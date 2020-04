Nicht filmreif "Serien-Kriminelle" wollten Spot in Bielefelder Kiosk drehen

Bielefeld. Mit roten Overalls, Masken und täuschend echt aussehenden Waffen haben vier Männer die Bielefelder Polizei beschäftigt. Ihr Motiv: Werbung.

"Grober Unfug!" titelt die Bielefelder Polizei eine Meldung vom Donnerstag: In roten Maler-Overalls und mit Sturmgewehr und Maschinenpistole seien am Abend vier Männer in der Innenstadt unterwegs gewesen. Da griffen Polizei und Ordnungsamt natürlich sofort ein.

Später stellte sich heraus: Die Waffen waren originalgetreue Nachbildungen , die auf den ersten Blick nicht als Softairwaffen erkennbar waren.

Männer betraten schwer bewaffnet Kiosk

Gegen 21.20 Uhr hatte ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, die Männer hätten schwer bewaffnet in einen Kiosk betreten. Vor hätten sie sogar mit den Waffen auf auf ihn gezielt.

Zusammen mit einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der zufällig in der Nähe war, wurden die Verdächtigen em Kiosk überprüft – natürlich waren zur Sicherheit gleich mehrere Streifenwagen im Einsatz.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten zudem Dali-Masken, wie man sie aus der Serie "Haus des Geldes" kennt, so die Polizei. Die täuschend echt aussehenden "Anscheinswaffen" wurden sichergestellt.

Wollten Werbevideo für Shisha-Shop drehen

Die Erklärung der vier Männer: Sie wolten ein Werbevideo für einen Shisha-Shop drehen. Für diese, wie die Polizei schreibt, "dumme und gefährliche Aktion" müssen die vier Schauspieler mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Weiterhin bekommen die Männer mit einer Anzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit (früher: „grober Unfug“) – und gegen die Kontaktregeln habe die Männer auch verstoßen.