sechs Milliarden Euro in den Kassen fehlen. „Die sonst so umsatzstarke Phase zum Jahresende wird für viele Händler zum Fiasko“, sagte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Dienstag in Berlin.

EU plant Zulassung von Biontech-Impfstoff im Dezember

11.53 Uhr: Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) will den Corona-Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer früher als bisher bekannt im Dezember zulassen. „Die Europäische Arzneimittelagentur hat offenbar den Termin für ihre endgültige Sitzung zur Zulassung vom 29. auf den 22. vorgezogen“, sagte der CDU-Gesundheitsexperte Peter Liese. Damit erfolge die formale Zulassung durch die Europäische Kommission statt innerhalb der üblichen 67 Tage in wenigen Stunden. „Somit beschleunigen wir das Verfahren noch mal, und ich bin überzeugt, dass dies auch ohne Abstriche bei der Sicherheit geht. Ich bin auch überzeugt, dass das Verfahren bei der EMA besser und sorgfältiger ist“, sagte Liese.

Auch Bundesgesundheitsminister Spahn sagte am Dienstag, dass er in Bezug auf eine Impfstoff-Zulassung am 23. Dezember zuversichtlich gestimmt sei.

Spahn kündigt Impfbeginn noch in diesem Jahr an

11.51 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bekannt gegeben, dass die Impfungen in Deutschland noch vor dem Jahreswechsel beginnen sollen. „Die Rückmeldung aus den Bundesländern stimmt mich zuversichtlich, dass das klappt“, sagte Spahn in einer Pressekonferenz mit RKI-Präsident Lothar Wieler. Laut der Vereinbarung mit den Bundesländern sollen die Impfzentren ab heute einsatzbereit sein, sagte Spahn. Das werde auch klappen.

Spahn betonte, dass die bevorstehende Zulassung des Impfstoffes von Biontech durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) keine Notfall-, sondern eine ordentliche Zulassung sei. Das erhalte und schaffe Vertrauen. „Wir wollen eine gründliche und ordentliche Prüfung der Zulassung“, sagte Spahn. Gleichwohl solle sie so zügig wie möglich noch vor Weihnachten erreicht werden.

Trend zu mehr Haustieren in der Pandemie

10.43 Uhr: Die Futtermittelkette Fressnapf verzeichnet in der Corona-Krise eine deutlich stärkere Nachfrage nach Tierfutter und -spielzeug. Es gebe „ganz klar einen Trend zu mehr Haustieren“, sagte Unternehmenseigentümer Torsten Toeller der „Augsburger Allgemeinen“.

„Es gibt auch viele Menschen, die sich jetzt zum ersten Mal ein Tier holen“, so Toeller. Für das Unternehmen bedeutet der Boom ein stärkeres Wachstum als erwartet: „Wir wachsen dieses Jahr deutlich über zehn Prozent, während wir 7,5 Prozent geplant hatten“, so der Eigentümer.

In der Corona-Pandemie sieht der Eigentümer der Futtermittelkette Fressnapf einen Trend zu mehr Haustieren. Foto: Uwe Anspach / dpa

Nach Lockdown – Giffey will Schulen und Kitas zuerst öffnen

10.22 Uhr: Familienministerin Franziska Giffey (SPD) will Schulen und Kitas nach dem bevorstehenden Lockdown zuerst öffnen. Wenn sich nach dem 10. Januar das Infektionsgeschehen hoffentlich wieder verbessere, werde sie sich dafür einsetzen, „dass wir ganz klar Schule und Kitas nach vorne stellen, dass es die ersten sind, die auch wieder vollständig ihr Angebot machen“, sagte die Ministerin im ZDF-„Morgenmagazin“

Zu dem Vorwurf des fehlenden Fortschritts im Bereich Schule sagte die Politikerin, es habe „an vielen Stellen eine Weiterentwicklung“ gegeben. „Es hängt sehr daran, wie die einzelnen Schulen das machen, wie die Priorität in den Ländern ist“, sagte sie. „Aber wir sind ein Stück weiter als im Frühling“, betonte Giffey.

Jet-Ski-Fahrer nach Missachtung der Corona-Regeln in Haft

10.06 Uhr: Für seine abenteuerliche Anreise mit einem Jet-Ski auf die britische Isle of Man muss ein Mann nun eine mehrwöchige Haftstrafe absitzen. Der 28-Jährige sei wegen Missachtung der Corona-Regeln für vier Wochen inhaftiert worden, berichtete die BBC.

