Trickbetrug: Ratinger Ehepaar um 27.000 Euro bestohlen

Mettmann. Trickbetrüger haben ein Ratinger Ehepaar um 27.000 Euro erleichtert. Eine Frau gab an, der Schwiegersohn habe sich mit Coronavirus infiziert.

Unbekannte Trickbetrüger haben am Montag ein Ratinger Ehepaar (85 und 80 Jahre alt) um 27.000 Euro betrogen. Dabei gaben sie sich am Telefon als Familienangehörige aus und schilderten, sie seien mit dem Coronavirus infiziert. Für die Behandlung benötige man nun eine hohe Summe Bargeld, um eine Rechnung für zwei teure Spritzen im Krankenhaus bezahlen zu können.

Schließlich kam es zur Geldübergabe, ehe einige Stunden später der Schwindel aufflog. Jetzt ermittelt die Polizei, sucht nach Zeugen und warnt gleichzeitig eindringlich vor der Masche der Trickbetrüger.

Trickbetrug: Angeblicher Schwiegersohn mit Corona infiziert

Gegen 13.10 Uhr klingelte am Montag das Telefon bei dem Ratinger Ehepaar. Als der 85-jährige Senior den Hörer abnahm, meldete sich eine akzentfrei Hochdeutsch sprechende Frau, welche sich als seine Schwiegertochter ausgab. Die Anruferin gab an, ihr Ehemann - der Sohn des Ratingers - liege mit schweren Corona-Symptomen im Krankenhaus und benötige für die akute Behandlung dringend eine Spritze, welche jedoch 15.000 Euro kosten würde.

Auch sie selbst habe bereits erste Symptome und der Arzt rate ihr, sich ebenfalls „präventiv“ spritzen zu lassen.

Durch geschickte Gesprächsführung schaffte es die Anruferin, das Ehepaar dazu zu bewegen, eine hohe Summe Bargeld abzuheben. In der Bank erzählten sie der Mitarbeiterin am Schalter auf ausdrückliche Nachfrage, ihr Sohn habe ein Haus gekauft, weshalb sie so viel Geld auf einmal abheben möchten - deswegen wurde ihnen das Geld dann auch ohne weitere Nachfrage ausgehändigt.

Trickbetrug: Geldbotin sammelt 27.000 Euro ein

Anschließend ging das Ehepaar wieder zurück zu seiner Wohnanschrift in Lintorf, ehe um 15 Uhr eine Frau an der Haustür klingelte, die sich als Geldbotin der Klinik ausgab.

Das Ehepaar händigte der Frau das kurz zuvor abgehobene Bargeld - insgesamt 27.000 Euro - in einer Tüte aus. Als sich wenige Stunden später gegen 19 Uhr der echte Sohn des Ehepaares bei seinen Eltern meldete, flog der Betrug auf und die Familie brachte den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige.

Dabei beschrieb das Ehepaar die Geldbotin wie folgt: weiblich, etwa 32 Jahre alt, leicht asiatisches Aussehen, sprach deutsch mit leichtem asiatischem Akzent, etwa 1,65 Meter groß, schlanke Statur, braune Haare mit leichten, schulterlangen Locken, trug einen Strohhut, eine helle Jacke, eine Strickjacke, eine Bluse sowie eine braune Hose.

Trickbetrug: Polizei Mettmann sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei nach Zeugen: Wer hat in Ratingen-Lintorf eine Person gesehen, auf die die Beschreibung der Frau zutrifft? Wer ist ebenfalls von den Trickbetrügerinnen angerufen worden? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Diesen aktuellen Vorfall nimmt die Polizei noch einmal zum Anlass, um zum wiederholten Mal eindringlich vor den verschiedenen Maschen von Trickbetrügern am Telefon oder an der Haustür zu warnen.