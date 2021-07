Suizidversuch auf Kölner Wache: Kriminalpolizei ermittelt

Ein Mann soll sich in einer Kölner Wache lebensgefährlich selbst verletzt haben - obwohl die Zelle videoüberwacht wurde. Die Kriminalpolizei Bonn ermittelt.

Köln. Ein 19-Jähriger schwebt nach einem Suizidversuch in einer videoüberwachten Kölner Polizeizelle in Lebensgefahr. Nun ermittelt die Bonner Polizei.

Ein 19-Jähriger soll am Mittwochabend (28. Juli) in einer videoüberwachten Kölner Polizeizelle versucht haben, Selbstmord zu begehen. Nach Angaben der Kölner Behörde schwebt der Mann in Lebensgefahr. Die Bonner Kriminalpolizei ermittelt, wie es trotz der Videoüberwachung zu dem Suizidversuch kommen konnte.

Der 19-Jährige wurde demnach am Dienstagabend (27. Juli) auf dem Kölner Neumarkt festgenommen. Er sei dort wohl mit einem 22 Jahre alten Mann in einen Streit geraten. Die Hintergründe des Streits seien derzeit laut Polizei unklar.

Köln: 19-Jähriger soll 22-Jährigen mit Messer verletzt haben

Während der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der 19-Jährige dem 22-Jährigen mit einem Messer seitlich in den Oberkörper gestochen haben. Der 19-Jährige floh anschließend offenbar in die Fußgängerzone, der 22-jährige Mann erlitt eine lebensgefährliche Verletzung und wird intensivmedizinisch versorgt.

Per Videobewachung wurde der 19 Jahre alte Mann innerhalb weniger Minuten von Polizisten gefasst und festgenommen. Beamte entdeckten bei ihm neben dem Tatmesser noch ein weiteres Messer sowie Betäubungsmittel. Es wurde eine Mordkommission eingerichet.

Am darauf folgenden Mittwoch soll der 19-Jährige im Polizeigewahrsam versucht haben, sich mit einem Kleidungsstück zu strangulieren. Er erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei spricht von einem Suizidversuch. Beamte leisteten bis zum Eintreffen des Notarztes erste Hilfe. Der Zustand des 19-Jährigen sei "unverändert kritisch", sagte ein Polizeisprecher dieser Redaktion am Freitagvormittag.

Suizidversuch auf Kölner Wache: Lückenlose Aufklärung angeordnet

Doch wie ist es möglich, dass sich der Mann in einer von der Polizei videoüberwachten Zelle selbst lebensgefährliche Verletzungen zufügen konnte? Das wird die Bonner Kriminalpolizei untersuchen, die den Fall aus Neutralitätsgründen übernommen hat. Parallel dazu prüft die Kölner Behörde dienstrechtliche Maßnahmen. Zu möglichen Konsequenzen konnte sich der Kölner Polizeisprecher nicht äußern.

Der stellvertretende Behördenleiter der Kölner Polizei, Werner Gross, kündigte derweil eine "unabhängige und lückenlose Aufklärung dieses folgenschweren Vorfalls" an.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