Der Mann war am Wochenende von Schottland aus mit dem Wasser-Scooter auf die Insel gekommen, um seine Freundin zu besuchen. Für seine rund 40 Kilometer lange Fahrt hatte er rund viereinhalb Stunden gebraucht. Unter den aktuellen Corona-Regeln sind Einreisen auf die Insel allerdings nur in Ausnahmefällen erlaubt – dieser Besuch zählte nicht dazu.

Drogeriekette Müller ruft Corona-Schutzmaske zurück

8.46 Uhr: Das Unternehmen Müller hat die 7-Monatsschutzmaske „Viral Protect“ des Herstellers Media Chain Products zurückgerufen. Abgesehen vom unangenehmen Geruch des Artikels wurde bei einer chemischen Analyse in einzelnen Proben Anilin im Einfassband nachgewiesen. Anilin ist ein potenziell krebserregender Stoff.

US-Verteidigungsminister gegen Corona geimpft

8.04 Uhr: Der kommissarische US-Verteidigungsminister Christopher Miller hat als einer der ersten Bürger des Landes den Corona-Impfstoff gespritzt bekommen. Vor laufenden Kameras wurde Miller am Montag im Walter-Reed-Militärkrankenhaus nahe Washington mit dem Vakzin von Biontech und Pfizer geimpft.

„Das ist alles? Ach, wirklich? Das hat überhaupt nicht wehgetan“, sagte der 55-Jährige, nachdem er die Spritze verpasst bekommen hatte. Das Pentagon hatte vergangene Woche angekündigt, dass Miller und Spitzenmilitärs zu einem frühen Zeitpunkt freiwillig und öffentlich gegen das neuartige Coronavirus geimpft werden sollten, um den Bürgern die Wirksamkeit und Sicherheit des Vakzins zu vermitteln.

Zum Start der Corona-Impfkampagne in den USA am Montag wurde Verteidigungsminister Christopher Miller das Vakzin von Biontech und Pfizer gespritzt. Foto: Manuel Balce Ceneta / AFP

Niederlande verhängen härtesten Lockdown seit Beginn der Pandemie

7.20 Uhr:Angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen haben die Niederlande den bisher härtesten Lockdown für ihr Land verhängt. Die strengen Maßnahmen traten Mitternacht in Kraft und sollen bis zum 19. Januar dauern, kündigte Premier Mark Rutte am Montagabend in einer TV-Ansprache an. „Die Niederlande werden für fünf Wochen abgeriegelt.“ Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie müssen auch Geschäfte – außer für den täglichen Bedarf - schließen.

Das Land reagiert damit auch auf den harten Shutdown im Nachbarland Deutschland. Viele Kommunen fürchteten, dass Deutsche nach den strengen Maßnahmen in ihrem Land ab Mittwoch zu Weihnachtseinkäufen über die Grenze fahren könnten. Ab Montagnacht müssen auch Kinos, Theater und Museen schließen sowie Friseure, Fitnessstudios und Schwimmbäder. Bürger dürfen sich pro Tag nur noch mit zwei anderen Personen treffen. Zu Weihnachten dürfen es drei Gäste sein. Ab Mittwoch werden auch die Schulen und Kitas geschlossen. Von Auslandsreisen wird bis Mitte März dringend abgeraten.

Zuletzt waren rund 8500 Fälle in 24 Stunden gemeldet worden. In Deutschland mit etwa fünfmal so viel Einwohnern wurden am Montag rund 16.000 Neuinfektionen registriert.

Spahn: Ende des Sommers könnten 60 Prozent der Bürger gegen Corona geimpft sein

5.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass bis Ende Sommer 2021 rund 60 Prozent der Bürger in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sein könnten. Stand heute könne im Sommer mit einer solch großen Zahl an Impfdosen gerechnet werden, dass dann weite Teile der Bevölkerung geimpft werden könnten, sagte der CDU-Politiker am Montagabend im ZDF-„heute-journal“ auf die Frage, wann 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sein könnten.

Laut Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung für eine wirkungsvolle Bekämpfung der Pandemie nötig.

