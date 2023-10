"Comedy Wildlife Awards": Tierischer Spaß in der Fotostrecke

"Comedy Wildlife Awards": Die lustigsten Tierfotos 2023

Walk like an Egyptian Goose: Ein territorialer Säbelschnäbler war nicht sehr erfreut über die frühe Ankunft dieser ägyptischen Gans, die ein Handtuch auf seine Sonnenliege legen wollte. Zum Glück war der Säbelschnäbler ein Meister in der Kunst des Kung-Fu.

Foto: Allen Holmes / Comedy Wildlife 2023