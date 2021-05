Bei einer Razzia am Dienstagmorgen hat die Polizei am Morgen vier Haftbefehle vollstreckt.

Vier Haftbefehle Organisierte Kriminalität: Razzien und Festnahmen in NRW

Düsseldorf. Organisierte Kriminalität mit Bezügen nach Italien: Die Polizei ist am Morgen mit dem SEK zu einer Razzia in mehreren NRW-Städten ausgerückt.

Bei Wohnungsdurchsuchungen in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen haben Ermittler wegen des Verdachts auf internationale organisierte Kriminalität vier Haftbefehle vollstreckt. Das Landeskriminalamt (LKA) sei bei der Aktion am Donnerstagmorgen aufgrund der Gefährlichkeit einiger Tatverdächtiger von Spezialkräften der Polizei unterstützt worden, teilten Staatsanwaltschaft und LKA gemeinsam mit.

Die Menschen stünden im Verdacht, sich an organisierter Falschgeldkriminalität mit Bezügen nach Italien beteiligt zu haben.

Insgesamt wurden 16 Objekte in Düsseldorf, Lüdenscheid, Dormagen, Kaarst, Neuss, Bonn und Mönchengladbach durchsucht. Überwiegend seien es Wohnungen gewesen, sagte ein LKA-Sprecher. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Blaulicht