Spahn sagte weiter: „Unser Ziel ist, dass es noch vor Weihnachten eine Zulassung gibt und dass wir dann auch noch in diesem Jahr beginnen können zu impfen, auch hier in Deutschland.“ Entscheiden müsse am Ende die Europäische Arzneimittel-Agentur (Ema). Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten bei der Ema die Zulassung des Corona-Impfstoffs beantragt. Spätestens am 29. Dezember soll das Gutachten des Expertenausschusses vorliegen.

Sharon Osbourne mit Coronavirus infiziert

5.45 Uhr: Die britische Talkshow-Moderatorin Sharon Osbourne, Managerin und Ehefrau von Kultrocker Ozzy Osbourne (72), ist mit dem Coronavirus infiziert. Das gab die 68-Jährige am Montag auf Twitter bekannt. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt erhole sie sich nun getrennt von ihrem Ehemann, bei dem der Test negativ ausgefallen sei.

Die Britin tritt in der US-Sendung „The Talk“ auf, bei der jeden Werktag mehrere Moderatorinnen über aktuelle Themen diskutieren. Erst kürzlich hatte die US-Komikerin Ellen DeGeneres, Moderatorin der beliebten „The Ellen DeGeneres Show“, ihre Corona-Infektion bekanntgegeben.

Sharon Osbourne, Managerin und Ehefrau von Kultrocker Ozzy Osbourne (72), ist mit dem Coronavirus infiziert. Hier mit ihrem Mann bei den Europe Music Awards 2014. Foto: Danny Lawson / dpa

Montag, 14. Dezember: Corona-Zahlen in Tübingen – Rückschlag für Vorzeige-Stadt

22.25 Uhr: Die vermeintlich niedrigen Infektionszahlen bei über 75-Jährigen in Tübingen sorgten bundesweit für Schlagzeilen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Älteren besonders zu schützen, weil für sie die Gefahr durch Corona mit Abstand am höchsten ist“, hatte Palmer im Interview mit dem Berliner „Tagesspiegel“ erklärt. Keinen einzigen Fall bei Menschen über 75 Jahren habe Tübingen in den vergangenen Monaten verzeichnet, sagte er. Doch das stimmt offenbar nicht. Lesen Sie hier: Corona-Zahlen in Tübingen – Palmer erklärt falsche Angaben

Schweden meldet im November höchste Zahl an Todesfällen seit Spanischer Grippe

21.18 Uhr: Schweden hat vor dem Hintergrund der Corona-Krise im November die höchste Zahl an Todesfällen binnen eines Monats seit der Spanischen Grippe verzeichnet. Insgesamt starben im vergangenen Monat landesweit 8088 Menschen, wie die staatliche Statistikbehörde (SCB) am Montag mitteilte. Die Zahl liegt etwa zehn Prozent über der durchschnittlichen Sterberate der Jahre 2015 bis 2019. „Das ist die höchste Zahl an Todesfällen, die im Monat November seit 1918, dem Jahr, in dem die Spanische Grippe ausbrach, verzeichnet wurde“, erklärte der SCB-Statistiker Tomas Johansson.

Weihnachten und Corona: Das bringen Schnelltests

Pflegeheim mit mehr als 100 Corona-Infizierten

16.46 Uhr: Pflegeheime rücken weiter in den Fokus der Corona-Krise: Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, ist es in einem Heim in Berlin-Reinickendorf zu einem Ausbruch des Virus gekommen – 80 Bewohner hätten sich infiziert und 30 Mitarbeiter, zwölf Personen seien mit oder an dem Coronavirus gestorben.

Die Lage ist offenbar weiter kritisch. Bewohner, bei denen die Erkrankung schwer verlaufe, würden in Krankenhäuser verlegt, teilte ein Sprecher des Pflegeheims mit und ergänzte: „Sofern noch Aufnahmekapazitäten verfügbar sind.“

Corona: Bild mit Söder und Co. aus 2019 sorgt auf Twitter für Wirbel

16.08 Uhr: Beim Kurznachrichtendienst Twitter sorgt ein aus dem Kontext gerissenes Foto für Aufsehen. Der AfD-Politiker Uwe Junge und Parteigenossen hatten ein Bild gepostet, dass die Ministerpräsidenten dicht an dicht beim Glühwein trinken zeigt. „Wie arrogant muss man sein, ein solches Bild entstehen zu lassen?“, fragt Junge. Das Problem allerdings: Die Szene wurde nicht dieses Jahr, sondern schon im Jahr 2019 und damit vor der Corona-Pandemie aufgenommen.

