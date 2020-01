Symbolbild. Die Kölner Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen, der am Montag in Köln einen Mann schwer verletzt hat.

Köln. Ein 21-Jähriger ist am Montag auf offener Straße in Köln von einem Unbekannten attackiert und schwer verletzt worden. Polizei sucht auch Zeugen.

Köln: Großfahndung nach blutiger Attacke auf Passanten

Nach einer blutigen Attacke auf einen Passanten hat die Polizei am Montag in Köln einen Großeinsatz ausgelöst. Gegen 10 Uhr war ein 21-Jähriger im Stadtteil Köln-Neustadt-Süd auf offener Straße von einem bisher Unbekannten von hinten angegriffen und schwer verletzt worden. Der Täter war auch am Nachmittag noch flüchtig, teilte die Kölner Polizei mit.

Zur Tatwaffe machte die Polizei am Montag keine näheren Angaben: „Das ist Bestandteil der Ermittlungen“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

Bei der Attacke erlitt der 21-Jährige eine tiefe und stark blutende Schnittwunde am Bein, teilte die Polizei mit. Er war gegen 10 Uhr zu Fuß mit zwei Bekannten auf der Händelstraße in der Nähe eines Berufskollegs unterwegs. Laut den Begleitern sei der Täter plötzlich von hinten auf den 21-Jährigen zugestürmt, habe ihn attackiert, verletzt und sei dann nach der Tat davongerannt.

Hintergründe der Tat sind für Polizei noch ein Rätsel

Der Täter wird auf 18 oder 19 Jahre geschätzt. Er sei von schwarzer Hautfarbe und habe einen schwarzen Jogginganzug getragen, eine Kappe und einen Rucksack. Nach der Tat sei er in Richtung Richard-Wagner-Straße geflüchtet.

Der schwer verletzte 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei sperrte den Tatort ab und löste eine Großfahndung aus. Die Begleiter des Opfers wurden auf einer Wache zum Vorfall befragt, berichtete die Polizei am Montagnachmittag.

„Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar“, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei hofft auf Zeugen, die weitere Hinweise zum Tatverdächtigen und zu seinem Aufenthaltsort haben. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 51 der Polizei Köln. Telefon: 0221/229-0. Mail: poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (dae)