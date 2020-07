Sirenenalarm Wuppertal: Defekt raubt eine Stunde den Schlaf

Über eine Stunde heulte eine Sirene in der Nacht in der Wuppertaler Südstadt. Wie die Feuerwehr erklärte, drang Feuchtigkeit in die Technik der Sirene ein.

Wuppertal. Über eine Stunde löste eine Sirene in der Nacht in Wuppertal einen Alarm aus und raubte vielen den Schlaf. Grund dafür: ein technischer Fehler.

Um kurz vor halb drei in der Nacht hat eine der festinstallierten Sirenen viele Wuppertaler in der Südstadt aus dem Schlaf gerissen: Sie löste einen Alarm aus. Eigentlich soll sie die Bevölkerung vor Großereignissen und Unglücken warnen. Hintergrund in diesem Fall allerdings war ein technischer Fehler. Über eine Stunde heulten die Sirenen in der Nacht.

Sirenenalarm in Wuppertal: Feuchtigkeit sorgte für den Alarm

Durch den Regen der vergangenen Tage ist Feuchtigkeit in die Technik eingetreten, „bis in die Elektrik“, erklärte Marcel Betz von der Pressestelle der Feuerwehr Wuppertal. Der Fehler sei dann von Technikern in der Nacht behoben worden.

Vielen im Umkreis raubte der Alarm in der Nacht den Schlaf. Wie viele Notrufe in dieser Zeit eingingen, konnte Betz nicht sagen. Die Aufregung in den sozialen Netzwerken war groß.

Sirenenalarm in Wuppertal: „NINA“ löste in der Nacht nicht aus

Die Katastrophen-App „NINA“ löste in der Nacht nicht aus. „Sie sollte aber eigentlich auslösen“, erklärte Betz. „Da ermitteln wir gerade intern, warum das nicht passiert ist.“