Das Bild ist von 2019. Ist auch inzwischen bekannt, aber AfD-Parlamentarier verbreiten es munter weiter.

Wahrheit und Fakten scheren sie erkennbar kein bisschen. Hauptsache, die Menschen aufhetzen. pic.twitter.com/It7tloBzpU — Miriam Hollstein (@HollsteinM) December 14, 2020

Corona-Entschädigung für Eltern: Das muss man wissen

Corona-Impfung: Jens Spahn stellt Dezember in Aussicht

15.43 Uhr: Zum angepeilten Start der Impfungen sagte Gesundheitsminister Jens Spahn bei der Veranstaltung „Polittalk aus der Hauptstadt“ von Inforadio, SZ und Bertelsmann-Stiftung: „Wir tun alles dafür, dass es noch im Dezember losgehen kann. Spahn nannte allerdings kein konkretes Datum.

#Impfung|en gegen #Covid19 sollen in Deutschland noch im Dezember beginnen. Das hat Gesundheitsminister #Spahn im „Polittalk aus der Hauptstadt“ von Inforadio, SZ und Bertelsmann-Stiftung angekündigt — inforadio (@rbbinforadio) December 14, 2020

Meghan bedankt sich in Video bei Corona-Helfern

15.25 Uhr: Herzogin Meghan (39) hat sich bei allen Helfern während der Corona-Pandemie bedankt und den Zusammenhalt in der Krise beschworen. „Wir haben das Gute in den Menschen, in unseren Nachbarn und in ganzen Gemeinschaften gesehen, die nicht wegschauten, als Nachbarn hungerten“, sagte die Ehefrau des britischen Prinzen Harry in einem Video für den US-Sender CNN.

Herzogin Meghan, hier bei einer Schulveranstaltung in London, hat sich bei allen Helfern während der Corona-Pandemie bedankt und den Zusammenhalt in der Krise beschworen. Foto: BEN STANSALL / dpa

„Sie haben uns allen gezeigt, dass wir selbst in den dunkelsten Zeiten, wenn wir uns zusammenschließen, die Macht haben, andere daran zu erinnern, dass es Hoffnung gibt und dass es uns gut gehen wird.“ Der überraschende Auftritt der ehemaligen US-Schauspielerin („Suits“) war ihr erster, seit Meghan Ende November eine Fehlgeburt publik gemacht hatte.

Die Herzogin betonte vor allem die Rolle der „stillen Helden“, die sich etwa um fremde Kinder kümmerten. „Die Wärme einer Mahlzeit kann sich so beruhigend anfühlen wie eine dringend benötigte Umarmung, vor allem, wenn menschliche Kontakte fehlen aufgrund des Abstandhaltens, wie wir es jetzt alle erleiden.“ Für viele Familien habe die Pandemie katastrophale Folgen. Auch interessant: Harry und Meghan starten gemeinnützige Webseite „Archewell“

„Aber angesichts dieser verheerenden Realität erlebten wir auch die Kraft des menschlichen Geistes und die bemerkenswerte Art und Weise, wie Gemeinschaften in herausfordernden Zeiten reagieren.“

„Spiegel“: Regierung prüft Corona-Impfpflicht für Bundeswehr

14.55 Uhr: Das Bundesverteidigungsministerium prüft nach Informationen des „Spiegel“ eine verpflichtende Corona-Impfung für alle rund 180.000 Bundeswehr-Soldatinnen und -Soldaten. Bereits vor etwa drei Wochen habe der zuständige Generalarzt eine entsprechende Empfehlung abgegeben, berichtete das Magazin am Montag. Mehr zum Thema: Corona-Impfstoffe: Welche Nebenwirkungen bekannt sind

Begründet worden sei dies unter anderem mit dem engen Zusammenleben der Soldaten in Kasernen und bei Übungen. Bundeswehr-Soldaten sind auch bisher schon zu einem sogenannten Basis-Impfschutz verpflichtet. In diese Vorgabe soll laut „Spiegel“ gemäß der truppenärztlichen Empfehlung auch die Impfung gegen das Coronavirus aufgenommen werden.

Stimmt das Verteidigungsministerium dem zu, wäre die Impfung für alle Soldaten eine „duldungspflichtige Maßnahme“. Eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus lehnt die Bundesregierung ab.

