Die Clubhouse-App stellt eine Mischung aus einer Radio-Talkshow und einer Twitter-Diskussion dar. Die App sorgte am vergangenen Wochenende für viel Aufmerksamkeit. Warum und was das Erfolgskonzept ist, sehen Sie im Video.

Berlin. Die App erlebt in der Kreativbranche seit einer Woche einen beispiellosen Boom – doch erste Experten prophezeien ein schnelles Ende.

Die Audio-App Clubhouse ist ein Phänomen. Das vorher nahezu unbekannte Digitalangebot aus den USA hat binnen weniger Tage nicht nur die Medienbranche im Sturm erobert, sondern auch die Szene der Marketer, hippen Unternehmer und Kommunikationsprofis aus allen Bereichen. Alle sind drin, aber warum eigentlich? Das ist derzeit die 100-Millionen-Euro-Frage, denn mindestens so viel ist die Firmenbewertung der App bereits wert. Sind wir Zeuge des Urknalls von einem neuen Facebook für die Ohren, oder ist der Hype ein digitales Strohfeuer?

Tatsächlich habe ich in zweieinhalb Jahrzehnten Internet einen solchen Run der Elite auf ein neues Kommunikationsspielzeug nur ein einziges Mal in Erinnerung – bei der Einführung des iPhones 2007. Passender Weise ist das Clubhouse zumindest vorerst auch iPhone-Besitzern vorbehalten, eine Android-App gibt es nämlich ein Jahr nach dem Start in Amerika noch gar nicht.

Zudem ist der Zugang nur per Einladung möglich, was den Reiz des vorgeblich exklusiven Etablissements aber offensichtlich immens erhöht hat. Sei’s drum: Das Clubhouse hat sich so schnell gefüllt, dass zahllose Führungskräfte der Republik augenscheinlich alles haben stehen und liegen lassen, um ein Ticket zu ergattern und Teil der Community zu werden.

LinkedIn oder Xing auf Speed: Nutzer treibt die Angst, etwas Wichtiges für ihren Job zu verpassen

Für Außenstehende ist es nicht leicht zu verstehen, was den Reiz der App ausmacht. Was das Clubhouse bietet, können andere schließlich auch: Es gibt bereits reichlich digitale Konferenz-Tools, und telefonieren kann man über WhatsApp oder FaceTime doch schließlich auch und sogar noch mit Video, was bei der Audio-Applikation Clubhouse gar nicht möglich ist.

Dafür ist dort die (man darf zumindest in diesen Tagen sagen: erlesene) Gästeliste der Anwesenden stets sichtbar, und um das Programm braucht man sich nicht zu sorgen: Fast rund um die Uhr werden Sessions angeboten, vom zwanglosen Talk mit Unbekannten bis zur Hardcore-Druckbetankung mit Fachinhalten, gern auch mal zu nächtlicher Stunde.

Fear Of Missing Out: Viele Nutzer treibt die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen

Das einzige, was es definitiv nicht gibt, sind Aufzeichnungen des Geschehenen beziehungsweise Gehörten. Die Compliance-Regeln der App verbieten diese sogar ausdrücklich. Folge: Unter den Nutzern grassiert die Angst, etwas ganz Wichtiges zu verpassen, und selbstverständlich haben kluge Leute dafür auch einen Fachbegriff erfunden: Fear Of Missing Out, kurz FOMO. In atemberaubender Geschwindigkeit werden jeden Tag Gesprächsräume mit mehr oder weniger hochkarätigen Gästen und Gastgebern gestartet.

Alles passiert in Echtzeit, wer nicht dabei war, geht leer aus. Clubhouse lockt als Paralleluniversum, das selbst aus vielen parallelen Welten ohne Speicherplatz besteht. Live ist auf der neuen Hype-Plattform alternativlos, und der Nutzer muss sich für eine der Alternativen entscheiden. Oder dem Herdentrieb folgen. Als etwa Web-Erklärer Sascha Lobo auf TV-Urgestein Thomas Gottschalk trifft, war der digitale Zuhörerraum mit rund 1500 Leuten gerammelt voll.

