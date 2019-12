Bei einem Feuer in einem Wuppertaler Hochhaus sind neun Menschen in der Nacht zu Dienstag verletzt worden.

Wuppertal. Bei einem Brand in einem Wuppertaler Hochhaus sind in der Nacht neun Menschen verletzt worden. 75 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

Wuppertal: Neun Menschen bei Hochhausbrand verletzt

Neun Menschen sind bei einem Hochhausbrand in Wuppertal in der Nacht zum Dienstag leicht verletzt worden. Mehrere Zimmer einer Wohnung waren aus ungeklärten Gründen in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die alarmierten Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude, 75 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Neun davon wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die betroffene Wohnung wurde unbewohnbar. (dpa)