Cathy Hummels bestätigt Scheidung von Mats Hummels

Rund ein Jahr nach den ersten Trennungsgerüchten hat Moderatorin Cathy Hummels (34) jetzt erstmals bestätigt, dass sie und Fußballer Mats Hummels (33) sich nach 14 Jahren Beziehung, davon sieben Jahre als Eheleute, scheiden lassen. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn (4).

In „Bunte“ berichtet sie über ihren Kampf gegen Depressionen und sagt zum „Stichwort Ehescheidung“: „Ich habe gelernt, meine Bedürfnisse an vorderste Stelle zu setzen – nach meinem Sohn. Das konnte ich lange nicht. Ich wollte alles tun, um eine glückliche Ehe zu führen, habe den Familienalltag organisiert, die Ferien, einfach alles. Und dann hatte ich mit 24 Jahren die schlimmsten Depressionen meines Lebens, mit Panikattacken. Ich habe meinen Mann sehr geliebt und wollte mich um alles immer perfekt kümmern, aber das ging so nicht weiter.“

Das Leben als alleinerziehende Mutter könne ebenfalls anstrengend sein, stellt die Reporterin fest. Hummels dazu: „Ich war meist diejenige, die sich um die Familie gekümmert hat und für vieles allein verantwortlich. Jetzt habe ich ein Au-pair. Mats ist in seinem Verein sehr eingespannt und hat nicht so viel Zeit, aber natürlich sieht er seinen Sohn.“ Große Bedeutung hätten für sie finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit: „Je freier ich mich fühle, desto glücklicher bin ich.“

Geheiratet hatte das Paar 2015 im Münchener Luxushotel „Bayerischer Hof“ – Chanel-Torte inklusive. Sohn Ludwig kam vor vier Jahren zur Welt. Als die Dachauer Abiturientin Catherine Fischer und der damals aufstrebende FC-Bayern-Spieler Mats Hummels sich vor rund 14 Jahren ineinander verliebten, war das der Beginn einer öffentlichkeitswirksamen und für beide fruchtbaren Beziehung. Die Beckhams hatten es schließlich einst vorgemacht. Sie verlieh ihm Glamour, er ihr Ruhm.

Den baute sie zu einer Karriere als Influencerin, Model und Moderatorin aus. Nachdem die „Bild am Sonntag“ dann im August 2021 die mutmaßliche Trennung ausplauderte, gab es kein Dementi, aber auch keine Bestätigung. Offenbar schloss das Ehepaar einen Schweigepakt. „Da es bei Paaren in der Liga der Hummels meist um große Vermögen und Werbeverträge geht, muss hinter den Kulissen erst einiges geregelt werden, ehe man sich an die Öffentlichkeit wendet“, erklärt die Promi-PR-Frau Tina Schürmann.

Das große Schweigen in der Schwebe war eine schwierige Situation besonders für Cathy Hummels. Nicht nur, weil dadurch Spekulationen und neugierige Reporterfragen Alltag für sie wurden. Zu der Jobbeschreibung einer Influencerin gehört es, im Internet auch private Einblicke ins Leben zu geben. Sie rettete sich in kryptischen Postings mit Sinnsprüchen und Metaphern, kombiniert mit symbolbeladenen Fotos. Ihre Bildunterschriften wie „Keiner haut mich um“ oder „Alles was ich brauche sind meine Babys“ (zu einem Foto mit Kind und Hund) vermittelten die Botschaft, dass sie auch als Single-Frau stark ist – und dass ihr Sohn an erster Stelle steht.

Immer wieder stellte sie zudem Bilder ins Netz, die sie weiterhin zusammen mit Mats Hummels zeigten. So machte sie klar: Unabhängig vom Beziehungsstatus gehen beide vernünftig miteinander um, ziehen an einem Strang – vor allem für den gemeinsamen Sohn. Manches allerdings klang dann aber doch wie ein Seitenhieb. Einmal posierte die „Kampf der Reality-TV-Stars“-Moderatorin an Bahngleisen – Achtung, Symbolgehalt! – und schrieb dazu: „Ich würde niemals zweigleisig, dreigleisig oder sogar viergleisig fahren.“ Ihr Ehemann war in den Monaten zuvor mit wechselnden Begleiterinnen gesichtet worden. Zuletzt wurde ihre bildhafte Sprache aber etwas eindeutiger.

Zu einem Foto, auf dem sie vor einem Torbogen steht, textete sie: „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Ich mag Veränderungen nicht besonders. Aber sie zu akzeptieren hilft, auch wenn es wehtut.“ Das wolle sie jetzt tun, „es“ akzeptieren. „Für Ludwig. Für mich. Für unser Leben.“ Dann fügte sie noch hinzu: „Let’s Go. Nur wohin?“

Beruflich hat sie es von der reinen Mode-Influencerin (687.000 Follower) zur RTL2-Moderatorin geschafft. „Spiegel-Bestseller-Autorin“ nennt sie sich ebenfalls bei Instagram und verweist auf ihren Ratgeber „Mein Umweg zum Glück“. In ihren Berufen ist der Konkurrenzdruck jedoch groß. Bisher gibt es wenige Beispiele von Spielerpartnerinnen, die durch ihren Freund oder Mann bekannt wurden und das öffentliche Interesse nach der Trennung dauerhaft halten konnten.

Doch auch Mats Hummels (4,1 Mio. Follower) wird sich nicht nur privat, sondern auch beruflich neu sortieren müssen. Ob er bei der WM in Katar Ende des Jahres dabei ist, ist fraglich. Der Vertrag des 33-Jährigen beim BVB läuft noch ein Jahr.

