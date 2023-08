Brand in Großbäckerei sorgt für Rauchwolke über Leverkusen

Leverkusen. 150 Einsatzkräfte bekämpfen in Leverkusen einen Großbrand. Für Anwohner besteht keine Gefahr, Fenster und Türen sollen aber geschlossen bleiben.

In Leverkusen ist am Sonntag ein Feuer in einer Großbäckerei ausgebrochen. Dort stehe seit dem Nachmittag eine Halle in Vollbrand, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Die Halle sei mittlerweile teilweise eingestürzt, das Feuer werde von außen bekämpft.

Eine Anwohnerin im Umfeld der Bäckerei sei wegen Kreislaufproblemen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, Mitarbeiter des Unternehmens seien nach ersten Einschätzungen nicht verletzt worden.

Großbrand in Leverkusen: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohnerinnen und Anwohner im betroffenen Gebiet ihre Fenster und Türen geschlossen halten, schrieb die Feuerwehr Leverkusen am Sonntagnachmittag auf der Online-Plattform X, die bislang unter dem Namen Twitter bekannt war. Es bestehe aber keine Gefahr für die Bevölkerung.

Nach Angaben der Sprecherin waren 150 Einsatzkräfte vor Ort. Wie lange die Arbeiten in dem Gebiet noch andauern sollten, war zunächst unklar. (dpa)

