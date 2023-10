Brand in Flüchtlingsunterkunft: Zwei Männer wieder frei

Bei dem Großeinsatz an einer Flüchtlingsunterkunft in Unna am Donnerstag waren Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei vor Ort.

Unna/Dortmund. Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Unna sind zwei Männer, die unter Verdacht stehen, wieder freigelassen worden.

Zwei Männer, die nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Unna festgenommen worden sind, sind wieder auf freiem Fuß. Der dringende Tatverdacht gegen die 30 und 39 Jahre alten Bewohner der Unterkunft habe sich nicht erhärtet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Dortmund am Montag mit.

Es werde allerdings weiter gegen die Männer ermittelt, ergänzte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Das Feuer war am vergangenen Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Unna-Massen ausgebrochen. 14 Personen waren leicht verletzt worden.

Männer stehen weiterhin unter Tatverdacht

Die Ermittlungen dauerten an, hieß es. In dem Fall hatte eine Mordkommission die Arbeit aufgenommen, die Ermittler waren von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Es bestehe weiter ein Tatverdacht gegen die beiden Männer, allerdings kein dringender Tatverdacht, sagte die Behördensprecherin. U-Haft sei nicht beantragt worden. (dpa)