Bayern fordert Corona-Testpflicht für Einreisende an Außengrenzen

14.05 Uhr: Zum Schutz vor Corona-Ansteckungen fordert Bayern vom Bund die Einführung einer Testpflicht für alle Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen. „Wir brauchen am besten eine nationale Regelung, denn ich mache mir große Sorgen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die trotz der Pandemie vielen geplanten Reisen in den kommenden Wochen zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Themen Grenze und Urlaubsrückkehrer müssten „sehr ernst“ genommen werden.

Söder erinnerte daran, dass Grenzgänger und Urlaubsrückkehrer bereits im Sommer nach den Ferien immer wieder das Virus nach Bayern eingetragen hätten. Auch jetzt zeige sich, dass in den Grenzgebieten die Ansteckungszahlen besonders hoch seien – nicht nur in Bayern. „Die jetzige Rechtslage ist bei der Bundesebene so, dass es sozusagen eine Quarantäne-Pflicht gibt“, sagte Söder. Verstöße seien zwar mit einem Bußgeld belegt, gleichwohl wolle Bayern noch in dieser Woche mit den Bund noch einmal diskutieren, ob nicht auch eine Testpflicht vereinbart werden könne.

IW: Lockdown kostet innerstädtischen Einzelhandel bis zu 22 Milliarden Euro

13.19 Uhr: Der am Mittwoch beginnende Lockdown wird den innerstädtischen Einzelhandel vor immense Umsatzausfälle stellen. Das ist das Ergebnis einer Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) aus Köln, die unserer Redaktion vorliegt. IW-Wettbewerbsökonom Christian Rusche beziffert allein den Schaden für die betroffenen Geschäfte im Dezember auf 10,2 Milliarden bis 13,35 Milliarden Euro.

„Im optimistischen Szenario gehen wir in der Zeit vor dem Lockdown von einem Umsatzrückgang von 18 Prozent aus, wie ihn der Handelsverband für die ersten beiden Dezemberwochen gemeldet hat“, sagte Rusche. Im pessimistischen Szenario geht Rusche davon aus, dass sich die reduzierte Anzahl der Passanten in den Einkaufsstraßen bereits proportional auf den Umsatz an den noch geöffneten Tagen auswirkt. Dieser Rückgang der Kundenfrequenz betrage nach aktuellen Angaben 47,4 Prozent.

Für den Januar rechnet das IW Köln mit einem Schaden für den innerstädtischen Einzelhandel im optimistischen Szenario von 5,7 Milliarden Euro und im pessimistischen Szenario von 8,7 Milliarden Euro. Im pessimistischen Szenario addieren sich die Umsatzausfälle aus dem Dezember und dem Januar also auf 22,05 Milliarden Euro. Dies sei allerdings ein „relativ extremes Szenario“, sagte Rusche. Im optimistischen Szenario entstünde zusammengerechnet ein Schaden von 15,9 Milliarden Euro. Die Berechnungen sind ohne Berücksichtigung der Umsatzsteuer erfolgt.

CDU wählt neuen Vorsitzenden Mitte Januar online

12.54 Uhr: Die CDU wird ihren neuen Vorsitzenden bei einem Digital-Parteitag am 15. und 16. Januar wählen. Einen entsprechenden Beschluss fasste am Montag der CDU-Vorstand auf Empfehlung des Präsidiums, wie die Partei bei Twitter mitteilte.

Es ist der erste digitale Bundesparteitag in der Geschichte der CDU. Die geplanten Parteitage im Mai und Dezember konnten wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Corona-Krise: 40 Prozent der Bürger haben Einkommenseinbußen

12.50 Uhr: Im November verzeichneten 40 Prozent der Bundesbürger einen Rückgang ihres Einkommens seit Ausbruch der Pandemie. Das waren acht Prozent mehr als im Juni, wie die Hans-Böckler-Stiftung am Montag unter Berufung auf eine repräsentative Studie ihres Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts mitteilte.

Geringverdiener sind demnach besonders stark betroffen. Den Angaben zufolge waren im November 53 Prozent der Befragten, die normalerweise bis zu 1500 Euro Nettoeinkommen im Monat haben, von Einbußen betroffen.

„Querdenker“-Demo wird wahrscheinlich verboten

12.30 Uhr: Angesichts der hohen Infektionszahlen und des bevorstehenden Lockdowns fällt voraussichtlich auch die angekündigte „Querdenker“-Demonstration an Silvester in Berlin aus.

