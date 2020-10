Schwerer Unfall auf A1 bei Münster: Baby ohne Kindersitz

Bei einem Unfall auf der A1 bei Münster sind am Mittwochmorgen fünf Menschen schwer verletzt worden, darunter ein acht Monate alter Säugling.

Münster. Fünf Menschen sind auf der A1 bei Münster schwer verletzt worden – darunter ein acht Monate altes Baby, das ohne Kindersitz transportiert wurde.

Fünf Schwerverletzte und Sachschaden von mehreren zehntausend Euro ist die Bilanz eines Unfalls am frühen Mittwochmorgen auf der Autobahn 1 bei Münster.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 34-Jähriger mit seinem Audi in Richtung Bremen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr der Wagen zwischen den Anschlussstellen Münster-Nord und Greven auf das Heck eines auf der rechten Spur fahrenden Lkw auf.

Auch Mitfahrer auf der Rückbank waren nicht angeschnallt

Alle fünf Insassen des Audi wurden schwer verletzt, darunter ein acht Monate alter Säugling. Dieser wurde auf der Rückbank ohne Kindersitz transportiert, gegen die Windschutzscheibe geschleudert und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Die beiden anderen Mitfahrer auf der Rückbank waren ebenfalls nicht angeschnallt.

Ein vorbeifahrender Ford wurde durch Trümmerteile beschädigt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Autobahn war für knapp zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu einer Staubildung mit einer Länge von mehreren Kilometern. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (dpa)