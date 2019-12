Krefeld. Bei der Explosion von Munition ist in Krefeld ein Mann schwer verletzt worden. Nicht nur ein Notarzt kam, auch die Polizei rückte an.

Krefeld: Mann hantiert mit Munition und verletzt sich schwer

Beim Hantieren mit Munition hat sich ein 50-Jähriger in seiner Wohnung in Krefeld schwer verletzt. Er habe eine Patrone reinigen wollen, als diese zündete, gab er nach Angaben eines Polizeisprechers vom Sonntag an.

Polizisten durchsuchten am Samstag seine Wohnung mit einem speziellen Sprengstoff-Spürhund, fanden aber weder weitere Munition noch Waffen. Der 50-Jährige kam mit einer schweren Handverletzung in ein Krankenhaus.

Die Polizei will nun herausfinden, wie der Mann in den Besitz der Patrone kam. (dpa)