Senat und Polizei gingen davon aus, dass Silvester und Neujahr ein Demonstrationsverbot gelten werde, sagte ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung am Montag. Allerdings müsse der Senat die Entscheidungen des Bundes und der Ministerpräsidenten vom Wochenende noch formal beschließen. Die Polizei werde das dann den Anmeldern von Demonstrationen an diesen Tagen mitteilen.

Corona-Impfstoff: Kaserne in Norddeutschland wird zentrales Lager

12.06 Uhr: Eine Kaserne im niedersächsischen Quakenbrück wird in der Corona-Krise als zentrales Impfstofflager in Deutschland vorbereitet. Die Impfdosen sollen im dortigen Versorgungs- und Instandsetzungszentrum für Sanitätsmaterial gesichert und von dort verteilt werden, erklärten Militärkreise am Montag, nachdem „Spiegel“ und „NDR“ berichtet hatten.

Das Verteidigungsministerium hat dies bisher nicht bestätigt. Die seit einigen Wochen intern bekannten Planungen waren unter Verschluss gehalten worden, weil Störaktionen – beispielsweise von Impfgegnern – verhindert werden sollen.

Corona-Warn-App – Datenschutzbeauftragter gegen Neuentwicklung

11.43 Uhr: Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat Vorwürfe zurückgewiesen, der Datenschutz verhindere eine bessere Nachverfolgung von Corona-Infektionen. „Ich halte es für falsch, Gegensätze zwischen Datenschutz und Gesundheitsschutz aufzubauen“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. Die Corona-Warn-App müsse weiterentwickelt werden.

Das gehe allerdings am besten mit der bestehenden Architektur. „Denn dann behalten wir die Millionen Menschen, die die App bereits nutzen, und können weiter Begegnungsdaten mit unseren Nachbarländern austauschen.“ Kelber betonte: „Meine Behörde hat keine einzige von den Verantwortlichen vorgeschlagene Änderung an der Corona-Warn-App grundsätzlich abgelehnt.“

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hatte sich für eine Lockerung der Datenschutzauflagen bei der Corona-Warn-App ausgesprochen. „Wir müssen runter von diesem Datenschutz-Kult“, sagte der Grünen-Politiker am Sonntagabend in einem Live-Talk der „Bild“. Es gehe darum, die App „scharf zu schalten“ und die Wirksamkeit deutlich zu erhöhen.

Vor Corona-Lockdown: Ansturm auf Friseursalons

11.37 Uhr: Kurz bevor der harte Lockdown am Mittwoch startet, gibt es in den Friseursalons einen „riesigen Kundenansturm“. Viele verlängerten an den letzten beiden Tagen ihre Öffnungszeiten, um möglichst viele Kunden zu bedienen, sagte Jörg Müller, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, am Montag.

„Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, aber die Friseure sind absolut verzweifelt“, so Müller. Normalerweise sei der Dezember der umsatzstärkste Monat des Jahres. „Dieser zweite Lockdown bedroht die Existenzen unseres kleinteiligen Handwerks“, sagte der Verbandschef.

11.20 Uhr: Deutschland geht am Mittwoch in den zweiten harten Lockdown, weil die Corona-Infektionszahlen zu hoch sind. Schul- und Kita-Kinder sollen zu Hause bleiben. Alle Geschäfte werden geschlossen – außer sie führen Waren des täglichen Bedarfs. Außerdem gelten strengere Kontaktbeschränkungen. Ist das Ihrer Meinung nach angemessen?

Erhöhtes Corona-Risiko für Raucher

11.09 Uhr: Raucher mit geschädigtem Bronchialsystem haben „nach aktueller Datenlage ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf“, erklärte die Chefin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Heidrun Thaiss, am Montag. Sie sieht in der Gefahr von Corona-Infektionen einen zusätzlichen Grund, mit dem Rauchen aufzuhören.

Studien legten auch nahe, dass Raucher anfälliger für Ansteckungen seien. Dabei spielten rauchertypische Gewohnheiten eine Rolle. So bringen sie z.B. beim Rauchen regelmäßig Finger nahe an das Gesicht.

