Krefeld: Mann schießt auf Spielplatz mit Pistole in die Luft

Symbolbild. Ein 61-Jähriger hat am Mittwochabend auf einem Spielplatz in Krefeld mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen.

Krefeld. Ein Mann aus Krefeld hat am Mittwoch auf einem Spielplatz mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Ein Mann aus Krefeld war am Mittwochabend der Grund, dass die Polizei ausrücken musste: Auf einem Spielplatz am Blumenplatz hatte er gegen 21.40 Uhr mehrfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Das teilt die Polizei Krefeld am Donnerstag mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Polizei stellt in Wohnung weitere Waffen sicher

Laut Polizei hatten mehrere Anwohner die Beamten gerufen. Mit der Hilfe von Zeugen konnten die Ermittler die Wohnung des 61-Jährigen Deutschen ausfindig machen, wo sie ihn auch – in alkoholisiertem Zustand – antrafen.

Außerdem wurden dort die Schreckschusspistole und weitere Waffen sichergestellt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren. Noch ist der Grund für sein Handeln unklar.