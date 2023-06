„Blue Punisher“ in NRW: Trend zu mehr Wirkstoff bei Ecstasy

Düsseldorf. Tausende Ecstasy-Tabletten der Variante „Blue Punisher“ haben die Behörden in NRW schon sichergestellt. Auffällig: Die Wirkstoff-Menge steigt an.

In Nordrhein-Westfalen sind seit 2021 mehrere Tausend „Blue Punisher“-Ecstasy-Tabletten sichergestellt und dem Landeskriminalamt (LKA) übergeben worden. Das teilte das LKA in Düsseldorf mit. Untersuchungen dieser Tabletten im kriminalwissenschaftlichen und -technischen Institut des LKA ergaben, dass die Gehalte des Hauptwirkstoffs MDMA stark variierten. In Mecklenburg-Vorpommern war am Montag ein 13 Jahre altes Mädchen im Krankenhaus gestorben, mutmaßlich nach der Einnahme der Ecstasy-Pille „Blue Punisher“.

Ecstasy-Tabletten: MDMA-Gehalt in „Blue Punisher“ steigt

Ecstasy ist ein synthetisches Betäubungsmittel. Erwerb, Besitz und Handel sind strafbar. Die Ecstasy-Tablette „Blue Punisher“ ähnelt in Form und Prägung einem Diamanten, deren Logo an den Marvel-Charakter „The Punisher“ („Der Bestrafer“) angelehnt ist.

„In den letzten Jahren gibt es allgemein den Trend zu Ecstasy-Tabletten mit sowohl sehr hohen Gewichten wie auch hohen Gehalten an MDMA“, teilte das Landeskriminalamt mit. Diese Entwicklung treffe also nicht nur auf Tabletten mit der Prägung „Punisher“, sondern auf Ecstasy-Tabletten insgesamt zu.

Nach LKA-Angaben wurden in NRW 2021 insgesamt 4246 Tabletten mit diesem Prägemotiv sichergestellt, 2022 waren es 2761 Tabletten. In diesem Jahr wurden neun Tabletten konfisziert. Untersuchungen hätten MDMA-Gehalte von 58 bis 211 Milligramm pro Tablette ergeben, die Gewichte hätten von 256 bis 524 Milligramm variiert. (dpa)