Bundespräsident Steinmeier verteidigt Corona-Lockdown

10.20 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich zum bevorstehenden harten Lockdown geäußert. „Das muss gelingen – und es wird gelingen“, sagte er am Montagvormittag in einer Erklärung. Einschneidende Maßnahmen seien wegen der hohen Corona-Infektionszahlen nötig. „Die Lage ist bitterernst“, so Steinmeier.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat am Montagvormittag eine Erklärung zum bevorstehenden Lockdown ab Mittwoch abgegeben. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Fast 300.000 Corona-Tote in den USA

9.51 Uhr: Bis einschließlich Sonntag starben in den USA 299.177 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus. Das geht aus den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität (JHU) am Montag hervor.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen erreichte am Sonntag binnen 24 Stunden 190.920 nach 219.510 am Samstag. Für Sonntag meldete die JHU zudem 1389 Tote im Zusammenhang mit Covid-19.

In den USA soll am heutigen Montag die Impfung mit dem Corona-Impfstoff des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer beginnen.

Politiker verzichten auf Gottesdienste an Weihnachten

9.16 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und sein Amtskollege in Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), verzichten wegen der Corona-Infektionszahlen auf den Besuch von Gottesdiensten an Weihnachten.

„Seitdem ich denken kann und unter allen Lebensumständen bin ich Weihnachten in die Kirche gegangen“, so Kretschmer. Jetzt finde er es richtig, wenn sich alle in diesem sensiblen Moment zurückhalten.

Vor Lockdown – Forderung nach 48-Stunden-Öffnung der Geschäfte

8.31 Uhr: Bevor am Mittwoch alle Geschäfte, bis auf die Länden für den täglichen Bedarf, schließen, soll es eine Ausweitung der Öffnungszeiten geben. Das fordern mehrere Politiker in der „Bild“-Zeitung. „Eine 48-Stunden-Öffnung bis zum Lockdown verhindert Schlangenbildung, wozu es aus infektiologischer Sicht keinesfalls kommen darf“, so FDP-Fraktionsvize Michael Theurer.

Auch der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands des Deutschen Einzelhandels (HDE), Stefan Genth, bezeichnete eine Ausweitung der Öffnungszeiten vor dem Lockdown als „sinnvoll“.

Corona-Pandemie: Fokus auf Intensivbetten in der Kritik

8.05 Uhr: Der Fresenius-Chef Stephan Sturm hat einen zu starken Blick auf die Intensivkapazitäten in der Corona-Pandemie kritisiert. „Der einseitige Fokus der Politik auf Intensivbetten ist falsch“, sagte der Vorstandschef des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers der Deutschen Presse-Agentur.

Dort, wo es zu Engpässen in Krankenhäusern gekommen sei, sei das meist wegen des Mangels an Intensivpflegekräften geschehen und nicht wegen fehlender Intensivbetten. Den vielfach diskutierten Personalmangel habe es schon vor der Corona-Krise gegeben, sagte Sturm.

In der Corona-Pandemie ist der einseitige Fokus auf Intensivbetten laut Fresenius-Chef Stephan Sturm falsch. Foto: Frank Molter / dpa

Hohe Zahl schwerer Corona-Erkrankungen in Gesundheitsberufen

7.28 Uhr: Die Gefahr einer schweren Covid-19-Erkrankung ist für Ärzte, Pflegekräfte und Rettungssanitäter einer britischen Studie zufolge wesentlich höher als für Menschen in sogenannten nicht-essenziellen Berufsgruppen. In Großbritannien ist die Rate siebenmal so groß, wie Epidemiologen der Universität von Glasgow in einer Studie ermittelt haben. Die Forscher verglichen dabei nicht die Zahlen der Corona-Infektionen, sondern nur die der Covid-19-Patienten in britischen Kliniken inclusive der Gestorbenen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte bereits im September berichtet, dass 14 Prozent aller weltweit gemeldeten Corona-Infektionen auf Menschen in Gesundheitsberufen entfielen. In manchen Ländern liege die Quote gar bei 35 Prozent, obwohl deren Anteil an der Bevölkerung insgesamt in den meisten Ländern bei unter 3 Prozent liege.

Bei „Anne Will“ wurde der harte Lockdown diskutiert

Altmaier fordert Verzicht auf Geschenke-Einkäufe vor Schließungen

6.29 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Bürger dazu aufgerufen, an den beiden letzten Tagen vor dem harten Corona-Lockdown auf den Einkauf von Weihnachtsgeschenken in den Geschäften ganz zu verzichten. Die Menschen sollten wegen der Infektionsrisiken „nur das Allernötigste“ einkaufen gehen, sagte Altmaier am Sonntagabend im „Bild“-Internetprogramm.