Viele Nutzer zappen aber auch von einer Veranstaltung zur anderen, schließlich könnte es dort ja was Spannenderes geben oder jemand treffen, den man schon lange auf der Liste der abzuarbeitenden Kontakte hat. Merkwürdig viele Inhalte drehen sich eigenartiger Weise um Kommerzialisierung und die Erfolgschancen der App, so als sei das Clubhouse nur für die Arbeit geschaffen, LinkedIn und Xing auf Speed.

Clubhouse: Der Umgangston ist gegenüber anderen Plattformen erstaunlich freundlich

Auffällig in Woche eins im Clubhouse: Der Umgangston ist überaus freundlich, mit sehr wenigen Ausnahmen von der Regel. „Anders als bei Twitter oder Facebook“, findet ein langjähriger Medienmanager, „reden die Leute nicht übereinander, sondern miteinander.“ Von den Themen her dominieren Fachinhalte. Kaum eingezogen, bieten findige PR-Spezialisten der noch etwas orientierungslosen Crowd gleich Expertise an, wie das Clubhouse für das eigene Geschäft und „die Kundenansprache“ genutzt werden kann.

Auch die nach den Pandemie-bedingten Absagen ausgehungerte Konferenz-Meute wird vielfach bedient – zeitweise wirkt das Clubhouse zugleich wie ein riesiges Konferenzcenter mit den im Job lange vermissten „Deep Dives“ und den Buffet- und Kaffee-Pausen nebenan, zum Netzwerken: It’s People’s Business, Leute!

Corona: Pandemie befeuert Erfolg von Clubhouse

Sind solche digitalen Events nun eine Bereicherung oder Zeitverschwendung? Erstaunlich jedenfalls, wie viel Zeit Hochkaräter der Branche dem neuen Medium offensichtlich widmen. Denn der Fachpromi-Faktor ist fünf Tage nach der Urknall-artigen Ausbreitung der App unvermindert hoch, als hätte die bereits übervolle digitale Welt auf so etwas wie das Clubhouse sehnsüchtig gewartet.

Dessen Entwickler haben an alles gedacht: eine aufgeräumte und elegant designte Nutzeroberfläche, einen Programmplaner und ein personalisiertes Telefonbuch, das anzeigt, welche Kontakte gerade online sind. Ein Klick, schon kann das Gespräch beginnen, in einer erstaunlich guten Audio-Qualität.

Investor glaubt nicht, dass die App langfristig Erfolg haben wird

Dennoch scheint es undenkbar, dass das Tempo der Startphase und die exklusive Klientel dauerhaft gehalten werden können. Noch ist das Clubhouse eine schicke virtuelle Szene-Location ohne beschmierte Klowände. Das wird nicht so bleiben; erste Beschwerden über populistische „Lügenpresse“-Veranstaltungen gibt es bereits. Kein Wunder, dass es schon wieder einige First Mover gibt, die dem kometenhaft startenden Clubhouse einen schnellen Tod vorhersagen. Doch solche Prognosen wirken gewagt.

So hatten für den heutigen hatten Kult-Investor Frank Thelen („Die Höhle der Löwen“) und der Hamburger Event-Veranstalter Philipp Westermeyer kurzfristig zu einer Clubhouse-Session geladen. Einziges Thema: „Wieso Clubhouse sich nicht durchsetzen wird.“ Der Zulauf war gigantisch: Die App registrierte zur klassischen Bürozeit um 12 Uhr 5.000 Zuhörer, die technisch höchstzulässige Zahl. Reaktion von Thelen: „Ich glaube, wir müssen das Thema der Veranstaltung ändern. So würde ich das nicht mehr formulieren.“ Wer traut sich da noch zu behaupten, dass das Clubhouse nicht einen Nerv getroffen oder keine Zukunft habe. Oder, in Abwandlung einer Branchenweisheit: Money will follow the ears.

