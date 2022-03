Nach dem Sieg der italienischen Band “Måneskin” beim letzten ESC findet der Wettbewerb in diesem Jahr in Turin statt. Mitte Mai ist es soweit.

Der ESC findet 2022 in Turin statt. Für Bulgarien tritt die Hard-Rock-Band "Intelligent Music Project" an. Die wichtigsten Infos.

Bulgarien schickt 2022 die Hard-Rock-Band "Intelligent Music Project" zum Eurovision Song Contest (ESC) nach Turin. Die Gruppe ist vielmehr ein Musik-Projekt, welches von Produzent und Texter Milen Vrabevski gegründet wurde und aus festen Mitgliedern besteht, die gelegentlich von internationalen Gaststars unterstützt werden.

Derzeit gehören der chilenische Sänger Ronnie Romero (Leadsänger der Rock-Formation Rainbow), die Musiker Bisser Ivanov, Slavin Slavchev (Gewinner von X-Factor Bulgaria), sowie Ivo Stefanov, Dimiter Sirakov und Stoyan Yankulov zur Band.

"Intelligent Music Project": Mit diesem Song treten sie beim ESC an

Schon am 5. Dezember 2021 veröffentlichte "Intelligent Music Project" den Beitrag für den ESC. In dem Song "Intention" gehe es um den schwierigen Kampf, sich von alten Glaubens- und Verhaltensmustern zu befreien, so Gründer Vrabevski.

Die Band "Intelligent Music Project" tritt für Bulgarien beim ESC 2022 an. Foto: BNT

Für den Schlagzeuger Stoyan Yankulov ist es bereits der dritte Auftritt bei einem ESC. Bereits 2007 trat er zusammen mit Elitsa Todorova in Helsinki auf und im Jahr 2013 war er mit "Samo Shampioni" in Malmö dabei. Auch interessant: Alle Gewinner des Eurovision Song Contest im Überblick

ESC Kandidat Bulgarin: Der Song "Intention"

ESC: Berühmte Musiker traten mit "Intelligent Music Projekt" auf

In den vergangenen Jahren ergänzten immer wieder bekannte Musiker die Besetzung von "Intelligent Music Project". Dabei waren unter anderem Simon Phillips (Toto, Protocol), Bobby Rondinelli (Rainbow, Black Sabbath), John Payne (Asia), Carl Sentance (Nazareth), Nathan East (Eric Clapton, Michael Jackson) und Tim Pierce (Joe Cocker, Michael Jackson).

Der Eurovision Song Contest, der in Deutschland auch als "Grand Prix" bekannt ist, findet nach dem Sieg der italienischen Band Måneskin im Vorjahr in diesem Jahr in Turin statt. Wer 2022 für Deutschland antreten wird, soll Anfang März bei einem auf den Dritten Programmen der ARD ausgestrahlten Vorentscheid festgelegt werden.