Altmaier empfahl Gutscheine als Weihnachtsgeschenke, die dann eingelöst werden könnten, wenn die Geschäfte allgemein wieder öffneten. Wann dies der Fall sei werde, könne aber derzeit „niemand verantwortlich voraussagen“. Der Maßstab dafür sei die Entwicklung bei der Zahl der Infektionen und Todesfälle.

Trump dementiert Vorzugsbehandlung bei Corona-Schutzimpfung

6.21 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten über eine bevorzugte Behandlung für ihn persönlich bei der Schutzimpfung gegen das Coronavirus widersprochen. Er stehe nicht auf dem Plan für eine Impfung, sehe dem aber zu einer „passenden Zeit“ entgegen, twitterte Trump am späten Sonntagabend (Ortszeit). Zuvor hatte die Wirtschaftsagentur Bloomberg berichtet, Trump und andere Angehörige des Weißen Hauses sollten die Schutzimpfung schon ab Montag erhalten.

„Die Angestellten im Weißen Haus sollten die Impfung etwas später in dem Programm erhalten, außer es ist unbedingt nötig“, twitterte Trump weiter. Er habe diese Änderung angeordnet. Trump selbst war bereits Anfang Oktober an Covid-19 erkrankt.

Sechs von zehn Befragten fanden Corona-Maßnahmen bisher zu lasch

5.45 Uhr: Eine Mehrheit der Bundesbürger fand die bisherigen Corona-Maßnahmen der Regierung zu lasch. Diese Meinung vertraten sechs von zehn Deutschen (58 Prozent) Anfang vergangener Woche in einer Umfrage, wie die Bertelsmann Stiftung am Montag mitteilte. Etwa jeder Vierte (23 Prozent) empfand die Maßnahmen laut dem Demokratiemonitor der Stiftung als „gerade richtig“.

Die Umfrage entstand vor dem von Bund und Ländern am Sonntag beschlossenen harten Lockdown, der ab Mittwoch gilt. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden angesichts weiter steigender Infektionszahlen jetzt drastisch verschärft.

Der Bertelsmann-Umfrage zufolge sehen jüngere Menschen die Corona-Politik deutlich kritischer als die Älteren. Während nur jeder Fünfte aus der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen den Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie als gut für die Demokratie bewerte, liege der Wert bei den über 65-Jährigen mit 62 Prozent mehr als dreimal so hoch.

Eine Mehrheit der Bundesbürger fand die bisherigen Corona-Maßnahmen der Regierung zu lasch. Nun kommt der harte Lockdown. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Kinderschutzbund fordert finanzielle Lockdown-Hilfen für arme Familien

5.40 Uhr: Der Deutsche Kinderschutzbund verlangt wegen des harten Lockdowns finanzielle Hilfe für einkommensschwache Familien. „Wir geben jetzt viel Geld aus, um Kneipen, Restaurants und den Einzelhandel zu retten. Arme Kinder dürfen aber nicht noch mehr abgehängt werden als ohnehin schon“, sagte Präsident Heinz Hilgers unserer Redaktion.

„Wir fordern deshalb die Übernahme der Kosten für ein digitales Endgerät für bedürftige Kinder sowie eine Kompensationszahlung für arme Familien.“ Für diese Familien sei es fast nicht zu schaffen, für ihre Kinder ein Laptop oder Tablet für den Fernunterricht zur Verfügung zu stellen.

Hilgers gab außerdem zu bedenken, dass mit der Ausweitung des Distanzunterrichts vor Weihnachten Kinder und Jugendliche nicht mehr mittags in der Schule verpflegt würden. „Viele Kinder mit Eltern mit geringem Einkommen haben Anspruch auf ein kostenloses Mittagessen in Kita oder Schule. Diese Leistung fällt ersatzlos weg und wird an keiner Stelle kompensiert.“ Der harte Lockdown sei für alle Familien eine große Herausforderung. Es gebe jedoch soziale Unterschiede, die die Politik wahrnehmen müsse.

Corona: Impfskepsis bei Ärzten und Pflegern besonders groß

5.31 Uhr: Bald soll mit der Impfung gegen Corona begonnen werden. Doch ausgerechnet bei Ärzten und Pflegekräften ist die Impfbereitschaft gering. Lesen Sie dazu: Corona - Impfskepsis bei medizinischem Personal groß

