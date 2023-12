Brand auf Kölner Passagierschiff: Sechs Menschen verletzt

Köln. Bei einem Brand auf einem Kölner Passagierschiff sind mindestens sechs Personen verletzt worden. Etwa 150 Fahrgäste waren an Bord des Schiffes.

Bei einem Brand auf dem Passagierschiff „Rhein Prinzessin“ in Köln sind am Freitag mindestens sechs Menschen verletzt worden. Sie seien mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen vorsorglich in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Duisburg. Nach bisherigen Ermittlungen war es durch einen technischen Defekt im Maschinenraum zu einem Schmorbrand gekommen. Dadurch habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Brand auf Kölner Passagierschiff: 150 Gäste an Bord

An Bord des Fahrgastkabinenschiffes befanden sich laut Kölner Polizei etwa 150 Passagiere. Diese wurden evakuiert. Beim Ausbruch des Brandes lag das Schiff am Ufer. Das Rheinufer musste zeitweise gesperrt werden. (dpa)

