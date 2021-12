Stall mit 750 trächtigen Sauen brennt - alle Tiere sterben

Rahden. Bei einem Feuer im Norden von NRW sind 750 trächtige Sauen ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache aus.

Rund 750 trächtigen Sauen sind am Sonntag in einem Stall im Kreis Minden-Lübbecke verbrannt. Die Tiere in dem Schweinemastbetrieb konnten nicht mehr gerettet werden. Das Feuer in einem frei stehenden Stallgebäude in Rahden-Varl war am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen auf Anfrage mitteilte, dauerten die Ermittlungen zur Brandursache weiter an.

„Die Rauchwolke war bereits weit vor der Brandstelle zu sehen“, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden belaufe sich auf eine hohe sechsstellige Summe. Die genaue Höhe könne noch nicht beziffert werden.

Feuer in Schweinemastbetrieb: Feuerwehr konnte Tiere nicht mehr retten

Als die Feuerwehr und die Rettungskräfte am Sonntagnachmittag eintrafen, brannte der etwa 80 mal 35 Meter große Stall bereits in voller Ausdehnung. Während des Einsatzes und der Löscharbeiten wurden die angrenzenden Straßen vorübergehend gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Ein Familienangehöriger des Mastbetreibers habe einen Schwächeanfall erlitten und musste vom Notarzt versorgt werden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden.(red/mit dpa)

