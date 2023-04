Blitzermarathon in NRW: Wo die Polizei vermehrt kontrolliert

Die Polizei in NRW wird nicht nur am europaweiten Blitzermarathon am Freitag (21. April) vermehrt kontrollieren.

Düsseldorf. In der kommenden Woche wird die Polizei in NRW vermehrt blitzen. An welchen Stellen Autofahrer mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen müssen:

Autofahrerinnen und Autofahrer in NRW müssen in der kommenden Woche vom 17. bis zum 21. April mit deutlich mehr Geschwindigkeitskontrollen der Polizei rechnen. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministeriums beteiligt sich NRW nicht nur am europaweiten Blitzermarathon am Freitag (21. April). Die Polizeibehörden im Land seien gebeten worden, die ganze Woche über vermehrt vor Schulen, Kitas und Altenheimen zu blitzen, wie ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte.

Auch an speziellen Unfallschwerpunkten werde die Polizei ihre Radargeräte gegen Raser und zur Verkehrserziehung einsetzen. Zuvor hatte „Auto Bild“ über die Aktion berichtet. (dpa)

