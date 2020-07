Wesel: Drei Menschen bei Unfall auf der B 58 schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der B 58 in Büderich.

Wesel. Zwei Autos prallten auf der B 58 in Büderich frontal zusammen. Eine 49-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Bei einem schweren Unfall auf der B 58n in Büderich wurden am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr drei Menschen schwer verletzt. Eine Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Ein 53-jähriger Mann aus Duisburg war nach Polizeiangaben mit seinem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Alpen unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache der Fahrbahn ab. Er prallte mit dem entgegenkommenden Auto einer 49-jährigen Rheinbergerin zusammen, die mit ihrer 66-jährigen Beifahrerin in Richtung Wesel fuhr.

B 58 war nach dem Unfall dreieinhalb gesperrt

Der 53-jährige Duisburger und die 66-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Aufprall schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die 49-Jährige Rheinbergerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus dem Wrack geschnitten werden. Während der Rettungsarbeiten durch die Feuerwehr versorgte der Rettungsdienst die eingeklemmte Person. Ein Rettungshubschrauber brachte sie anschließend in eine Duisburger Klinik.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten der Feuerwehr und der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Bundesstraße B58n für dreieinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt.